Для языка D представлен runtime для программирования микроконтроллеров

Дилан Грэм (Dylan Graham) представил легковесный runtime LWDR для программирования на языке D микроконтроллеров, оснащённых ОС реального времени (RTOS). Текущая версия нацелена на микроконтроллеры ARM Cortex-M. Разработка не ставит целью полное покрытие всех возможностей D, но предоставляет базовые средства. Распределение памяти производится вручную (new / delete), сборщик мусора не реализован, но имеется ряд хуков для использования средств RTOS.

В представленной версии поддержаны:

выделение и разрушение экземпляров классов и кучи для структур;

инварианты;

assert-ы;

контракты, базовые средства RTTI (за счёт средств Typeinfo);

интерфейсы;

виртуальные функции;

абстрактные и статические классы;

статические массивы;

выделение, освобождение и изменение размера динамических массивов;

добавление элементов в динамический массив и конкатенация динамических массивов.

В статусе экспериментальных возможностей: исключения и Throwables (так как требуют поддержку мусорщика).

Не реализованы: