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В каталоге Python-пакетов PyPI выявлены три вредоносные библиотеки

13.12.2021 16:50

В каталоге PyPI (Python Package Index) выявлены три библиотеки, содержащие вредоносный код. До выявления проблем и удаления из каталога в сумме пакеты успели загрузить почти 15 тысяч раз.

Пакеты dpp-client (10194 загрузки) и dpp-client1234 (1536 загрузок) распространялись с февраля и включали код для отправки содержимого переменных окружения, которые, например, могли включать ключи доступа, токены или пароли к системам непрерывной интеграции или облачным окружениям, таким как AWS. Пакеты также отправляли на внешний хост список с содержимым каталогов "/home", "/mnt/mesos/" и "mnt/mesos/sandbox".

Пакет aws-login0tool (3042 загрузки) был размещён в репозитории PyPI 1 декабря и включал код для загрузки и запуска троянского приложения для захвата контроля над хостами, работающими под управлением Windows. При выборе имени пакета расчёт был сделан на то, что клавиши "0" и "-" находятся рядом и есть вероятность, что разработчик наберёт "aws-login0tool" вместо "aws-login-tool".

Проблемные пакеты были выявлены в ходе простого эксперимента, в рамках которого при помощи утилиты Bandersnatch была загружена часть пакетов PyPI (около 200 тысяч из 330 тысяч пакетов в репозитории), после чего утилитой grep были выделены и проанализированы пакеты, в файле setup.py которых упоминается вызов "import urllib.request", обычно применяемый для отправки запросов к внешним хостам.

  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/ochrona/3-n...)
  2. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные библиотеки, использующие CDN PyPI для скрытия канала связи
  3. OpenNews: Из каталога PyPI удалены вредоносные пакеты mitmproxy2 и mitmproxy-iframe
  4. OpenNews: 46% Python-пакетов в репозитории PyPI содержат потенциально небезопасный код
  5. OpenNews: В каталоге PyPI (Python Package Index) выявлено 6 вредоносных пакетов
  6. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56337-pypi
Ключевые слова: pypi
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:58, 13/12/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Hahaha, classic…
     
  • 1.2, Аноним (2), 17:06, 13/12/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    Это же тот самый PyPI, который "уж точно безопаснее этого вашего npm", верно? Я ничего не перепутал?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:09, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тут хотя бы нельзя выпустить обновление для любого пакета
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:06, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти тонкие отличия сортов какашек
     

  • 1.3, corvuscor (ok), 17:07, 13/12/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    > была загружена часть пакетов PyPI (около 200 тысяч из 330 тысяч пакетов в репозитории), после чего утилитой grep были выделены и проанализированы пакеты, в файле setup.py которых упоминается вызов "import urllib.request", обычно применяемый для отправки запросов к внешним хостам.

    Вот это я понимаю юниксвей))

     
  • 1.5, Какаянахренразница (ok), 17:10, 13/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    > выявлены три вредоносные библиотеки

    Што ви гаварице?! Нэ может биц!

     
  • 1.6, kai3341 (ok), 17:13, 13/12/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    Идея фишинга стара, как мир. Поэтому будь то npm, будь то pip -- один хрен я иду уточнять имя библиотеки на официальный сайт

    > упоминается вызов "import urllib.request"

    А ведь это только верхушка айсберга -- эти пацаны даже не пытаются скрыться

     
  • 1.7, Аноним (7), 17:23, 13/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    pip list | grep dpp-client
     
  • 1.8, Аноним (8), 17:34, 13/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    >(около 200 тысяч из 330 тысяч пакетов в репозитории)

    Места на жёстком диске не хватило, не иначе.

     
     
  • 2.9, Аноним (8), 17:37, 13/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотя нет, видимо я ошибся:

    >For this research, I was careful to exclude exceedingly large distributions, only pull the latest versions of packages, and configured a lower number of workers to avoid putting excess pressure on PyPI’s servers.

     
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