Выпуск Chrome OS 90

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Состоялся релиз операционной системы Chrome OS 90, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 90. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 90 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.
Основные изменения в Chrome OS 90:
- В состав включено новое приложение для диагностики проблем, позволяющее запустить тесты и проверить состояние аккумулятора, процессора и памяти. Результаты выполненных проверок можно записать в файл для последующей передаче службе поддержки.
- Изменено оформление менеджера учётных записей, который также перенесён в отдельную секцию "Accounts". Упрощено восприятие модели идентификации в Chrome OS и более ясно показано различие между учётными записями устройства и привязанными учётными записями Google.
Изменён процесс добавления учётных записей и предоставлена возможность обойтись без прикрепления своей учётной записи Google к чужим сеансам.
- Предоставлена возможность offline-доступа к файлами с документами, электронными таблицами и презентациями, хранимыми в облачных сервисах Google. Обращение осуществляется через каталог "My Drive" в файловом менеджере. Для включения доступа к файлами в offline-режиме следует в файловом менеджере выбрать каталоги в разделе "My Drive" и активировать для них флаг "Available offline".
- Добавлена функция "Live Caption", позволяющая автоматически на лету создавать субтитры при просмотре любого видео, при прослушивании звуковых записей или при приёме видеовызовов через браузер. Для включения "Live Caption" в разделе "Accessibility" следует активировать флажок "Captions".
- Добавлен простой интерфейс для информирования о наличии обновлений для Dock-станций и сертифицированных аксессуаров к Chromebook, позволяющий сразу применить доступные обновления.
- Для новых пользователей по умолчанию обеспечен запуск YouTube и Google Maps в отдельных окнах, стилизованных под обособленные приложения, а не во вкладках браузера. Изменить режим можно через контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на пиктограмму приложений YouTube и Maps.
- Обновлён интерфейс для навигации по недавно сохранённым загрузкам и созданным скриншотам, позволяющий также закрепить на видном месте важные файлы и выполнять в один клик такие операции, как запуск, копирование и перемещение.
- Расширены возможности универсального встроенного поиска, позволяющего теперь не только искать приложения, локальные файлы и файлы в Google Drive, но и выполнять простые математические вычисления, узнавать прогноз погоды, получать данные о стоимости акций и обращаться к словарям.
- Добавлена поддержка сканирования документов с использованием МФУ, сочетающих функции принтера и сканера. Поддерживается обращение к сканерами по Wi-Fi или прямое подключение через USB-порт (Bluetooth пока не поддерживается).
- Объявлены устаревшими звуковые кодеки AMR-NB, AMR-WB и GSM. До окончательного удаления поддержку данных кодеков можно вернуть через параметр "chrome://flags/#deprecate-low-usage-codecs" или установить отдельное приложение с их реализацией из Google Play.