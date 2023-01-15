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Проект ZSWatch развивает открытые умные часы на базе ОС Zephyr

15.01.2023 11:50

Проектом ZSWatch ведётся разработка открытых умных часов на базе чипа Nordic Semiconductor nRF52833, оснащённого микропроцессором ARM Cortex-M4 и поддерживающего Bluetooth 5.1. Для загрузки доступны схема и макет печатной платы (в формате kicad), а также модель для печати корпуса и dock-станции на 3D-принтере. Программное обеспечение основывается на открытой RTOS Zephyr. Поддерживается сопряжение умных часов со смартфонами на базе платформы Android. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT.

Специфичное для умных часов программное обеспечение и аппаратная начинка разрабатываются специально для проекта. Кроме BLE-чипа nRF52833 в устройстве задействованы 1.28-дюймовый экран (IPS TFT 240x240), акселерометр с функциональностью шагомера, датчик пульса, вибромотор, 8 MB Flash, аккумулятор 220 mAh Li-Po. Для управления предусмотрено наличие трёх кнопок, а для защиты экрана применяется сапфировое стекло. В разработке также находится вторая улучшенная модель, которая отличается применением более функционального чипа nRF5340 на базе процессора ARM Cortex-M33 и наличием сенсорного экрана.

Программное обеспечение написано на языке Си и выполняется под управлением операционной системы реального времени (RTOS) Zephyr, развиваемой для устройств "интернета вещей" под эгидой организации Linux Foundation при участии Intel, Linaro, NXP Semiconductors/Freescale, Synopsys и Nordic Semiconductor. Ядро Zephyr рассчитано на потребление минимальных ресурсов (от 8 до 512 Кб ОЗУ). Для всех процессов предоставляется только одно глобальное совместно используемое виртуальное адресное пространство (SASOS, Single Address Space Operating System). Специфичный для приложений код комбинируется с адаптированным под конкретное применение ядром и образует монолитный исполняемый файл для загрузки и запуска на определённом оборудовании. Все системные ресурсы определяются на этапе компиляции и в системный образ включаются только те возможности ядра, которые требуются для выполнения приложения.

Основные возможности программной начинки:

  • Взаимодействие со смартфоном и управление при помощи Android-приложения GadgetBridge.
  • Графический интерфейс, на котором могут отображаться часы, дата, заряд аккумулятора, прогноз погоды, число пройденных шагов, число непрочитанных уведомлений и частота пульса.
  • Поддержка всплывающих уведомлений.
  • Расширяемое меню с настройками.
  • Интерфейс выбора приложений. Из программ предложены конфигуратор и виджет управления воспроизведением музыки.
  • Интегрированная функциональность шагомера и пульсометра.
  • Поддержка технологии Bluetooth Direction Finding для определения направления сигнала Bluetooth, что позволяет использовать часы в роли метки, отслеживаемой любой платой u-blox AoA.
  • В планах на будущее отмечается добавление приложения для отслеживания пульса, модернизация системы сопряжения по Bluetooth, переделка графической оболочки в форму заменяемого приложения.

Дополнительно можно отметить проект Sensor Watch, развивающего плату для замены начинки классических электронных часов Casio F-91W, выпускаемых с 1989 года. Предлагаемая для замены плата поставляется с микроконтроллером Microchip SAM L22 (ARM Cortex M0+) и может использоваться для запуска на часах собственных программ. Для вывода информации применяется штатный LCD от часов Casio с 10 сегментами для цифр и 5 сегментами для индикаторов. Подключение к внешним устройствам и загрузка программ на часы осуществляется через порт USB Micro B. Для расширения также имеется 9-пиновый PCB-коннектор (шина I²C и 5 пинов GPIO для SPI, UART, аналогового ввода и различных датчиков). Схема и макет платы распространяются под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0, а предлагаемые для использования программные библиотеки под лицензией MIT.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы реального времени Zephyr 1.8
  3. OpenNews: Выпуск AsteroidOS 1.0, открытой ОС для умных часов на базе Qt и Wayland
  4. OpenNews: Новый проект Linux Foundation по созданию ОС реального времени для интернета вещей
  5. OpenNews: Первая версия InfiniTime, прошивки для открытых умных часов PineTime
  6. OpenNews: Проект Pine64 выпустил водонепроницаемые умные часы PineTime
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58485-zswatch
Ключевые слова: zswatch, zephyr
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:09, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего, скоро ядро Zircon и ОС Fuchsia поглотят всё. Скриньте.  
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:14, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть очевидные причины, по которым этого не случится. Вангователь из тебя так себе.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 12:16, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл купит всё и все эти ваши Зефиры закроет!
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 12:44, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как тебе бизнес-идея наделать форков перед покупкой гуглом?
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:17, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если не поглотят, то с тебя пиво.
     

  • 1.2, Alladin (?), 12:13, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    только одно.. IPS в часах, нутакое.
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:26, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Программное обеспечение написано на языке Си и выполняется под управлением операционной системы реального времени (RTOS) Zephyr,
    > Ядро Zephyr рассчитано на потребление минимальных ресурсов (от 8 до 512 Кб ОЗУ).

    растоманы, а вы так умеете?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:12, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вибромотор
    > https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58244

    Созданы друг для друга, щя растоманы как понабегут.

     

  • 1.9, kusb (?), 12:40, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда появится ZXwatch?
     
  • 1.13, Иваня (?), 13:30, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красиво, хочу.
     
  • 1.14, Аноним (14), 13:36, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно ли полностью выключать BLE, чтобы избежать отслеживания? Ведь BLE регулярно передаёт рекламные пакеты, которые могут использоваться для определения его положения.
     

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