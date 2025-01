Google открыл код операционной системы для умных часов Pebble

3.11 , Аноним ( 10 ), 10:51, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – Мои часы работают от батарейки 2 года. И никуда на меня не стучат. Объясни хотя бы одну не бредовую причину зачем нужны часы с блютусом? Только давай без маркетинговой шелухи которую тебе нассали маркетологи.

4.22 , 12yoexpert ( ok ), 11:02, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – большой текст свёрнут, показать - получать коды подтверждения при оплате чего-нибудь в интернете, от заказа еды ... 5.28 , Аноним ( 32 ), 11:21, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > сидишь за компом - не нужно телефон искать, дико удобно И при этом: > если написал кто-то, они вибрируют (если уведомления включены только для важных людей) ...после чего ты таки идешь искать телефон. > когда едешь на велике и на телефоне запущен навигатор - на часах отображаются ближайшие манёвры и инфа о маршруте, очень удобно. Ага, смотреть инфу о маршруте на экраное размером с белкин пенис *во время езды на велосипеде*? Я представляю, как это удобно. Вобщем, бестолковая гиковская игрушка, что и требовалось доказать.

6.37 , Аноним ( - ), 11:41, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ...после чего ты таки идешь искать телефон. Нет. Ты читаешь сообщение на экране и телефон даже не достаешь. > Я представляю, как это удобно. Нет, ты не представляешь. Такое ощущение, что ты вообще ничего кроме китайской копии касио с Митинки в руках не держал.

6.69 , Аноним ( 69 ), 12:47, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – 1. Отвечать на сообщения не обязательно

1.1 Для ответа есть браузер с веб телеграммом, дискордом. Если у мессенджера нет веб клиента, то он сразу переводится в статус не нужного мусора

2. Навигатор показывает стрелку поворота и расстояние до этого самого поворота

5.85 , нах. ( ? ), 13:17, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > - получать коды подтверждения при оплате чего-нибудь в интернете, от заказа еды

> до чего угодно. или смс-коды. сидишь за компом - не нужно телефон искать, дико удобно нужно искать куда часы швырнул. Ну так себе альтернатива. > - когда едешь на велике и на телефоне запущен навигатор - на

> часах отображаются ближайшие манёвры и инфа о маршруте, очень удобно. очень Как тебе удается при этом не навернуться, блин?

6.91 , Аноним ( - ), 13:27, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать А чего их искать если они или на руке, или на зарядке раз в две недели Но для т... 7.95 , Аноним ( 95 ), 13:31, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подробно опиши причину зачем тебе смотреть на часы кроме времени во время катания на велосипеде. Хачапури одобряется.

8.103 , нах. ( ? ), 13:39, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать тебе ж сказали - там навигатор стрелочку рисует, куда через двадцать метров пово... 9.108 , Аноним ( 95 ), 13:59, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Для телефона есть держатели на велик А все остальное про часы напели мракетолог... 6.94 , Аноним ( - ), 13:31, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как тебе удается при этом не навернуться, блин? Я ж не Байден, чтобы с велосипеда падать.

Пока еще координация нормальная, можно не то что на часы поглядывать, можно даже видосики на телефоне на руле смотреть (но осуждаю таких)))

6.151 , 12yoexpert ( ok ), 15:20, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > нужно искать куда часы швырнул. Ну так себе альтернатива. зачем их швырять? они водоотпорные и не снимаются в т.ч. для приёма ванны > Как тебе удается при этом не навернуться, блин? там стрелка и цифра в метрах, куда повернуть. даже руку с руля не нужно убирать

7.159 , нах. ( ? ), 15:24, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > там стрелка и цифра в метрах, куда повернуть. даже руку с руля не нужно убирать на нее надо перенести взгляд, что сильно хуже. 8.162 , Аноним ( - ), 15:26, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А на машине тебе не приходится переводить взгляд Ну там на зеркала или приборку... 5.90 , Аноним ( 90 ), 13:26, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > получать коды подтверждения при оплате чего-нибудь в интернете, от заказа еды до чего угодно. или смс-коды. сидишь за компом - не нужно телефон искать, дико удобно KDEConnect в этом плане тоже очень удобен.

6.115 , Аноним ( 115 ), 14:14, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – KDEConnect вообще в очень многих планах удобен.

6.154 , 12yoexpert ( ok ), 15:21, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а у меня и он стоит, но это не единственное применение часов

5.126 , Аноним ( 115 ), 14:32, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >P.P.S но месяц работы от батарейки это жесть, надоедает заряжать, перекрывает все плюсы У тебя шишкочасы целый месяц без подзарядки работают?! Месяц для этого класса устройств - это неплохо. Многие модели едва неделю выдерживают

6.156 , 12yoexpert ( ok ), 15:22, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да, pine time живут около месяца. bangle js 2 живут максимум месяц, очень сильно зависит от конкретного экземпляра, а потом уже от сценария использования

7.175 , Аноним ( 115 ), 15:44, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хм, а на их сайте заявляется всего неделя.

Их сейчас в РФ кто-нибудь возит?

Какие вообще впечатления от устройства? Только на поиграться пригодны, как pinephone, или вполне годятся и для повседневного использования?

5.181 , Аноним ( 181 ), 16:53, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> - получать коды подтверждения при оплате чего-нибудь в интернете, от заказа еды до чего угодно. или смс-коды. сидишь за компом - не нужно телефон искать, дико удобно

>> - если написал кто-то, они вибрируют (если уведомления включены только для важных людей), высвечивается имя и название проги, удобно Для этого можно ставить телефон на подставку и трюки с руками, чтобы посмотреть кто и что написал >> - очень часто нет возможности закрепить телефон на руле Нет возможности или нет желания? Всякие чехлы или крепления стоят копейки и их можно легко найти. А постоянно пялиться в маленький экран часов не сама лучшая идея

4.102 , Аноним ( 90 ), 13:38, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У меня самые простые Касио, которые от одной батарейки работают 7 лет и стоят шапку сухарей, так что не страшно убить на даче. До этого были пара попсовых браслетов Сяоми, которые надоело заряжать и бороться с софтом. Если сравнивать, то мне не хватает нескольких функций: оповещений, чтобы держать телефон в беззвучномм режиме и управления плеером, чтобы не доставать каждый раз телефон, когда надо переключить или сделать тише/громче.

Все эти касания и постукивание по современным наушникам - такой себе экспиренс. А сейчас я вообще хожу с проводными затычками у которых только одна кнопка - пауза.

4.124 , Аноним ( 124 ), 14:26, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не понял, а как они медицинские наблюдения на телефон скидывают, если без блутуса? И как там одной батарейки хватает на два года, что бы мерить ЭКГ, сердцебиение, кислород, слушать ночью дыхание и так далее? Подожди, ты что, под словом "часы" подразумеваешь показыватель времени что ли? А "телефон" - это, видимо, такая настольная хрень с диском и трубкой на проводе?

5.131 , Аноним ( 32 ), 14:45, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ЭКГ, сердцебиение, кислород, слушать ночью дыхание

> Подожди, ты что, под словом "часы" подразумеваешь показыватель времени что ли? А ты под словом "часы" подразумеваешь фитнесс-трекер, что ли?

6.133 , Аноним ( 133 ), 14:51, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А ты под словом "часы" подразумеваешь фитнесс-трекер, что ли? Время показывает? На руке носится?

Чего еще те надобно @? (с) Та фитнес-трекер это "часы + умеет еще немного". 4.149 , Аноним ( 115 ), 15:16, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ну а мои всего месяц Не так долго, но и не настолько уж коротко, чтобы это счит... 3.20 , mistiq ( ok ), 10:58, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > меряют всякое Из этого "всякого" реально полезного 0.0001%. Остальное так, пару раз поиграться.

4.86 , Аноним ( 86 ), 13:19, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это уже под конкретные задачи.

Garmin популярная штука:

https://www.garmin.com/en-US/c/wearables-smartwatches/

5.106 , mistiq ( ok ), 13:50, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это уже под конкретные задачи.

> Garmin популярная штука:

> https://www.garmin.com/en-US/c/wearables-smartwatches/ Давно присматривался к fenix 8, так так много и активно занимаюсь туризмом в отдаленной местности. Но, если честно даже им не придумал применения. Большая часть их функций в реальной жизни просто бесполезна.

3.59 , Аноним ( 59 ), 12:31, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >У меня умные часы ... живут на руке, меряют всякое и общаются по блутусу с телефоном. И ещё ХЗ с чем, мимо чего ты проходишь и не подозреваешь, что там приёмо-передатчик BT.

4.170 , нах. ( ? ), 15:37, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>У меня умные часы ... живут на руке, меряют всякое и общаются по блутусу с телефоном.

> И ещё ХЗ с чем, мимо чего ты проходишь и не подозреваешь,

> что там приёмо-передатчик BT. bt paring требует знания пина, а еще иногда и явного включения на устройстве. В отличие от твоего смрадфона, лезущего в любую wifi-щель даже если wifi выключен.