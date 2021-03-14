Выпуск Chrome OS 89, приуроченный к 10-летию проекта Сhromebook

|
|1.1, КО (?), 10:12, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
|
Поздравим же любимый набор чрезвычайно разнообразных зондов с юбилеем!
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 10:14, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
А что сейчас не зонд? Искренне интересуюсь. Какие связки существуют не для айти специальностей?
|
|
|
|
|
|4.34, Аноним (-), 13:40, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так свалите с этой маргинальщины, какого все эти паразиты присосались к нам ?
|
|2.31, клавиатур (?), 13:33, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Задача любого корпа стрич и преумножать, втюхивая очередную ненужную погремушку.
Тактика всегда дубовая как табуретка:
1) одеть маску, втереться в доверие, изображая на морде лица озабоченность об благополучии людей
2) предложить решение(приманка) приправленное "добрыми" намерениямию. Don't be evil!!!
3) посадить на кукан как можно больше наивных
4) добиться (привилегированного)монопольного положения и начать диктовать свои условия тем самым обнажая суть своего наглого рыла(маска снята)
5) профит
Когда мы человеки уже поумнеем в своей массе и прекратим нести свои деньги тем, кто нами манипулирует и эксплуатирует?
|
|
|
|3.33, Аноним (-), 13:39, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
К сожалению человекам нужно время и анальные страдания чтоб это понять. Когда нормальные люди носились и орали что жимейл зло и не только потому что отнимает ихний хлеб - 99% сегодняшних борцунов было готово сжечь живьем всех кто не любит гулг.
|
|1.6, Леголас (ok), 10:20, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
Ну что, с юбилеем. Как бы кто не относился к Google, но стек технологий в этом дистрибутиве хотя бы отличается от подавляющего большинства его (дистра) собратьев, блюдущих линию Red Hat/systemd.
|
|1.7, Орк (?), 10:25, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
>Добавлен Phone Hub
Да, да, не запинаемся, читаем правильно
|
|
|
|
|
|
|
|4.41, Аноним (-), 14:44, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> О!
> Неиспорченный человек в комментах ;)
Агась. Ходит такой неиспорченный человек всю жизь на Gay Hub и горя, с прочтением Phorn Hub, не знает!
|
|
|
|3.16, Леголас (ok), 11:21, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> О!
> Неиспорченный человек в комментах ;)
а вот и испорченный )-:
|
|
|
|2.40, Аноним (40), 14:35, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Некоторые вот наборот упстарт ценят и об Убунту с ним отзываются положительно.
|
|1.24, msgod (ok), 12:51, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Жаль маняпорты такие маняпорты.
ОТА не завезли.
А переставлять систему вручную каждый день после выхода нового имиджа - нет
|
|
|
|2.28, анон (?), 13:22, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Brunch попробуйте, с хромоси 85 stable до 90 dev обновлялся через OTA на протижении нескольких месяцев - ничего не сломалось.
|
|
|
|2.29, псевдонимус (?), 13:22, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Айпад и так маргинальщина. Очень нишевая, смысл её убивать?
Хромбук это попытка уничтожить ноутбуки, как мобильные ПК, превратив в тонкие клиенты для доступа к облачкам.
|
|1.38, Аноним (37), 14:16, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вы постоянно теряете ключи от дома, где деньги лежат? - Не проблема! - Храните Ваши ключи в наших камерах хранения на вокзале города Мухосранска!
К вопросу о любви к облакам.
|
|
|
|2.39, Аноним (40), 14:31, 14/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это безопасно. Недавно вот в Страсбурге датацентр сгорел и все биткоины пропали навечно. Главное уметь удалить инфу.) А Гуглу до ключей из Мухосранска вот вообще нет никакого дела. Они и так у него уже в виде отмычек и слепков имеются.
|
|1.42, Аноним (42), 14:57, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Средства для обмена файлами, ссылками, вкладками, паролями, скриншотами... Ребята, вы в своем уме?
|