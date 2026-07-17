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Отчёт проекта по возрождению умных часов Pebble

17.07.2026 23:43 (MSK)

Компания Core Devices опубликовала отчёт о развитии платформы Pebble. За четыре месяца после начала серийного производства выпущено более 23 тысяч экземпляров умных часов Pebble Time 2, выполнено свыше 80% предварительных заказов. Завершить рассылку оставшихся устройств планируется до конца июля, после чего часы поступят в свободную продажу.

Одновременно продолжается развитие открытой программной платформы PebbleOS для умных часов, в которой за последние месяцы заметно улучшена энергоэффективность: время автономной работы Pebble 2 Duo увеличилось с 17 до более чем 30 дней, а Pebble Time 2 теперь работает около трёх недель без подзарядки.

В SDK для разработчиков добавлена поддержка сенсорного экрана, динамика, RGB-подсветки, расширены возможности JavaScript-платформы Alloy, реализованы механизм вызова кода на C через FFI и встроенный отладчик XSBUG. По данным проекта, сообщество уже создало 2120 приложений и циферблатов для новых устройств.

В мобильном приложении Pebble появилась поддержка гаджета Index 01 (кольцо с кнопкой и микрофоном) и заявлена поддержка webhook, протокола MCP и сквозного шифрования резервных копий. Исходные тексты мобильного приложения опубликованы под лицензией GPLv3.

  1. Главная ссылка к новости (https://repebble.com/blog/pebb...)
  2. OpenNews: Представлены умные часы Pebble Round 2 на открытой платформе PebbleOS
  3. OpenNews: Открытие кода программного обеспечения для умных часов Pebble Watch
  4. OpenNews: Представлены две модели умных часов на открытой платформе PebbleOS
  5. OpenNews: Google открыл код операционной системы для умных часов Pebble
Автор новости: Bayag
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65921-pebble
Ключевые слова: pebble
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Bob (??), 23:59, 17/07/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    от китайцев уже недорогие реплики готовы?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:04, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Xiaomi и Huawei и есть оригинал. А сабж это дешёвая копия.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 01:21, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У каких из них экран на цветной электронной бумаге?
     

  • 1.2, Аноним (3), 00:03, 18/07/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Все то же самое можно делать и для Xiaomi. Даже под самый простой mi band можно писать программы на Lua.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 01:19, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Покупать устройство с закрытой прошивкой, без официальной SDK и нормальной локализации, поддержкой в течении максимум пары лет, чтобы потом хаками и утечками с китайских чатов допиливать их.

    Надежные план, как китайские часы.

     

  • 1.6, Аноним (6), 02:24, 18/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    >время автономной работы Pebble 2 Duo увеличилось с 17 до более чем 30 дней, а Pebble Time 2 теперь работает около трёх недель без подзарядки

    Нормально так.
    Из бюджетных вариантов есть Galaxy Fit3 на FreeRTOS:
    https://www.samsung.com/ru/watches/galaxy-fit/galaxy-fit3-pink-bt-sm-r390nidac

     
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