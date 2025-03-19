Представлены две модели умных часов на открытой платформе PebbleOS

Эрик Мигиковски (Eric Migicovsky), основатель компании Pebble Technology, представил две новые модели умных часов, которые будут выпускаться на базе открытой платформы PebbleOS. Новые модели полностью совместимы с приложениями и темами оформления, разработанными для старых часов Pebble. Устройства являются усовершенствованными вариантами ранее выпускаемых часов Pebble 2 и Pebble Time 2, и отличаются увеличением автономной работы с 7 до 30 дней, громкоговорителем, иным вибросигналом, улучшенными кнопками, датчиками давления и магнитного поля. Прошлые модели часов Pebble выпускались с 2013 по 2016 год и пользовались популярностью благодаря длительной автономной работе из-за экрана не базе электронной бумаги и возможности установки на часы дополнительных программ из каталога, насчитывающего более 10 тысяч приложений. В 2016 году производство и разработка часов Pebble были свёрнуты после поглощения компанией Fitbit. В 2021 году компания Fitbit была куплена корпорацией Google, которая в январе 2025 года открыла код операционной системы PebbleOS под лицензией Apache 2.0 в рамках инициативы по поддержке энтузиастов, заинтересованных в продолжении развития платформы. Основатель Pebble воспользовался публикацией PebbleOS для возрождении проекта и разработал две новые модели часов - "Core 2 Duo" и "Core Time 2". Между собой новые модели отличаются использованием 1.26-дюймового черно-белого (144x168) и 1.5-дюймового цветного сенсорного (200x228) экрана на базе электронной бумаги, а также пластиковым и металлическим корпусом. В остальном параметры часов близки. Модель Core Time 2 доступна для предзаказа по цене $149, а Core Time 2 - $225. Производство первой модели начнётся в июле, а второй в декабре. У часов Core 2 Duo 1.26-дюймовый черно-белый экран и корпус идентичен ранее выпускаемой модели Pebble 2. Устройство тоже доступно в черном и белом исполнении, защищено от попадания влаги (IPX8), имеет встроенный микрофон, функции отслеживания продолжительности сна и шагомер. Отличия от Pebble 2 сводятся к автономной работе в течение 30 суток, задействованием Bluetooth LE чипа Nordic nRF52840, наличием громкоговорителя, барометра, компаса, линейного резонансного привода (тише и мощнее вибромотора) и более надёжными 4 кнопками. Модель Core Time 2 оснащена 64-цветным 1.5-дюймовым экраном на базе электронной бумаги, превышающим экран модели Pebble Time 2, выполненный по той же технологии, на 53% по размеру и на 88% по числу пикселей. Экран сенсорный и накрыт плоской стеклянной линзой, которая в отличие от изогнутой линзы часов Pebble Time 2 вносит меньше искажений и бликов. Корпус и 4 кнопки выполнены из металла. Обеспечен уровень защиты от попадания влаги IPX8. Время автономной работы заявлено в 30 дней. Помимо функций отслеживания продолжительности сна и шагомера, часы укомплектованы пульсометром. Имеется микрофон и громкоговоритель. Новые модели созданы в соответствии со следующими принципами: Использование экрана на основе электронной бумаги, который хорошо читается при солнечном свете и не привлекает внимание окружающих своим свечением.

Длительная автономная работа от одной зарядки аккумулятора.

Простой и качественный интерфейс пользователя, предлагающий базовый набор наиболее часто используемых возможностей (показ времени, уведомления, управления воспроизведением музыки, будильник, прогноз погоды, календарь, шагомер и учёт времени сна).

Наличие кнопок, позволяющих совершать действия не смотря на экран (например, остановка воспроизведения музыки или переход к следующей композиции).

Доступность для модификации (hackable), расширения функциональности, создания своих надстроек и смены оформления. Прошивки для устройств построены на открытом коде платформы PebbleOS и поддерживают все основные возможности старых часов Pebble, такие как вывод уведомлений и сообщений со смартфона (например, уведомления о входящих звонках и событиях календаря-планировщика, информация о новых SMS, email и сообщениях из популярных мессенджеров), списки действий, смена тем оформления экрана, будильник, таймер, календарь, управление воспроизведением музыки, функции фитнес-трекера, расширение функциональности через установку приложений из каталога apps.rebble.io. Для Android и iOS будут опубликованы новые сопутствующие приложения для взаимодействия смартфона с умными часами.



