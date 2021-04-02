Бета-выпуск Ubuntu 21.04

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo", который ознаменовал полную заморозку пакетной базы и перешёл к итоговому тестированию и исправлению ошибок. Релиз запланирован на 22 апреля. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая).

Основные изменения:

В качестве рабочего стола продолжена поставка GTK3 и GNOME Shell 3.38, но приложения GNOME преимущественно синхронизированы с GNOME 40 (переход рабочего стола на GTK 4 и GNOME 40 признан преждевременным).

По умолчанию включён сеанс на базе протокола Wayland. При использовании проприетарных драйверов NVIDIA по умолчанию как и раньше предлагается сеанс на основе X-сервера, но для остальных конфигураций данный сеанс переведён в разряд опций. Отмечается, что последнее время устранены многие ограничения сеанса GNOME на базе Wayland, которые были отнесены к числу проблем, блокирующих переход на Wayland. Например, появились возможность предоставления совместного доступа к рабочему столу, используя мультимедийный сервер Pipewire. Первая попытка перевода Ubuntu по умолчанию на Wayland была предпринята в 2017 году в Ubuntu 17.10, но в Ubuntu 18.04 из-за нерешённых проблем был возвращён традиционный графический стек на основе X.Org Server.

Добавлена поддержка аутентификации с использованием смарт-карт (при помощи pam_sss 7).

На рабочем столе добавлена возможность перемещения ресурсов из приложений при помощи интерфейса drag&drop.

В настройках появилась возможность изменения профиля энергопотребления.

Добавлена поддержка мультимедийного сервера Pipewire, который позволяет организовать запись содержимого экрана, улучшить поддержку звука в изолированных приложениях, предоставить возможности профессиональной обработки звука, избавиться от фрагментации и унифицировать звуковую инфраструктуру для разных применений.

В инталлятор добавлена поддержка создания запасных ключей для восстановления доступа к зашифрованным разделам.

Улучшена интеграция с Active Directory и предоставлена возможность доступа к Active Directory с поддержкой GPO (Group Policy Objects) сразу после установки.

Изменена модель доступа к домашним каталогам пользователей в системе - домашние каталоги теперь создаются с правами 750 (drwxr-x---), предоставляющими доступ к каталогу только владельцу и членам группы. По историческим причинам ранее домашние каталоги пользователей в Ubuntu создавались с правами доступа 755 (drwxr-xr-x), позволяющими одному пользователю просматривать содержимое каталога другого.

Ядро Linux обновлено до версии 5.11, в котом отмечена поддержка анклавов Intel SGX, новый механизм перехвата системных вызовов, виртуальная шина auxiliary, запрет сборки модулей без MODULE_LICENSE(), режим быстрой фильтрации системных вызовов в seccomp, прекращение сопровождения архитектуры ia64, перенос технологии WiMAX в ветку "staging", возможность инкапсуляции SCTP в UDP.

По умолчанию задействован пакетный фильтр nftables. Для сохранения обратной совместимости доступен пакет iptables-nft, предоставляющий утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как и в iptables, но транслирующий полученные правила в байткод nf_tables.

Обновлены версии приложений и подсистем, в том числе PulseAudio 14, BlueZ 5.56, NetworkManager 1.30, Firefox 87, LibreOffice 7.1.2-rc2, Thunderbird 78.8.1, Krita 4.4.3, Darktable 3.4.1, Inkscape 1.0.2, Scribus 1.5.6.1, OBS 26.1.2, KDEnlive 20.12.3, Blender 2.83.5, KDEnlive 20.12.3, Krita 4.4.3, GIMP 2.10.22.

В сборках для Raspberry Pi добавлена поддержка GPIO (через libgpiod и liblgpio). Для плат Compute Module 4 реализована поддержка Wi-Fi и Bluetooth.

В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.21 и набор приложений KDE Applications 20.12.3. Фреймворк Qt обновлён до версии 5.15.2. По умолчанию задействован музыкальный проигрыватель Elisa 20.12.3. Обновлены версии Krita 4.4.3 и Kdevelop 5.6.2. Доступен, но не включён по умолчанию, сеанс на базе Wayland (для активации на экране входа в систему следует выбрать пункт "Plasma (Wayland)").

В Xubuntu рабочий стол Xfce обновлён до версии 4.16. В базовый состав включены приложения Hexchat и Synaptic. На рабочем столе по умолчанию отключён вывод меню приложений по правому клику мышью и скрыты ярлыки файловых систем и внешних накопителей.

В Ubuntu MATE продолжена поставка выпуска рабочего стола MATE 1.24.

В Ubuntu Studio задействован по умолчанию новый менеджер музыкальных сеансов Agordejo обновлены версии Studio Controls 2.1.4, Ardour 6.6, RaySession 0.10.1, Hydrogen 1.0.1, Carla 2.3-rc2, jack-mixer 15-1, lsp-plugins 1.1.29.

В Lubuntu предложено графическое окружение LXQt 0.16.0.

В Ubuntu Budgie задействован новый выпуск рабочего стола Budgie 10.5.2. Добавлены сборки для Raspberry Pi 4. Добавлена опциональная тема оформления в стиле macOS. В Shuffler, интерфейс для быстрой навигации по открытым окнам и группировки окон по сетке, добавлен интерфейс Layouts для группировки и запуска разом нескольких приложений, а также реализована возможность закрепление позиции и размера окна приложения. и Предложены новые апплеоы budgie-clipboard-applet (управление буфером обмена) и budgie-analogue-applet (аналоговые часы) Обновлено оформление рабочего стола, по умолчанию предложена тёмная тема оформления. В Budgie Welcome для навигации по темам оформления предложен интерфейс на основе вкладок.

Дополнительно компания Canonical сообщила о начале тестирования специализированной сборки Ubuntu Windows Community Preview для создания Linux-окружений в Windows, используя подсистему WSL2 (Windows Subsystem for Linux), обеспечивающую запуск исполняемых файлов Linux в Windows. Для настройки предлагается текстовый конфигуратор ubuntuwsl.