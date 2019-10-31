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Доступна переносимая версия OpenBGPD 6.6p0

31.10.2019 22:36

Разработчики OpenBSD подготовили выпуск переносимой редакции пакета маршрутизации OpenBGPD 6.6, который можно использовать в операционных системах, отличных от OpenBSD. Для обеспечения переносимости использованы части кода из проектов OpenNTPD, OpenSSH и LibreSSL. Кроме OpenBSD заявлена поддержка Linux и FreeBSD. Работа OpenBGPD протестирована в Debian 9, Ubuntu 14.04 и FreeBSD 12.

Разработка OpenBGPD ведётся при поддержке регионального интернет-регистратора RIPE NCC, который заинтересован в доведении функциональности OpenBGPD до пригодности к использованию на серверах для маршрутизации в точках межоператорского обмена трафиком (IXP) и в создании полноценной альтернативы пакету BIRD (из других открытых альтернатив с реализацией протокола BGP можно отметить проекты FRRouting, GoBGP, ExaBGP и Bio-Routing).

При разработке OpenBGPD основное внимание уделяется обеспечению максимального уровня безопасности и надёжности. Для защиты применяется жесткая проверка корректности всех параметров, средства для контроля соблюдения границ буферов, разделение привилегий и ограничение доступа к системным вызовам. Из достоинств также отмечается удобный синтаксис языка определения конфигурации, высокая производительность и эффективность работы с памятью (например, OpenBGPD может работать с таблицами маршрутизации, включающими сотни тысяч записей). Проект поддерживает большую часть спецификаций BGP 4 и соответствует требованиям RFC8212, но не пытается объять необъятное и обеспечивает главным образом поддержку наиболее востребованных и распространённых функций.

В выпуске OpenBGPD 6.6 отмечены следующие улучшения:

  • Для повышения производительности таблица Adj-RIB-Out, хранящая информацию о маршрутах, выбираемых локальным BGP-маршрутизатором для анонсирования оптимальных маршрутов пирам, переведена на использование RB-деревьев, привязываемых к пирам;
  • Переписан код для сопоставления community, существенно ускорена работа конфигураций с несколькими community и большим числом peer-ов.
  • В bgpctl добавлена команда 'show mrt neighbors' для дампа таблицы соседних BGP-маршрутизаторов в формате MRT TABLE_DUMP_V2;
  • При работе в Linux обеспечена поддержка защиты сеансов BGP при помощи TCP MD5SIG;
  • Максимальный размер сообщения о завершении связи увеличен до 255 байт.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.6
  3. OpenNews: Доступна переносимая версия OpenBGPD 6.5p1
  4. OpenNews: RIPE NCC поддержал разработку OpenBGPD
  5. OpenNews: Ошибочный BGP-анонс на 74 минуты нарушил связность сетей Google и Cloudflare
  6. OpenNews: Утечка BGP-маршрутов привела к массовому нарушению связности в интернете
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openbgpd, bgp, route
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:53, 31/10/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    >можно использовать в операционных системах

    они опять будут говорить, что их не волнуют проблемы их кода в других системах?

     
     
  • 2, анонн (ok), 23:35, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>можно использовать в операционных системах
    > они опять будут говорить, что их не волнуют проблемы их кода в
    > других системах?

    В смысле, будут ли косить под Леннарта?
    А зачем они тогда готовили выпуски под другие ОС?

     
  • 3, К (?), 02:34, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще они кое-то свое делают кросссистемным.
     
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