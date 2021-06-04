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Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.4

04.06.2021 12:00

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.4, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Полная поддержка двух оригинальных кампаний "The Succession Wars" и "The Price of Loyalty";
  • Для больших существ в бою подсвечивается две клетки передвижения;
  • В бою через диалоговое окно героя можно попасть в инвентарь самого героя;
  • Цифровое обозначение количества дней перехода возле курсора увеличено до 7;
  • Добавлена тень для книги заклинаний, отсутствовавшая в оригинальной игре;
  • Упрощена установка движка для пользователей Unix и Windows;
  • Проведена оптимизация производительности, в некоторых ситуациях отмечается ускорение отрисовки до 30%;
  • Улучшен ИИ;
  • Исправлено свыше 100 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск Lakka 3.0, дистрибутива для создания игровых консолей
  3. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.3
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.3
  6. OpenNews: Релиз стратегической игры Warzone 2100 4.0
Автор новости: sirDranik
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55271-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, OnTheEdge (ok), 12:35, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    верной дорогой идут товарищи
     
  • 1.2, svetrnd (ok), 12:55, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Всё очень здорово. С 0.9.0 практически каждый день делаю git pull, чтобы видеть изменения. И да, всё очень здорово. Теперь и разрешение можно менять, а не выбирать только при мервом старте. И компании появились. И русский частично. Осталось дело за малым - AI и сеть. В остальном только мелкие недочёты, которые едва ли чему-то мешают.

    Огромное спасибо за труды! Любимая серия Героев. И теперь ещё и самая качественная. VCMI настолько забагован, что невозможно играть. Кроме тупого ИИ ещё и постоянные вылеты. Что 5 лет назад, что сейчас - не вижу никакого прогресса, увы ((( Хотя они там что-то делают.

     
     
  • 2.5, svetrnd (ok), 13:01, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробовал новую кампанию. Кликнул, ничего не поменялось и ничего сделать больше нельзя. F4, тоже ничего. А когда переключился между окнами, назад вернулся, всё вижу. 4 подкампании, любая выибрается и работает. Сколько не повторял, пока окна не попереключаешь, картинка не появляется. Убунту 20,04, СДЛ2, текущая сборка из гит
     
     
  • 3.7, OnTheEdge (ok), 13:10, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://github.com/ihhub/fheroes2/issues/new

    😉

     
  • 3.14, o_O (?), 13:35, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вроде, теперь исправлено, https://github.com/ihhub/fheroes2/commit/ddf6327b131bc487b51577d0fdad10b4743c9
     
     
  • 4.17, svetrnd (ok), 13:46, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    спасибо, пересобрал, сразу всё заработало
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:24, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >  Осталось дело за малым - AI и сеть. В остальном только мелкие недочёты, которые едва ли чему-то мешают.

    Осталось только игру написать, да.

     
     
  • 3.13, svetrnd (ok), 13:35, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если сеть сейчас добавить, то уже играть можно очень даже. Ну и ИИ - это не вся игра. Вся игра - это идея, графика, музыка и много всего.
     
     
  • 4.19, Аноним (9), 13:47, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если сеть сейчас добавить, то уже играть можно очень даже.

    Так если ИИ добавить — тоже можно играть.
    > Ну и ИИ - это не вся игра.

    ИИ — не вся игра, это верно. Но игра без ИИ — совсем не игра.

     
     
  • 5.29, Michael Shigorin (ok), 15:51, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно там есть.
     
  • 2.10, svetrnd (ok), 13:27, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сделал запись у себя

    https://vk.com/wall262936711_4000

    https://www.facebook.com/vovansrnd/posts/4108833725877293

    https://zenway.ru/page/fheroes2-094

     
     
  • 3.15, sirDranik (ok), 13:43, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. )
    Надеюсь, о нашем проекте узнает как можно больше людей.
     
     
  • 4.20, svetrnd (ok), 14:04, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень надеюсь! Так как очеь люблю эту игру.

    Ещё бы кто-нибудь, со свежей головой, за третью  часть взялся. Или за 4ю ) Но помятуя успехи с 3-й, о 4-й и мечтать нельзя. А так, может быть её получилось бы причесать во что-то реально играбельное

     
     
  • 5.21, sirDranik (ok), 14:09, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего вы вообще ожидаете от четверки? Что не устраивает в ней, в плане геймплея.
     
     
  • 6.26, svetrnd (ok), 14:48, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, говорят, что она совсем сырая вышла, так как планов было много, а денег в итоге не хватило.

    Так, признаться, толком в неё не играл. Нужно будет как-нибудь попробовать плотно за неё присесть. Она точно сильно выбивается из всех и достойна внимания.

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:57, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    +100 к карме разрабам это проекта!!!
     
     
  • 2.8, OnTheEdge (ok), 13:13, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уверен, что они бы не отказались и от +100500 к их донат-счёту 😆
     
     
  • 3.16, sirDranik (ok), 13:44, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень не помешало бы ввиду того, что услуги хороших художников и звукорежиссеров стоят...
     

  • 1.4, ryoken (ok), 12:58, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Что, опять.!?" ©®
    Вечером потычу на Gentoo@PowerMac (если не забуду). Предрекаю так же нерабочие бои :).
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:19, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так ты и в прошлый раз тыкал, а багрепорт не сделал. Да и конфиг у тебя такой, что тестить некому.
    Предрекаю ты и дальше в каждой новости о релизе будешь писать свой бесмысленный коммент :)
     
     
  • 3.25, ryoken (ok), 14:44, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > бесмысленный коммент :)

    У вас "С" отклеилось :D. Могу попытаться накорябать баг-репорт, только язык знаю средне.

     
     
  • 4.30, Michael Shigorin (ok), 15:52, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Русский-то?!
     

  • 1.6, YetAnotherOnanym (ok), 13:02, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гуд. Одобрям!
    Кст, ещё одну штуку давно забывал спросить. На маленькой карте справа вверху месторождения ресурсов отмечены прямоугольничками цвета игрока-владельца. А иногда на этих прямоугольничках слева по краю появляется полоса цвета другого игрока. Кто-нибудь в курсе, что это означает?
     
     
  • 2.18, sirDranik (ok), 13:46, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно, это означает, что это баг.)
    Вы не могли бы сделать issue на github со скриншотом и сейвом? Не замечал подобного ранее.....
     
     
  • 3.28, YetAnotherOnanym (ok), 14:51, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ненене, это в оригинальной игрушке было, которая ещё под ДОС. Вдруг кто-то из олдфагов, кто когда-то играл, знает значение таких полосок.
     

  • 1.11, Анонимъ (?), 13:31, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользователи Unix это так толерантно про любителей BSD?
     
     
  • 2.12, svetrnd (ok), 13:32, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и БСД, и Линукс
     

  • 1.22, Аноним (22), 14:15, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужен такой же движок для HoMM3. VCMI не предлагать
     
     
  • 2.27, svetrnd (ok), 14:50, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот полностью поддерживаю. Только не в ущерб этому. Двойка тоже нужна. Но и третьим бы нормальный движок, а этот VCMI а свалку
     

  • 1.24, Аноним (24), 14:28, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Цифровое обозначение количества дней перехода возле курсора увеличено до 7

    Астрологи перед этим что-нибудь объявляли?

     
  • 1.31, Дон Ягон (ok), 15:56, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо за отличный проект! Жаль только залипная игра очень: засядешь и не заметишь, как пол суток пройдёт.
     
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