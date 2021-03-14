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Выпуск Chrome OS 89, приуроченный к 10-летию проекта Сhromebook

14.03.2021 10:02

Состоялся релиз операционной системы Chrome OS 89, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 89. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 89 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Выпуск приурочен к десятилетию проекта, поэтому содержит много значительных новшеств. Основные изменения в Chrome OS 89:

  • Добавлен Phone Hub, центр управления смартфоном, позволяющий с устройства Chromebook выполнять типовые действия со смартфоном на базе платформы Android, такие как просмотр поступающих сообщений и уведомлений, контроль за уровнем заряда аккумулятора, доступ к настройкам точки доступа (hotspot), определение местоположения смартфона. Кроме того, Phone Hub позволяет в браузере на Chromebook просмотреть содержимое вкладок, недавно открытых на смартфоне. Активация устройств для Phone Hub осуществляется в настройках "Settings > Connected devices", после чего в блоке быстрых настроек на панели появляется специальная пиктограмма с дополнительными функциями.
  • Расширен спектр устройств, которые можно использовать с функцией Wi-Fi Sync, предназначенной для синхронизации настроек беспроводной сети между несколькими устройствами. Например, пароль к Wi-Fi запоминается в профиле пользователя и автоматически применяется при входе данного пользователя с других устройств, без необходимости повторного ручного набора пароля подключения к Wi-Fi на новом устройстве. Настройки Wi-Fi теперь могут совместно использоваться между разными устройствами на базе Chrome OS и Android, привязанными к одной учётной записи в Google.
  • В буфере обмена реализована функция MultiPaste, позволяющая сохранять историю с пятью последними операциями копирования. Имеется возможность вставить разом несколько сохранённых элементов или выбрать любой из них через интерфейс, выводимый при нажатии комбинации "Launcher + V" Например, теперь можно не переключаясь между окнами скопировать в буфер несколько фрагментов, а потом разом вставить их в нужную форму.
  • Предложен новый интерфейс для создания скриншотов и скринкастов, который можно вызвать через меню с быстрыми настройками. Интерфейс также вызывается при нажатии комбинации "Ctrl + Windows". Сразу после создания скриншота внизу появляется меню, позволяющее откорректировать созданный снимок или начать запись видео с действиями на экране.
  • В панели рядом с меню быстрого вызова настроек появилась новая пиктограмма "Tote", позволяющая в один клик получить доступ к недавно сохранённым скриншотам, закреплённым файлам или загрузкам.
  • В приложение для работы с камерой встроена функция для сканирования QR-кодов. Для сканирования QR кода следует нажать пиктограмму с изображением QR-кода в правой части окна.
  • Упрощено управление воспроизведением мультимедийными файлами - кнопки для управления воспроизведением из браузера или Android-приложений теперь отображаются на панели в меню быстрого вызова настроек. Пользователь может быстро остановить/возобновить воспроизведение или переключиться на следующую композицию, а также закрепить медиапроигрыватель в панели.
  • Добавлены новые опции для обмена файлами, изображениями и ссылками. Для приложений и сайтов теперь показывается кнопка Share, позволяющая напрямую передать файл, изображение или ссылку в другое приложение. Например, при помощи кнопки Share можно быстро передать картинку из приложения Files в текстовый редактор. В одном из следующих выпусков ожидается включение функции Nearby Share, позволяющей быстро и безопасно передавать файлы между находящимися поблизости устройствами Chrome OS и Android разных пользователей.
  • Расширены возможности, связанные с виртуальными рабочими столами. Разрешено создание до 8 виртуальных рабочих столов и перегруппировка их в произвольном порядке при помощи механизма drag&drop. В меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши, добавлены кнопки для закрепления окна на определённом виртуальном рабочем столе или для отображения окна на всех рабочих столах. Реализована возможность использования комбинации Alt+Tab для просмотра окон в привязке к текущему виртуальному рабочему столу или всех окон без разделения на рабочие столы.
  • В контекстное меню, отображаемое при клике правой кнопкой мыши на выделенном слове или фразе, добавлена функция Quick Answers, позволяющая получить дополнительные сведения, например, отобразить данные из словаря, выполнить перевод или осуществить конвертацию величин.
  • Добавлены дополнительные настройки функции чтения вслух текста в выделенном блоке (select-to-speak). Например, появилась возможность на лету изменить темп, приостановить чтение и переключиться на чтение других отрывков.
  • Настройка режима родительского контроля "Family Link" интегрирована в мастер начальной настройки нового Chromebook и позволяет родителям сразу привязать школьную учётную запись своего ребёнка и организовать контроль за его работой на устройстве.
  • В подсистему печати добавлена поддержка функций сканирования, предоставляемых в многофункциональных устройствах, сочетающих принтер и сканер. Сканирование осуществляется через новое приложение Scan.
  • Обновлены пиктограммы встроенных приложений.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome OS 88
  3. OpenNews: В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование
  4. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  5. OpenNews: Выпуск Chrome OS 78 с поддержкой виртуальных рабочих столов
  6. OpenNews: Релиз Chrome 89
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54753-chromeos
Ключевые слова: chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 10:12, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Поздравим же любимый набор чрезвычайно разнообразных зондов с юбилеем!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:14, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что сейчас не зонд? Искренне интересуюсь. Какие связки существуют не для айти специальностей?
     
     
  • 3.25, A.Stahl (ok), 12:59, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Linux, BSD и основная масса всякой мелкой маргинальщины.
     
     
  • 4.34, Аноним (-), 13:40, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так свалите с этой маргинальщины, какого все эти паразиты присосались к нам ?
     
  • 3.26, Аноним (26), 12:59, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://prism-break.org/ru/
     
  • 2.31, клавиатур (?), 13:33, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задача любого корпа стрич и преумножать, втюхивая очередную ненужную погремушку.
    Тактика всегда дубовая как табуретка:
    1) одеть маску, втереться в доверие, изображая на морде лица озабоченность об благополучии людей
    2) предложить решение(приманка) приправленное "добрыми" намерениямию. Don't be evil!!!
    3) посадить на кукан как можно больше наивных
    4) добиться (привилегированного)монопольного положения и начать диктовать свои условия тем самым обнажая суть своего наглого рыла(маска снята)
    5) профит

    Когда мы человеки уже поумнеем в своей массе и прекратим нести свои деньги тем, кто нами манипулирует и эксплуатирует?

     
     
  • 3.33, Аноним (-), 13:39, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению человекам нужно время и анальные страдания чтоб это понять. Когда нормальные люди носились и орали что жимейл зло и не только потому что отнимает ихний хлеб - 99% сегодняшних борцунов было готово сжечь живьем всех кто не любит гулг.
     
  • 2.37, Аноним (37), 14:10, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот из хромэбук?
     

  • 1.2, Аноним (3), 10:12, 14/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.4, Леголас (ok), 10:16, 14/03/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.6, Леголас (ok), 10:20, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Ну что, с юбилеем. Как бы кто не относился к Google, но стек технологий в этом дистрибутиве хотя бы отличается от подавляющего большинства его (дистра) собратьев, блюдущих линию Red Hat/systemd.
     
  • 1.7, Орк (?), 10:25, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >Добавлен Phone Hub

    Да, да, не запинаемся, читаем правильно

     
     
  • 2.10, Ordu (ok), 10:46, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как, интересно?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:53, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    О!
    Неиспорченный человек в комментах ;)
     
     
  • 4.41, Аноним (-), 14:44, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > О!
    > Неиспорченный человек в комментах ;)

    Агась. Ходит такой неиспорченный человек всю жизь на Gay Hub и горя, с прочтением Phorn Hub, не знает!


     
  • 2.12, Аноним (12), 11:09, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поздно, я уже прочитал :-(
     
     
  • 3.16, Леголас (ok), 11:21, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > О!
    > Неиспорченный человек в комментах ;)

    а вот и испорченный )-:

     
  • 2.21, kravich (ok), 12:06, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правда, глаз зацепился при прочтении
     

  • 1.8, InuYasha (??), 10:32, 14/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:20, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    опять Апстарт? ну сколько можно? как так?

    Ведь именно отсутствие "Ein Volk, ein Reich, ein Führer" мешало линуксу теснить винду на десктопе...

    Вот в сабже апстарт, но оно теснит...

    https://cdn.geekwire.com/wp-content/uploads/2021/02/marketshare.png

     
     
  • 2.20, iPony129412 (?), 11:53, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    upstart/systemd
    так это вообще мало про десктоп
     
  • 2.40, Аноним (40), 14:35, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые вот наборот упстарт ценят и об Убунту с ним отзываются положительно.
     

  • 1.18, danonimous (?), 11:46, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый гиковский из популярных дистрибутивов. Всё-таки Gentoo внутри и нет systemd!
     
     
  • 2.23, Последний из могикан (?), 12:19, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цыц,пылесос или кофеварка или что ты там есть.Просто homo sapiens не в силах такое изречь,как ты сказал(o).
     

  • 1.19, pisyandrik (ok), 11:51, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли chromium os выше 72 версии? Попробовать хочется
     
  • 1.24, msgod (ok), 12:51, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль маняпорты такие маняпорты.
    ОТА не завезли.
    А переставлять систему вручную каждый день после выхода нового имиджа - нет
     
     
  • 2.28, анон (?), 13:22, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Brunch попробуйте, с хромоси 85 stable до 90 dev обновлялся через OTA на протижении нескольких месяцев - ничего не сломалось.
     

  • 1.27, Аноним (26), 13:06, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сhromebook это провалившиеся попытка убить Ipad?
     
     
  • 2.29, псевдонимус (?), 13:22, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Айпад и так маргинальщина. Очень нишевая, смысл её убивать?

    Хромбук это попытка уничтожить ноутбуки, как мобильные ПК, превратив в тонкие клиенты для доступа к облачкам.

     

  • 1.35, Аноним (40), 13:48, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иксы есть в этой системе и вино, играть на нем можно?
     
  • 1.38, Аноним (37), 14:16, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы постоянно теряете ключи от дома, где деньги лежат? - Не проблема! - Храните Ваши ключи в наших камерах хранения на вокзале города Мухосранска!
    К вопросу о любви к облакам.
     
     
  • 2.39, Аноним (40), 14:31, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это безопасно. Недавно вот в Страсбурге датацентр сгорел и все биткоины пропали навечно. Главное уметь удалить инфу.) А Гуглу до ключей из Мухосранска вот вообще нет никакого дела. Они и так у него уже в виде отмычек и слепков имеются.
     

  • 1.42, Аноним (42), 14:57, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Средства для обмена файлами, ссылками, вкладками, паролями, скриншотами... Ребята, вы в своем уме?
     

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