The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление PostgreSQL с устранением уязвимости

12.08.2021 20:06

Сформированы корректирующие обновления для всех поддерживаемых веток PostgreSQL: 13.4, 12.8, 11.13, 10.18 и 9.6.23. Обновления для ветки 9.6 будут формироваться до ноября 2021 года, 10 - до ноября 2022 года, 11 - до ноября 2023 года, 12 - до ноября 2024 года, 13 до ноября 2025 года.

В новых версиях предложено 75 исправлений и устранена уязвимость CVE-2021-3677, позволяющая через выполнение специально оформленного запроса прочитать содержимое памяти серверного процесса. Атака может быть совершена любым пользователем, имеющим доступ для выполнения SQL-запросов. Проблеме подвержены только ветки PostgreSQL 11, 12 и 13. Известные варианты атак не затрагивают конфигурации с настройкой max_worker_processes=0, но не исключено существование вариантов, не зависящих от этой настройки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: PostgreSQL Anonymizer 0.6, расширение для анонимизации данных в СУБД
  3. OpenNews: Компания Alibaba открыла код распределённой СУБД PolarDB, основанной на PostgreSQL
  4. OpenNews: Опубликован Kubegres, инструментарий для развёртывания кластера PostgreSQL
  5. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 13
  6. OpenNews: Для PostgreSQL подготовлено дополнение AGE для хранения данных в форме графа
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55629-postgresql
Ключевые слова: postgresql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Postgres всё (?), 20:28, 12/08/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    >специально оформленного запроса прочитать содержимое памяти

    ага!

    не буду оригинальным: следует переписать на Dlang!

     
     
  • 2.2, Истина в последней инстанции (?), 20:32, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не будешь. Переписывальщик.

    Сейчас ещё укуренные подоспеют со своим растом, когда у самих дыра на дыре и дырой прикрывая.

     
     
  • 3.3, Укуренные прикрываясь дырой (?), 21:04, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Переписать на раст! Переписать на раст! Легализовать раст во всех штатах!
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 21:06, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На пэхэпэ переписать
     
  • 4.5, поддельный Шигорин (?), 21:07, 12/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот, помню, у нас в АльтЛинуксе была история -- скурили все мануалы по Байкалу...
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:09, 12/08/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Это просто показывает что даже такие боги программирования которые пишут PostgreSQL раз в год, но все равно не могут в память. Щито поделаешь...
     
  • 1.7, Аноним (-), 21:27, 12/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    SystemD всё равно лучше!
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру