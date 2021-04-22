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Выпуск Chrome OS 90

22.04.2021 16:46

Состоялся релиз операционной системы Chrome OS 90, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 90. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 90 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 90:

  • В состав включено новое приложение для диагностики проблем, позволяющее запустить тесты и проверить состояние аккумулятора, процессора и памяти. Результаты выполненных проверок можно записать в файл для последующей передаче службе поддержки.
  • Изменено оформление менеджера учётных записей, который также перенесён в отдельную секцию "Accounts". Упрощено восприятие модели идентификации в Chrome OS и более ясно показано различие между учётными записями устройства и привязанными учётными записями Google. Изменён процесс добавления учётных записей и предоставлена возможность обойтись без прикрепления своей учётной записи Google к чужим сеансам.
  • Предоставлена возможность offline-доступа к файлами с документами, электронными таблицами и презентациями, хранимыми в облачных сервисах Google. Обращение осуществляется через каталог "My Drive" в файловом менеджере. Для включения доступа к файлами в offline-режиме следует в файловом менеджере выбрать каталоги в разделе "My Drive" и активировать для них флаг "Available offline".
  • Добавлена функция "Live Caption", позволяющая автоматически на лету создавать субтитры при просмотре любого видео, при прослушивании звуковых записей или при приёме видеовызовов через браузер. Для включения "Live Caption" в разделе "Accessibility" следует активировать флажок "Captions".
  • Добавлен простой интерфейс для информирования о наличии обновлений для Dock-станций и сертифицированных аксессуаров к Chromebook, позволяющий сразу применить доступные обновления.
  • Для новых пользователей по умолчанию обеспечен запуск YouTube и Google Maps в отдельных окнах, стилизованных под обособленные приложения, а не во вкладках браузера. Изменить режим можно через контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на пиктограмму приложений YouTube и Maps.
  • Обновлён интерфейс для навигации по недавно сохранённым загрузкам и созданным скриншотам, позволяющий также закрепить на видном месте важные файлы и выполнять в один клик такие операции, как запуск, копирование и перемещение.
  • Расширены возможности универсального встроенного поиска, позволяющего теперь не только искать приложения, локальные файлы и файлы в Google Drive, но и выполнять простые математические вычисления, узнавать прогноз погоды, получать данные о стоимости акций и обращаться к словарям.
  • Добавлена поддержка сканирования документов с использованием МФУ, сочетающих функции принтера и сканера. Поддерживается обращение к сканерами по Wi-Fi или прямое подключение через USB-порт (Bluetooth пока не поддерживается).
  • Объявлены устаревшими звуковые кодеки AMR-NB, AMR-WB и GSM. До окончательного удаления поддержку данных кодеков можно вернуть через параметр "chrome://flags/#deprecate-low-usage-codecs" или установить отдельное приложение с их реализацией из Google Play.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 90
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 89, приуроченный к 10-летию проекта Сhromebook
  4. OpenNews: Chrome сокращает цикл подготовки релизов и вводит в обиход редакцию Extended Stable
  5. OpenNews: В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование
  6. OpenNews: Выпуск Chrome OS 88
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55006-chromeos
Ключевые слова: chromeos, chrome
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, КО (?), 16:54, 22/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    "Добавлена поддержка сканирования документов с использованием МФУ, сочетающих функции принтера и сканера"
    Вот это да, а в мейнстримных дистрах линуха такое уже есть?

    Ах да, FLoC вживили или нет ещё?

     
  • 2, Х (?), 16:55, 22/04/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Причудливый изврат: выкинуть из ОС все средства управления машиной, а потом их встраивать неудобным и долбанутым образом в элементы браузера, борясь и героически побеждая проблемы, которые раньше даже не были возможны!

    Вот откуда моему знать, сколько батарейки в ноуте осталось - и зачем ему это? Чтобы не жрать энергию - так браузер и так стоило бы с этим прицелом проектировать. А вот чтобы браузер мог (конечно, через API, но кому нужно - дотянется) по батарейке лишний вектор опознавания пользователя иметь - это да, тема.

     
     
  • 3, Аноним (3), 16:59, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эта новость не про браузер, а про ОС. Хотя конечно тут уже несколько размыты границы.
     

  • 4, kusb (?), 17:07, 22/04/2021 [ответить]  
    		• +/
    Эта штука до сих пор кажется странной. У неё свой графический сервер и окружение? Это всё можно скомпилировать и запустить в другой виртуальной консоли (вместо иксов сервер от хром-оси, например) и её в чруте?
     
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