4.24 , Аноним ( 5 ), 21:07, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Игра будет жить уже потому что на каких-нибудь ноутбуках пойдут разве что герои 1-4 и Quake 1-3. Простая встройка достаточна в линуксе. Сами знаете какие цены на видеокарты. Наделать новые карты и переделать баланс до актуального тоже можно будет. Главное довести работу над искуственным интеллектом до конца. Потом будет возможно развитие фишечек, которые можно вполне смело брть из новых игр серии. Артефакты там ноые для особо сложных турнирных карт и так далее. Сейчас уже мало актуальны всякие старкрафты. Люди в них наигрались. Пошаговые стратегии не требуют спешки, в то же время за минуту времени, когда идет ход, человек успевает в героях сделать гораздо больше, чем в стратегиях реального времени.

4.56 , йо ж ( ? ), 23:06, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > разрешения побольще hmm2 спрайтовые, ожидаемы проблемы с масштабированием графики. возможно, есть решения, idk. если их нет, лучше оставить как есть. > достойного генератора карт это задача не менее сложная, чем ai. генератор и в "родном" редакторе был не очень. лучше в первую очередь всё-таки ai и кампании.

5.62 , svetrnd ( ok ), 23:29, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таки нет, разрешение побольше таки заметно лучше смотрится. Я 1280х720 считаю оптимальным. И да, оно для вытянутых экранов, что уже немало. Про генератор карт понятно. И приоритеты понятны. Тут спору нет.

5.71 , Ordu ( ok ), 23:45, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > hmm2 спрайтовые, ожидаемы проблемы с масштабированием графики. возможно, есть решения, idk. если их нет, лучше оставить как есть. Не, не лучше. Скачай оригинал, скачай homm2 и посмотри. Скачай оригинальную первую UFO, скачай OpenXCOM и сравни. Если масштабируя, масштабировать так, чтобы спрайты всё же меньшие рамеры имели на экане, чем они имели на 14" 640x480, то выглядят они лучше. Если перестараться, они становятся слишком мелкими, но если параметр масштаба в настройках, ты можешь подобрать то, что лучше текущего dpi и твоих глаз. Ты можешь получить при этом то, что было -- ОГРОМЕННЫЕ спрайты, пиксели с кулак, и ты смотришь на игровой мир через замочную скважину, больше времени тратишь на скролл, чем на игру. Или можно получить меееелкие тайлы, отдельные пиксели только через лупу разглядеть можно, и мелкие детали теряются, эстетика пиксельной графики страдает, но зато XL карта помещается в игровом поле целиком. Это два крайних положения на спектре возможностей. Настройки же позволяют тебе выбрать что-то лучше. Я истинно говорю тебе, эти свободные реализации _лучше_ оригиналов. То есть если ты хочешь проникнуться игроманским духом 90-х, и если для этого ты не готов ломать глаза о 14" ЭЛТ монитор, то эти игры лучше передают что было, нежели оригинал в dosbox'е. Они теряют из оригинальной атмосферы лишь дефицит информации на экране: теперь ты смотришь на игровой мир не через замочную скважину, а через панорамное окно.

6.77 , йо ж ( ? ), 23:53, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да, понял. если речь про расширение игрового поля, то йож совсем не против. вообще, оный не против любых разумных авторских нововведений. лишь бы стиль графики не страдал. это, конечно, личное предпочтение.

