Открытие кода программного обеспечения для умных часов Pebble Watch

|
|1.1, Аноним (1), 10:23, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Это уже какой круг пошёл? В этот раз решили прогреть людей, которые почему-то считают, что можно работать бесплатно потому что это открытый код. Но прибыль (и т.д.) с кода получает, тот кто надо.
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 10:33, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если ты хочешь чтобы тебе платили за код, то ты идешь работать.
Открытый код здесь это просто способ собрать сообщество энтузиастов, а не бесплатная рабочая сила. Реальный значимый вклад в opensource вносят наемные рабочие. Вклад сообщества практически всегда в рамках погрешности.
|
|
|
|3.5, Аноним (5), 10:39, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>Если ты хочешь чтобы тебе платили за код, то ты идешь работать.
всё ещё не повод оправдывать хитровыделанных, крупные корпы так и вовсе позволяют себе забивать на лицензии
>Вклад сообщества практически всегда в рамках погрешности
нет
|
|
|
|4.30, Константавр (ok), 13:20, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты знаешь что такое открытый код? Ты понимаешь, что он открыт и я, человек совершенно со стороны, не будучи страшной корпорацией, могу пристроиться и продавать твой проект кому захочу совершенно никак это с тобой не согласовывая? Я могу заработать пентилиот сикстильёнов на твоих хэлоувордах и не лать тебе ни копейки. И это легально, не нечестно и вообще зорошо, согласно лицензии. Некоторые лицензии обязывают автора указать, некоторые даже этого не требуют. А в случае изменений твоего кода я (в случае GPL) буду обязан открыть код, но совершенно ничто на планете не обязывает меня принести этот код тебе. Чем ты, теоретик, недоволен?
|
|
|
|5.32, Аноним (5), 14:01, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я то не теоретик, в отличие от тебя. Ну вон гугл наваливает гпт слопа авторам ффмпег вместо устранения проблем, хотя, используют они этот компонент и в хвост и в гриву. Как считаешь, отнимать ресурсы, вместо участия в доработке, порядочно с их стороны? В то же время, адобе просто берёт код под гпл и продаёт его под видом своего, вообще никак не участвуя. А эти порядочные? Как по мне, проблема тут в хитрованах.
|
|
|
|6.35, Константавр (ok), 14:28, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Порядочные. Они выходят за ограничения лицензии? Нет. Значит не нарушают. Всё. Для этого лицензии и существуют. И такого "нечестного" использования в мире огромное количество. А про ffmpeg - ты же представления не имеешь кто его разрабатывает. Ты вообще не представляешь кто что разрабатывает и кто в каком проекте участвует. Свободная лицензия никак не запрещает продавать и не участвовать, это легально. Всё, что ты должен указать - автора и предоставить исходники, если gpl. При чём предоставить клиентам. Даже не абстрактно всем. Ундурстэнч?
То, что ты применяешь свои собственные критерии к тому что есть честно, лицензии не имеют никакого отношения. Никакие. Ты мог бы взять и написать свою открытую лицензию, реализующую твои хотелки. И требовать соблюдения её. Но ты не имеешь требовать чего-то от разработчиков и компаний использующих gpl, mit, bsd и прочие лицензии. Иди читай лицензии.
|
|
|
|7.36, Аноним (5), 14:40, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Толпа васянов с завышенным самомнением ффмпег разрабатывает, это очень низкокачественный продукт. Но корпорации будут использовать его, вместо того, чтобы потратиться на нормальный. Или хотя бы доработать существующий для всех.
С внедрением чатботов становится сложнее устанавливать авторство и принадлежность кода, но это были нарушения задолго до их появления. Не удивлюсь, если какой-то индус просто скопировал код и выдал его за свой. Причём тут лицензии, если корпорации себе такое позволяют? Никто не спорит с тем, что лицензия позволяет коммерческое использование кода. На определённых условиях.
Почитай, к слову, лицензии, как ты уже успел посоветовать мне. В частности, что касается перелицензирования гпл в еула и линковки с копирайтными компонентами.
|
|3.6, Джон Титор (ok), 10:41, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Открытый код здесь это просто способ собрать сообщество энтузиастов, а не бесплатная рабочая сила. Реальный значимый вклад в opensource вносят наемные рабочие. Вклад сообщества практически всегда в рамках погрешности.
Можно констатировать факт что реальный вклад делают достаточно умные люди, а вот касательно все ли или даже большинство ли из них наемные работники? С чего вы взяли?
|
|
|
|4.18, aname (?), 12:26, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Умные люди работают в своих интересах. Деньги- это простой вариант интереса. Это раз, второе: что подразумевается под "умный", и почему кодер обязательно должен быть умным?
|
|2.17, aname (?), 12:22, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А чо не так- то? Код в опенсурс выложили же?
Чё те ещё надо, хороняка? ©
|
|1.4, Джон Титор (ok), 10:38, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
И тут все ринулись покупать Pebble Watch, особенно студенты изучающие программирование и электронику. Угусь.
|
|1.7, Жироватт (ok), 10:44, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
В современном мире покупать "умное устройство" могут себе позволить или очень неумные, или очень самоуверенные люди. Смартфон-то (персональную следилку, замаскированную под абонентскую радиостанцию) хоть дома оставить можно, а это носится постоянно, транслируя всем желающим положение, пульс и все разговоры с микрофона (который же ставится для удобства, да?)
Касио компьютерс делало вещи на века - достаточно умные, чтобы иметь функции кроме стрелочек, но недостаточно умные, чтобы шпионить за юзером в режиме 24/7.
|
|
|
|2.9, IdeaFix (ok), 10:56, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Да ладно, их самсунг обыграл и уничтожил. Они же признались что у них все инженеры часовые умерли от смеха когда самсунг заявил о часах с автономностью 23 часа. Это конечно смешно, но инженеров у касявы теперь нет, а самсунг продолжает упреждающую генерацию мемов.
|
|2.11, Джон Титор (ok), 11:11, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> В современном мире покупать "умное устройство" могут себе позволить или очень неумные, или очень самоуверенные люди. Смартфон-то (персональную следилку, замаскированную под абонентскую радиостанцию) хоть дома оставить можно, а это носится постоянно, транслируя всем желающим положение, пульс и все разговоры с микрофона (который же ставится для удобства, да?)
Да не завидуйте. У меня были самсунг часы, но отказался из-за необходимости зарядки. Кварц их в этом давно обыграл. Обычный кварц. А эта информация - шаги, пульс, сколько сплю и т.д. - кому оно нужно? Вот я лично понял что мне не нужно. А брал вообще в надежде делать ПО под них, а оказалось - лень. Ну т.е. зря взял.
|
|
|
|3.12, Джон Титор (ok), 11:16, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да и передача связи у них по Bluetooth. Т.е. без телефона не работает и основное средство связи получается телефон, а не часы. Так-что они разве-что собирать могут информацию, но передачей занимается телефон. Да и из-за Bluetooth оба быстро разряжаются.
|
|3.15, Аноним (15), 12:14, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А эта информация - шаги, пульс, сколько сплю и т.д. - кому оно нужно?
Рекламщикам сорттоваров и медицинских услуг.
|
|3.25, Жироватт (ok), 12:57, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем завидовать? Я наоборот хайпа на смарт-часах никак понять не могу.
Покупать устройство постоянного ношения, которое при этом:
- не имеет аккумулятора как такового и активно живёт 6-12 часов
- греется и при этом имеет позорное железо
- функционал вынесен на сторону смартфона и требует постоянного коннекта по RF-каналу
- отключить половину явно палевных "функций" типа микрофона не получится от слова никак
Зато циферблаты поставить можно красЯвые.
Спрашиваю, спрашиваю, нормально, без троллинга - в ответ или тишина, или рекламный булльщит "а я на часах смотрю карты когда на велике!". Вместо режима велокомпьютера на телефоне, ага
|
|
|
|4.28, Аноним (28), 13:14, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я наоборот хайпа на смарт-часах никак понять не могу.
Да нет никакого хайпа. Ты что, правда видишь много людей со смартвотчами? Я вижу, что их еще меньше, чем носителей традиционных часов, которые к тому же в большинстве случаев носятся как аксессуар. И это при том, что смарт-часы усердно рекламируют, а обычные - нет.
Хотя в США, возможно, ситуация другая - там более 90% людей с яблочной техникой и, возможно, их часами.
|
|4.33, User (??), 14:07, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
gt оверквотинг удален не, вот на велике по часам - отказать , телефон в общ... большой текст свёрнут, показать
|
|2.14, User (??), 11:58, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Так ты шапочку, шапочку поглубже натягивай - чтоб рукава закрывало и не пройдет сигнал-то!
Иначе моссад найдет и пятьжой прочипирует, или вот CIA с NSA по пульсу запеленгуют и еще более СТРАШНОЕ своей жЫжей(ТМ) сотворят, осподя-помилуй!
|
|
|
|3.16, Аноним (15), 12:20, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не делают шапочек, чтоб по рукава. И с часами можно проще: те же Casio без всяких синих зубов или вот ремейки Электроника 5X.
|
|
|
|4.19, User (??), 12:34, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не делают шапочек, чтоб по рукава.
Так по тому и не делают, что ЗАГОВОР!
> И с часами можно проще: те же Casio без всяких синих зубов или вот ремейки Электроника 5X.
А тебя эта "Электроника" от ЦРУшной камеры со спутника или ФСБшной из унитаза спасёт? А шапочка, шапочка из фольги - защитит!
|
|4.23, Жироватт (ok), 12:49, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ага. Работают 10 лет от батарейки-таблетки, стандартный набор из "часы-таймер-секундомер-будильник" есть буквально везде, точность хода от плюс-минус минуты в год, везде как минимум WR от 50м.
|
|
|
|
|
|5.26, Жироватт (ok), 13:09, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если долго самому себе повторять "За мной никто не следит, я никому не нужен, мне нечего скрывать" - то можно в это уверовать, а это необратимо.
|
|
|
|6.31, User (??), 13:25, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если долго самому себе повторять "За мной никто не следит, я никому
> не нужен, мне нечего скрывать" - то можно в это уверовать,
> а это необратимо.
Так следит, как не следить? Вот, работодателю бывает оченно интересно, чем таким я занят, и нельзя ли коэффицент утилизации полезного времени сотрудника того... повысить.
Милиция моя меня бережет -"чтобы лучше защитить тебя от мошенников, деточка!" за социальными сетями и мессенджерами бдит.
Может вот кому из клиентов интересно, а точно ли я к ним из офиса подключаюсь, или вдруг вот - из недружественной страны под вражественным контролем? Из газпромнефти вот не поверишь - раз фото с газетой (!) на фоне локальной достопримечательности - попросили.
Коллеги по велоклубу периодически вижу, результатами в strava'е интересуются.
А вот так, чтобы фээсбэцэрэумоссад часы через пятьжи микрофонили - об том мне не ведомо. Но на всякий случай - "Привет вам, пацаны!".
|
|1.8, Аноним (8), 10:55, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Использование экрана на основе электронной бумаги, который хорошо читается при солнечном свете
У меня дешманские часы Hoco и они прекрасно читаются при солнечном свете.
> и не привлекает внимание окружающих своим свечением.
При солнечном свете и ЖК не привлекает, а в темноте без подсветки и те, и другие бесполезны.
Хотя я проблемы вообще не вижу. Ну привлекает, и что — будут как мотыльки слетаться, чтобы «который час» спросить?
|
|1.20, mos87 (ok), 12:35, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Что-нибудь менее ВАУ КАКАЯ ШТУКА и соотв. более критичное на этой платформе существует в свободном доступе?
|