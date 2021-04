Выпуск Chrome OS 90

Состоялся релиз операционной системы Chrome OS 90, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 90. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 90 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Основные изменения в Chrome OS 90: В состав включено новое приложение для диагностики проблем, позволяющее запустить тесты и проверить состояние аккумулятора, процессора и памяти. Результаты выполненных проверок можно записать в файл для последующей передаче службе поддержки.

Изменено оформление менеджера учётных записей, который также перенесён в отдельную секцию "Accounts". Упрощено восприятие модели идентификации в Chrome OS и более ясно показано различие между учётными записями устройства и привязанными учётными записями Google. Изменён процесс добавления учётных записей и предоставлена возможность обойтись без прикрепления своей учётной записи Google к чужим сеансам.

Предоставлена возможность offline-доступа к файлами с документами, электронными таблицами и презентациями, хранимыми в облачных сервисах Google. Обращение осуществляется через каталог "My Drive" в файловом менеджере. Для включения доступа к файлами в offline-режиме следует в файловом менеджере выбрать каталоги в разделе "My Drive" и активировать для них флаг "Available offline".

Добавлена функция "Live Caption", позволяющая автоматически на лету создавать субтитры при просмотре любого видео, при прослушивании звуковых записей или при приёме видеовызовов через браузер. Для включения "Live Caption" в разделе "Accessibility" следует активировать флажок "Captions".

Добавлен простой интерфейс для информирования о наличии обновлений для Dock-станций и сертифицированных аксессуаров к Chromebook, позволяющий сразу применить доступные обновления.

Для новых пользователей по умолчанию обеспечен запуск YouTube и Google Maps в отдельных окнах, стилизованных под обособленные приложения, а не во вкладках браузера. Изменить режим можно через контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на пиктограмму приложений YouTube и Maps.

Обновлён интерфейс для навигации по недавно сохранённым загрузкам и созданным скриншотам, позволяющий также закрепить на видном месте важные файлы и выполнять в один клик такие операции, как запуск, копирование и перемещение.

Расширены возможности универсального встроенного поиска, позволяющего теперь не только искать приложения, локальные файлы и файлы в Google Drive, но и выполнять простые математические вычисления, узнавать прогноз погоды, получать данные о стоимости акций и обращаться к словарям.

Добавлена поддержка сканирования документов с использованием МФУ, сочетающих функции принтера и сканера. Поддерживается обращение к сканерами по Wi-Fi или прямое подключение через USB-порт (Bluetooth пока не поддерживается).

Объявлены устаревшими звуковые кодеки AMR-NB, AMR-WB и GSM. До окончательного удаления поддержку данных кодеков можно вернуть через параметр "chrome://flags/#deprecate-low-usage-codecs" или установить отдельное приложение с их реализацией из Google Play.