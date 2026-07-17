Отчёт проекта по возрождению умных часов Pebble

Компания Core Devices опубликовала отчёт о развитии платформы Pebble. За четыре месяца после начала серийного производства выпущено более 23 тысяч экземпляров умных часов Pebble Time 2, выполнено свыше 80% предварительных заказов. Завершить рассылку оставшихся устройств планируется до конца июля, после чего часы поступят в свободную продажу.

Одновременно продолжается развитие открытой программной платформы PebbleOS для умных часов, в которой за последние месяцы заметно улучшена энергоэффективность: время автономной работы Pebble 2 Duo увеличилось с 17 до более чем 30 дней, а Pebble Time 2 теперь работает около трёх недель без подзарядки.

В SDK для разработчиков добавлена поддержка сенсорного экрана, динамика, RGB-подсветки, расширены возможности JavaScript-платформы Alloy, реализованы механизм вызова кода на C через FFI и встроенный отладчик XSBUG. По данным проекта, сообщество уже создало 2120 приложений и циферблатов для новых устройств.

В мобильном приложении Pebble появилась поддержка гаджета Index 01 (кольцо с кнопкой и микрофоном) и заявлена поддержка webhook, протокола MCP и сквозного шифрования резервных копий. Исходные тексты мобильного приложения опубликованы под лицензией GPLv3.



