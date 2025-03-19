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Представлены две модели умных часов на открытой платформе PebbleOS

19.03.2025 14:37

Эрик Мигиковски (Eric Migicovsky), основатель компании Pebble Technology, представил две новые модели умных часов, которые будут выпускаться на базе открытой платформы PebbleOS. Новые модели полностью совместимы с приложениями и темами оформления, разработанными для старых часов Pebble. Устройства являются усовершенствованными вариантами ранее выпускаемых часов Pebble 2 и Pebble Time 2, и отличаются увеличением автономной работы с 7 до 30 дней, громкоговорителем, иным вибросигналом, улучшенными кнопками, датчиками давления и магнитного поля.

Прошлые модели часов Pebble выпускались с 2013 по 2016 год и пользовались популярностью благодаря длительной автономной работе из-за экрана не базе электронной бумаги и возможности установки на часы дополнительных программ из каталога, насчитывающего более 10 тысяч приложений. В 2016 году производство и разработка часов Pebble были свёрнуты после поглощения компанией Fitbit. В 2021 году компания Fitbit была куплена корпорацией Google, которая в январе 2025 года открыла код операционной системы PebbleOS под лицензией Apache 2.0 в рамках инициативы по поддержке энтузиастов, заинтересованных в продолжении развития платформы.

Основатель Pebble воспользовался публикацией PebbleOS для возрождении проекта и разработал две новые модели часов - "Core 2 Duo" и "Core Time 2". Между собой новые модели отличаются использованием 1.26-дюймового черно-белого (144x168) и 1.5-дюймового цветного сенсорного (200x228) экрана на базе электронной бумаги, а также пластиковым и металлическим корпусом. В остальном параметры часов близки. Модель Core Time 2 доступна для предзаказа по цене $149, а Core Time 2 - $225. Производство первой модели начнётся в июле, а второй в декабре.

У часов Core 2 Duo 1.26-дюймовый черно-белый экран и корпус идентичен ранее выпускаемой модели Pebble 2. Устройство тоже доступно в черном и белом исполнении, защищено от попадания влаги (IPX8), имеет встроенный микрофон, функции отслеживания продолжительности сна и шагомер. Отличия от Pebble 2 сводятся к автономной работе в течение 30 суток, задействованием Bluetooth LE чипа Nordic nRF52840, наличием громкоговорителя, барометра, компаса, линейного резонансного привода (тише и мощнее вибромотора) и более надёжными 4 кнопками.

Модель Core Time 2 оснащена 64-цветным 1.5-дюймовым экраном на базе электронной бумаги, превышающим экран модели Pebble Time 2, выполненный по той же технологии, на 53% по размеру и на 88% по числу пикселей. Экран сенсорный и накрыт плоской стеклянной линзой, которая в отличие от изогнутой линзы часов Pebble Time 2 вносит меньше искажений и бликов. Корпус и 4 кнопки выполнены из металла. Обеспечен уровень защиты от попадания влаги IPX8. Время автономной работы заявлено в 30 дней. Помимо функций отслеживания продолжительности сна и шагомера, часы укомплектованы пульсометром. Имеется микрофон и громкоговоритель.

Новые модели созданы в соответствии со следующими принципами:

  • Использование экрана на основе электронной бумаги, который хорошо читается при солнечном свете и не привлекает внимание окружающих своим свечением.
  • Длительная автономная работа от одной зарядки аккумулятора.
  • Простой и качественный интерфейс пользователя, предлагающий базовый набор наиболее часто используемых возможностей (показ времени, уведомления, управления воспроизведением музыки, будильник, прогноз погоды, календарь, шагомер и учёт времени сна).
  • Наличие кнопок, позволяющих совершать действия не смотря на экран (например, остановка воспроизведения музыки или переход к следующей композиции).
  • Доступность для модификации (hackable), расширения функциональности, создания своих надстроек и смены оформления.

Прошивки для устройств построены на открытом коде платформы PebbleOS и поддерживают все основные возможности старых часов Pebble, такие как вывод уведомлений и сообщений со смартфона (например, уведомления о входящих звонках и событиях календаря-планировщика, информация о новых SMS, email и сообщениях из популярных мессенджеров), списки действий, смена тем оформления экрана, будильник, таймер, календарь, управление воспроизведением музыки, функции фитнес-трекера, расширение функциональности через установку приложений из каталога apps.rebble.io. Для Android и iOS будут опубликованы новые сопутствующие приложения для взаимодействия смартфона с умными часами.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Google открыл код операционной системы для умных часов Pebble
  3. OpenNews: Открыт код MuditaOS, мобильной платформы с поддержкой экранов на базе электронной бумаги
  4. OpenNews: Первая версия InfiniTime, прошивки для открытых умных часов PineTime
  5. OpenNews: Проект Pine64 выпустил водонепроницаемые умные часы PineTime
  6. OpenNews: Проект ZSWatch развивает открытые умные часы на базе ОС Zephyr
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62913-pebble
Ключевые слова: pebble, pebbleos, smartwatch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, trolleybus (?), 15:15, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Core 2 Duo

    Интересно, как скоро Штеуд их засудит за торговую марку?

     
  • 1.2, Аноним (2), 15:19, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >пользовались популярностью благодаря длительной автономной работе из-за экрана не базе электронной бумаги

    А если бы был монохромный как на обычных часах?

    > возможности установки на часы дополнительных программ из каталога, насчитывающего более 10 тысяч приложений

    Откуда столько? Были ли там полезные?

     
     
  • 2.8, пох. (?), 15:38, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А если бы был монохромный как на обычных часах?

    то в сумерках без подсветки лопни-мои-глазыньки ничего было б не видно.

    Ну и успехов тебе на "обычных часах" разобрать текст sms.

    > Откуда столько? Были ли там полезные?

    кому и кобыла полезна...


     

  • 1.3, Аноним (3), 15:25, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Имеется микрофон и громкоговоритель.

    главная фишка, мало ли что растворят в кислоте, и никто не узнает :)

     
  • 1.4, Аноним (4), 15:28, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё бы хорошо, но цена $225...

    p.s.:
    Apple Watch SE - $249
    Galaxy Watch FE - $200
    Galaxy Fit3 - $60

     
     
  • 2.7, пох. (?), 15:35, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    физические кнопки, причем не растворяющиеся под дождиком, несветящийся экран - нынче недешовенький товарчик.

    Но смущает немножко что все это бохатство пока в реальности основано на найденных главным идеологом и одновременно инвестором проекта на помойке запчастях от тех, старых еще догуглевых.

    Причем денег ему надо заслать щас, а часы тебе пришлют когда-нибудь, наверное, если получится.

     
     
  • 3.9, Аноним (-), 15:41, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > физические кнопки,

    у яблока кажется была крутилка с кнопкой

    >  несветящийся экран - нынче недешовенький товарчик.

    инетересно, а подсветка у eink есть?
    или вечером придется доставать зажигалку и подсвечивать))

     
     
  • 4.10, Аноним (4), 15:45, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >крутилка с кнопкой

    Есть
    - https://www.apple.com/apple-watch-se/
    - https://www.samsung.com/us/watches/galaxy-watch-fe/
    - https://www.samsung.com/us/watches/galaxy-fit3/

     
  • 4.11, пох. (?), 15:48, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у яблока кажется была крутилка с кнопкой

    сенсорной? ;-)

    Подсветка, полагаю, есть, на той самой четвертой кнопке чему еще б быть, но в таком месте где не видно даже eink - надо не часы подсвечивать, а под ноги светить, пока не переломал их. Для этого, конечно, надо брать яблодро4ь, он поярче.

     
     
  • 5.14, Аноним (-), 15:54, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> у яблока кажется была крутилка с кнопкой
    > сенсорной? ;-)

    а фиг его знает, мне хватает фитнесс браслета + gadgetbridge

    > Подсветка, полагаю, есть, на той самой четвертой кнопке чему еще б быть,

    Всему чему угодно, это же опенсорс, тут не про логику

    > но в таком месте где не видно даже eink - надо не часы подсвечивать,

    неправда или у тебя "глаз как у орла" )
    в сумерках точно придется напрягать глаза, "но зачем? (с)"

    > Для этого, конечно, надо брать яблодро4ь, он поярче.

    думаю сюда тоже можно запихать пару сверхярких светодиодов))


     
     
  • 6.15, пох. (?), 16:04, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > думаю сюда тоже можно запихать пару сверхярких светодиодов))

    можно, но автырь не хочет - его бесят яркие вспышки при попытке посмотреть который час (в такой темнотище что ты не видишь даже черно-белый eink - после этого ты ТОЧНО ноги переломаешь)


     

  • 1.5, Шарп (ok), 15:33, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >PebbleOS
    >Core 2 Duo

    Любитель не свежих стюардесс. Уже поздно. Сейчас невозможно конкурировать с крупными брендами, которые пихают в часы больше технологий.

     
     
  • 2.12, Pahanivo (ok), 15:50, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему это если цена конкуретна и параметры не хужее?
     

  • 1.6, Самый Лучший Гусь (?), 15:34, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохие часы одобряем
     
  • 1.13, Аноним (-), 15:53, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Эрик Мигиковски (Eric Migicovsky),
    > основатель компании Pebble Technology,
    > разработка часов Pebble были свёрнуты после поглощения компанией Fitbit

    У после успешного предзаказа Эрик опять кинет юзеров продавшись кому-то?

    Не, ну я понимаю, что мамонты не вымерли...
    но должен же народ хоть чему-то учиться!

     
  • 1.16, Аноним (16), 16:20, 19/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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