Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.5, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: В окне просмотра характеристик и параметров существа добавлены подробные описания специальных свойств.

Удерживая клавиши прокрутки списков можно быстро перемещаться по спискам во всем интерфейсе игры.

Исправлены множественные проблемы проходимости возле объектов на карте мира.

В кампаниях появилась возможность рестарта сценария и отображения специальных сообщений от существ.

ИИ теперь умеет посещать практически все объекты на карте мира и прокладывает свой путь намного рациональнее.

Исправлено свыше 70 ошибок.