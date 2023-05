Перехвачен контроль над 14 PHP-библиотками в репозитории Packagist

> вопреки сложившейся практике "этических взломов"

> заранее не уведомил +++

> "Pwned by neskafe3v1....

> Ищу работу на позиции Application Security,

> Penetration Tester, Cyber Security Specialist." Интересно, что Гугл переводит "Looking for a job position" как просто "ищу работу", а Яндекс выдал всего 4 (четыре) страницы с фразой "Ищу работу на позиции".