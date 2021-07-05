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|1.1, Аноним (1), 20:13, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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За что любить вторых героев, когда есть третьи? (это не троллинг, мне действительно интересно почему многие предпочитают вторых героев нежели третьих)
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|2.2, Ark (ok), 20:25, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Ну когда я задавал такой же вопрос дружбану который одинаково любил играть во вторые и третьи, он говорил что это достаточно разные игры.
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|2.3, svetrnd (ok), 20:27, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Мне нравятся HMM2 своей атмосферой. Там совсем другая графика, не как в HMM3. И сам шеймплей отличается. И вот в них что-то есть. Во второй части. Что время от времени к ним возвращает. А FHeroes2 позволяют играть без эемуляторов и прочего, да ещё с более актуальными разрешениями. И есть перспектива по возрождению интереса к игре и развитию серии. С нетерпением жду. Когда-то ждал, когда была, кажется, версия 0,4 или какая-то такая, но потом всё заглохло, так и не начавшись, и это было печально. Сейчас же, смотрю, запал совсем другой. Может таки хватит сил и энтузиазма у команды. Уже, в принципе, хорошо. Оригинальный движок же тоже не без багов и странностей. И ИИ уже явно подтянули. И кампании заработали. Сеть бы и генератор карт с постепенным развитием в виде модов или как там.
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|2.4, svetrnd (ok), 20:29, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это не троллинг, это в принципе непонимание серии.
Ну и по 3-м много кто начинал, но так свободного вменяемого движка нет, увы. А по вторым уже вполне взрослый проект.
Ну и да, они просто другие. По духу, в деталях... Нужно просто хорошо поинрать во вторый, чтобы ответить "почему". Это ещё одни Герои. Чего в этом плохого? Ещё одно представление о них.
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|2.5, Аноним (5), 20:29, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За ностальгический вид и массу особенностей. Кроме того заезженный вариант третьих это как Quake III Arena против Quake 2. В обоих случая игры очень разные и в линуксе есть даже 1-й Quake в полностью актуальном состоянии. Еще Morrowind из-за шедевральности обрел движок в линуксе, который позволяет к тому же проходить игру вдвоем. Думаю тут тоже доведут игру до предельной вылизанности со временем. Кроме того есть идейные линуксоиды, которые принципиально Wine не будут использовать.
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|3.9, svetrnd (ok), 20:37, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Актуальная версия игры на Гог вообще под досбоксом крутится. Чего не хватает сейчас в игре?
* разрешения побольще
* игры по сети
* достойного генератора карт
* и хорошо бы без эмуляторов, ибо даже в вин досбокс для игры.
Вот люди взялись и делают. И если они воплотят этот список в жизнь, игра заново родится. Графика, геймлей - всё это всех (почти всех) устраивает. Только актуализировать движок и уже можно снова и снова играть. С друзьями по сетке. Ибо сейчас не собираются 15 человек за одним компом. И старые карты все играны переиграны.
А если ещё начнут развивать саму игру - добавлять замки, существ, новые кампании - это вообще может прилично народу привлечь.
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|4.24, Аноним (5), 21:07, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Игра будет жить уже потому что на каких-нибудь ноутбуках пойдут разве что герои 1-4 и Quake 1-3. Простая встройка достаточна в линуксе. Сами знаете какие цены на видеокарты. Наделать новые карты и переделать баланс до актуального тоже можно будет. Главное довести работу над искуственным интеллектом до конца. Потом будет возможно развитие фишечек, которые можно вполне смело брть из новых игр серии. Артефакты там ноые для особо сложных турнирных карт и так далее. Сейчас уже мало актуальны всякие старкрафты. Люди в них наигрались. Пошаговые стратегии не требуют спешки, в то же время за минуту времени, когда идет ход, человек успевает в героях сделать гораздо больше, чем в стратегиях реального времени.
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|4.56, йо ж (?), 23:06, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> разрешения побольще
hmm2 спрайтовые, ожидаемы проблемы с масштабированием графики. возможно, есть решения, idk. если их нет, лучше оставить как есть.
> достойного генератора карт
это задача не менее сложная, чем ai. генератор и в "родном" редакторе был не очень. лучше в первую очередь всё-таки ai и кампании.
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|5.62, svetrnd (ok), 23:29, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Таки нет, разрешение побольше таки заметно лучше смотрится. Я 1280х720 считаю оптимальным. И да, оно для вытянутых экранов, что уже немало.
Про генератор карт понятно. И приоритеты понятны. Тут спору нет.
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|5.71, Ordu (ok), 23:45, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> hmm2 спрайтовые, ожидаемы проблемы с масштабированием графики. возможно, есть решения, idk. если их нет, лучше оставить как есть.
Не, не лучше. Скачай оригинал, скачай homm2 и посмотри. Скачай оригинальную первую UFO, скачай OpenXCOM и сравни. Если масштабируя, масштабировать так, чтобы спрайты всё же меньшие рамеры имели на экане, чем они имели на 14" 640x480, то выглядят они лучше. Если перестараться, они становятся слишком мелкими, но если параметр масштаба в настройках, ты можешь подобрать то, что лучше текущего dpi и твоих глаз. Ты можешь получить при этом то, что было -- ОГРОМЕННЫЕ спрайты, пиксели с кулак, и ты смотришь на игровой мир через замочную скважину, больше времени тратишь на скролл, чем на игру. Или можно получить меееелкие тайлы, отдельные пиксели только через лупу разглядеть можно, и мелкие детали теряются, эстетика пиксельной графики страдает, но зато XL карта помещается в игровом поле целиком. Это два крайних положения на спектре возможностей. Настройки же позволяют тебе выбрать что-то лучше.
Я истинно говорю тебе, эти свободные реализации _лучше_ оригиналов. То есть если ты хочешь проникнуться игроманским духом 90-х, и если для этого ты не готов ломать глаза о 14" ЭЛТ монитор, то эти игры лучше передают что было, нежели оригинал в dosbox'е. Они теряют из оригинальной атмосферы лишь дефицит информации на экране: теперь ты смотришь на игровой мир не через замочную скважину, а через панорамное окно.
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|6.77, йо ж (?), 23:53, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, понял. если речь про расширение игрового поля, то йож совсем не против.
вообще, оный не против любых разумных авторских нововведений. лишь бы стиль графики не страдал. это, конечно, личное предпочтение.
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|3.45, Аноним (45), 22:13, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>идейные линуксоиды
Вот из-за "идейности", "открытости, свободности" Линукс никогда не превышает 4%.
Интересно, что мешает создать работающий коммерческий продукт (операционную систему) на основе Линукс? Технические трудности?
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|4.50, Anonchik (?), 22:46, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Например- MacOS. Не совсем на Линуксе, но отличный пример того какой может быть Unix-система.
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|5.72, Абрамович Отец Чукотки (?), 23:45, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Макако-ось совсем не на линуксе. И пример максимально уродский. Сама ось уродская и уродская политика апле "все юзеры дебилы, мы знаем как лучше, своё мнение засуньте в анус". И всякие плуги вроде гномеров их копируют.
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|4.55, Аноним (5), 23:03, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Вы давно в шинду заглядывали Там стоящих программ нет Даже для того чтобы прос... большой текст свёрнут, показать
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|5.68, ms (??), 23:41, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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о, да, безусловно, возможность "для установки на флэшку лайв версии линукса" еще и зачем-то "переделывать mbr на gpt" - это то, что нужно всем нашим пользователям, кроме парочки больных на голову.
Кстати, а зачем ваш линoops такое дерьмо, что ему там надо что-то "переделывать"? Вот, к примеру, нашему MediaCreationTool никакие сторонние программы для создания загрузочной флэшки не нужны. Правда, загрузится опять установщик windows, но это так и задумано.
И почему вы не ставите своему linoops в вину что он, ну надо же, не умеет поставить на эту флэшку винду? А ведь вдруг надо кому! Двойные стандарты, как всегда у глупых фанатиков?
Пусть больные на голову л@п4-е фанатики страдают. Мы не против.
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|3.84, Vkni (ok), 00:49, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я про Quake I даже статью написал на Хабре. Вкратце - Quake I очень жив, новые карты появляются в среднем по две штуки в месяц. Quake II умер.
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|4.91, lockywolf (ok), 05:59, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не было Quake лучше Q2. q2dm1 вообще непревзойдённый шедевр по балансу.
Но на счёт "жив" или "мёртв", а что значит "жив"?
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|2.11, Аноним (11), 20:43, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ностальгия,сэр! Во вторых играл много, третьи комп плохо тянул, да и интересы другие появились.
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|2.53, йо ж (?), 22:58, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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мои пять копеек: неперегруженая игровая логика и количество игровых объектов. отдельным пунктом -- хорошая графика. да, это дело вкуса, но по сравнению с третьими личное предпочтение склоняется ко вторым. и звук. по сих пор жалею о потере оригинального (ну, почти оригинального ;) cd от expansion pack (price of loyalty).
да, у них игровой баланс сдвинут в сторону тёмных. если у авторов получится скомпенсировать -- будет здорово. да, у них предсказуемость и повторяемость ai. аналогично - если оный будет более непредсказуемым, тоже хорошо.
спасибо авторам, удачи проекту. кстати, куда засылать в оркестр? моих финансовых возможностей немного, но с радостью поделился бы парой сотен $.
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|2.73, Ordu (ok), 23:46, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это не троллинг, мне действительно интересно почему многие предпочитают вторых героев нежели третьих
Этот не троллинг повторяется почти под каждой новостью про fheroes. То есть если тебе _действительно_ интересно, походи по ссылкам и почитай прошлые обсуждения.
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|1.6, Qwerty (??), 20:29, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Графика в современных Linux-играх - моё почтение, окунулся в мир ZX Spectrum.
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|2.7, svetrnd (ok), 20:32, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это не линукс-игра. И меньше всего рассматривается как линукс-игра. Разрабы вообще в вижуал студии кодят, а тот кто новости пишет, сам под Вин.
Это для фанатов серии. Увы, но ничего подобного так и не выпустили за долгое время и интерес к Героям всё больше растёт, на удивление.
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|3.13, Аноним (13), 20:49, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Растёт? Нет. Эта серия породила миллион подражателей, которые впрочем не далеко ушли и только копируют механики. Бескомпромиссно устаревшая игра во всех отношениях, как и тысячи похожих игр того времени. Куда лучше было бы пилить новое, к сожалению, опенсорс комьюнити на это не способно в принципе.
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|4.17, svetrnd (ok), 20:58, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошо, опенсурс-комюнити не способно, тогда покажите коммерческие примеры, очень интересно.
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|5.28, Аноним (13), 21:09, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Хорошо, опенсурс-комюнити не способно, тогда покажите коммерческие примеры, очень интересно.
Коммерческие примеры чего? Изживших себя устаревших механик использующихся снова и снова? Или интересных новаторских идей в играх? Если последнее, то каждый год появляется минимум несколько штук, берите любую по вкусу. В индустрии в целом не очень любят рисковать, и будут клепать один и тот же шлак покуда он продаётся. Однако, всегда есть очень достойные представители, и выбрать есть из чего.
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|6.31, sirDranik (ok), 21:13, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И всё же тема не о создании совершенно новых игр, а просто о приведении в норму хорошей старой игры, чтобы в неё можно было сейчас и после поиграть по-нормальному...
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|5.30, sirDranik (ok), 21:10, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Человек, наверное, имел ввиду, что опенсорсные проекты делаются как правило любителями-энтузиастами, и то, что получается на выходе, редко выходит удовлетворительного качества...
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|6.67, йо ж (?), 23:37, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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где-то далеко-далеко заплакал человек со странным именем Linus.
:)
спасибо за ваш труд. :-|
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|7.76, Абрамович Отец Чукотки (?), 23:50, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Над ядром Линукс работает не только человек со странным именем и в массе своей не такие уж энтузиасты как было в начале. 99% опенсёрсных проектов могут лишь мечтать о такой толпе разрабов, многие из которых трудоустроены сами знаете где 🤣
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|4.63, йо ж (?), 23:30, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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пошёл выбрасывать шахматы, а то они уже старше христианства.
и ох уж эти подражатели. даже в нашем сельпо есть трёхсторонние. (непонятно, что там с проблемой центрального поля, ну да ладно).
и отдельно застрелюсь из рогатки за попытку "изобретения" четырёхсторонних. это в было ещё в прошлом веке, но совесть не даёт покоя по сих пор.
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|4.80, Аноним (80), 00:02, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тупые опенсорс разработчики в принцапи не способны пилить ничего нового. Их всех нужно отправить двор мести, а они пыжатся пытаясь сделать клон игры 40 летней давности с графикой хуже чем в zx-spectrum.
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|1.8, Беня Коломойский (?), 20:33, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Вырвиглазное старьё.
Неужели нельзя переделать на современном движке типа Unreal Engine? Что, игра от этого хуже станет или религия не позволяет?
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|2.10, svetrnd (ok), 20:38, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Откуда вы берётесь, такие современные? Почему бы вам в 7-ю часть не играть и не писать тут чушь?
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|3.12, Беня Коломойский (?), 20:45, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Современные "Герои" полный отстой в геймплейном плане. Да и графика тоже каким-то весёлым фермером отдаёт.
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|6.32, svetrnd (ok), 21:17, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так кто мешает реализовать? Ибо больше никому подобного в голову не приходило.
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|8.92, Аноним (90), 06:02, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Но вы же можете научиться делать игры на unreal engine и рисовать модели Сделат... текст свёрнут, показать
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|6.34, Аноним84701 (ok), 21:20, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Хочу 2/3 Герои на современном движке с красивой графикой и плавно анимацией.
И домики деревянные, с набигающими корованами?
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|2.35, Аноним (35), 21:25, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Might and Magic Heroes 7 на движке Unreal Engine 3 и с хорошей графикой. Wine+DXVK эту игру отлично запускают.
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|4.52, Аноним (35), 22:53, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не согласен с вами, поскольку в этой игре возможно выбирать уровень сложности. На максимальном уровне сложности становится адски сложно.
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|2.64, йо ж (?), 23:31, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Неужели нельзя переделать на современном движке типа Unreal Engine
отсыпьте, пжлст.
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|2.79, Аноним (80), 23:58, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто тупым опенсорс разработчикам даже не приходит в голову такая очевидна мысль, что нужно переписать игру на unreal engine 5 с трассировкой лучей, улучшив геймплей и нарисовав нормальные модели. Вместо этого они ковыряются с убогой графикой, даже хуже чем в zx-spectrum.
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|3.86, Михрютка (ok), 02:33, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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етот камент настолько прекрасен, что я прям даже и не знаю.
а давайте Battle Chess перепишем на unreal engine 5 с трассировкой лучей, улучшив геймплей и нарисовав нормальные модели.
а давайте Barbarian перепишем на unreal engine 5 с трассировкой лучей, улучшив геймплей и нарисовав нормальные модели.
а давайте Civilization перепишем на unreal engine 5 с трассировкой лучей, улучшив геймплей и нарисовав нормальные модели.
а давайте Popcorn перепишем на unreal engine 5 с трассировкой лучей, улучшив геймплей и нарисовав нормальные модели.
а давайте Jagged Alliance перепишем на unreal engine 5 с трассировкой лучей, улучшив геймплей и нарисовав нормальные модели.
а давайте Doom перепишем на unreal engine 5 с трассировкой лучей, улучшив геймплей и нарисовав нормальные модели.
а давайте Rust перепишем на unreal engine 5 с трассировкой лучей, улучшив геймплей и нарисовав нормальные модели. Вместо этого они ковыряются с убогой графикой, даже хуже чем в zx-spectrum.
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|2.25, sirDranik (ok), 21:07, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ИИ еще в процессе, Но уже сейчас он доставляет куда больше забот, нежели оригинальный...
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|2.26, svetrnd (ok), 21:09, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Комментари не читай, сразу вопросы задавай! На всякий случай, ещё свой коммент с ЛОРа приведу:
ИИ действительно подтянули в последние дни. Я уже думал, что им не будут заниматься до релиза, правя мелкие баги, но на днях очеродной раз обновил исходники и увидел правки. И грать стало явно сложнее. Теперь герои вполне себе шарятся по всей карте и захватывают замки… В общем, не идеал, но, считаю, играть уже вполне можно.
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|1.33, YM2608 (?), 21:17, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Жаль, что на движке Heroes of Might and Magic II никто не создал другой игры-клона. Например, по вселенной Вархаммер - один город орки, другой люди, третий эльфа и т.д. и т.п. или по какой-то другой вселеной. Это как на движке Age of Empires 2 была создана потрясная игра "Star Wars Galactic Battlegrounds"
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|2.58, YM2608 (?), 23:18, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот чем хороша Heroes of Might and Magic 1-3 - это то, что она выглядит, как Идеальная Настольная игра. С переходом в изометрию начиная с 5й части игра перестала быть похожей на настолку и растеряла своих фанатов.
Поэтому, хотелось бы на движке Heroes of Might and Magic 1/2 или 3 ещё игру по другой вселеной...
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|3.40, svetrnd (ok), 21:53, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ох, у тебя ещё в профиле playdeb.ru ) С каким сожалением мне пришлось отказаться от очередного продления регистрации домена :(
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|4.42, Zenitur (ok), 21:56, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ох, у тебя ещё в профиле playdeb.ru ) С каким сожалением мне
> пришлось отказаться от очередного продления регистрации домена :(
Я в принципе мысленно нахожусь где-то в тех годах. Извини что бросил проект
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|2.39, svetrnd (ok), 21:52, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разве тут обсуждается, какая часть лучшая?
Возмите, соберите команду и допилите её до таковой, кто ж мешает-то? Или всегда лучше видно, чем другому заняться?
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|2.48, Аноним (48), 22:19, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тошнотворнейшая игра. Тормознутая, потребляет 100% CPU. Видимо рендерится всё на процессоре, а требование DirectX 8 - понтов ради.
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|2.49, Tita_M (ok), 22:35, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне 4 тоже больше всего понравилась. Помню как во времена 2 и 3 частей все ждали, что героев выведут на поле боя и они на равне с обычными юнитами сражаться будут. Я в итоге дождался и мне понравилось хотя некоторым нет. Ещё первое время смущало, что апгрейды юнитов убрали, но потом втянулся.
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|3.70, svetrnd (ok), 23:44, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, если бы её допилили, как задумывали, или сейчас довели бы до ума, была бы отличная часть. Но даже с III уже не всё так просто, а уж с IV вообще надежд нет (
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|2.57, Tita_M (ok), 23:09, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Видимо Максим Чирков питает какие-то тёплые чувства к этой игре раз всё ещё подтверждает новости о ней. :-)
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|3.60, svetrnd (ok), 23:26, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что не так? Её действительно очень активно пилят и изменений действительно много. И сами новости оформляются довольно хорошо, не два слова из списка изменений и до свидания.
А то, что они публикуются, это помогает проекту. О нём узнают. Нет-нет, а кто-то да поможет. Да и отлов багов...
Пока энтузиасты актиыно работают, о них есть смысл говорить. Пока о них говорят, для них есть стимул активно работать.
wine вон тоже каждые две недели релизится. И изменений тоже за 2 недели набегает норм.
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|4.82, пох. (?), 00:04, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пилите Шура, пилите! Это даже не последняя стадия, это агония.
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|5.87, Михрютка (ok), 02:39, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну никто же не написал новость про расширение райдз в зфс. потому читаем что читаем :)
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|1.81, Аноним (80), 00:03, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Спасибо разработчикам с проделанную работу. Я хоть и не играла вторых героев, но рада развитию проекта.
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|1.83, Аноним (83), 00:30, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хах, тут много зумерков которые говорят что герои вторые старье. Но они очень хорошо играются и сейчас. О них вспоминают и делают арты до сих пор. А об их FarCry 2, Крайзисах и LocoRoco уже давно забыли. Потерянное поколение.
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