The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект OpenBSD представил первый переносимый выпуск rpki-client

20.04.2020 13:23

Разработчики OpenBSD опубликовали первый публичный выпуск переносимой редакции пакета rpki-client с реализацией механизма RPKI (Resource Public Key Infrastructure) для RP (Relying Parties), применяемого для авторизации источника BGP-анонсов. RPKI позволяет определить исходит ли BGP-анонс от владельца сети или нет, для чего при помощи инфраструктуры открытых ключей для автономных систем и IP-адресов строится цепочка доверия, которая выстраивается от IANA к региональным регистраторам (RIRs), провайдерам (LIR) и конечным потребителям адресов. Код опубликован под лицензией BSD.

Программа rpki-client даёт возможность отправить запрос в репозиторий RPKI и сформировать объект VRP (Validated ROA Payload), подтверждающий источник маршрута (ROA, Route Origin Authorization) в формате настроек пакетов маршрутизации OpenBGPD и BIRD, а также в форматах CSV или JSON для использования в других стеках маршрутизации. Для обращения к репозиторию применяется утилита openrsync, которая извлекает все сертификаты X.509, манифесты и списки отзыва сертификатов. Затем rpki-client проверяет каждый ассоциированный с ROA сертификат, конструируя и верифицируя всю цепочку доверия, попутно оценивая списки CRL на предмет возможного отзыва сертификатов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Доступна переносимая версия OpenBGPD 6.6p0
  3. OpenNews: RIPE NCC поддержал разработку OpenBGPD
  4. OpenNews: BGPsec получил статус предложенного стандарта
  5. OpenNews: Утечка BGP-маршрута в Ростелекоме привела к нарушению связности крупнейших сетей
  6. OpenNews: Cloudflare запустил сервис для отслеживания фильтрации некорректных маршрутов BGP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52770-rpki
Ключевые слова: rpki, bgp, openbgp, bird
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 14:29, 20/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    И все ли им пользуются и о нём знают?
     
     
  • 2, A.Stahl (ok), 14:37, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет. Недавно ведь была новость про то что Ростелеком или кто-то подобный анонсировал мусор какой-то вместо BGP-маршрута. Да и то что такой софт есть, это не значит что всем нужно его использовать -- он может быть глючный как облитая пивом клавиатура.
     
     
  • 3, Аноним (3), 14:45, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И много поддельных сертов с помощью летсэнкрыпт БФС успело создать?
     
  • 5, Fyjy (?), 15:14, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    РТК уже не первый раз за последние два года анонсят на себя подсети мировых платежных сетей, крупных CDN'ов и прочего. Это не случайности, а вполне целенаправленные попытки разломать мировую сеть.
     
  • 4, Crazy Alex (ok), 15:13, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им или чем-то другим - воспользуются, куда они денутся
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру