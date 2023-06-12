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Выпуск Tinygo 0.28, компилятора языка Go на базе LLVM

12.06.2023 12:09

Доступен выпуск проекта Tinygo 0.28, развивающего компилятор языка Go для областей, в которых необходимо компактное представление результирующего кода и низкое потребление ресурсов, таких как микроконтроллеры и компактные однопроцессорные системы. Компиляция для различных целевых платформ реализована при помощи LLVM, а для поддержки языка применяются библиотеки, применяемые в основном инструментарии от проекта Go. Код распространяется под лицензией BSD.

Скомпилированная программа напрямую может запускаться на микроконтроллерах, что позволяет применять Go в качестве языка для написания сценариев автоматизации. В текущем виде поддерживается 94 модели микроконтроллеров, включая различные платы Adafruit, Arduino, BBC micro, ESP32, M5Stack, ST Micro, Digispark, Raspberry Pi Pico, Nordic Semiconductor, SiFive HiFive1, STM32, Makerdiary и Phytec. Для взаимодействия с датчиками и подключёнными внешними устройствами, а также для поддержки интерфейсов, таких как I2C, GPIO и SPI, предоставляются специальные драйверы. Программы также могут быть собраны в формате WebAssembly (wasm/wasi) для запуска в браузере и в виде исполняемых файлов для Linux.

Ключевые цели проекта:

  • Возможность использовать подмножество привычного для себя языка Go на компактных устройствах. Язык Go выбран вместо Rust так как он более прост в изучении, предоставляет независимую от реализаций потоков поддержку распараллеливания на основе сопрограмм и предлагает обширную стандартную библиотеку ("батарейки входят в комплект").

  • Генерация очень компактных исполняемых файлов.
  • Поддержка наиболее распространённых моделей плат микроконтроллеров.
  • Возможность применения для Web и создания обособленных WebAssembly-приложений, используя интерфейс WASI (WebAssembly System Interface) для работы с файлами, сокетами и другими функциями, предоставляемыми операционной системой.
  • Поддержка CGo с минимальными накладными расходами при вызове функций на языке Си.
  • Поддержка большей части стандартных пакетов и возможность компиляции типового существующего кода без его изменения.
  • В отличие от находящегося в заброшенном виде похожего компилятора emgo в Tinygo сохранена оригинальная модель управления памятью Go с использованием сборщика мусора и вместо компиляции в представление на языке Си задействован LLVM для генерации эффективного машинного кода.

В новой версии значительно улучшена поддержка отражений и предложена собственная реализация библиотеки reflect, что позволило добиться совместимости со многими пакетами из стандартной библиотеки, с которыми до этого наблюдались проблемы. Кроме того, в новой версии добавлена поддержка директивы "//go:wasmimport имя_модуля имя_функции" для импорта функций из WebAssembly. Добавлена поддержка новых плат, например, платы Gopher Badge.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/tinygo-org/...)
  2. OpenNews: Выпуск языка Go 1.20
  3. OpenNews: Проект elk развивает компактный JavaScript-движок для микроконтроллеров
  4. OpenNews: Доступен PikaScript 1.8, вариант языка Python для микроконтроллеров
  5. OpenNews: Для языка D представлен runtime для программирования микроконтроллеров
  6. OpenNews: Google намерен добавить телеметрию в инструментарий для языка Go
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59281-tinygo
Ключевые слова: tinygo, golang
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:29, 12/06/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле - интересно. Контроллеры ведь теперь очень даже мощные. А Go позволяет писать очень просто разный веб.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:12, 12/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет они не мощные. Go не позволит делать это на контролере. Go на контроллере даже безопасности не добавит.
     

  • 1.3, inklesspen (ok), 12:37, 12/06/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Не часто вижу, чтобы рефлексию называли "отражением", так действительно принято?
     
  • 1.4, verh010m (ok), 12:41, 12/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    а контроллеры ДЕЛЬТА он могёт? А то ST как-то тупо
     
  • 1.5, Аноним (6), 13:10, 12/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    Зачем когда уже есть Mojo?
     

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