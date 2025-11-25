The OpenNET Project / Index page

Открытие кода программного обеспечения для умных часов Pebble Watch

25.11.2025 08:59

Эрик Мигиковски (Eric Migicovsky), основатель компании Pebble Technology, объявил об открытии недостающего исходного кода программного обеспечения Pebble Watch - все приложения, необходимые для работы с умными часами Pebble, теперь можно самостоятельно собрать из исходного кода. Отмечается, что до этого открытым было около 95% программных компонентов. Финальным звеном, заполняющим недостающие 5%, стала публикация кода мобильного приложения для Android и iOS, а также используемой в нём библиотеки libpebble3, предоставляющей функции для взаимодействия с носимыми устройствами Pebble. Код мобильного приложения написан на языке Kotlin и распространяется под лицензией GPL 3.0.

Код используемой на умных часах операционной системы PebbleOS в январе 2025 года был открыт корпорацией Google после поглощения компании Fitbit. С тех пор в кодовую базу PebbleOS при участии сообщества было внесено более тысячи изменений и улучшений. Открытыми также являются инструменты для разработчиков (SDK) и реализация каталога для распространения приложений и тем оформления экрана, устанавливаемых на умных часах.

Для исключения привязки экосистемы с одному каталогу приложений объявлено о подготовке к внедрению поддержки подписки на альтернативные каталоги и предоставление всем желающим возможности создавать свои каталоги приложений. В качестве примера запущен собственный каталог Pebble Appstore и интерфейс для разработчиков Developer Dashboard. Организован процесс поддержания независимой публично доступной резервной копии всего содержимого каталога, поддерживаемой проектом Archive.org.

Разработчики исходного каталога Rebble, содержимое которого было использовано для создания нового каталога Pebble Appstore, выразили недовольство подобным шагом и обвинили Эрика Мигиковски в заимствовании чужой работы. Эрик пояснил свои действия предоставлением возможности выбора, разногласиями при попытке договориться о совместной работе и желанием не привязывать каталог к сторонней организации, чтобы не допустить повторения ситуации со сворачиванием проекта. По поводу обвинений в заимствовании кода, Эрик указал на то, что создание форков открытых проектов не нарушает лицензию на код и не является воровством, даже если разработку этого открытого кода кто-то финансировал. После пояснения Эрика представители Rebble объявили, что погорячились, обвинив его в воровстве, и выразили готовность возобновить работу над соглашением с компанией Эрика, которое будет выгодно всем сторонам конфликта и сообществу.

Одновременно объявлено о переносе даты начала поставки умных часов Pebble Time 2 с января на март. Модель Pebble Time 2 оснащена 64-цветным 1.5-дюймовым экраном на базе электронной бумаги. Экран сенсорный и накрыт плоской стеклянной линзой, которая в отличие от изогнутой линзы прошлых моделей часов Pebble Time вносит меньше искажений и бликов. Доступны функции отслеживания продолжительности сна, шагомера, пульсометра и компаса. Имеется два микрофона (один для подавления шумов) и громкоговоритель. Обеспечен уровень защиты от попадания влаги IPX8. Время автономной работы заявлено в 30 дней. Цена по предзаказам - $225.

Схемы и проектные файлы (KiCad) для выпущенной в августе упрощённой модели Pebble 2 Duo доступны на GitHub (для модели Pebble Time 2 аналогичные файлы будут опубликованы после завершения работы над прототипом). В используемой на устройствах прошивке и в сборках мобильного приложения остаются некоторые проприетарные компоненты и блобы, например, библиотека Memfault и компоненты для пульсометра, а также код для обращения к внешним проприетарным API, таким как сервис распознавания речи Wispr-flow. Подобные возможности являются необязательными и при желании энтузиасты могут собрать вариант прошивки без них.

Принципы, реализованные в умных часах Pebble:

  • Использование экрана на основе электронной бумаги, который хорошо читается при солнечном свете и не привлекает внимание окружающих своим свечением.
  • Длительная автономная работа от одной зарядки аккумулятора.
  • Простой интерфейс пользователя, предлагающий базовый набор наиболее часто используемых возможностей (показ времени, уведомления, управления воспроизведением музыки, будильник, прогноз погоды, календарь, шагомер и учёт времени сна).
  • Наличие кнопок, позволяющих совершать действия не смотря на экран (например, остановка воспроизведения музыки или переход к следующей композиции).
  • Доступность для модификации (hackable), расширения функциональности, создания своих надстроек и смены оформления.

Платформа PebbleOS поддерживают все основные возможности старых часов Pebble, такие как вывод уведомлений и сообщений со смартфона (уведомления о входящих звонках и событиях календаря-планировщика, информация о новых SMS, email и сообщениях из популярных мессенджеров), списки действий, смена тем оформления экрана, будильник, таймер, календарь, управление воспроизведением музыки, функции фитнес-трекера, расширение функциональности через установку приложений.



Обсуждение (36)
  • 1.1, Аноним (1), 10:23, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это уже какой круг пошёл? В этот раз решили прогреть людей, которые почему-то считают, что можно работать бесплатно потому что это открытый код. Но прибыль (и т.д.) с кода получает, тот кто надо.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:33, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если ты хочешь чтобы тебе платили за код, то ты идешь работать.

    Открытый код здесь это просто способ собрать сообщество энтузиастов, а не бесплатная рабочая сила. Реальный значимый вклад в opensource вносят наемные рабочие. Вклад сообщества практически всегда в рамках погрешности.

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:39, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Если ты хочешь чтобы тебе платили за код, то ты идешь работать.

    всё ещё не повод оправдывать хитровыделанных, крупные корпы так и вовсе позволяют себе забивать на лицензии

    >Вклад сообщества практически всегда в рамках погрешности

    нет

     
     
  • 4.30, Константавр (ok), 13:20, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты знаешь что такое открытый код? Ты понимаешь, что он открыт и я, человек совершенно со стороны, не будучи страшной корпорацией, могу пристроиться и продавать твой проект кому захочу совершенно никак это с тобой не согласовывая? Я могу заработать пентилиот сикстильёнов на твоих хэлоувордах и не лать тебе ни копейки. И это легально, не нечестно и вообще зорошо, согласно лицензии. Некоторые лицензии обязывают автора указать, некоторые даже этого не требуют. А в случае изменений твоего кода я (в случае GPL) буду обязан открыть код, но совершенно ничто на планете не обязывает меня принести этот код тебе. Чем ты, теоретик, недоволен?
     
     
  • 5.32, Аноним (5), 14:01, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я то не теоретик, в отличие от тебя. Ну вон гугл наваливает гпт слопа авторам ффмпег вместо устранения проблем, хотя, используют они этот компонент и в хвост и в гриву. Как считаешь, отнимать ресурсы, вместо участия в доработке, порядочно с их стороны? В то же время, адобе просто берёт код под гпл и продаёт его под видом своего, вообще никак не участвуя. А эти порядочные? Как по мне, проблема тут в хитрованах.
     
     
  • 6.35, Константавр (ok), 14:28, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Порядочные. Они выходят за ограничения лицензии? Нет. Значит не нарушают. Всё. Для этого лицензии и существуют. И такого "нечестного" использования в мире огромное количество. А про ffmpeg  - ты же представления не имеешь кто его разрабатывает. Ты вообще не представляешь кто что разрабатывает и кто в каком проекте участвует. Свободная лицензия никак не запрещает продавать и не участвовать, это легально. Всё, что ты должен указать - автора и предоставить исходники, если gpl. При чём предоставить клиентам. Даже не абстрактно всем. Ундурстэнч?

    То, что ты применяешь свои собственные критерии к тому что есть честно, лицензии не имеют никакого отношения. Никакие. Ты мог бы взять и написать свою открытую лицензию, реализующую твои хотелки. И требовать соблюдения её. Но ты не имеешь требовать чего-то от разработчиков и компаний использующих gpl, mit, bsd и прочие лицензии. Иди читай лицензии.

     
     
  • 7.36, Аноним (5), 14:40, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толпа васянов с завышенным самомнением ффмпег разрабатывает, это очень низкокачественный продукт. Но корпорации будут использовать его, вместо того, чтобы потратиться на нормальный. Или хотя бы доработать существующий для всех.

    С внедрением чатботов становится сложнее устанавливать авторство и принадлежность кода, но это были нарушения задолго до их появления. Не удивлюсь, если какой-то индус просто скопировал код и выдал его за свой. Причём тут лицензии, если корпорации себе такое позволяют? Никто не спорит с тем, что лицензия позволяет коммерческое использование кода. На определённых условиях.

    Почитай, к слову, лицензии, как ты уже успел посоветовать мне. В частности, что касается перелицензирования гпл в еула и линковки с копирайтными компонентами.

     
  • 3.6, Джон Титор (ok), 10:41, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Открытый код здесь это просто способ собрать сообщество энтузиастов, а не бесплатная рабочая сила. Реальный значимый вклад в opensource вносят наемные рабочие. Вклад сообщества практически всегда в рамках погрешности.

    Можно констатировать факт что реальный вклад делают достаточно умные люди, а вот касательно все ли или даже большинство ли из них наемные работники? С чего вы взяли?

     
     
  • 4.18, aname (?), 12:26, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умные люди работают в своих интересах. Деньги- это простой вариант интереса. Это раз, второе: что подразумевается под "умный", и почему кодер обязательно должен быть умным?
     
  • 2.17, aname (?), 12:22, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чо не так- то? Код в опенсурс выложили же?

    Чё те ещё надо, хороняка? ©

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:34, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем им опенсорс?
     
  • 1.4, Джон Титор (ok), 10:38, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И тут все ринулись покупать Pebble Watch, особенно студенты изучающие программирование и электронику. Угусь.
     
  • 1.7, Жироватт (ok), 10:44, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В современном мире покупать "умное устройство" могут себе позволить или очень неумные, или очень самоуверенные люди. Смартфон-то (персональную следилку, замаскированную под абонентскую радиостанцию) хоть дома оставить можно, а это носится постоянно, транслируя всем желающим положение, пульс и все разговоры с микрофона (который же ставится для удобства, да?)

    Касио компьютерс делало вещи на века - достаточно умные, чтобы иметь функции кроме стрелочек, но недостаточно умные, чтобы шпионить за юзером в режиме 24/7.

     
     
  • 2.9, IdeaFix (ok), 10:56, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да ладно, их самсунг обыграл и уничтожил. Они же признались что у них все инженеры часовые умерли от смеха когда самсунг заявил о часах с автономностью 23 часа. Это конечно смешно, но инженеров у касявы теперь нет, а самсунг продолжает упреждающую генерацию мемов.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:11, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а это носится постоянно, транслируя всем желающим положение, пульс и все разговоры с микрофона (который же ставится для удобства, да?)

    Есть Samsung Galaxy Fit3 у него только bluetooth и для всех этих функций нужен телефон, но он и стоит ~ 5 тыс. рублей:
    https://www.samsung.com/ru/watches/galaxy-fit/galaxy-fit3-pink-bt-sm-r390nidac

     
  • 2.11, Джон Титор (ok), 11:11, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> В современном мире покупать "умное устройство" могут себе позволить или очень неумные, или очень самоуверенные люди. Смартфон-то (персональную следилку, замаскированную под абонентскую радиостанцию) хоть дома оставить можно, а это носится постоянно, транслируя всем желающим положение, пульс и все разговоры с микрофона (который же ставится для удобства, да?)

    Да не завидуйте. У меня были самсунг часы, но отказался из-за необходимости зарядки. Кварц их в этом давно обыграл. Обычный кварц. А эта информация - шаги, пульс, сколько сплю и т.д. - кому оно нужно? Вот я лично понял что мне не нужно. А брал вообще в надежде делать ПО под них, а оказалось - лень. Ну т.е. зря взял.

     
     
  • 3.12, Джон Титор (ok), 11:16, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и передача связи у них по Bluetooth. Т.е. без телефона не работает и основное средство связи получается телефон, а не часы. Так-что они разве-что собирать могут информацию, но передачей занимается телефон. Да и из-за Bluetooth оба быстро разряжаются.
     
     
  • 4.13, Аноним (10), 11:24, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Galaxy Watch 7 и 8 можно без телефона (eSIM).
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:14, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А эта информация - шаги, пульс, сколько сплю и т.д. - кому оно нужно?

    Рекламщикам сорттоваров и медицинских услуг.

     
  • 3.25, Жироватт (ok), 12:57, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем завидовать? Я наоборот хайпа на смарт-часах никак понять не могу.
    Покупать устройство постоянного ношения, которое при этом:
    - не имеет аккумулятора как такового и активно живёт 6-12 часов
    - греется и при этом имеет позорное железо
    - функционал вынесен на сторону смартфона и требует постоянного коннекта по RF-каналу
    - отключить половину явно палевных "функций" типа микрофона не получится от слова никак
    Зато циферблаты поставить можно красЯвые.

    Спрашиваю, спрашиваю, нормально, без троллинга - в ответ или тишина, или рекламный булльщит "а я на часах смотрю карты когда на велике!". Вместо режима велокомпьютера на телефоне, ага

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 13:14, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я наоборот хайпа на смарт-часах никак понять не могу.

    Да нет никакого хайпа. Ты что, правда видишь много людей со смартвотчами? Я вижу, что их еще меньше, чем носителей традиционных часов, которые к тому же в большинстве случаев носятся как аксессуар. И это при том, что смарт-часы усердно рекламируют, а обычные - нет.

    Хотя в США, возможно, ситуация другая - там более 90% людей с яблочной техникой и, возможно, их часами.

     
  • 4.33, User (??), 14:07, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален не, вот на велике по часам - отказать , телефон в общ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.14, User (??), 11:58, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так ты шапочку, шапочку поглубже натягивай - чтоб рукава закрывало и не пройдет сигнал-то!
    Иначе моссад найдет и пятьжой прочипирует, или вот CIA с NSA по пульсу запеленгуют и еще более СТРАШНОЕ своей жЫжей(ТМ) сотворят, осподя-помилуй!
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 12:20, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не делают шапочек, чтоб по рукава. И с часами можно проще: те же Casio без всяких синих зубов или вот ремейки Электроника 5X.
     
     
  • 4.19, User (??), 12:34, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не делают шапочек, чтоб по рукава.

    Так по тому и не делают, что ЗАГОВОР!

    > И с часами можно проще: те же Casio без всяких синих зубов или вот ремейки Электроника 5X.

    А тебя эта "Электроника" от ЦРУшной камеры со спутника или ФСБшной из унитаза спасёт? А шапочка, шапочка из фольги - защитит!

     
  • 4.21, Аноним (10), 12:36, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня были G-SHOCK, отличные часы.
     
  • 4.23, Жироватт (ok), 12:49, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. Работают 10 лет от батарейки-таблетки, стандартный набор из "часы-таймер-секундомер-будильник" есть буквально везде, точность хода от плюс-минус минуты в год, везде как минимум WR от 50м.
     
  • 3.22, Жироватт (ok), 12:45, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://naked-science.ru/article/hi-tech/fitnes-trekery-vydali

    Ой, а кто же это сделал-то?

     
     
  • 4.24, User (??), 12:53, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://naked-science.ru/article/hi-tech/fitnes-trekery-vydali
    > Ой, а кто же это сделал-то?

    А, за расположение стратегического дивана особого назначения беспокоитесь? Так там вродя окромя тактических камментов особой мощности не прилетало ничего...

     
     
  • 5.26, Жироватт (ok), 13:09, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если долго самому себе повторять "За мной никто не следит, я никому не нужен, мне нечего скрывать" - то можно в это уверовать, а это необратимо.


     
     
  • 6.31, User (??), 13:25, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если долго самому себе повторять "За мной никто не следит, я никому
    > не нужен, мне нечего скрывать" - то можно в это уверовать,
    > а это необратимо.

    Так следит, как не следить? Вот, работодателю бывает оченно интересно, чем таким я занят, и нельзя ли коэффицент утилизации полезного времени сотрудника того... повысить.
    Милиция моя меня бережет -"чтобы лучше защитить тебя от мошенников, деточка!" за социальными сетями и мессенджерами бдит.
    Может вот кому из клиентов интересно, а точно ли я к ним из офиса подключаюсь, или вдруг вот - из недружественной страны под вражественным контролем? Из газпромнефти вот не поверишь - раз фото с газетой (!) на фоне локальной достопримечательности - попросили.
    Коллеги по велоклубу периодически вижу, результатами в strava'е интересуются.

    А вот так, чтобы фээсбэцэрэумоссад часы через пятьжи микрофонили - об том мне не ведомо. Но на всякий случай - "Привет вам, пацаны!".

     
  • 4.29, Аноним (28), 13:19, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://naked-science.ru/article/hi-tech/fitnes-trekery-vydali
    > Ой, а кто же это сделал-то?

    "Кто это сделал" написано в самой статье: военные, которые сами же выкладывали маршруты своих тренировок на общедоступный интернет-ресурс.

    А что ты сказать этим хотел?

     

  • 1.8, Аноним (8), 10:55, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Использование экрана на основе электронной бумаги, который хорошо читается при солнечном свете

    У меня дешманские часы Hoco и они прекрасно читаются при солнечном свете.

    > и не привлекает внимание окружающих своим свечением.

    При солнечном свете и ЖК не привлекает, а в темноте без подсветки и те, и другие бесполезны.
    Хотя я проблемы вообще не вижу. Ну привлекает, и что — будут как мотыльки слетаться, чтобы «который час» спросить?

     
  • 1.20, mos87 (ok), 12:35, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-нибудь менее ВАУ КАКАЯ ШТУКА и соотв. более критичное на этой платформе существует в свободном доступе?
     
    		• +/
     

