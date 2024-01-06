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Компрометация учётной записи привела к сбою BGP-маршрутизации Orange Espagne

06.01.2024 12:29

Компрометация учётной записи администратора привела к почти четырёхчасовому сбою в работе второго по величине испанского оператора связи Orange Espagne, обслуживающего 11 млн абонентов. Для доступа к интерфейсу регистратора RIPE NCC в Orange Espagne применялся предсказуемый пароль "ripeadmin" и не была включена двухфакторная аутентификация.

Пароль к RIPE был перехвачен в ходе поражения системы одного из сотрудников вредоносным ПО и с сентября находился в продаваемых на чёрном рынке базах скомпрометированных паролей. Примечательно, что кроме учётной записи Orange Espagne в указанных базах присутствуют и тысячи других аккаунтов для подключения к access.ripe.net, которые потенциально можно использовать для совершения подобных атак.

Инцидент оставался незамеченным до 2 января, пока какой-то вандал не зашёл в web-интерфейс RIPE NCC и не внёс изменения в настройки BGP и RPKI (Resource Public Key Infrastructure), после чего в течение почти четырёх часов была нарушена маршрутизация примерно половины трафика оператора связи. Действия атакующих привели к тому, что технология RPKI, призванная защитить BGP-анонсы от подделки, была задействована для блокирования легитимных анонсов.

Злоумышленник создал несколько новых записей RPKI ROA (Route Origin Authorization), среди которых оказались записи привязывающие крупные блоки адресов Orange Espagne к чужой автономной системе, что привело к тому, что корректные BGP-анонсы от автономной системы данного оператора стали блокироваться на маршрутизаторах многих магистральных операторов. В итоге, число привязанных к Orange Espagne BGP-маршрутов сократилось с 9200 до 7400 , а трафик просел почти в два раза.

RPKI (Resource Public Key Infrastructure) применяется для авторизации BGP-анонсов и позволяет определить исходит ли BGP-анонс от владельца сети или нет. При использовании RPKI для автономных систем и IP-адресов строится цепочка доверия от IANA к региональным регистраторам (RIRs), а затем к провайдерам (LIR) и конечным потребителям, которая позволяет третьим лицам удостовериться, что операция с ресурсом была произведена его владельцем. Без применения авторизации любой оператор может анонсировать подсеть с фиктивными сведениями о длине маршрута и инициировать транзит через себя части трафика от других систем, не применяющих фильтрацию анонсов.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/securi...)
  2. OpenNews: Cloudflare запустил сервис для отслеживания фильтрации некорректных маршрутов BGP
  3. OpenNews: Проект OpenBSD представил первый переносимый выпуск rpki-client
  4. OpenNews: Утечка BGP-маршрута в Ростелекоме привела к нарушению связности крупнейших сетей
  5. OpenNews: Утечка BGP-маршрутов привела к массовому нарушению связности в интернете
  6. OpenNews: Зафиксировано перенаправление трафика крупнейших финансовых сервисов через BGP
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60396-bgp
Ключевые слова: bgp, rpki
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:59, 06/01/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Модные медведи, не иначе.
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:08, 06/01/2024 [ответить]  
    		• +5 +/
    Начинающего анонимуса обозвали вандалом.Теперь он определённо получил психологическую травму.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:12, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вандалы — это предки немцев, вообще-то.
     

  • 1.6, а што не так (?), 15:03, 06/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Наверное в этой компании все так же как на опеннете боятся TOTP и FIDO.
     
  • 1.7, commiethebeastie (ok), 15:04, 06/01/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто у него хост для putty.exe использовался.
     
  • 1.8, EuPhobos (ok), 15:07, 06/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    А всё виной тому дырявый BGP с костылями в виде RPKI.
     
  • 1.9, Аноним (9), 15:56, 06/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Админ, я так понимаю, был постоянным посетителем опеннета, судя по его пренебрежению двухфакторной авторизацией.

    Ну, это его выбор, и дупло залечивать тоже ему, после того, как его выдерут.

     

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