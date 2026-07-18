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Компания Collabora представила Holo Core, порт Arch Linux для архитектуры AArch64

18.07.2026 14:00 (MSK)

Компания Collabora представила проект Holo Core, в рамках которого совместно с компанией Valve подготовлена редакция дистрибутива Arch Linux для платформы AArch64. Holo Core создан для использования SteamOS на устройстве Steam Frame, сочетающем персональный компьютер, 3D-шлем и два 3D-контроллера. Разработка Holo Core потребовалась, так как дистрибутив Arch Linux, лежащий в основе SteamOS, доступен только для архитектуры x86_64, в то время как устройство Steam Frame построено на чипе Snapdragon 8, использующем архитектуру ARM64. Для тестирования доступен исходный код пакетов, адаптированных для архитектуры ARM64, а также готовые бинарные сборки пакетов и образ контейнера в формате Docker.

Ключевой задачей проекта названо построение инфраструктуры непрерывной интеграции для организации автоматизированных сборок, отслеживающей состояние непрерывно обновляемых репозиториев Arch Linux и определяющей требуюемые зависимости. Помимо создания патчей, необходимых для работы некоторых пакетов на системах Aarch64, в процессе реализации проекта потребовалось решить несколько проблем.

Часть проблем вызвана тем, что в непрерывно обновляемом репозитории Arch Linux новое состояние некоторых пакетов завязано на старое и для сборки требуется воспроизвести всю цепочку состояний (например, для пересборки rust 1.91 должен присутствовать rust 1.90, для которого, в свою очередь, требуется rust 1.89 и т.д.). Похожая ситуация наблюдается для библиотек, на которые завязан сборочный инструментарий (например icu и gpgme, используемые в pacman) - в случае обновления версий данных библиотек, для успешной пересборки необходимо наличие как старой, так и новой версии.

Ещё одним ограничением стала неопределённость с порядком сборки - в Git-репозитории Arch Linux пакеты часто добавляются не последовательно в порядке, непригодном для автоматизированной пересборки без пересчёта всей цепочки зависимостей. Помимо этого, при попытках сборки старых версий преградой становятся изменения в инфраструктуре upstream-проектов - исходный код может быть перемещён, проект перейти на другой git-хостинг, контрольные суммы на код в git поменяться из-за замены коротких хэшей на длинные, а автоматизированная загрузка блокироваться антибот-защитой.

Подготовленный в рамках проекта Holo Core CI-инструментарий способен вычислять полное дерево зависимостей и "воспроизводить" (replay) историю сборок Arch Linux от начального bootstrap-а до выбранного состояния, охватывая все необходимые промежуточные пересборки. Опубликованная тестовая версия соответствует версиям пакетов в репозитории Arch Linux по состоянию на 18 ноября 2025 года и является своего рода прототипом, демонстрирующим готовность созданной инфраструктуры для формирования конечных продуктов.

Когда система будет отлажена, её планируют синхронизировать с версиями пакетов, используемыми при разработке будущих версий SteamOS для архитектуры x86_64. Код развиваемого CI-инструментария будет опубликован под открытой лицензией и предложен для внедрения в проекте Arch Linux, у которого пока нет CI-инфраструктуры. В основной проект также планируют передать наработки для создания официального порта Arch Linux для архитектуры AArch64.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Компания Valve начнёт напрямую участвовать в разработке Arch Linux
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила игровую приставку Steam Machine на базе Linux
  4. OpenNews: Компания Valve представила приставку Steam Machine и VR-шлем Steam Frame, поставляемые с Linux
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Apertis 2026, позволяющего не использовать код под лицензией GPLv3
  6. OpenNews: Компания Valve опубликовала дистрибутив для игровых консолей SteamOS 3.8
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65923-archlinux
Ключевые слова: archlinux, arm, valve, steamos, collabora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:19, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не может не радовать. А еще: что там Арчик.
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:20, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Смотрите, они добьются бОльших успехов на архитектуре арм, чем очень богатый Майкрософт.
     
     
  • 2.3, ryoken (ok), 14:24, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Монстросфот и на AMD64 неплохо кормят.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 18:03, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы правы. Х86 лучшее что есть из архитектур. Высокая производительность это конкурентное преимущество.
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:39, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на этих разрешениях зависимостей можно вычисления производить :)
     
  • 1.6, x230 (ok), 14:43, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А это хорошо или плохо?
     
     
  • 2.10, Colorado_House_of_Representatives (?), 15:12, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это плохо. Изначально планировалось расширить количество архитектур официального arch. Что-то не получилось и вот снова мутный форк, который неизвестно сколько продержится.
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 16:13, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты несёшь какую-то дичь. Перечитай последнее предложение в новости.
    > В основной проект также планируют передать наработки для создания официального порта Arch Linux для архитектуры AArch64.
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:52, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Как ни крути, Arch Linux один из лучших, если не лучший, из всех ныне существующих дистрибутивов.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:12, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Настолько, что с внедрением systemd перебанили половину участников, а теперь порт aarch, казалось бы, с кучей участников почему-то делает коллабора.
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:04, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Arch Linux, лежащий в основе SteamOS, доступен только для архитектуры x86_64

    Велосипед. Просто напоминаю, arch linux arm уже больше 10 лет как существует.

     
  • 1.9, limafresh (ok), 15:11, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Порт Arch для AArch64. Совпадение названий зачёт.
     
  • 1.13, Аноним (13), 15:23, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >устройство Steam Frame построено на чипе Snapdragon 8

    Главным препятствием массовости ARM это то, что нет среднебюджетных ноутов/минипк.

    С выходом X2 Elite ценник на ноуты с первым X1 начал падать, но не сильно (у Асуса есть такие), а так да доля ARM потихоньку растёт.
    p.s. тест встроенной графики:
    - https://cdn.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2026/02/09/1136584/QUALCOM
    - https://cdn.3dnews.ru/assets/external/illustrations/2026/04/07/1139596/SNAPDRA

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:27, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лул, доля продаж ноутов не apple в год, меньше 1% или максимум процент уже который год подрят. Так что, дело не только в этом думается мне.
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 16:28, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    p.s: Речь идёт про arm ноуты если что. Тестов тоже мало по ним - проценты считанные тоже.
     

  • 1.18, Alladin (?), 16:39, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ArchLinux Arm, ArchLinux i386.. это шутка такая и их не существует?
     

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