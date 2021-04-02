Бета-выпуск Ubuntu 21.04

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|2.38, патриарх всея руси (?), 15:26, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не День Космонавтики же!..
А так все рады - аккурат посередке. И 10 дней после космоса, и 10 дней до покраски яиц... ну и коммунистам зайдет в самый раз)
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|1.2, антифрактал (?), 14:29, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В Ubuntu MATE продолжена поставка выпуска рабочего стола MATE 1.24.
MATE достиг идеала что ли? Какой релиз убанты оно не обновляется?
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|2.6, Леголас (ok), 14:36, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причём здесь релиз убунты? Покамест вышел один патч на 24. И да, окружение стабильное (благодаря родителю) и это радует.
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|2.33, Аноним (33), 15:19, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>MATE достиг идеала что ли? Какой релиз убанты оно не обновляется?
Да достиг. А вообще у меня впечатление что его разработчики забили на своё детище. В 20-м году у них даже сайт не работал.
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|2.12, Аноним (12), 14:43, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я вообще на 14.04 остановился, какой смысл во всех этих обновлялках циферок?!
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|3.15, Аноним (8), 14:47, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас апстарт там еще да? Читал здесь, что его ценят до сих пор.
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|1.21, Аноним (30), 15:02, 02/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Там ещё скоро на подходе официальный Ubuntu Cinnamon Remix и Linux Mint будет не нужен
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|2.24, Аноним (8), 15:04, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Праотцы дериватвы прихлопывать начинают. Печальная тенденция.
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|3.26, Аноним (30), 15:05, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Говорят могут просто взять на работу разработчика Cinnamon а Linux Mint просто закрыть ибо нет смысла
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|3.27, Аноним (30), 15:06, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже очень давно минт скатывался ещё даже до взлома ихнего сайта
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|2.35, Аноним (33), 15:22, 02/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>На рабочем столе добавлена возможность перемещения ресурсов из приложений при помощи интерфейса drag&drop.
Изменения которые мы заслужили.
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