Открытие кода программного обеспечения для умных часов Pebble Watch

2.9 , IdeaFix ( ok ), 10:56, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Да ладно, их самсунг обыграл и уничтожил. Они же признались что у них все инженеры часовые умерли от смеха когда самсунг заявил о часах с автономностью 23 часа. Это конечно смешно, но инженеров у касявы теперь нет, а самсунг продолжает упреждающую генерацию мемов.

2.10 , Аноним ( 10 ), 11:11, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >а это носится постоянно, транслируя всем желающим положение, пульс и все разговоры с микрофона (который же ставится для удобства, да?) Есть Samsung Galaxy Fit3 у него только bluetooth и для всех этих функций нужен телефон, но он и стоит ~ 5 тыс. рублей:

2.11 , Джон Титор ( ok ), 11:11, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> В современном мире покупать "умное устройство" могут себе позволить или очень неумные, или очень самоуверенные люди. Смартфон-то (персональную следилку, замаскированную под абонентскую радиостанцию) хоть дома оставить можно, а это носится постоянно, транслируя всем желающим положение, пульс и все разговоры с микрофона (который же ставится для удобства, да?) Да не завидуйте. У меня были самсунг часы, но отказался из-за необходимости зарядки. Кварц их в этом давно обыграл. Обычный кварц. А эта информация - шаги, пульс, сколько сплю и т.д. - кому оно нужно? Вот я лично понял что мне не нужно. А брал вообще в надежде делать ПО под них, а оказалось - лень. Ну т.е. зря взял.

3.12 , Джон Титор ( ok ), 11:16, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да и передача связи у них по Bluetooth. Т.е. без телефона не работает и основное средство связи получается телефон, а не часы. Так-что они разве-что собирать могут информацию, но передачей занимается телефон. Да и из-за Bluetooth оба быстро разряжаются.

4.13 , Аноним ( 10 ), 11:24, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У Galaxy Watch 7 и 8 можно без телефона (eSIM).

3.15 , Аноним ( 15 ), 12:14, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А эта информация - шаги, пульс, сколько сплю и т.д. - кому оно нужно? Рекламщикам сорттоваров и медицинских услуг.

3.25 , Жироватт ( ok ), 12:57, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем завидовать? Я наоборот хайпа на смарт-часах никак понять не могу.

Покупать устройство постоянного ношения, которое при этом:

- не имеет аккумулятора как такового и активно живёт 6-12 часов

- греется и при этом имеет позорное железо

- функционал вынесен на сторону смартфона и требует постоянного коннекта по RF-каналу

- отключить половину явно палевных "функций" типа микрофона не получится от слова никак

Зато циферблаты поставить можно красЯвые. Спрашиваю, спрашиваю, нормально, без троллинга - в ответ или тишина, или рекламный булльщит "а я на часах смотрю карты когда на велике!". Вместо режима велокомпьютера на телефоне, ага

4.28 , Аноним ( 28 ), 13:14, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я наоборот хайпа на смарт-часах никак понять не могу. Да нет никакого хайпа. Ты что, правда видишь много людей со смартвотчами? Я вижу, что их еще меньше, чем носителей традиционных часов, которые к тому же в большинстве случаев носятся как аксессуар. И это при том, что смарт-часы усердно рекламируют, а обычные - нет. Хотя в США, возможно, ситуация другая - там более 90% людей с яблочной техникой и, возможно, их часами.

большой текст свёрнут, показать gt оверквотинг удален не, вот на велике по часам - отказать , телефон в общ... 2.14 , User ( ?? ), 11:58, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так ты шапочку, шапочку поглубже натягивай - чтоб рукава закрывало и не пройдет сигнал-то!

Иначе моссад найдет и пятьжой прочипирует, или вот CIA с NSA по пульсу запеленгуют и еще более СТРАШНОЕ своей жЫжей(ТМ) сотворят, осподя-помилуй!

Иначе моссад найдет и пятьжой прочипирует, или вот CIA с NSA по пульсу запеленгуют и еще более СТРАШНОЕ своей жЫжей(ТМ) сотворят, осподя-помилуй!

3.16 , Аноним ( 15 ), 12:20, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не делают шапочек, чтоб по рукава. И с часами можно проще: те же Casio без всяких синих зубов или вот ремейки Электроника 5X.

4.19 , User ( ?? ), 12:34, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не делают шапочек, чтоб по рукава. Так по тому и не делают, что ЗАГОВОР! > И с часами можно проще: те же Casio без всяких синих зубов или вот ремейки Электроника 5X. А тебя эта "Электроника" от ЦРУшной камеры со спутника или ФСБшной из унитаза спасёт? А шапочка, шапочка из фольги - защитит!



4.21 , Аноним ( 10 ), 12:36, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня были G-SHOCK, отличные часы.

4.23 , Жироватт ( ok ), 12:49, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага. Работают 10 лет от батарейки-таблетки, стандартный набор из "часы-таймер-секундомер-будильник" есть буквально везде, точность хода от плюс-минус минуты в год, везде как минимум WR от 50м.

3.22 , Жироватт ( ok ), 12:45, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://naked-science.ru/article/hi-tech/fitnes-trekery-vydali Ой, а кто же это сделал-то?

4.24 , User ( ?? ), 12:53, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > https://naked-science.ru/article/hi-tech/fitnes-trekery-vydali

> Ой, а кто же это сделал-то? А, за расположение стратегического дивана особого назначения беспокоитесь? Так там вродя окромя тактических камментов особой мощности не прилетало ничего...

5.26 , Жироватт ( ok ), 13:09, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если долго самому себе повторять "За мной никто не следит, я никому не нужен, мне нечего скрывать" - то можно в это уверовать, а это необратимо.

6.31 , User ( ?? ), 13:25, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если долго самому себе повторять "За мной никто не следит, я никому

> не нужен, мне нечего скрывать" - то можно в это уверовать,

> а это необратимо. Так следит, как не следить? Вот, работодателю бывает оченно интересно, чем таким я занят, и нельзя ли коэффицент утилизации полезного времени сотрудника того... повысить.

Милиция моя меня бережет -"чтобы лучше защитить тебя от мошенников, деточка!" за социальными сетями и мессенджерами бдит.

Может вот кому из клиентов интересно, а точно ли я к ним из офиса подключаюсь, или вдруг вот - из недружественной страны под вражественным контролем? Из газпромнефти вот не поверишь - раз фото с газетой (!) на фоне локальной достопримечательности - попросили.

Коллеги по велоклубу периодически вижу, результатами в strava'е интересуются. А вот так, чтобы фээсбэцэрэумоссад часы через пятьжи микрофонили - об том мне не ведомо. Но на всякий случай - "Привет вам, пацаны!".

4.29 , Аноним ( 28 ), 13:19, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > https://naked-science.ru/article/hi-tech/fitnes-trekery-vydali

> Ой, а кто же это сделал-то? "Кто это сделал" написано в самой статье: военные, которые сами же выкладывали маршруты своих тренировок на общедоступный интернет-ресурс. А что ты сказать этим хотел?

