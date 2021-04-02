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Бета-выпуск Ubuntu 21.04

02.04.2021 13:57

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo", который ознаменовал полную заморозку пакетной базы и перешёл к итоговому тестированию и исправлению ошибок. Релиз запланирован на 22 апреля. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая).

Основные изменения:

  • В качестве рабочего стола продолжена поставка GTK3 и GNOME Shell 3.38, но приложения GNOME преимущественно синхронизированы с GNOME 40 (переход рабочего стола на GTK 4 и GNOME 40 признан преждевременным).
  • По умолчанию включён сеанс на базе протокола Wayland. При использовании проприетарных драйверов NVIDIA по умолчанию как и раньше предлагается сеанс на основе X-сервера, но для остальных конфигураций данный сеанс переведён в разряд опций. Отмечается, что последнее время устранены многие ограничения сеанса GNOME на базе Wayland, которые были отнесены к числу проблем, блокирующих переход на Wayland. Например, появились возможность предоставления совместного доступа к рабочему столу, используя мультимедийный сервер Pipewire. Первая попытка перевода Ubuntu по умолчанию на Wayland была предпринята в 2017 году в Ubuntu 17.10, но в Ubuntu 18.04 из-за нерешённых проблем был возвращён традиционный графический стек на основе X.Org Server.
  • Добавлена поддержка аутентификации с использованием смарт-карт (при помощи pam_sss 7).
  • На рабочем столе добавлена возможность перемещения ресурсов из приложений при помощи интерфейса drag&drop.
  • В настройках появилась возможность изменения профиля энергопотребления.
  • Добавлена поддержка мультимедийного сервера Pipewire, который позволяет организовать запись содержимого экрана, улучшить поддержку звука в изолированных приложениях, предоставить возможности профессиональной обработки звука, избавиться от фрагментации и унифицировать звуковую инфраструктуру для разных применений.
  • В инталлятор добавлена поддержка создания запасных ключей для восстановления доступа к зашифрованным разделам.
  • Улучшена интеграция с Active Directory и предоставлена возможность доступа к Active Directory с поддержкой GPO (Group Policy Objects) сразу после установки.
  • Изменена модель доступа к домашним каталогам пользователей в системе - домашние каталоги теперь создаются с правами 750 (drwxr-x---), предоставляющими доступ к каталогу только владельцу и членам группы. По историческим причинам ранее домашние каталоги пользователей в Ubuntu создавались с правами доступа 755 (drwxr-xr-x), позволяющими одному пользователю просматривать содержимое каталога другого.
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.11, в котом отмечена поддержка анклавов Intel SGX, новый механизм перехвата системных вызовов, виртуальная шина auxiliary, запрет сборки модулей без MODULE_LICENSE(), режим быстрой фильтрации системных вызовов в seccomp, прекращение сопровождения архитектуры ia64, перенос технологии WiMAX в ветку "staging", возможность инкапсуляции SCTP в UDP.
  • По умолчанию задействован пакетный фильтр nftables. Для сохранения обратной совместимости доступен пакет iptables-nft, предоставляющий утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как и в iptables, но транслирующий полученные правила в байткод nf_tables.
  • Обновлены версии приложений и подсистем, в том числе PulseAudio 14, BlueZ 5.56, NetworkManager 1.30, Firefox 87, LibreOffice 7.1.2-rc2, Thunderbird 78.8.1, Krita 4.4.3, Darktable 3.4.1, Inkscape 1.0.2, Scribus 1.5.6.1, OBS 26.1.2, KDEnlive 20.12.3, Blender 2.83.5, KDEnlive 20.12.3, Krita 4.4.3, GIMP 2.10.22.
  • В сборках для Raspberry Pi добавлена поддержка GPIO (через libgpiod и liblgpio). Для плат Compute Module 4 реализована поддержка Wi-Fi и Bluetooth.
  • В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.21 и набор приложений KDE Applications 20.12.3. Фреймворк Qt обновлён до версии 5.15.2. По умолчанию задействован музыкальный проигрыватель Elisa 20.12.3. Обновлены версии Krita 4.4.3 и Kdevelop 5.6.2. Доступен, но не включён по умолчанию, сеанс на базе Wayland (для активации на экране входа в систему следует выбрать пункт "Plasma (Wayland)").
  • В Xubuntu рабочий стол Xfce обновлён до версии 4.16. В базовый состав включены приложения Hexchat и Synaptic. На рабочем столе по умолчанию отключён вывод меню приложений по правому клику мышью и скрыты ярлыки файловых систем и внешних накопителей.
  • В Ubuntu MATE продолжена поставка выпуска рабочего стола MATE 1.24.
  • В Ubuntu Studio задействован по умолчанию новый менеджер музыкальных сеансов Agordejo обновлены версии Studio Controls 2.1.4, Ardour 6.6, RaySession 0.10.1, Hydrogen 1.0.1, Carla 2.3-rc2, jack-mixer 15-1, lsp-plugins 1.1.29.
  • В Lubuntu предложено графическое окружение LXQt 0.16.0.
  • В Ubuntu Budgie задействован новый выпуск рабочего стола Budgie 10.5.2. Добавлены сборки для Raspberry Pi 4. Добавлена опциональная тема оформления в стиле macOS. В Shuffler, интерфейс для быстрой навигации по открытым окнам и группировки окон по сетке, добавлен интерфейс Layouts для группировки и запуска разом нескольких приложений, а также реализована возможность закрепление позиции и размера окна приложения. и Предложены новые апплеоы budgie-clipboard-applet (управление буфером обмена) и budgie-analogue-applet (аналоговые часы) Обновлено оформление рабочего стола, по умолчанию предложена тёмная тема оформления. В Budgie Welcome для навигации по темам оформления предложен интерфейс на основе вкладок.

Дополнительно компания Canonical сообщила о начале тестирования специализированной сборки Ubuntu Windows Community Preview для создания Linux-окружений в Windows, используя подсистему WSL2 (Windows Subsystem for Linux), обеспечивающую запуск исполняемых файлов Linux в Windows. Для настройки предлагается текстовый конфигуратор ubuntuwsl.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com//blog/annou...)
  2. OpenNews: Компания Canonical начала продвижение Ubuntu как замены CentOS
  3. OpenNews: Canonical повысит качество промежуточных LTS-выпусков Ubuntu
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 20.10
  5. OpenNews: Для Ubuntu Desktop развивается новый инсталлятор
  6. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54886-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:27, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    В день рождения Ильича =)
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:40, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Овен? )))))!!111
     
  • 2.10, Нанобот (ok), 14:41, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это что за покемон?
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:51, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну теперь венде точно капец.
     
  • 2.38, патриарх всея руси (?), 15:26, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не День Космонавтики же!..
    А так все рады - аккурат посередке. И 10 дней после космоса, и 10 дней до покраски яиц... ну и коммунистам зайдет в самый раз)
     

  • 1.2, антифрактал (?), 14:29, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В Ubuntu MATE продолжена поставка выпуска рабочего стола MATE 1.24.

    MATE достиг идеала что ли? Какой релиз убанты оно не обновляется?

     
     
  • 2.6, Леголас (ok), 14:36, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причём здесь релиз убунты? Покамест вышел один патч на 24. И да, окружение стабильное (благодаря родителю) и это радует.
     
  • 2.7, Аноним (8), 14:37, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ждут допила гтк4.)))
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 15:08, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и будет оно ещё более тормозное на нём
     
  • 2.33, Аноним (33), 15:19, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >MATE достиг идеала что ли? Какой релиз убанты оно не обновляется?

    Да достиг. А вообще у меня впечатление что его разработчики забили на своё детище. В 20-м году у них даже сайт не работал.

     

  • 1.3, Yilativs (?), 14:30, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    можно ли уже переходить на 2004 c 1804 или пока есть проблемы?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:43, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я вообще на 14.04 остановился, какой смысл во всех этих обновлялках циферок?!
     
     
  • 3.15, Аноним (8), 14:47, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас апстарт там еще да? Читал здесь, что его ценят до сих пор.
     
     
  • 4.29, Аноним (30), 15:08, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тогда стоит смотреть в сторону диванов и антиксов
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:51, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синий экран словишь.
     
  • 2.19, дебатант (?), 14:56, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет смысла, слишком много поломано.
    проще 22.04 уже ждать
     
  • 2.28, Аноним (30), 15:07, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    жди 2204 это будет мощный релиз
     

  • 1.4, Аноним (-), 14:34, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://google.gik-team.com/?q=site%3Awww.opennet.ru+%D0%BE
     
     
  • 2.16, Аноним (18), 14:51, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаменательный ресурс.
     

  • 1.9, Аноним12345 (?), 14:40, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прото глаза разбегаются
    Движуха !
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 14:43, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    движуха из подпорок и костылей.
     

  • 1.14, Аноним (17), 14:47, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Закос под максимальную.
     
  • 1.20, Аноним (20), 15:00, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Драйвера невидии не отваливаются на 5.11?
     
     
  • 2.22, Аноним (8), 15:02, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ниже 460.39 для такой версии
     
  • 2.25, Аноним (30), 15:04, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня вообще 340 вот незнаю ждать патча наверно на новой
     

  • 1.21, Аноним (30), 15:02, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Там ещё скоро на подходе официальный Ubuntu Cinnamon Remix и Linux Mint будет не нужен
     
     
  • 2.24, Аноним (8), 15:04, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Праотцы дериватвы прихлопывать начинают. Печальная тенденция.
     
     
  • 3.26, Аноним (30), 15:05, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят могут просто взять на работу разработчика Cinnamon а Linux Mint просто закрыть ибо нет смысла
     
  • 3.27, Аноним (30), 15:06, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже очень давно минт скатывался ещё даже до взлома ихнего сайта
     
  • 3.32, Аноним (32), 15:12, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Праотец же Дебиан?
     
  • 2.39, Аноним (33), 15:31, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главная фишка это Mint Install и Mint Update, Mint Menu.
     

  • 1.23, Аноним (30), 15:03, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://ubuntucinnamon.org
     
  • 1.31, T00 (?), 15:09, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В винде это все уже в 2000 году было.
     
     
  • 2.35, Аноним (33), 15:22, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >На рабочем столе добавлена возможность перемещения ресурсов из приложений при помощи интерфейса drag&drop.

    Изменения которые мы заслужили.

     

  • 1.34, Аноним (33), 15:21, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Меня удивляет, что нет Tubuntu с Trinity TDE, самой удобной средой.
     
  • 1.36, Аноним (36), 15:22, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Pipewire

    Пробовал в виртуалке. Играет секунд 5 и затыкается.

     
  • 1.40, LibreCAD (?), 15:31, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо не надо! Они были против Столлмана
     

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