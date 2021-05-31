Для языка D представлен runtime для программирования микроконтроллеров

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Дилан Грэм (Dylan Graham) представил легковесный runtime LWDR для программирования на языке D микроконтроллеров, оснащённых ОС реального времени (RTOS). Текущая версия нацелена на микроконтроллеры ARM Cortex-M. Разработка не ставит целью полное покрытие всех возможностей D, но предоставляет базовые средства. Распределение памяти производится вручную (new / delete), сборщик мусора не реализован, но имеется ряд хуков для использования средств RTOS.
В представленной версии поддержаны:
- выделение и разрушение экземпляров классов и кучи для структур;
- инварианты;
- assert-ы;
- контракты, базовые средства RTTI (за счёт средств Typeinfo);
- интерфейсы;
- виртуальные функции;
- абстрактные и статические классы;
- статические массивы;
- выделение, освобождение и изменение размера динамических массивов;
- добавление элементов в динамический массив и конкатенация динамических массивов.
В статусе экспериментальных возможностей: исключения и Throwables (так как требуют поддержку мусорщика).
Не реализованы:
- конструкторы и деструкторы модулей;
- ModuleInfo;
- локальные переменные потока (TLS);
- делегаты и замыкания;
- ассоциативные массивы;
- разделяемые и синхронизированные данные;
- хэшированые объекты.