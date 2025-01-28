Google открыл код операционной системы для умных часов Pebble

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|1.1, Аноним (1), 10:26, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Очень не хватает простейшего кольца для управления проигрывателем. Почему-то нельзя купить тупое кольцо о пяти кнопках (Play/Pause, Vol+- и Rev+Fwd), будут или сборщики всей биотелеметрии, или одноразовые уродливые монстры, а то и вовсе кольца для листания тиктока (чобл~)
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|2.10, Аноним (10), 10:47, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Почему ты не сделал на ардуинке простейшнее кольцо на пяти кнопках и не выложил на гитхаб исходникм? Ты лично в этом виноват. Ты плохой. Я тебя осуждаю.
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|4.72, Аноним (72), 12:49, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Оно и на STM8 будет огромным
И цепляться к телефону проводом?
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|2.30, Аноним (1), 11:28, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это вообще очень странно, что нет продуманных устройств, как будто их создатели ими не пользуются. Черт с кольцами, взять те же электронные часы — почему что на касио, что на китайцах кнопки до сих пор по бокам, а не утоплены под углом? Они же всё равно нажимаются, даже несмотря на ограничители. Полвека прошло, решить проблему в рамках массового производства хотя бы одной модели никто не удосужился, сплошное УМВР ЧЯДНТ.
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|3.32, Аноним (32), 11:33, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> почему что на касио, что на китайцах кнопки до сих пор по бокам, а не утоплены под углом?
На самом деле у Касио есть модели с разными вариантами кнопок, включая утопленные в корпус.
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|3.34, Аноним (10), 11:36, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Собери на кикстартере бабос и сделай так. И узнаешь заодно что это никому не надо.
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|4.198, Аноним (198), 18:12, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это надо слишком малому числу людей чтобы получить какую-то прибыль при скромной цене. А при повышенной цене это не купять даже это небольшое количество. Выход только один когда тебе что-то действительно нужно -- сделай это сам. :)
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|3.63, нах. (?), 12:35, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
создатели - обычные прикованные рабы, что сказали то и будут делать, от забора и... большой текст свёрнут, показать
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|4.141, Аноним (141), 15:06, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока что для себя выделил всего две модели часов, которые нравятся и которые ношу/хотел бы носить.
Первый - Casio Data Bank DB-E30D, которые будут работать чуть ли не десятки лет, т.к. подзаряжаются на солнце. Но это просто часы.
А смарт часы, которые нравятся, и хотел бы, но жаба душит - Garmin Instinct 2 Solar. Но, такие часы больше для активностей.
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|3.139, Аноним (141), 15:01, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обожаю свои Casio Data Bank DB-E30D, но иногда, да, кнопки могут нажаться, типа когда рюкзак надеваю/снимаю.
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|2.83, Я (??), 13:13, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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можно.. среди дешёвых блютус гарнитур есть такой формат. бонусом ещё и как гарнитура работает если наушники воткнуть.
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|3.123, нах. (?), 14:25, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> можно.. среди дешёвых блютус гарнитур есть такой формат. бонусом ещё и как
> гарнитура работает если наушники воткнуть.
ткни пальцем в алиэкспресс?
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|2.183, Соль земли (?), 17:10, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обычно всякое баловство проплачивается рекламщиками, чтобы следить за нами и что-то впаривать.
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|1.2, Жироватт (ok), 10:27, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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На те б-же, что нам уже негоже?
А вообще кварцевые электронные Casio до сих пор своим 10/10/10 уделывают все эти "смарт"-часы с зарядкой каждый день
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|2.3, IdeaFix (ok), 10:32, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну была же хохма что ни то сейка ни то касива хотела подавать на самсунга в суд за убийство массовое... типа у них много инженеров со смеху умерло когда самсунг заявил что сделал часы работающие более 23 часов на одном заряде!
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|2.8, Аноним (8), 10:40, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня умные часы заряжаются раз в месяц. ScanWatch 2. При этом они не лежат в тумбочке, а живут на руке, меряют всякое и общаются по блутусу с телефоном.
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|3.11, Аноним (10), 10:51, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Мои часы работают от батарейки 2 года. И никуда на меня не стучат. Объясни хотя бы одну не бредовую причину зачем нужны часы с блютусом? Только давай без маркетинговой шелухи которую тебе нассали маркетологи.
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|5.28, Аноним (32), 11:21, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сидишь за компом - не нужно телефон искать, дико удобно
И при этом:
> если написал кто-то, они вибрируют (если уведомления включены только для важных людей)
...после чего ты таки идешь искать телефон.
> когда едешь на велике и на телефоне запущен навигатор - на часах отображаются ближайшие манёвры и инфа о маршруте, очень удобно.
Ага, смотреть инфу о маршруте на экраное размером с белкин пенис *во время езды на велосипеде*? Я представляю, как это удобно.
Вобщем, бестолковая гиковская игрушка, что и требовалось доказать.
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|6.37, Аноним (-), 11:41, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ...после чего ты таки идешь искать телефон.
Нет. Ты читаешь сообщение на экране и телефон даже не достаешь.
> Я представляю, как это удобно.
Нет, ты не представляешь. Такое ощущение, что ты вообще ничего кроме китайской копии касио с Митинки в руках не держал.
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|6.69, Аноним (69), 12:47, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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1. Отвечать на сообщения не обязательно
1.1 Для ответа есть браузер с веб телеграммом, дискордом. Если у мессенджера нет веб клиента, то он сразу переводится в статус не нужного мусора
2. Навигатор показывает стрелку поворота и расстояние до этого самого поворота
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|5.85, нах. (?), 13:17, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> - получать коды подтверждения при оплате чего-нибудь в интернете, от заказа еды
> до чего угодно. или смс-коды. сидишь за компом - не нужно телефон искать, дико удобно
нужно искать куда часы швырнул. Ну так себе альтернатива.
> - когда едешь на велике и на телефоне запущен навигатор - на
> часах отображаются ближайшие манёвры и инфа о маршруте, очень удобно. очень
Как тебе удается при этом не навернуться, блин?
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|6.91, Аноним (-), 13:27, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А чего их искать если они или на руке, или на зарядке раз в две недели Но для т... большой текст свёрнут, показать
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|7.95, Аноним (95), 13:31, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подробно опиши причину зачем тебе смотреть на часы кроме времени во время катания на велосипеде. Хачапури одобряется.
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|8.103, нах. (?), 13:39, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
тебе ж сказали - там навигатор стрелочку рисует, куда через двадцать метров пово... текст свёрнут, показать
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|6.94, Аноним (-), 13:31, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как тебе удается при этом не навернуться, блин?
Я ж не Байден, чтобы с велосипеда падать.
Пока еще координация нормальная, можно не то что на часы поглядывать, можно даже видосики на телефоне на руле смотреть (но осуждаю таких)))
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|6.151, 12yoexpert (ok), 15:20, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нужно искать куда часы швырнул. Ну так себе альтернатива.
зачем их швырять? они водоотпорные и не снимаются в т.ч. для приёма ванны
> Как тебе удается при этом не навернуться, блин?
там стрелка и цифра в метрах, куда повернуть. даже руку с руля не нужно убирать
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|7.159, нах. (?), 15:24, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> там стрелка и цифра в метрах, куда повернуть. даже руку с руля не нужно убирать
на нее надо перенести взгляд, что сильно хуже.
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|5.90, Аноним (90), 13:26, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> получать коды подтверждения при оплате чего-нибудь в интернете, от заказа еды до чего угодно. или смс-коды. сидишь за компом - не нужно телефон искать, дико удобно
KDEConnect в этом плане тоже очень удобен.
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|5.126, Аноним (115), 14:32, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>P.P.S но месяц работы от батарейки это жесть, надоедает заряжать, перекрывает все плюсы
У тебя шишкочасы целый месяц без подзарядки работают?! Месяц для этого класса устройств - это неплохо. Многие модели едва неделю выдерживают
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|6.156, 12yoexpert (ok), 15:22, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, pine time живут около месяца. bangle js 2 живут максимум месяц, очень сильно зависит от конкретного экземпляра, а потом уже от сценария использования
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|7.175, Аноним (115), 15:44, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хм, а на их сайте заявляется всего неделя.
Их сейчас в РФ кто-нибудь возит?
Какие вообще впечатления от устройства? Только на поиграться пригодны, как pinephone, или вполне годятся и для повседневного использования?
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|5.181, Аноним (181), 16:53, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> - получать коды подтверждения при оплате чего-нибудь в интернете, от заказа еды до чего угодно. или смс-коды. сидишь за компом - не нужно телефон искать, дико удобно
>> - если написал кто-то, они вибрируют (если уведомления включены только для важных людей), высвечивается имя и название проги, удобно
Для этого можно ставить телефон на подставку и трюки с руками, чтобы посмотреть кто и что написал
>> - очень часто нет возможности закрепить телефон на руле
Нет возможности или нет желания? Всякие чехлы или крепления стоят копейки и их можно легко найти. А постоянно пялиться в маленький экран часов не сама лучшая идея
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|4.102, Аноним (90), 13:38, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня самые простые Касио, которые от одной батарейки работают 7 лет и стоят шапку сухарей, так что не страшно убить на даче.
До этого были пара попсовых браслетов Сяоми, которые надоело заряжать и бороться с софтом.
Если сравнивать, то мне не хватает нескольких функций: оповещений, чтобы держать телефон в беззвучномм режиме и управления плеером, чтобы не доставать каждый раз телефон, когда надо переключить или сделать тише/громче.
Все эти касания и постукивание по современным наушникам - такой себе экспиренс. А сейчас я вообще хожу с проводными затычками у которых только одна кнопка - пауза.
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|4.124, Аноним (124), 14:26, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не понял, а как они медицинские наблюдения на телефон скидывают, если без блутуса? И как там одной батарейки хватает на два года, что бы мерить ЭКГ, сердцебиение, кислород, слушать ночью дыхание и так далее?
Подожди, ты что, под словом "часы" подразумеваешь показыватель времени что ли? А "телефон" - это, видимо, такая настольная хрень с диском и трубкой на проводе?
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|5.131, Аноним (32), 14:45, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ЭКГ, сердцебиение, кислород, слушать ночью дыхание
> Подожди, ты что, под словом "часы" подразумеваешь показыватель времени что ли?
А ты под словом "часы" подразумеваешь фитнесс-трекер, что ли?
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|6.133, Аноним (133), 14:51, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ты под словом "часы" подразумеваешь фитнесс-трекер, что ли?
Время показывает? На руке носится?
Чего еще те надобно @? (с)
Та фитнес-трекер это "часы + умеет еще немного".
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|4.149, Аноним (115), 15:16, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну а мои всего месяц Не так долго, но и не настолько уж коротко, чтобы это счит... большой текст свёрнут, показать
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|3.20, mistiq (ok), 10:58, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> меряют всякое
Из этого "всякого" реально полезного 0.0001%. Остальное так, пару раз поиграться.
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|3.59, Аноним (59), 12:31, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>У меня умные часы ... живут на руке, меряют всякое и общаются по блутусу с телефоном.
И ещё ХЗ с чем, мимо чего ты проходишь и не подозреваешь, что там приёмо-передатчик BT.
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|4.170, нах. (?), 15:37, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>У меня умные часы ... живут на руке, меряют всякое и общаются по блутусу с телефоном.
> И ещё ХЗ с чем, мимо чего ты проходишь и не подозреваешь,
> что там приёмо-передатчик BT.
bt paring требует знания пина, а еще иногда и явного включения на устройстве.
В отличие от твоего смрадфона, лезущего в любую wifi-щель даже если wifi выключен.
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|2.16, 12yoexpert (ok), 10:55, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> кварцевые
ты имел ввиду электронные или т.н. "электронно-механические" (на самом деле просто электронные)? потому что кварц стоит везде
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|3.31, Аноним (32), 11:30, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> кварцевые электронные
> ты имел ввиду электронные?
Чел, он прямым текстом написал "электронные". 🤦
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|4.44, Гномер (?), 11:50, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Эксперт хотел уточнить, электронные или "электронно-электронные" (на самом деле просто электронные)
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|5.51, Жироватт (ok), 12:15, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Элктрон-кварцево-кондовые касио, живущие 10-12 лет на одной часовой батарейке.
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|6.54, Аноним (-), 12:21, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> живущие 10-12 лет на одной часовой батарейке.
И кроме показа времени ничего не умеют.
Офигенно полезная вещь)))
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|7.61, Аноним (59), 12:35, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато никто не получает сведения о состоянии твоих физиологических параметров.
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|7.176, Аноним (32), 15:47, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И кроме показа времени ничего не умеют.
Умеют. Даже на самых дешевых часах в минимальный набор также входят календарь, будильник и секундомер.
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|2.26, Аноним (26), 11:19, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А каждый день это в каких твоих фантазиях?
А то у Amazfit 2-4 недели зависит от модели и профиля использования, у Huawei скажем Fit 2 в районе 2 недель с постоянным измерением пульса и прочим
Так в какой сказки заряд каждый день?
И, да, умные часы сравнивать с бесполезной фигней от касио на которую молятся дементные диды так себе идея, это совершенно разные устройства и касио нужны только на кладбище, положить диду на могилку
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|3.53, Жироватт (ok), 12:19, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мои часы живут от установленной производителем батарейки 11й год только у меня - хз сколько они были до этого по времени в логистике и в ретейле.
> А каждый день это в каких твоих фантазиях?
В реальном мире, мальчик, в реальном мире.
Мне вот интересно, смарт-часы 10 лет хотя бы доживут в принципе при ежедневной носке?
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|4.56, Аноним (32), 12:28, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне вот интересно, смарт-часы 10 лет хотя бы доживут в принципе при ежедневной носке?
Как минимум, аккумуляторы столько не живут. А после 10 лет уже и закончится срок официальной поддержки устройства, и будет удачей, если в официальном сервисном центре найдется аккумулятор на замену.
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|3.55, Аноним (32), 12:25, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> касио нужны только на кладбище
Ну, расскажи это всем военным Европы и США. Или космотнавтам. Или морякам. Практически у всех этих ребят G-Shock, без альтернатив. Догадываешься, почему? Предложи им свой Хуавей с очень нужными функциями и 10 днями без подзарядки - они будут в восторге. 😂
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|4.66, нах. (?), 12:43, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
потому что им нахаляву, в качестве промо И не у всех, есть еще suunto, чуть мен... большой текст свёрнут, показать
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|5.73, Аноним (32), 12:51, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Догадываешься, почему?
> потому что им нахаляву, в качестве промо
Так надо было у Хуавея или Ксяоми промопартию заказать 😂
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|6.78, нах. (?), 13:03, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Догадываешься, почему?
>> потому что им нахаляву, в качестве промо
> Так надо было у Хуавея или Ксяоми промопартию заказать 😂
а оне жадные, типа - заплатите, никуда не денетесь.
И пипл, кстате, хавает...
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|4.76, Аноним (-), 12:59, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну, расскажи это всем военным Европы и США. Или космотнавтам. Или морякам.
О, да! Ведь у нас 99% потребителей - это военные космо-моряки!
Которые на одной руке несут Демократию, а на второй - часы, чтобы принести ее вовремя?
А вот в городе тебе оно зачем? Перед поцанами пантоваться?))
Это мне напоминает выживальщиков, которые по городу ходили (до понятных) событий в камуфляже, с кучей подсумков на молле и так далее. Причем выбрали бы хотя бы городской камок, так нет, идет такое чудо в дубке. Прям хочется сказать "лес южнее километров на 100, ты чуток заблудился".
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|5.80, нах. (?), 13:05, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот в городе тебе оно зачем? Перед поцанами пантоваться?))
А этот... намазфит или как там его зачем? В общем-то - за тем же.
Ну и еще некоторым дидам удобнее время на руке смотреть, глаза-то уже не те.
Зачем тебе постоянно мерять пульс, если ты не на тренировке, я хз. Я и на тренировке не меряю, зачем лишний раз огорчаться-то.
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|6.104, Аноним (-), 13:45, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А этот... намазфит или как там его зачем? В общем-то - за тем же.
Не смеши. Перед кем им понтоваться? Его может позволить даже кассир в пятерочке.
Это тебе не касио, не всякие копии ролексов или эплвоч.
Это абсолютно утилитарная вещь как раз для уведомлений, управлением плеером и тд.
> Ну и еще некоторым дидам удобнее время на руке смотреть, глаза-то уже не те.
Ну и да, время они таки тоже показывают.
И даже размер циферок можно настроить, в отличие от касио.
Удобно дидам или неудачниками с плохим зрением.
Я знаю еще одну удобную фичу некоторых часов, правда вот именно она довольно специфическая.
"Регулярное отслеживание давления/пульса" и "отслеживание падений". И отправка уведомления на заданный номер. Довольно полезно когда у тебя есть пожилые родители.
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|7.111, нах. (?), 14:04, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не смеши. Перед кем им понтоваться? Его может позволить даже кассир в пятерочке.
ну вот перед кассиршей и понтуется. А потом еще треки выкладывает на эту... как ее там... запрещенную в рф терорестическую приложуху. По ней еще надысь двух шпионов изловили - на радостях включили и спалились.
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|7.178, Аноним (32), 15:58, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Удобно дидам или неудачниками с плохим зрением.
А сообщения читать на экранчике в 4 см дидам и "неудачникам" тоже будет удобно?
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|5.87, Аноним (32), 13:20, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ведь у нас 99% потребителей - это военные космо-моряки!
Я отвечал на вброс, что Касио никому не нужны и их место на кладбище. При чем здесь вообще твои 99% потребителей?
> А вот в городе тебе оно зачем?
А я о себе писал?
Если тебе интересно, в городе у меня адекватные стрелочные часы. Приобретались, чтобы время смотреть и - бонусом - быть красивым аксессуаром.
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|5.142, нах. (?), 15:07, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> garmin'у прям обидно стало, да )
ну это ж риальное г-но китайское...
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|4.192, OpenEcho (?), 17:56, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Практически у всех этих ребят G-Shock, без альтернатив.
Вы с Garmin instinct tactical не перепутали... случайно ?
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|5.200, Аноним (-), 18:17, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Практически у всех этих ребят G-Shock, без альтернатив.
> Вы с Garmin instinct tactical не перепутали... случайно ?
Да? А какая разница? (с)
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|2.65, Аноним (69), 12:43, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Твои казио запишут маршрут велопрогулки? Покажут уведомления, перелючат музыку?
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|3.67, нах. (?), 12:44, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у тебя что - мобилы в кармане или прям на руле при этом нет?
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|3.68, Жироватт (ok), 12:46, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1) Зачем в принципе записывать свои маршруты? Для какой цели вообще человеку может понадобиться записывать маршруты, если это потом не идёт на сервер работодателя для контроля и обработки логистики? А для лисапеда у меня куплен нормальный софт велокомпьютера на ведро с креплением и датчиками.
2) Для уведомлений есть телефон. Если телефон отложен или в dnd - значит уведомления заглушены специально и сейчас вообще не нужны. Все просто.
До сих пор никто внятно не смог описать нужность вообще 95% фич смарт-часов, ради которых вообще стоит терпеть зарядку раз в день-два.
Кроме тех, кому действительно нужно мониторить сердечко, но таких меньшинство, и обычно у них специализированные девайсы
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|5.81, нах. (?), 13:06, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вдруг, тащ маойру пригодится.
так он с телефона берет, независимо от того, пишешь ты или думаешь что нет.
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|4.77, нах. (?), 13:01, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем в принципе записывать свои маршруты?
ну такоэ... иногда просто домой хочется вернуться. Или больше не ездить через тот проулок где живет слишком молодая собака - зубки оссстрые, бегает быстрее твоего велика.
> Для уведомлений есть телефон.
ну если он в кармане, то не айс. это единственное, помимо времени, что я действительно хотел бы видеть на часах, а не лезть каждый раз.
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|5.82, Жироватт (ok), 13:06, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эм? Это ты серьёзно? У молодого поколения действительно так сильно деградировала оперативная память, связанна с ориентированием в пространстве, что сложно запомнить набор маршрутов и "запретных" проулков с собаками?
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|6.89, нах. (?), 13:21, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> память, связанна с ориентированием в пространстве, что сложно запомнить набор маршрутов
> и "запретных" проулков с собаками?
ну это смотря насколько страшная собака. Некоторые потом не помнят как их зовут, а не то что как здесь оказались и сколько поворотов сделали, чтоб от нее удрать.
Но кстати, нет, нихрена с первого раза не запоминаешь. "Понятно что повернул не туда, но где?!"
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|7.173, Жироватт (ok), 15:40, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, не аргумент. Всегда можно остановиться, сориентироваться по карте на нормальном экране и проложить маршрут обратно, хотя бы в общих чертах
Это имело бы смысл в туризме по совсем уж диким местам, но как всегда есть "но" - это имеет смысл лишь в связке с возможной посылкой маршрута и координат спасателям, если вдруг потерялся.
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|8.184, нах. (?), 17:10, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
это тоже вопрос банального удобства - можно, конечно, каждый раз на неочевидном ... текст свёрнут, показать
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|4.79, Аноним (-), 13:05, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вот тебя развели на нормальный велокомпьютер как последнего немамонта Может г... большой текст свёрнут, показать
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|4.97, Аноним (97), 13:34, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если что-то не нужно тебе, то это не значит, что не нужно людям. Не думал об этом? А зачем это уже не твое дело. Нужно. Хочется. И на тебя плевать
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|5.179, Жироватт (ok), 16:25, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если это действительно нужно людям - значит люди могут внятно объяснить *для каких целей* им это нужно. Хотя бы в общих чертах, а не "пук-среньк - уведомления, пук-среньк - переключить музыку".
> Нужно. Хочется. И на тебя плевать
Ну хочется и хочется, ладно. Только сотку до зарплаты больше не займу.
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|6.180, Аноним (-), 16:33, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если это действительно нужно людям - значит люди могут внятно объяснить *для каких целей* им это нужно. Хотя бы в общих чертах, а не "пук-среньк - уведомления, пук-среньк - переключить музыку".
Святые шестеренки, почему ты настолько тугой /_-
Тебе уже несколько раз с пяток разных анонов объясняли, что оно нужно чтобы
- следить за временем
- посмотреть уведомление не доставая телефон из кармана/сумки
- отправить быстрый ответ на сообщение
- переключить музыку и/или выбрать, что сейчас слушать
- всякие пульсы, экг и прочее тренировки
- посмотреть на карту навигатора
Но ты этого не понимаешь у истраиваешь свой пук-среньк в комментах.
У тебя что уже деменция?
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|4.190, Аноним (141), 17:22, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, я рассматриваю часы с трекером, НО, и с автономным навигатором, но это так, чисто на активности, где за десятки километров в глушь уезжаешь без связи. И не только навигатор, но и трансфлективный экран, чтоб на солнце легко читались и на подсветку заряд не тратился. Поэтому единственные такие часы - Garmin, но там жаба душит, особенно за модели с подзарядкой от солнца(полной зарядки не будет, только чтоб медленнее разряжались).
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|3.70, Аноним (32), 12:48, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Твои казио запишут маршрут велопрогулки? > Покажут уведомления, перелючат музыку?
Так это все делает телефон, разве нет? С чего бы Касио - наручным часам - заниматься этим всем?
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|4.105, Аноним (-), 13:49, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так это все делает телефон, разве нет?
Который лежит в кармане/сумке. Нафига его доставать?
> С чего бы Касио - наручным часам - заниматься этим всем?
Касио - это аксессуар из эпохи "часы это дорогая и статусная вещь". Когда на ролексы не накопил, а показать себя хочется. Заодно они еще и время умеют показывать.
Но ту поколение чуток подвымерло, а в новом не всем нужна и/или не все считают это "статусностью"
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|5.110, Аноним (32), 14:03, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Касио - это аксессуар из эпохи "часы это дорогая и статусная вещь".
Чел, ты не в себе. Касио никогда не были ни дорогой, ни статусной вещью.
Это сугубо утилитарная вешь: время, календарь, будильник и живут годами на одной батарейке - большинству людей от часов ничего и не нужно. А у меня лично вообще стрелочные (не Касио), потому что и будильник даром не нужен на руке.
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|6.120, Аноним (-), 14:22, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Чел, ты не в себе.
Хаха. Ты так и не понял, про какие времена я говорю...
> Касио никогда не были ни дорогой, ни статусной вещью.
Странно, а в 80е был очень даже статусной и довольно дорогой. "Японское качество!"
Вон выше аноны даже g-shock'ами меряются.
> и живут годами на одной батарейке
Меня немного удивляет ваше наяривание на "живут на одной батарейке годами".
Вы боитесь что попадете в прошлое и у вас часы сядут?
Или что наступит фалаут и негде будет подзарядить браслет?
Или это просто единственное в чем они выигрывают у смартов?
> время, календарь, будильник
Есть и на любом браслете. И не только, в отличие от.
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|7.135, Аноним (32), 14:55, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Странно, а в 80е был очень даже статусной и довольно дорогой.
Не совсем понимаю, как нищета в отдельно взятой стране имеет отношение к теме часов. Да еще и в виде аргумента против Касио. В какой нибудь Африканской клоаке люди и сейчас не могут себе позволить потратить даже $10 на часы, и что?
Ты действительно не в себе...
> Меня немного удивляет ваше наяривание на "живут на одной батарейке годами".
> Вы боитесь что попадете в прошлое и у вас часы сядут?
> Или что наступит фалаут и негде будет подзарядить браслет?
Нет, просто не вижу смысла самому себе делать головняк, чтобы при этом еще и получить 0 пользы.
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|8.137, Аноним (133), 14:59, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если для тебя уведомления, управление музыкой и тд - ноль пользы, то это твое пр... текст свёрнут, показать
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|5.118, Аноним (118), 14:21, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Касио - это аксессуар из эпохи "часы это дорогая и статусная вещь".
Каво? Свои Касио покупал год назад за 2-2.5к... Нет, не подделка. Нет, не в Китае сделаны.
Покупал как надёжные и точные часы, которые не жалко угробить на даче. Телефон с собой таскать не вариант.
Бонусом - пищат раз в час, что удобно для отслеживания времени, и хорошая подсветка.
Кстати, сколько не бился, не смог от телефона добиться того простого поведения. Система вечно прибивала программу, которая это делает.
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|6.138, Жироватт (ok), 15:00, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Бонусом - пищат раз в час, что удобно для отслеживания времени,.
> Кстати, сколько не бился, не смог от телефона добиться того простого поведения.
> Система вечно прибивала программу, которая это делает.
Киберпанк, который мы заслужили. Зато вот буквально завтра в дополнение к имеющимся 16 армовским ядрам еще и пару NPU воткнут, для локальных моделек.
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|3.150, Жироватт (ok), 15:19, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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W-218H тоже неплоха.
- стоит как один поход в мак^W вкусно-и-почку;
- работает десятилетиями от одной батарейки;
- точность держит +-15 секунд в год;
- отлично поджигает седалища зумерков и выше, которым нужно оправдать себе и всем окружиющим "дидам" покупку электронного "смарт"-хлама на руку.
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|1.5, Аноним (5), 10:35, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Хоспади, какое дерьмо. Вообще всё, начиная от самой ОС и заканчивая вот таким:
> из опубликованной кодовой базы удалены системные шрифты, Bluetooth-стек, библиотека для работы с периферийными устройствами (STM), голосовой кодек, ARM CMSIS и драйвер для мониторинга частоты пульса.
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|2.116, Аноним (115), 14:19, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это же просто инфоповод, чтобы шире прорекламировать новое устройство. Бесплатная реклама, притом с хорошим охватом и точно в ЦА.
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|1.6, Аноним (8), 10:36, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Одновременно основатель Pebble объявил о возрождении проекта и намерении выпустить новую модель часов
Он хочет, что бы ему народ скинул ещё 30 лямов, что бы он опять продал компанию? Не теряется чел.
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|1.7, Аноним (5), 10:37, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Google получил права на операционную систему Pebble после покупки Fitbit вместе с другими активами.
вместе с потрохами
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|1.13, 12yoexpert (ok), 10:54, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> перепробовал все доступные на рынке умные часы, но ни одно устройство его полностью не устраивает, поэтому он решил возродить былое начинание и выпустить новую модель Pebble.
он лжёт, есть bangle js
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|1.15, Шарп (ok), 10:55, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>основатель Pebble объявил о возрождении проекта
>примерно те же параметры и возможности, что и уже выпускавшиеся часы Pebble
Сразу нет. У меня galaxy watch 7 и я их никогда не променяю на это пластмассовое квадратное убожество с ч/б экраном.
Сдаётся мне просто у него кончились деньги и он решил опять нагреть не мамонтов. Осуждаю.
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|2.23, al (??), 11:12, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот в том и вопрос, что с между galaxy watch 3 и 7 особой разницы нет. Т.е. прогресс в этой области - почти никакой. А если не заморачиваться на просмотр быстрых цветных анимаций на часах, то и цветная эл. бумага, как в Pebble 2 появилась, отлично работает на часах.
Вот что делали убого (и даже не пластиковые модели) - это да. С такими в приличном месте не покажешься, они вообще визуально как игрушка. Выпустили бы в виде (корпусе) эпл-вотчей, и было бы счастье.
Ну, еще датчики пульса и кислорода бы добавили, мелочь, а приятно.
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|3.33, Аноним (33), 11:35, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну, еще датчики пульса и кислорода бы добавили, мелочь, а приятно.
У меня китайские за 3 тысячи рублей еще и давление измеряют. Правда, немного завышенное показывают. Конкретному владельцу это нужно учитывать.
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|4.62, al (??), 12:35, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно попросить модель сказать?
Это смарт-браслет?
Я так понимаю, "главной" фишки Pebble, которой все равно мало кто пользовался, была возможность программить на js - у вас такого нет?
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|3.60, Аноним (33), 12:35, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С такими в приличном месте не покажешься
Если нет статусного изделия, лучше показываться вообще без них.
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|2.21, ryoken (ok), 11:01, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я так понял, это несвязанные вещи. Оно ж в наследство досталось, а не разрабатывалось Пуглом.
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|2.36, Аноним (-), 11:39, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> значит ФИКУСия ОС все RIP?
Что за бред, чел??
"Часы производились с 2013 по 2016 год компанией Pebble Technology"
Откуда в 2012-13 году могла взяться фуксия? У нее только в конце 2016 первый выпуск был.
Гугл просто выкинул в опенсорс то, что ему досталось с покупкой Fitbit и вот реально не нужно.
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|3.64, Аноним (59), 12:38, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но ей место осталось только в фоторамках. Не сильно умнее умных часов, а, может, и тупее.
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|4.187, Аноним (127), 17:20, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты наверно хотел сказать она стала лидером на рынке фоторамок? Что уже не мало.
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|1.25, Аноним (32), 11:14, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Из характеристик, которыми должны обладать правильные, по мнению основателя Pebble, умные часы:
> Использование экрана [...] который хорошо читается при солнечном свете и не привлекает внимание окружающих своим свечением.
> Длительная автономная работа
> Простой и качественный интерфейс пользователя
> Наличие кнопок
Кто-нибудь, скажите ему, что любые электронные часы за $10-15 с этим справляются на отлично.
> Доступность для модификации (hackable), расширения функциональности, создания своих надстроек и смены оформления.
А вот это только гикам нужно, а не обычным людям. Удачи челу с продажами. Очевидно, выводы из предыдущего файла он не сделал. Надеется на мамонтов: еще раз наколядовать десяток-второй лямов, а потом через пару лет уйти в закат. 😂
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|2.164, 12yoexpert (ok), 15:28, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто-нибудь, скажите ему, что любые электронные часы за $10-15 с этим справляются на отлично.
он об этом прекрасно знает, а вот лошки, которые отдадут ему деньги, - не факт
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|1.39, Аноним (39), 11:43, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ага, да, а люди тупые предпочитают OLED с циферками яркие, чтобы внимание привлекали и пофиг сколько от зарядки работают. Или кварцевые часы с солнечной батарейкой. Или вообще лютые мужские механические часы Восток с автопозаводом.
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|1.45, Аноним (45), 11:52, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Проект по созданию умных часов Pebble собрал на площадке совместного финансирования Kickstarter 10.3 млн долларов в 2012 году и 20.3 млн долларов в 2015 году (второе место по объёму средств, собранных на Kickstarter). Часы производились с 2013 по 2016 год компанией Pebble Technology, деятельность которой была свёрнута в 2016 году после поглощения компанией Fitbit. Google получил права на операционную систему Pebble после покупки Fitbit вместе с другими активами.
Почему часы, профинансированные в результате краудфандинга, на деньги жертвователей, имели закрытую прошивку и закрытое аппаратное обеспечение? Неужели жертвователи НАСТОЛЬКО лохи?
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|2.47, Аноним (45), 11:54, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Одновременно основатель Pebble объявил о возрождении проекта и намерении выпустить новую модель часов
То есть жертвователи настолько необучаемые, что готовы дать денег тому, кто их уже повертел, ещё раз?
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|3.49, Аноним (-), 12:06, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> То есть жертвователи настолько необучаемые, что готовы дать денег тому,
> кто их уже повертел, ещё раз?
А что в этом удивительного? Люди необучаемые.
Вспомни тот же CentOS. Грегори один раз кинул немамонтов, а потом сказал "ой, меня обманули!", запилю-ка я еще один такой же! И все такие "да! конечно! мы тебе верим! ты не кинешь нас второй раз!"
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|3.75, нах. (?), 12:56, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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дуpa4ок, кикстартер это не про жертвоприношения, а про заплати сейчас, получи товар когда наберется нужная сумма.
_товар_, а не воздух шва6одки. Да, купившие вероятно непрочь заказать новую модель или хотя бы новую батарейку. И им НАХРЕН не нужно вот это вот открытое бесполезное неработающее нечто.
Но ты конечно можешь попробовать открыть свой проект на кикстартере - с обещанием сделать все открытое и бесплатное. Уверен, станешь миллионером (нет).
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|4.157, Аноним (45), 15:23, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Покупки - это и есть жертвоприношения. В том числе инвестиции. А жертвоприношения - это и есть инвестиции, в том числе покупки. Сначала плата (жертвоприношение) - потом товар (милость Уицилопочтли).
>_товар_, а не воздух шва6одки
Товар при инвестициях - это доля в проекте, в предприятии. А не конечный продукт. Когда проект опенсорсный, инвесторы получают свою долю в том числе виде открытых исходников. По сути они нанимают разраба. При этом обычная практика состоит в том, что служебное произведение принадлежит работодателю. А эти немамонты получили только часики в виде объекта.
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|2.71, нах. (?), 12:48, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Почему часы, профинансированные в результате краудфандинга, на деньги жертвователей,
> имели закрытую прошивку и закрытое аппаратное обеспечение?
потому что покупателям не нужны такие же "открытые" часы как "открытые" мабилы - ценой вдесятеро больше нормальной, но звонки пока еще не идут, но над этим уже работаем.
И они не собираются за изготовителя допиливать на коленках его продукт. Хотят за свои деньги уже работающий, вот это номер!
> Неужели жертвователи НАСТОЛЬКО лохи?
они настолько п0хи. Им часы были нужны прикольные, а не это вот все. Часы они и получили. В целом, и недорого.
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|2.166, 12yoexpert (ok), 15:29, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Неужели жертвователи НАСТОЛЬКО лохи?
этот товар в то время крайне аггресивно пиарили, примерно как сейчас раст или экспертные системы
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|1.88, Аноним (88), 13:21, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> основана на ядре FreeRTOS и системной библиотеке Newlib
Так вот она какая, фикция надувная!
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|1.96, Аноним (95), 13:33, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вы тут все в своем уме? Целое устройство единственное применение это смотреть что-то там на велосипеде? При этом настоящим велосипедисиам конкретно такое и не надо. И сезон велосипедов месяца три.
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|2.98, нах. (?), 13:36, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы тут все в своем уме? Целое устройство единственное применение это смотреть
> что-то там на велосипеде? При этом настоящим велосипедисиам конкретно такое и
> не надо. И сезон велосипедов месяца три.
остальные девять в машине тоже работает
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|3.107, Аноним (95), 13:57, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что за инфа такая ценная что её надо получить на часы во время езды? Лучше расскажи какую получаешь именно ты. А не абстрактный бред про детей.
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|4.109, нах. (?), 13:59, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что за инфа такая ценная что её надо получить на часы во время езды?
ну да, припаркуйся и иди ловить прохожего, спросить который час.
Повторяю - у меня пластиковая китайская механическая тикалка со стрелочками. Какую по твоему информацию я оттуда могу получить?!
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|2.163, Аноним (-), 15:27, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> При этом настоящим велосипедисиам конкретно такое и не надо.
Расходимся, пацаны. Настоящий™ велосипедист в треде!
> И сезон велосипедов месяца три.
Это в какой оппе мира сезон всего 3 месяца? За полярным кругом?
В нормальных местах сезон 8-10 месяцев. И то, в оставшиеся ездить тоже можно, но просто не так приятно - дождь, грязь, слякоть.
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|2.167, 12yoexpert (ok), 15:30, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И сезон велосипедов месяца три.
это у тебя три, у нас круглый год можно ездить
и нет, это не единственное применение
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|3.188, Аноним (59), 17:21, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну в средней полосе тоже можно ездить круглый год... на электровелосипеде... с баулом "Доставка".
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|2.197, OpenEcho (?), 18:10, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Целое устройство единственное применение это смотреть что-то там на велосипеде?
Не, наоборот, смотреть на сердцебиение, кислород, калории, скорость, дистанцию, высоту, давление, проближающийся шторм... когда на велосипеде, и да, когда в походе, да в дебрях, проще по часам с ГПС чем пялится в телефоне
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|1.114, Аноним (115), 14:11, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Из характеристик, которыми должны обладать правильные, по мнению основателя Pebble, умные часы:
>Простой и качественный интерфейс пользователя, предлагающий базовый набор наиболее часто используемых возможностей (показ времени, уведомления, управления воспроизведением музыки, будильник, прогноз погоды, календарь, шагомер и учёт времени сна).
Неужели наконец-то появится возможность настраивать время на умных часах без телефона и приложения с учёткой, постоянно сливающего данные непонятно куда?!
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|3.171, Аноним (115), 15:37, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я им тоже пользуюсь, но отсутствие возможности настроить время на самих часах - какой-то идиотизм. Хотя интерфейс для ввода времени формата XX:XX есть.
И да, это нужно. Не всегда есть возможность сделать это с телефона.
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|2.194, OpenEcho (?), 18:01, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Garmin instinct, - полностью автономный и сохраняет все фичи рабочими, а данные, если надо просто извлекаются через ЮСБ, как с флэшки
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|3.202, Аноним (115), 18:39, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Срок работы батареи
>Режим умных часов- до 14 дней
>Gps режим: до 14 часов
>UltraTrac режим: до 35 часов
Игрушка для модников за много денег. Не хватало ещё дополнительную банку на 20мАч для часов в походах таскать.
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