Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.4, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Полная поддержка двух оригинальных кампаний "The Succession Wars" и "The Price of Loyalty";

Для больших существ в бою подсвечивается две клетки передвижения;

В бою через диалоговое окно героя можно попасть в инвентарь самого героя;

Цифровое обозначение количества дней перехода возле курсора увеличено до 7;

Добавлена тень для книги заклинаний, отсутствовавшая в оригинальной игре;

Упрощена установка движка для пользователей Unix и Windows;

Проведена оптимизация производительности, в некоторых ситуациях отмечается ускорение отрисовки до 30%;

Улучшен ИИ;

Исправлено свыше 100 ошибок.