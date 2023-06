Выпуск Tinygo 0.28, компилятора языка Go на базе LLVM

Доступен выпуск проекта Tinygo 0.28, развивающего компилятор языка Go для областей, в которых необходимо компактное представление результирующего кода и низкое потребление ресурсов, таких как микроконтроллеры и компактные однопроцессорные системы. Компиляция для различных целевых платформ реализована при помощи LLVM, а для поддержки языка применяются библиотеки, применяемые в основном инструментарии от проекта Go. Код распространяется под лицензией BSD. Скомпилированная программа напрямую может запускаться на микроконтроллерах, что позволяет применять Go в качестве языка для написания сценариев автоматизации. В текущем виде поддерживается 94 модели микроконтроллеров, включая различные платы Adafruit, Arduino, BBC micro, ESP32, M5Stack, ST Micro, Digispark, Raspberry Pi Pico, Nordic Semiconductor, SiFive HiFive1, STM32, Makerdiary и Phytec. Для взаимодействия с датчиками и подключёнными внешними устройствами, а также для поддержки интерфейсов, таких как I2C, GPIO и SPI, предоставляются специальные драйверы. Программы также могут быть собраны в формате WebAssembly (wasm/wasi) для запуска в браузере и в виде исполняемых файлов для Linux. Ключевые цели проекта: Возможность использовать подмножество привычного для себя языка Go на компактных устройствах. Язык Go выбран вместо Rust так как он более прост в изучении, предоставляет независимую от реализаций потоков поддержку распараллеливания на основе сопрограмм и предлагает обширную стандартную библиотеку ("батарейки входят в комплект").

Генерация очень компактных исполняемых файлов.

Поддержка наиболее распространённых моделей плат микроконтроллеров.

Возможность применения для Web и создания обособленных WebAssembly-приложений, используя интерфейс WASI (WebAssembly System Interface) для работы с файлами, сокетами и другими функциями, предоставляемыми операционной системой.

Поддержка CGo с минимальными накладными расходами при вызове функций на языке Си.

Поддержка большей части стандартных пакетов и возможность компиляции типового существующего кода без его изменения.

В отличие от находящегося в заброшенном виде похожего компилятора emgo в Tinygo сохранена оригинальная модель управления памятью Go с использованием сборщика мусора и вместо компиляции в представление на языке Си задействован LLVM для генерации эффективного машинного кода. В новой версии значительно улучшена поддержка отражений и предложена собственная реализация библиотеки reflect, что позволило добиться совместимости со многими пакетами из стандартной библиотеки, с которыми до этого наблюдались проблемы. Кроме того, в новой версии добавлена поддержка директивы "//go:wasmimport имя_модуля имя_функции" для импорта функций из WebAssembly. Добавлена поддержка новых плат, например, платы Gopher Badge.