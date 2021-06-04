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|1.2, svetrnd (ok), 12:55, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Всё очень здорово. С 0.9.0 практически каждый день делаю git pull, чтобы видеть изменения. И да, всё очень здорово. Теперь и разрешение можно менять, а не выбирать только при мервом старте. И компании появились. И русский частично. Осталось дело за малым - AI и сеть. В остальном только мелкие недочёты, которые едва ли чему-то мешают.
Огромное спасибо за труды! Любимая серия Героев. И теперь ещё и самая качественная. VCMI настолько забагован, что невозможно играть. Кроме тупого ИИ ещё и постоянные вылеты. Что 5 лет назад, что сейчас - не вижу никакого прогресса, увы ((( Хотя они там что-то делают.
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|2.5, svetrnd (ok), 13:01, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробовал новую кампанию. Кликнул, ничего не поменялось и ничего сделать больше нельзя. F4, тоже ничего. А когда переключился между окнами, назад вернулся, всё вижу. 4 подкампании, любая выибрается и работает. Сколько не повторял, пока окна не попереключаешь, картинка не появляется. Убунту 20,04, СДЛ2, текущая сборка из гит
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|2.9, Аноним (9), 13:24, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Осталось дело за малым - AI и сеть. В остальном только мелкие недочёты, которые едва ли чему-то мешают.
Осталось только игру написать, да.
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|3.13, svetrnd (ok), 13:35, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если сеть сейчас добавить, то уже играть можно очень даже. Ну и ИИ - это не вся игра. Вся игра - это идея, графика, музыка и много всего.
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|4.19, Аноним (9), 13:47, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если сеть сейчас добавить, то уже играть можно очень даже.
Так если ИИ добавить — тоже можно играть.
> Ну и ИИ - это не вся игра.
ИИ — не вся игра, это верно. Но игра без ИИ — совсем не игра.
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|4.20, svetrnd (ok), 14:04, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень надеюсь! Так как очеь люблю эту игру.
Ещё бы кто-нибудь, со свежей головой, за третью часть взялся. Или за 4ю ) Но помятуя успехи с 3-й, о 4-й и мечтать нельзя. А так, может быть её получилось бы причесать во что-то реально играбельное
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|5.21, sirDranik (ok), 14:09, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего вы вообще ожидаете от четверки? Что не устраивает в ней, в плане геймплея.
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|6.26, svetrnd (ok), 14:48, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, говорят, что она совсем сырая вышла, так как планов было много, а денег в итоге не хватило.
Так, признаться, толком в неё не играл. Нужно будет как-нибудь попробовать плотно за неё присесть. Она точно сильно выбивается из всех и достойна внимания.
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|3.16, sirDranik (ok), 13:44, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень не помешало бы ввиду того, что услуги хороших художников и звукорежиссеров стоят...
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|1.4, ryoken (ok), 12:58, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Что, опять.!?" ©®
Вечером потычу на Gentoo@PowerMac (если не забуду). Предрекаю так же нерабочие бои :).
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|2.23, Аноним (23), 14:19, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ты и в прошлый раз тыкал, а багрепорт не сделал. Да и конфиг у тебя такой, что тестить некому.
Предрекаю ты и дальше в каждой новости о релизе будешь писать свой бесмысленный коммент :)
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|3.25, ryoken (ok), 14:44, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> бесмысленный коммент :)
У вас "С" отклеилось :D. Могу попытаться накорябать баг-репорт, только язык знаю средне.
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|1.6, YetAnotherOnanym (ok), 13:02, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гуд. Одобрям!
Кст, ещё одну штуку давно забывал спросить. На маленькой карте справа вверху месторождения ресурсов отмечены прямоугольничками цвета игрока-владельца. А иногда на этих прямоугольничках слева по краю появляется полоса цвета другого игрока. Кто-нибудь в курсе, что это означает?
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|2.18, sirDranik (ok), 13:46, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно, это означает, что это баг.)
Вы не могли бы сделать issue на github со скриншотом и сейвом? Не замечал подобного ранее.....
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|3.28, YetAnotherOnanym (ok), 14:51, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ненене, это в оригинальной игрушке было, которая ещё под ДОС. Вдруг кто-то из олдфагов, кто когда-то играл, знает значение таких полосок.
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|2.27, svetrnd (ok), 14:50, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот полностью поддерживаю. Только не в ущерб этому. Двойка тоже нужна. Но и третьим бы нормальный движок, а этот VCMI а свалку
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|1.24, Аноним (24), 14:28, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Цифровое обозначение количества дней перехода возле курсора увеличено до 7
Астрологи перед этим что-нибудь объявляли?
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|1.31, Дон Ягон (ok), 15:56, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Спасибо за отличный проект! Жаль только залипная игра очень: засядешь и не заметишь, как пол суток пройдёт.
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