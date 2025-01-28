Google открыл код операционной системы для умных часов Pebble

3.67 , нах. ( ? ), 12:44, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у тебя что - мобилы в кармане или прям на руле при этом нет? 3.68 , Жироватт ( ok ), 12:46, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / –

1) Зачем в принципе записывать свои маршруты? Для какой цели вообще человеку может понадобиться записывать маршруты, если это потом не идёт на сервер работодателя для контроля и обработки логистики? А для лисапеда у меня куплен нормальный софт велокомпьютера на ведро с креплением и датчиками.

2) Для уведомлений есть телефон. Если телефон отложен или в dnd - значит уведомления заглушены специально и сейчас вообще не нужны. Все просто. До сих пор никто внятно не смог описать нужность вообще 95% фич смарт-часов, ради которых вообще стоит терпеть зарядку раз в день-два.

Кроме тех, кому действительно нужно мониторить сердечко, но таких меньшинство, и обычно у них специализированные девайсы

4.74 , Аноним ( 59 ), 12:54, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вдруг, тащ маойру пригодится.

5.81 , нах. ( ? ), 13:06, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вдруг, тащ маойру пригодится. так он с телефона берет, независимо от того, пишешь ты или думаешь что нет. 4.77 , нах. ( ? ), 13:01, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем в принципе записывать свои маршруты? ну такоэ... иногда просто домой хочется вернуться. Или больше не ездить через тот проулок где живет слишком молодая собака - зубки оссстрые, бегает быстрее твоего велика. > Для уведомлений есть телефон. ну если он в кармане, то не айс. это единственное, помимо времени, что я действительно хотел бы видеть на часах, а не лезть каждый раз.

5.82 , Жироватт ( ok ), 13:06, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эм? Это ты серьёзно? У молодого поколения действительно так сильно деградировала оперативная память, связанна с ориентированием в пространстве, что сложно запомнить набор маршрутов и "запретных" проулков с собаками?

6.89 , нах. ( ? ), 13:21, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > память, связанна с ориентированием в пространстве, что сложно запомнить набор маршрутов

> и "запретных" проулков с собаками? ну это смотря насколько страшная собака. Некоторые потом не помнят как их зовут, а не то что как здесь оказались и сколько поворотов сделали, чтоб от нее удрать. Но кстати, нет, нихрена с первого раза не запоминаешь. "Понятно что повернул не туда, но где?!" 7.173 , Жироватт ( ok ), 15:40, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, не аргумент. Всегда можно остановиться, сориентироваться по карте на нормальном экране и проложить маршрут обратно, хотя бы в общих чертах Это имело бы смысл в туризме по совсем уж диким местам, но как всегда есть "но" - это имеет смысл лишь в связке с возможной посылкой маршрута и координат спасателям, если вдруг потерялся.

8.184 , нах. ( ? ), 17:10, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать это тоже вопрос банального удобства - можно, конечно, каждый раз на неочевидном ... 4.79 , Аноним ( - ), 13:05, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Вот тебя развели на нормальный велокомпьютер как последнего немамонта Может г... 4.97 , Аноним ( 97 ), 13:34, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если что-то не нужно тебе, то это не значит, что не нужно людям. Не думал об этом? А зачем это уже не твое дело. Нужно. Хочется. И на тебя плевать

5.179 , Жироватт ( ok ), 16:25, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если это действительно нужно людям - значит люди могут внятно объяснить *для каких целей* им это нужно. Хотя бы в общих чертах, а не "пук-среньк - уведомления, пук-среньк - переключить музыку". > Нужно. Хочется. И на тебя плевать Ну хочется и хочется, ладно. Только сотку до зарплаты больше не займу.

6.180 , Аноним ( - ), 16:33, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если это действительно нужно людям - значит люди могут внятно объяснить *для каких целей* им это нужно. Хотя бы в общих чертах, а не "пук-среньк - уведомления, пук-среньк - переключить музыку". Святые шестеренки, почему ты настолько тугой /_-

Тебе уже несколько раз с пяток разных анонов объясняли, что оно нужно чтобы

- следить за временем

- посмотреть уведомление не доставая телефон из кармана/сумки

- отправить быстрый ответ на сообщение

- переключить музыку и/или выбрать, что сейчас слушать

- всякие пульсы, экг и прочее тренировки

- посмотреть на карту навигатора Но ты этого не понимаешь у истраиваешь свой пук-среньк в комментах.

У тебя что уже деменция?

4.190 , Аноним ( 141 ), 17:22, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, я рассматриваю часы с трекером, НО, и с автономным навигатором, но это так, чисто на активности, где за десятки километров в глушь уезжаешь без связи. И не только навигатор, но и трансфлективный экран, чтоб на солнце легко читались и на подсветку заряд не тратился. Поэтому единственные такие часы - Garmin, но там жаба душит, особенно за модели с подзарядкой от солнца(полной зарядки не будет, только чтоб медленнее разряжались).

3.70 , Аноним ( 32 ), 12:48, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Твои казио запишут маршрут велопрогулки? > Покажут уведомления, перелючат музыку? Так это все делает телефон, разве нет? С чего бы Касио - наручным часам - заниматься этим всем?

4.105 , Аноним ( - ), 13:49, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так это все делает телефон, разве нет? Который лежит в кармане/сумке. Нафига его доставать? > С чего бы Касио - наручным часам - заниматься этим всем? Касио - это аксессуар из эпохи "часы это дорогая и статусная вещь". Когда на ролексы не накопил, а показать себя хочется. Заодно они еще и время умеют показывать. Но ту поколение чуток подвымерло, а в новом не всем нужна и/или не все считают это "статусностью"

5.110 , Аноним ( 32 ), 14:03, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Касио - это аксессуар из эпохи "часы это дорогая и статусная вещь". Чел, ты не в себе. Касио никогда не были ни дорогой, ни статусной вещью. Это сугубо утилитарная вешь: время, календарь, будильник и живут годами на одной батарейке - большинству людей от часов ничего и не нужно. А у меня лично вообще стрелочные (не Касио), потому что и будильник даром не нужен на руке.

6.120 , Аноним ( - ), 14:22, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Чел, ты не в себе. Хаха. Ты так и не понял, про какие времена я говорю... > Касио никогда не были ни дорогой, ни статусной вещью. Странно, а в 80е был очень даже статусной и довольно дорогой. "Японское качество!"

Вон выше аноны даже g-shock'ами меряются. > и живут годами на одной батарейке Меня немного удивляет ваше наяривание на "живут на одной батарейке годами".

Вы боитесь что попадете в прошлое и у вас часы сядут?

Или что наступит фалаут и негде будет подзарядить браслет?

Или это просто единственное в чем они выигрывают у смартов? > время, календарь, будильник Есть и на любом браслете. И не только, в отличие от.

7.135 , Аноним ( 32 ), 14:55, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Странно, а в 80е был очень даже статусной и довольно дорогой. Не совсем понимаю, как нищета в отдельно взятой стране имеет отношение к теме часов. Да еще и в виде аргумента против Касио. В какой нибудь Африканской клоаке люди и сейчас не могут себе позволить потратить даже $10 на часы, и что? Ты действительно не в себе... > Меня немного удивляет ваше наяривание на "живут на одной батарейке годами".

> Вы боитесь что попадете в прошлое и у вас часы сядут?

> Или что наступит фалаут и негде будет подзарядить браслет? Нет, просто не вижу смысла самому себе делать головняк, чтобы при этом еще и получить 0 пользы.

8.137 , Аноним ( 133 ), 14:59, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если для тебя уведомления, управление музыкой и тд - ноль пользы, то это твое пр... 9.165 , Аноним ( 32 ), 15:28, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать На мизерном экранчике - да, ноль Ну это классика жанра в моем окружении никто ... 10.174 , Аноним ( - ), 15:43, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Запишись к окулисту, что ли Ахаха, настолько плевать, что только в этот тред 5 ... 5.118 , Аноним ( 118 ), 14:21, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Касио - это аксессуар из эпохи "часы это дорогая и статусная вещь". Каво? Свои Касио покупал год назад за 2-2.5к... Нет, не подделка. Нет, не в Китае сделаны.

Покупал как надёжные и точные часы, которые не жалко угробить на даче. Телефон с собой таскать не вариант. Бонусом - пищат раз в час, что удобно для отслеживания времени, и хорошая подсветка.

Кстати, сколько не бился, не смог от телефона добиться того простого поведения. Система вечно прибивала программу, которая это делает.

6.138 , Жироватт ( ok ), 15:00, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Бонусом - пищат раз в час, что удобно для отслеживания времени,.

> Кстати, сколько не бился, не смог от телефона добиться того простого поведения.

> Система вечно прибивала программу, которая это делает. Киберпанк, который мы заслужили. Зато вот буквально завтра в дополнение к имеющимся 16 армовским ядрам еще и пару NPU воткнут, для локальных моделек.

