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Для языка D представлен runtime для программирования микроконтроллеров

31.05.2021 17:14

Дилан Грэм (Dylan Graham) представил легковесный runtime LWDR для программирования на языке D микроконтроллеров, оснащённых ОС реального времени (RTOS). Текущая версия нацелена на микроконтроллеры ARM Cortex-M. Разработка не ставит целью полное покрытие всех возможностей D, но предоставляет базовые средства. Распределение памяти производится вручную (new / delete), сборщик мусора не реализован, но имеется ряд хуков для использования средств RTOS.

В представленной версии поддержаны:

  • выделение и разрушение экземпляров классов и кучи для структур;
  • инварианты;
  • assert-ы;
  • контракты, базовые средства RTTI (за счёт средств Typeinfo);
  • интерфейсы;
  • виртуальные функции;
  • абстрактные и статические классы;
  • статические массивы;
  • выделение, освобождение и изменение размера динамических массивов;
  • добавление элементов в динамический массив и конкатенация динамических массивов.

В статусе экспериментальных возможностей: исключения и Throwables (так как требуют поддержку мусорщика).

Не реализованы:

  • конструкторы и деструкторы модулей;
  • ModuleInfo;
  • локальные переменные потока (TLS);
  • делегаты и замыкания;
  • ассоциативные массивы;
  • разделяемые и синхронизированные данные;
  • хэшированые объекты.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.dlang.org/post/g...)
  2. OpenNews: Выпуск компилятора языка D 2.085
  3. OpenNews: В компилятор LDC языка D добавлена поддержка WebAssembly
  4. OpenNews: В состав GCC одобрено включение языка программирования D
  5. OpenNews: Официальный компилятор языка D переведён в разряд свободного ПО
  6. OpenNews: В рамках проекта PowerNex развивается ядро, написанное на языке D
Автор новости: glebiao
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55238-dlang
Ключевые слова: dlang, microcontroller, arm, runtime
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Обсуждение (5) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, acroobat (??), 17:30, 31/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    До чего техника дошла.
     
     
  • 2.5, OnTheEdge (??), 18:14, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, это же не на электроне ваять однотипные поделки
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:53, 31/05/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне кажется разработка на D дороже чем на C++ - мало того, что нужно заниматься развитием проекта, еще нужно при обновлении компилятора исправлять существующий код для компиляции на новой версии.
     
     
  • 2.6, JL2001 (ok), 18:22, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне кажется разработка на D дороже чем на C++ - мало того,
    > что нужно заниматься развитием проекта, еще нужно при обновлении компилятора исправлять
    > существующий код для компиляции на новой версии.

    они ж вроде уже стандартизировались и нет несовместимых обновлений?

     

  • 1.3, Аноним (3), 17:54, 31/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Что-то на Д софта ещё меньше, чем на Русте. Почему так, всем достаточно современных плюсов без потери совместимости, а сабжи придумывались во времена c++98?
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 18:02, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет адекватной IDE для разработки, кроме Visual Studio. Многих смущает сборщик мусора, а тех кого не смущает - задолбались код исправлять после выхода новой версии компилятора из-за несовместимости
     
     
  • 3.7, JL2001 (ok), 18:24, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Многих смущает сборщик мусора

    он же отключаемый?

     
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