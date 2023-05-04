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Перехвачен контроль над 14 PHP-библиотками в репозитории Packagist

04.05.2023 09:30

Администраторы репозитория пакетов Packagist раскрыли сведения об атаке, в результате которой был захвачен контроль над учётными записями сопровождающих 14 PHP-библиотек, в числе которых такие популярные пакеты, как instantiator (526 млн установок всего, 8 млн установок за месяц, 323 зависимых пакета), sql-formatter (94 млн установок всего, 800 тысяч за месяц, 109 зависимых пакетов), doctrine-cache-bundle (73 млн установок всего, 500 тысяч за месяц, 348 зависимых пакетов) и rcode-detector-decoder (20 млн установок всего, 400 тысяч за месяц, 66 зависимых пакетов).

После компрометации учётных записей атакующий изменил файл composer.json, добавив в поле с описанием проекта информацию том, что он ищет работу, связанную с информационной безопасностью. Для внесения изменения в файл composer.json атакующий заменил URL оригинальных репозиториев ссылками на модифицированные форки (в Packagist предоставляются только метаданные со ссылками на проекты, развиваемые на GitHub, при выполнении установки командой "composer install" или "composer update" пакеты загружаются напрямую с GitHub). Например, для пакета acmephp привязанный репозиторий был заменён с acmephp/acmephp на neskafe3v1/acmephp.

Судя по всему атака была произведена не для совершения вредоносных действий, а в качестве демонстрации недопустимости беспечного отношения к использованию повторяющихся учётных данных на разных сайтах. При этом атакующий вопреки сложившейся практике "этических взломов" заранее не уведомил разработчиков библиотек и администраторов репозитория о проводимом эксперименте. Позднее атакующий сообщил, что после того как ему удастся получить работу он опубликует детальный отчёт об использованных в атаке методах.

По опубликованным администраторами Packagist данным, во всех учётных записях, управлявших скомпрометированными пакетами, использовались простые для подбора пароли без включения двухфакторной аутентификации. Утверждается, что во взломанных учётных записях использовались пароли, применявшиеся не только в Packagist, но и в других сервисах, базы паролей которых были ранее скомпрометированы и попали в публичный доступ. Как вариант получения доступа также мог использоваться захват email владельцев учётных записей, которые были привязаны к просроченным доменам.

Скомпрометированные пакеты:

  • acmephp/acmephp (124,860 установок за всё время существования пакета)
  • acmephp/core (419,258)
  • acmephp/ssl (531,692)
  • doctrine/doctrine-cache-bundle (73,490,057)
  • doctrine/doctrine-module (5,516,721)
  • doctrine/doctrine-mongo-odm-module (516,441)
  • doctrine/doctrine-orm-module (5,103,306)
  • doctrine/instantiator (526,809,061)
  • growthbook/growthbook (97,568
  • jdorn/file-system-cache (32,660)
  • jdorn/sql-formatter (94,593,846)
  • khanamiryan/qrcode-detector-decoder (20,421,500)
  • object-calisthenics/phpcs-calisthenics-rules (2,196,380)
  • tga/simhash-php, tgalopin/simhashphp (30,555)


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.packagist.com/pac...)
  2. OpenNews: Перехвачен контроль над Python-пакетом ctx и PHP-библиотекой phpass (дополнено)
  3. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере Composer, допускающая компрометацию PHP-репозитория Packagist
  4. OpenNews: Доступен Composer 2.0.0, менеджер зависимостей для PHP
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая удалённо выполнить код на сервере PHP-репозитория Packagist
  6. OpenNews: Google опубликовал OSV-Scanner, сканер уязвимостей, учитывающий зависимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59075-packagist
Ключевые слова: packagist
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:51, 04/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Получит в итоге не работу, а место на нарах =)
     
  • 1.2, alexandr_0503 (ok), 09:54, 04/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Сам же и свалился
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:09, 04/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Шизофрения она такая.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:20, 04/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    анонимный интернет не имел таких проблем. куда только таргаши не приходят - сразу становиться не возможно жить, куча проблем в том числе с безопасностью. отмените логины в интернете как было раньше и все станет нормально.
     
  • 1.5, Кир (?), 10:23, 04/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Вот как надо собеседования проходить! ))
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:32, 04/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Незачем продакшнам внешние зависимости тянуть из сети. Нужно иметь только основной репозиторий кода со всеми зависимостями. Обновление версий зависимостей желательно вручную производить с тщательным тестированием.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:35, 04/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что самое интересное, на рост зарплаты это если вообще и влияет, то только положительно.
     

  • 1.7, Аноним (9), 10:33, 04/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Анекдот был, короткий: вышла замуж за пэ-ха-пэшника. Ой, нет, за жава скриптера ж.

    :)))

     
  • 1.10, n00by (ok), 10:36, 04/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    > вопреки сложившейся практике "этических взломов"
    > заранее не уведомил

    +++
    > "Pwned by neskafe3v1....
    > Ищу работу на позиции Application Security,
    > Penetration Tester, Cyber Security Specialist."

    Интересно, что Гугл переводит "Looking for a job position" как просто "ищу работу", а Яндекс выдал всего 4 (четыре) страницы с фразой "Ищу работу на позиции".

     

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