Для языка D представлен runtime для программирования микроконтроллеров

1.1 , acroobat ( ?? ), 17:30, 31/05/2021 До чего техника дошла.

2.5 , OnTheEdge ( ?? ), 18:14, 31/05/2021 ну да, это же не на электроне ваять однотипные поделки



1.2 , Аноним ( 2 ), 17:53, 31/05/2021 Мне кажется разработка на D дороже чем на C++ - мало того, что нужно заниматься развитием проекта, еще нужно при обновлении компилятора исправлять существующий код для компиляции на новой версии.

2.6 , JL2001 ( ok ), 18:22, 31/05/2021 > Мне кажется разработка на D дороже чем на C++ - мало того,

> что нужно заниматься развитием проекта, еще нужно при обновлении компилятора исправлять

> существующий код для компиляции на новой версии. они ж вроде уже стандартизировались и нет несовместимых обновлений?



1.3 , Аноним ( 3 ), 17:54, 31/05/2021 Что-то на Д софта ещё меньше, чем на Русте. Почему так, всем достаточно современных плюсов без потери совместимости, а сабжи придумывались во времена c++98?

2.4 , Аноним ( 2 ), 18:02, 31/05/2021 Нет адекватной IDE для разработки, кроме Visual Studio. Многих смущает сборщик мусора, а тех кого не смущает - задолбались код исправлять после выхода новой версии компилятора из-за несовместимости

3.7 , JL2001 ( ok ), 18:24, 31/05/2021 > Многих смущает сборщик мусора он же отключаемый?