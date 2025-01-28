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Google открыл код операционной системы для умных часов Pebble

28.01.2025 08:43

Компания Google объявила об открытии исходного кода операционной системы Pebble OS, применяемой в умных часах Pebble. Код написан на языке Си и открыт под лицензией Apache 2.0. Системная начинка основана на ядре FreeRTOS и системной библиотеке Newlib. Платформа рассчитана на использовании на микроконтроллерах ARM Cortex-M.

Проект по созданию умных часов Pebble собрал на площадке совместного финансирования Kickstarter 10.3 млн долларов в 2012 году и 20.3 млн долларов в 2015 году (второе место по объёму средств, собранных на Kickstarter). Часы производились с 2013 по 2016 год компанией Pebble Technology, деятельность которой была свёрнута в 2016 году после поглощения компанией Fitbit. Google получил права на операционную систему Pebble после покупки Fitbit вместе с другими активами.

Часы оснащены экраном на основе электронной бумаги, позволяющим добиться длительной автономной работы. Через Bluetooth часы интегрируются с устройствами на базе платформ Android и iOS, и могут выводить уведомления и сообщения со смартфона (например, уведомления о входящих звонках и событиях календаря-планировщика, информация о новых SMS, email и сообщениях из популярных мессенджеров). Для взаимодействия с часами из Linux предоставляется библиотека libpebble.

Платформа поддерживает установку на часы дополнительных программ, распространяемых через online-каталог. Для часов разработано более 10 тысяч сторонних приложений, предлагающих функции от просмотра новостных лент и вывода на экран различной информации (например, биржевые котировки), до навигации, удалённого управления камерой смартфона, фитнес-трекеров и простых игр.

Код Pebble OS опубликован как есть и включает свежий срез репозитория, из которого исключены некоторые проприетарные компоненты. Открытый код охватывает все основные функции умных часов, включая пользовательскую оболочку, библиотеку построения графического интерфейса, систему уведомлений, фреймворк для установки сторонних программ, Javascript-движок Jerryscript, базовые приложения, такие как фитнес-трекер и интерфейс управления воспроизведением мультимедийного контента.

Из-за отсутствия прав на перелицензирование из опубликованной кодовой базы удалены системные шрифты, Bluetooth-стек, библиотека для работы с периферийными устройствами (STM), голосовой кодек, ARM CMSIS и драйвер для мониторинга частоты пульса. При желании можно попытаться заменить удалённые части ОС на открытые аналоги. Опубликованный репозиторий не является официальным проектом Google - открытие кода позиционируется Google как инициатива по поддержке энтузиастов, заинтересованных в продолжении развития платформы.

Одновременно основатель Pebble объявил о возрождении проекта и намерении выпустить новую модель часов. Отмечается, что он перепробовал все доступные на рынке умные часы, но ни одно устройство его полностью не устраивает, поэтому он решил возродить былое начинание и выпустить новую модель Pebble. Следующая модель будет иметь примерно те же параметры и возможности, что и уже выпускавшиеся часы Pebble, но будет отличаться воплощением некоторых новых идей.

Из характеристик, которыми должны обладать правильные, по мнению основателя Pebble, умные часы:

  • Использование экрана на основе электронной бумаги, который хорошо читается при солнечном свете и не привлекает внимание окружающих своим свечением.
  • Длительная автономная работа от одной зарядки аккумулятора.
  • Простой и качественный интерфейс пользователя, предлагающий базовый набор наиболее часто используемых возможностей (показ времени, уведомления, управления воспроизведением музыки, будильник, прогноз погоды, календарь, шагомер и учёт времени сна).
  • Наличие кнопок, позволяющих совершать действия не смотря на экран (например, остановка воспроизведения музыки или переход к следующей композиции).
  • Доступность для модификации (hackable), расширения функциональности, создания своих надстроек и смены оформления.


  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Проект ZSWatch развивает открытые умные часы на базе ОС Zephyr
  3. OpenNews: Проект Pine64 выпустил водонепроницаемые умные часы PineTime
  4. OpenNews: В дистрибутив postmarketOS добавлен интерфейс для умных часов
  5. OpenNews: Первая версия InfiniTime, прошивки для открытых умных часов PineTime
  6. OpenNews: Выпуск AsteroidOS 1.0, открытой ОС для умных часов на базе Qt и Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62629-pebble
Ключевые слова: pebble, google
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Обсуждение (166) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:26, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Очень не хватает простейшего кольца для управления проигрывателем. Почему-то нельзя купить тупое кольцо о пяти кнопках (Play/Pause, Vol+- и Rev+Fwd), будут или сборщики всей биотелеметрии, или одноразовые уродливые монстры, а то и вовсе кольца для листания тиктока (чобл~)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:47, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Почему ты не сделал на ардуинке простейшнее кольцо на пяти кнопках и не выложил на гитхаб исходникм? Ты лично в этом виноват. Ты плохой. Я тебя осуждаю.
     
     
  • 3.29, Аноним (1), 11:24, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Оно и на STM8 будет огромным, какая ещё ардуина?
     
     
  • 4.35, Аноним (10), 11:37, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сделай как надо, разрешаю.
     
     
  • 5.46, Аноним (46), 11:54, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зови в Google обьясню вам всем как работать.
     
  • 4.72, Аноним (72), 12:49, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оно и на STM8 будет огромным

    И цепляться к телефону проводом?

     
  • 2.30, Аноним (1), 11:28, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это вообще очень странно, что нет продуманных устройств, как будто их создатели ими не пользуются. Черт с кольцами, взять те же электронные часы — почему что на касио, что на китайцах кнопки до сих пор по бокам, а не утоплены под углом? Они же всё равно нажимаются, даже несмотря на ограничители. Полвека прошло, решить проблему в рамках массового производства хотя бы одной модели никто не удосужился, сплошное УМВР ЧЯДНТ.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 11:33, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почему что на касио, что на китайцах кнопки до сих пор по бокам, а не утоплены под углом?

    На самом деле у Касио есть модели с разными вариантами кнопок, включая утопленные в корпус.

     
     
  • 4.57, Аноним (57), 12:28, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название можно, пожалуйста?
     
     
  • 5.186, hshhhhh (ok), 17:20, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Casio G-Shock GW-M5610U
     
  • 3.34, Аноним (10), 11:36, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Собери на кикстартере бабос и сделай так. И узнаешь заодно что это никому не надо.
     
     
  • 4.198, Аноним (198), 18:12, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это надо слишком малому числу людей чтобы получить какую-то прибыль при скромной цене. А при повышенной цене это не купять даже это небольшое количество. Выход только один когда тебе что-то действительно нужно -- сделай это сам. :)
     
  • 3.63, нах. (?), 12:35, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    создатели - обычные прикованные рабы, что сказали то и будут делать, от забора и... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.141, Аноним (141), 15:06, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что для себя выделил всего две модели часов, которые нравятся и которые ношу/хотел бы носить.
    Первый - Casio Data Bank DB-E30D, которые будут работать чуть ли не десятки лет, т.к. подзаряжаются на солнце. Но это просто часы.
    А смарт часы, которые нравятся, и хотел бы, но жаба душит - Garmin Instinct 2 Solar. Но, такие часы больше для активностей.
     
  • 3.139, Аноним (141), 15:01, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обожаю свои Casio Data Bank DB-E30D, но иногда, да, кнопки могут нажаться, типа когда рюкзак надеваю/снимаю.
     
  • 2.83, Я (??), 13:13, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно.. среди дешёвых блютус гарнитур есть такой формат. бонусом ещё и как гарнитура работает если наушники воткнуть.
     
     
  • 3.123, нах. (?), 14:25, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > можно.. среди дешёвых блютус гарнитур есть такой формат. бонусом ещё и как
    > гарнитура работает если наушники воткнуть.

    ткни пальцем в алиэкспресс?

     
  • 2.183, Соль земли (?), 17:10, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно всякое баловство проплачивается рекламщиками, чтобы следить за нами и что-то впаривать.
     

  • 1.2, Жироватт (ok), 10:27, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    На те б-же, что нам уже негоже?

    А вообще кварцевые электронные Casio до сих пор своим 10/10/10 уделывают все эти "смарт"-часы с зарядкой каждый день

     
     
  • 2.3, IdeaFix (ok), 10:32, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну была же хохма что ни то сейка ни то касива хотела подавать на самсунга в суд за убийство массовое... типа у них много инженеров со смеху умерло когда самсунг заявил что сделал часы работающие более 23 часов на одном заряде!
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:40, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня умные часы заряжаются раз в месяц. ScanWatch 2. При этом они не лежат в тумбочке, а живут на руке, меряют всякое и общаются по блутусу с телефоном.
     
     
  • 3.11, Аноним (10), 10:51, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Мои часы работают от батарейки 2 года. И никуда на меня не стучат. Объясни хотя бы одну не бредовую причину зачем нужны часы с блютусом? Только давай без маркетинговой шелухи которую тебе нассали маркетологи.    
     
     
  • 4.22, 12yoexpert (ok), 11:02, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    - получать коды подтверждения при оплате чего-нибудь в интернете, от заказа еды ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.28, Аноним (32), 11:21, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сидишь за компом - не нужно телефон искать, дико удобно

    И при этом:

    > если написал кто-то, они вибрируют (если уведомления включены только для важных людей)

    ...после чего ты таки идешь искать телефон.

    > когда едешь на велике и на телефоне запущен навигатор - на часах отображаются ближайшие манёвры и инфа о маршруте, очень удобно.

    Ага, смотреть инфу о маршруте на экраное размером с белкин пенис *во время езды на велосипеде*? Я представляю, как это удобно.

    Вобщем, бестолковая гиковская игрушка, что и требовалось доказать.

     
     
  • 6.37, Аноним (-), 11:41, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ...после чего ты таки идешь искать телефон.

    Нет. Ты читаешь сообщение на экране и телефон даже не достаешь.

    > Я представляю, как это удобно.

    Нет, ты не представляешь. Такое ощущение, что ты вообще ничего кроме китайской копии касио с Митинки в руках не держал.

     
  • 6.69, Аноним (69), 12:47, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    1. Отвечать на сообщения не обязательно
    1.1 Для ответа есть браузер с веб телеграммом, дискордом. Если у мессенджера нет веб клиента, то он сразу переводится в статус не нужного мусора
    2. Навигатор показывает стрелку поворота и расстояние до этого самого поворота
     
  • 5.85, нах. (?), 13:17, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > - получать коды подтверждения при оплате чего-нибудь в интернете, от заказа еды
    > до чего угодно. или смс-коды. сидишь за компом - не нужно телефон искать, дико удобно

    нужно искать куда часы швырнул. Ну так себе альтернатива.

    > - когда едешь на велике и на телефоне запущен навигатор - на
    > часах отображаются ближайшие манёвры и инфа о маршруте, очень удобно. очень

    Как тебе удается при этом не навернуться, блин?


     
     
  • 6.91, Аноним (-), 13:27, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего их искать если они или на руке, или на зарядке раз в две недели Но для т... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.95, Аноним (95), 13:31, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подробно опиши причину зачем тебе смотреть на часы кроме времени во время катания на велосипеде. Хачапури одобряется.
     
     
  • 8.103, нах. (?), 13:39, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тебе ж сказали - там навигатор стрелочку рисует, куда через двадцать метров пово... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.108, Аноним (95), 13:59, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для телефона есть держатели на велик А все остальное про часы напели мракетолог... текст свёрнут, показать
     
  • 6.94, Аноним (-), 13:31, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как тебе удается при этом не навернуться, блин?

    Я ж не Байден, чтобы с велосипеда падать.
    Пока еще координация нормальная, можно не то что на часы поглядывать, можно даже видосики на телефоне на руле смотреть (но осуждаю таких)))

     
  • 6.151, 12yoexpert (ok), 15:20, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нужно искать куда часы швырнул. Ну так себе альтернатива.

    зачем их швырять? они водоотпорные и не снимаются в т.ч. для приёма ванны

    > Как тебе удается при этом не навернуться, блин?

    там стрелка и цифра в метрах, куда повернуть. даже руку с руля не нужно убирать

     
     
  • 7.159, нах. (?), 15:24, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > там стрелка и цифра в метрах, куда повернуть. даже руку с руля не нужно убирать

    на нее надо перенести взгляд, что сильно хуже.

     
     
  • 8.162, Аноним (-), 15:26, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на машине тебе не приходится переводить взгляд Ну там на зеркала или приборку... текст свёрнут, показать
     
  • 5.90, Аноним (90), 13:26, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > получать коды подтверждения при оплате чего-нибудь в интернете, от заказа еды до чего угодно. или смс-коды. сидишь за компом - не нужно телефон искать, дико удобно

    KDEConnect в этом плане тоже очень удобен.

     
     
  • 6.115, Аноним (115), 14:14, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDEConnect вообще в очень многих планах удобен.
     
  • 6.154, 12yoexpert (ok), 15:21, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а у меня и он стоит, но это не единственное применение часов
     
  • 5.126, Аноним (115), 14:32, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >P.P.S но месяц работы от батарейки это жесть, надоедает заряжать, перекрывает все плюсы

    У тебя шишкочасы целый месяц без подзарядки работают?! Месяц для этого класса устройств - это неплохо. Многие модели едва неделю выдерживают

     
     
  • 6.156, 12yoexpert (ok), 15:22, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, pine time живут около месяца. bangle js 2 живут максимум месяц, очень сильно зависит от конкретного экземпляра, а потом уже от сценария использования
     
     
  • 7.175, Аноним (115), 15:44, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, а на их сайте заявляется всего неделя.
    Их сейчас в РФ кто-нибудь возит?
    Какие вообще впечатления от устройства? Только на поиграться пригодны, как pinephone, или вполне годятся и для повседневного использования?
     
  • 5.181, Аноним (181), 16:53, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> - получать коды подтверждения при оплате чего-нибудь в интернете, от заказа еды до чего угодно. или смс-коды. сидишь за компом - не нужно телефон искать, дико удобно
    >> - если написал кто-то, они вибрируют (если уведомления включены только для важных людей), высвечивается имя и название проги, удобно

    Для этого можно ставить телефон на подставку и трюки с руками, чтобы посмотреть кто и что написал

    >> - очень часто нет возможности закрепить телефон на руле

    Нет возможности или нет желания? Всякие чехлы или крепления стоят копейки и их можно легко найти. А постоянно пялиться в маленький экран часов не сама лучшая идея

     
  • 4.102, Аноним (90), 13:38, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня самые простые Касио, которые от одной батарейки работают 7 лет и стоят шапку сухарей, так что не страшно убить на даче.

    До этого были пара попсовых браслетов Сяоми, которые надоело заряжать и бороться с софтом.

    Если сравнивать, то мне не хватает нескольких функций: оповещений, чтобы держать телефон в беззвучномм режиме и управления плеером, чтобы не доставать каждый раз телефон, когда надо переключить или сделать тише/громче.
    Все эти касания и постукивание по современным наушникам - такой себе экспиренс. А сейчас я вообще хожу с проводными затычками у которых только одна кнопка - пауза.

     
  • 4.124, Аноним (124), 14:26, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понял, а как они медицинские наблюдения на телефон скидывают, если без блутуса? И как там одной батарейки хватает на два года, что бы мерить ЭКГ, сердцебиение, кислород, слушать ночью дыхание и так далее?

    Подожди, ты что, под словом "часы" подразумеваешь показыватель времени что ли? А "телефон" - это, видимо, такая настольная хрень с диском и трубкой на проводе?

     
     
  • 5.131, Аноним (32), 14:45, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ЭКГ, сердцебиение, кислород, слушать ночью дыхание
    > Подожди, ты что, под словом "часы" подразумеваешь показыватель времени что ли?

    А ты под словом "часы" подразумеваешь фитнесс-трекер, что ли?

     
     
  • 6.133, Аноним (133), 14:51, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты под словом "часы" подразумеваешь фитнесс-трекер, что ли?

    Время показывает? На руке носится?
    Чего еще те надобно @? (с)

    Та фитнес-трекер это "часы + умеет еще немного".

     
  • 4.149, Аноним (115), 15:16, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а мои всего месяц Не так долго, но и не настолько уж коротко, чтобы это счит... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.20, mistiq (ok), 10:58, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > меряют всякое

    Из этого "всякого" реально полезного 0.0001%. Остальное так, пару раз поиграться.

     
     
  • 4.86, Аноним (86), 13:19, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже под конкретные задачи.
    Garmin популярная штука:
    https://www.garmin.com/en-US/c/wearables-smartwatches/
     
     
  • 5.106, mistiq (ok), 13:50, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это уже под конкретные задачи.
    > Garmin популярная штука:
    > https://www.garmin.com/en-US/c/wearables-smartwatches/

    Давно присматривался к fenix 8, так так много и активно занимаюсь туризмом в отдаленной местности. Но, если честно даже им не придумал применения. Большая часть их функций в реальной жизни просто бесполезна.


     
  • 3.59, Аноним (59), 12:31, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У меня умные часы ... живут на руке, меряют всякое и общаются по блутусу с телефоном.

    И ещё ХЗ с чем, мимо чего ты проходишь и не подозреваешь, что там приёмо-передатчик BT.

     
     
  • 4.170, нах. (?), 15:37, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>У меня умные часы ... живут на руке, меряют всякое и общаются по блутусу с телефоном.
    > И ещё ХЗ с чем, мимо чего ты проходишь и не подозреваешь,
    > что там приёмо-передатчик BT.

    bt paring требует знания пина, а еще иногда и явного включения на устройстве.

    В отличие от твоего смрадфона, лезущего в любую wifi-щель даже если wifi выключен.

     
  • 2.16, 12yoexpert (ok), 10:55, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > кварцевые

    ты имел ввиду электронные или т.н. "электронно-механические" (на самом деле просто электронные)? потому что кварц стоит везде

     
     
  • 3.31, Аноним (32), 11:30, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> кварцевые электронные
    > ты имел ввиду электронные?

    Чел, он прямым текстом написал "электронные". 🤦

     
     
  • 4.44, Гномер (?), 11:50, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Эксперт хотел уточнить, электронные или "электронно-электронные" (на самом деле просто электронные)
     
     
  • 5.51, Жироватт (ok), 12:15, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Элктрон-кварцево-кондовые касио, живущие 10-12 лет на одной часовой батарейке.
     
     
  • 6.54, Аноним (-), 12:21, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > живущие 10-12 лет на одной часовой батарейке.

    И кроме показа времени ничего не умеют.
    Офигенно полезная вещь)))

     
     
  • 7.61, Аноним (59), 12:35, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато никто не получает сведения о состоянии твоих физиологических параметров.
     
  • 7.127, Аноним (127), 14:33, 28/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 8.136, Аноним (133), 14:57, 28/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 9.140, нах. (?), 15:06, 28/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 9.145, Жироватт (ok), 15:09, 28/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 10.153, Аноним (-), 15:20, 28/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 11.160, Жироватт (ok), 15:24, 28/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.176, Аноним (32), 15:47, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И кроме показа времени ничего не умеют.

    Умеют. Даже на самых дешевых часах в минимальный набор также входят календарь, будильник и секундомер.

     
  • 2.26, Аноним (26), 11:19, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А каждый день это в каких твоих фантазиях?
    А то у Amazfit 2-4 недели зависит от модели и профиля использования, у Huawei скажем Fit 2 в районе 2 недель с постоянным измерением пульса и прочим
    Так в какой сказки заряд каждый день?

    И, да, умные часы сравнивать с бесполезной фигней от касио на которую молятся дементные диды так себе идея, это совершенно разные устройства и касио нужны только на кладбище, положить диду на могилку

     
     
  • 3.53, Жироватт (ok), 12:19, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мои часы живут от установленной производителем батарейки 11й год только у меня - хз сколько они были до этого по времени в логистике и в ретейле.
    > А каждый день это в каких твоих фантазиях?

    В реальном мире, мальчик, в реальном мире.

    Мне вот интересно, смарт-часы 10 лет хотя бы доживут в принципе при ежедневной носке?

     
     
  • 4.56, Аноним (32), 12:28, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне вот интересно, смарт-часы 10 лет хотя бы доживут в принципе при ежедневной носке?

    Как минимум, аккумуляторы столько не живут. А после 10 лет уже и закончится срок официальной поддержки устройства, и будет удачей, если в официальном сервисном центре найдется аккумулятор на замену.

     
  • 3.55, Аноним (32), 12:25, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > касио нужны только на кладбище

    Ну, расскажи это всем военным Европы и США. Или космотнавтам. Или морякам. Практически у всех этих ребят G-Shock, без альтернатив. Догадываешься, почему? Предложи им свой Хуавей с очень нужными функциями и 10 днями без подзарядки - они будут в восторге. 😂

     
     
  • 4.66, нах. (?), 12:43, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    потому что им нахаляву, в качестве промо И не у всех, есть еще suunto, чуть мен... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.73, Аноним (32), 12:51, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Догадываешься, почему?
    > потому что им нахаляву, в качестве промо

    Так надо было у Хуавея или Ксяоми промопартию заказать 😂

     
     
  • 6.78, нах. (?), 13:03, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Догадываешься, почему?
    >> потому что им нахаляву, в качестве промо
    > Так надо было у Хуавея или Ксяоми промопартию заказать 😂

    а оне жадные, типа - заплатите, никуда не денетесь.

    И пипл, кстате, хавает...


     
  • 4.76, Аноним (-), 12:59, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну, расскажи это всем военным Европы и США. Или космотнавтам. Или морякам.

    О, да! Ведь у нас 99% потребителей - это военные космо-моряки!
    Которые на одной руке несут Демократию, а на второй - часы, чтобы принести ее вовремя?

    А вот в городе тебе оно зачем? Перед поцанами пантоваться?))
    Это мне напоминает выживальщиков, которые по городу ходили (до понятных) событий в камуфляже, с кучей подсумков на молле и так далее. Причем выбрали бы хотя бы городской камок, так нет, идет такое чудо в дубке. Прям хочется сказать "лес южнее километров на 100, ты чуток заблудился".

     
     
  • 5.80, нах. (?), 13:05, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот в городе тебе оно зачем? Перед поцанами пантоваться?))

    А этот... намазфит или как там его зачем? В общем-то - за тем же.
    Ну и еще некоторым дидам удобнее время на руке смотреть, глаза-то уже не те.

    Зачем тебе постоянно мерять пульс, если ты не на тренировке, я хз. Я и на тренировке не меряю, зачем лишний раз огорчаться-то.


     
     
  • 6.104, Аноним (-), 13:45, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А этот... намазфит или как там его зачем? В общем-то - за тем же.

    Не смеши. Перед кем им понтоваться? Его может позволить даже кассир в пятерочке.
    Это тебе не касио, не всякие копии ролексов или эплвоч.
    Это абсолютно утилитарная вещь как раз для уведомлений, управлением плеером и тд.

    > Ну и еще некоторым дидам удобнее время на руке смотреть, глаза-то уже не те.

    Ну и да, время они таки тоже показывают.
    И даже размер циферок можно настроить, в отличие от касио.
    Удобно дидам или неудачниками с плохим зрением.

    Я знаю еще одну удобную фичу некоторых часов, правда вот именно она довольно специфическая.
    "Регулярное отслеживание давления/пульса" и "отслеживание падений". И отправка уведомления на заданный номер. Довольно полезно когда у тебя есть пожилые родители.

     
     
  • 7.111, нах. (?), 14:04, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не смеши. Перед кем им понтоваться? Его может позволить даже кассир в пятерочке.

    ну вот перед кассиршей и понтуется. А потом еще треки выкладывает на эту... как ее там... запрещенную в рф терорестическую приложуху. По ней еще надысь двух шпионов изловили - на радостях включили и спалились.

     
  • 7.178, Аноним (32), 15:58, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Удобно дидам или неудачниками с плохим зрением.

    А сообщения читать на экранчике в 4 см дидам и "неудачникам" тоже будет удобно?

     
     
  • 8.182, Аноним (-), 17:00, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем-то да Смотря сколько диоптрий конечно, но в большинстве размер шрифта н... текст свёрнут, показать
     
  • 5.87, Аноним (32), 13:20, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ведь у нас 99% потребителей - это военные космо-моряки!

    Я отвечал на вброс, что Касио никому не нужны и их место на кладбище. При чем здесь вообще твои 99% потребителей?

    > А вот в городе тебе оно зачем?

    А я о себе писал?

    Если тебе интересно, в городе у меня адекватные стрелочные часы. Приобретались, чтобы время смотреть и - бонусом - быть красивым аксессуаром.

     
  • 4.122, User (??), 14:23, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    garmin'у прям обидно стало, да )
     
     
  • 5.142, нах. (?), 15:07, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > garmin'у прям обидно стало, да )

    ну это ж риальное г-но китайское...

     
  • 4.192, OpenEcho (?), 17:56, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Практически у всех этих ребят G-Shock, без альтернатив.

    Вы с Garmin instinct tactical не перепутали... случайно ?

     
     
  • 5.200, Аноним (-), 18:17, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Практически у всех этих ребят G-Shock, без альтернатив.
    > Вы с Garmin instinct tactical не перепутали... случайно ?

    Да? А какая разница? (с)


     
     
  • 6.201, OpenEcho (?), 18:30, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  А какая разница?

    В способностях

     
  • 2.65, Аноним (69), 12:43, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твои казио запишут маршрут велопрогулки? Покажут уведомления, перелючат музыку?
     
     
  • 3.67, нах. (?), 12:44, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя что - мобилы в кармане или прям на руле при этом нет?

     
  • 3.68, Жироватт (ok), 12:46, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/

    1) Зачем в принципе записывать свои маршруты? Для какой цели вообще человеку может понадобиться записывать маршруты, если это потом не идёт на сервер работодателя для контроля и обработки логистики? А для лисапеда у меня куплен нормальный софт велокомпьютера на ведро с креплением и датчиками.
    2) Для уведомлений есть телефон. Если телефон отложен или в dnd - значит уведомления заглушены специально и сейчас вообще не нужны. Все просто.

    До сих пор никто внятно не смог описать нужность вообще 95% фич смарт-часов, ради которых вообще стоит терпеть зарядку раз в день-два.
    Кроме тех, кому действительно нужно мониторить сердечко, но таких меньшинство, и обычно у них специализированные девайсы

     
     
  • 4.74, Аноним (59), 12:54, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вдруг, тащ маойру пригодится.
     
     
  • 5.81, нах. (?), 13:06, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вдруг, тащ маойру пригодится.

    так он с телефона берет, независимо от того, пишешь ты или думаешь что нет.

     
  • 4.77, нах. (?), 13:01, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем в принципе записывать свои маршруты?

    ну такоэ... иногда просто домой хочется вернуться. Или больше не ездить через тот проулок где живет слишком молодая собака - зубки оссстрые, бегает быстрее твоего велика.

    > Для уведомлений есть телефон.

    ну если он в кармане, то не айс.  это единственное, помимо времени, что я действительно хотел бы видеть на часах, а не лезть каждый раз.

     
     
  • 5.82, Жироватт (ok), 13:06, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эм? Это ты серьёзно? У молодого поколения действительно так сильно деградировала оперативная память, связанна с ориентированием в пространстве, что сложно запомнить набор маршрутов и "запретных" проулков с собаками?


     
     
  • 6.89, нах. (?), 13:21, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > память, связанна с ориентированием в пространстве, что сложно запомнить набор маршрутов
    > и "запретных" проулков с собаками?

    ну это смотря насколько страшная собака. Некоторые потом не помнят как их зовут, а не то что как здесь оказались и сколько поворотов сделали, чтоб от нее удрать.

    Но кстати, нет, нихрена с первого раза не запоминаешь. "Понятно что повернул не туда, но где?!"

     
     
  • 7.173, Жироватт (ok), 15:40, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, не аргумент. Всегда можно остановиться, сориентироваться по карте на нормальном экране и проложить маршрут обратно, хотя бы в общих чертах

    Это имело бы смысл в туризме по совсем уж диким местам, но как всегда есть "но" - это имеет смысл лишь в связке с возможной посылкой маршрута и координат спасателям, если вдруг потерялся.

     
     
  • 8.184, нах. (?), 17:10, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это тоже вопрос банального удобства - можно, конечно, каждый раз на неочевидном ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.79, Аноним (-), 13:05, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тебя развели на нормальный велокомпьютер как последнего немамонта Может г... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.97, Аноним (97), 13:34, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что-то не нужно тебе, то это не значит, что не нужно людям. Не думал об этом? А зачем это уже не твое дело. Нужно. Хочется. И на тебя плевать
     
     
  • 5.179, Жироватт (ok), 16:25, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это действительно нужно людям - значит люди могут внятно объяснить *для каких целей* им это нужно. Хотя бы в общих чертах, а не "пук-среньк - уведомления, пук-среньк - переключить музыку".

    >  Нужно. Хочется. И на тебя плевать

    Ну хочется и хочется, ладно. Только сотку до зарплаты больше не займу.

     
     
  • 6.180, Аноним (-), 16:33, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если это действительно нужно людям - значит люди могут внятно объяснить *для каких целей* им это нужно. Хотя бы в общих чертах, а не "пук-среньк - уведомления, пук-среньк - переключить музыку".

    Святые шестеренки, почему ты настолько тугой /_-
    Тебе уже несколько раз с пяток разных анонов объясняли, что оно нужно чтобы
    - следить за временем
    - посмотреть уведомление не доставая телефон из кармана/сумки
    - отправить быстрый ответ на сообщение
    - переключить музыку и/или выбрать, что сейчас слушать
    - всякие пульсы, экг и прочее тренировки
    - посмотреть на карту навигатора

    Но ты этого не понимаешь у истраиваешь свой пук-среньк в комментах.
    У тебя что уже деменция?

     
  • 4.190, Аноним (141), 17:22, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, я рассматриваю часы с трекером, НО, и с автономным навигатором, но это так, чисто на активности, где за десятки километров в глушь уезжаешь без связи. И не только навигатор, но и трансфлективный экран, чтоб на солнце легко читались и на подсветку заряд не тратился. Поэтому единственные такие часы - Garmin, но там жаба душит, особенно за модели с подзарядкой от солнца(полной зарядки не будет, только чтоб медленнее разряжались).
     
  • 3.70, Аноним (32), 12:48, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Твои казио запишут маршрут велопрогулки? > Покажут уведомления, перелючат музыку?

    Так это все делает телефон, разве нет? С чего бы Касио - наручным часам - заниматься этим всем?

     
     
  • 4.105, Аноним (-), 13:49, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так это все делает телефон, разве нет?

    Который лежит в кармане/сумке. Нафига его доставать?

    > С чего бы Касио - наручным часам - заниматься этим всем?

    Касио - это аксессуар из эпохи "часы это дорогая и статусная вещь". Когда на ролексы не накопил, а показать себя хочется. Заодно они еще и время умеют показывать.

    Но ту поколение чуток подвымерло, а в новом не всем нужна и/или не все считают это "статусностью"

     
     
  • 5.110, Аноним (32), 14:03, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Касио - это аксессуар из эпохи "часы это дорогая и статусная вещь".

    Чел, ты не в себе. Касио никогда не были ни дорогой, ни статусной вещью.

    Это сугубо утилитарная вешь: время, календарь, будильник и живут годами на одной батарейке - большинству людей от часов ничего и не нужно. А у меня лично вообще стрелочные (не Касио), потому что и будильник даром не нужен на руке.

     
     
  • 6.120, Аноним (-), 14:22, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Чел, ты не в себе.

    Хаха. Ты так и не понял, про какие времена я говорю...

    > Касио никогда не были ни дорогой, ни статусной вещью.

    Странно, а в 80е был очень даже статусной и довольно дорогой. "Японское качество!"
    Вон выше аноны даже g-shock'ами меряются.

    > и живут годами на одной батарейке

    Меня немного удивляет ваше наяривание на "живут на одной батарейке годами".
    Вы боитесь что попадете в прошлое и у вас часы сядут?
    Или что наступит фалаут и негде будет подзарядить браслет?
    Или это просто единственное в чем они выигрывают у смартов?

    > время, календарь, будильник

    Есть и на любом браслете. И не только, в отличие от.

     
     
  • 7.135, Аноним (32), 14:55, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Странно, а в 80е был очень даже статусной и довольно дорогой.

    Не совсем понимаю, как нищета в отдельно взятой стране имеет отношение к теме часов. Да еще и в виде аргумента против Касио. В какой нибудь Африканской клоаке люди и сейчас не могут себе позволить потратить даже $10 на часы, и что?

    Ты действительно не в себе...

    > Меня немного удивляет ваше наяривание на "живут на одной батарейке годами".
    > Вы боитесь что попадете в прошлое и у вас часы сядут?
    > Или что наступит фалаут и негде будет подзарядить браслет?

    Нет, просто не вижу смысла самому себе делать головняк, чтобы при этом еще и получить 0 пользы.

     
     
  • 8.137, Аноним (133), 14:59, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если для тебя уведомления, управление музыкой и тд - ноль пользы, то это твое пр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.165, Аноним (32), 15:28, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На мизерном экранчике - да, ноль Ну это классика жанра в моем окружении никто ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.174, Аноним (-), 15:43, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Запишись к окулисту, что ли Ахаха, настолько плевать, что только в этот тред 5 ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.118, Аноним (118), 14:21, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Касио - это аксессуар из эпохи "часы это дорогая и статусная вещь".

    Каво? Свои Касио покупал год назад за 2-2.5к... Нет, не подделка. Нет, не в Китае сделаны.
    Покупал как надёжные и точные часы, которые не жалко угробить на даче. Телефон с собой таскать не вариант.

    Бонусом - пищат раз в час, что удобно для отслеживания времени, и хорошая подсветка.
    Кстати, сколько не бился, не смог от телефона добиться того простого поведения. Система вечно прибивала программу, которая это делает.

     
     
  • 6.138, Жироватт (ok), 15:00, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Бонусом - пищат раз в час, что удобно для отслеживания времени,.
    > Кстати, сколько не бился, не смог от телефона добиться того простого поведения.
    > Система вечно прибивала программу, которая это делает.

    Киберпанк, который мы заслужили. Зато вот буквально завтра в дополнение к имеющимся 16 армовским ядрам еще и пару NPU воткнут, для локальных моделек.

     
  • 2.143, Аноним (141), 15:08, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно так, а модель Casio DB-E30D ещё и почти вечная по батарее.
     
     
  • 3.150, Жироватт (ok), 15:19, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    W-218H тоже неплоха.
    - стоит как один поход в мак^W вкусно-и-почку;
    - работает десятилетиями от одной батарейки;
    - точность держит +-15 секунд в год;
    - отлично поджигает седалища зумерков и выше, которым нужно оправдать себе и всем окружиющим "дидам" покупку электронного "смарт"-хлама на руку.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (92)

  • 1.4, Аноним (4), 10:34, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    У часов не e-ink, а Memory transflective LCD экран.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:35, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Хоспади, какое дерьмо. Вообще всё, начиная от самой ОС и заканчивая вот таким:
    > из опубликованной кодовой базы удалены системные шрифты, Bluetooth-стек, библиотека для работы с периферийными устройствами (STM), голосовой кодек, ARM CMSIS и драйвер для мониторинга частоты пульса.
     
     
  • 2.116, Аноним (115), 14:19, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же просто инфоповод, чтобы шире прорекламировать новое устройство. Бесплатная реклама, притом с хорошим охватом и точно в ЦА.
     
  • 2.121, Аноним (118), 14:23, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > начиная от самой ОС

    Чем ФриРТОС плох?

     
     
  • 3.147, Аноним (141), 15:10, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Надо было на бугуртосе делать
     
     
  • 4.152, Жироватт (ok), 15:20, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас пара местных зумерков на нем работают, видимо.
     
  • 4.195, Аноним (59), 18:02, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Бугурртосе будет какой-нибудь Polet
     

  • 1.6, Аноним (8), 10:36, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Одновременно основатель Pebble объявил о возрождении проекта и намерении выпустить новую модель часов

    Он хочет, что бы ему народ скинул ещё 30 лямов, что бы он опять продал компанию? Не теряется чел.

     
  • 1.7, Аноним (5), 10:37, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Google получил права на операционную систему Pebble после покупки Fitbit вместе с другими активами.

    вместе с потрохами

     
  • 1.13, 12yoexpert (ok), 10:54, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > перепробовал все доступные на рынке умные часы, но ни одно устройство его полностью не устраивает, поэтому он решил возродить былое начинание и выпустить новую модель Pebble.

    он лжёт, есть bangle js

     
  • 1.15, Шарп (ok), 10:55, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >основатель Pebble объявил о возрождении проекта
    >примерно те же параметры и возможности, что и уже выпускавшиеся часы Pebble

    Сразу нет. У меня galaxy watch 7 и я их никогда не променяю на это пластмассовое квадратное убожество с ч/б экраном.

    Сдаётся мне просто у него кончились деньги и он решил опять нагреть не мамонтов. Осуждаю.

     
     
  • 2.23, al (??), 11:12, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот в том и вопрос, что с между galaxy watch 3 и 7 особой разницы нет. Т.е. прогресс в этой области - почти никакой. А если не заморачиваться на просмотр быстрых цветных анимаций на часах, то и цветная эл. бумага, как в Pebble 2 появилась, отлично работает на часах.

    Вот что делали убого (и даже не пластиковые модели) - это да. С такими в приличном месте не покажешься, они вообще визуально как игрушка. Выпустили бы в виде (корпусе) эпл-вотчей, и было бы счастье.

    Ну, еще датчики пульса и кислорода бы добавили, мелочь, а приятно.

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 11:35, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, еще датчики пульса и кислорода бы добавили, мелочь, а приятно.

    У меня китайские за 3 тысячи рублей еще и давление измеряют. Правда, немного завышенное показывают. Конкретному владельцу это нужно учитывать.

     
     
  • 4.62, al (??), 12:35, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно попросить модель сказать?

    Это смарт-браслет?

    Я так понимаю, "главной" фишки Pebble, которой все равно мало кто пользовался, была возможность программить на js - у вас такого нет?

     
  • 3.60, Аноним (33), 12:35, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С такими в приличном месте не покажешься

    Если нет статусного изделия, лучше показываться вообще без них.

     
     
  • 4.189, Аноним (127), 17:21, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты в стили кэжуал это тоже статус.
     

  • 1.18, cheburnator9000 (ok), 10:56, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    на ядре FreeRTOS ??

    значит ФИКУСия ОС все RIP?

     
     
  • 2.21, ryoken (ok), 11:01, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понял, это несвязанные вещи. Оно ж в наследство досталось, а не разрабатывалось Пуглом.
     
  • 2.36, Аноним (-), 11:39, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > значит ФИКУСия ОС все RIP?

    Что за бред, чел??
    "Часы производились с 2013 по 2016 год компанией Pebble Technology"
    Откуда в 2012-13 году могла взяться фуксия? У нее только в конце 2016 первый выпуск был.

    Гугл просто выкинул в опенсорс то, что ему досталось с покупкой Fitbit и вот реально не нужно.

     
     
  • 3.64, Аноним (59), 12:38, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но ей место осталось только в фоторамках. Не сильно умнее умных часов, а, может, и тупее.
     
     
  • 4.187, Аноним (127), 17:20, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты наверно хотел сказать она стала лидером на рынке фоторамок? Что уже не мало.
     
     
  • 5.199, hshhhhh (ok), 18:13, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и не фоторамок, а автономных информационно-графических устройств!
     

  • 1.25, Аноним (32), 11:14, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из характеристик, которыми должны обладать правильные, по мнению основателя Pebble, умные часы:
    > Использование экрана [...] который хорошо читается при солнечном свете и не привлекает внимание окружающих своим свечением.
    > Длительная автономная работа
    > Простой и качественный интерфейс пользователя
    > Наличие кнопок

    Кто-нибудь, скажите ему, что любые электронные часы за $10-15 с этим справляются на отлично.

    > Доступность для модификации (hackable), расширения функциональности, создания своих надстроек и смены оформления.

    А вот это только гикам нужно, а не обычным людям. Удачи челу с продажами. Очевидно, выводы из предыдущего файла он не сделал. Надеется на мамонтов: еще раз наколядовать десяток-второй лямов, а потом через пару лет уйти в закат. 😂

     
     
  • 2.164, 12yoexpert (ok), 15:28, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто-нибудь, скажите ему, что любые электронные часы за $10-15 с этим справляются на отлично.

    он об этом прекрасно знает, а вот лошки, которые отдадут ему деньги, - не факт

     

  • 1.39, Аноним (39), 11:43, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ага, да, а люди тупые предпочитают OLED с циферками яркие, чтобы внимание привлекали и пофиг сколько от зарядки работают. Или кварцевые часы с солнечной батарейкой. Или вообще лютые мужские механические часы Восток с автопозаводом.
     
     
  • 2.42, Аноним (10), 11:47, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так людям и часы то ненужны им надо попривлекать.
     

  • 1.45, Аноним (45), 11:52, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Проект по созданию умных часов Pebble собрал на площадке совместного финансирования Kickstarter 10.3 млн долларов в 2012 году и 20.3 млн долларов в 2015 году (второе место по объёму средств, собранных на Kickstarter). Часы производились с 2013 по 2016 год компанией Pebble Technology, деятельность которой была свёрнута в 2016 году после поглощения компанией Fitbit. Google получил права на операционную систему Pebble после покупки Fitbit вместе с другими активами.

    Почему часы, профинансированные в результате краудфандинга, на деньги жертвователей, имели закрытую прошивку и закрытое аппаратное обеспечение? Неужели жертвователи НАСТОЛЬКО лохи?

     
     
  • 2.47, Аноним (45), 11:54, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Одновременно основатель Pebble объявил о возрождении проекта и намерении выпустить новую модель часов

    То есть жертвователи настолько необучаемые, что готовы дать денег тому, кто их уже повертел, ещё раз?

     
     
  • 3.49, Аноним (-), 12:06, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > То есть жертвователи настолько необучаемые, что готовы дать денег тому,
    > кто их уже повертел, ещё раз?

    А что в этом удивительного? Люди необучаемые.
    Вспомни тот же CentOS. Грегори один раз кинул немамонтов, а потом сказал "ой, меня обманули!", запилю-ка я еще один такой же! И все такие "да! конечно! мы тебе верим! ты не кинешь нас второй раз!"

     
  • 3.75, нах. (?), 12:56, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дуpa4ок, кикстартер это не про жертвоприношения, а про заплати сейчас, получи товар когда наберется нужная сумма.

    _товар_, а не воздух шва6одки. Да, купившие вероятно непрочь заказать новую модель или хотя бы новую батарейку. И им НАХРЕН не нужно вот это вот открытое бесполезное неработающее нечто.

    Но ты конечно можешь попробовать открыть свой проект на кикстартере - с обещанием сделать все открытое и бесплатное. Уверен, станешь миллионером (нет).

     
     
  • 4.157, Аноним (45), 15:23, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покупки - это и есть жертвоприношения. В том числе инвестиции. А жертвоприношения - это и есть инвестиции, в том числе покупки. Сначала плата (жертвоприношение) - потом товар (милость Уицилопочтли).

    >_товар_, а не воздух шва6одки

    Товар при инвестициях - это доля в проекте, в предприятии. А не конечный продукт. Когда проект опенсорсный, инвесторы получают свою долю в том числе виде открытых исходников. По сути они нанимают разраба. При этом обычная практика состоит в том, что служебное произведение принадлежит работодателю. А эти немамонты получили только часики в виде объекта.

     
  • 2.71, нах. (?), 12:48, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Почему часы, профинансированные в результате краудфандинга, на деньги жертвователей,
    > имели закрытую прошивку и закрытое аппаратное обеспечение?

    потому что покупателям не нужны такие же "открытые" часы как "открытые" мабилы - ценой вдесятеро больше нормальной, но звонки пока еще не идут, но над этим уже работаем.

    И они не собираются за изготовителя допиливать на коленках его продукт. Хотят за свои деньги уже работающий, вот это номер!

    > Неужели жертвователи НАСТОЛЬКО лохи?

    они настолько п0хи. Им часы были нужны прикольные, а не это вот все. Часы они и получили. В целом, и недорого.


     
  • 2.166, 12yoexpert (ok), 15:29, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неужели жертвователи НАСТОЛЬКО лохи?

    этот товар в то время крайне аггресивно пиарили, примерно как сейчас раст или экспертные системы

     

  • 1.58, Аноним (58), 12:29, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Собственно неплохие были часы в своё время, да и стоили недорого.
     
  • 1.88, Аноним (88), 13:21, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > основана на ядре FreeRTOS и системной библиотеке Newlib

    Так вот она какая, фикция надувная!

     
     
  • 2.101, Аноним (101), 13:38, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не фикция а фуксия
     
     
  • 3.185, Аноним (59), 17:17, 28/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.96, Аноним (95), 13:33, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вы тут все в своем уме? Целое устройство единственное применение это смотреть что-то там на велосипеде? При этом настоящим велосипедисиам конкретно такое и не надо. И сезон велосипедов месяца три.
     
     
  • 2.98, нах. (?), 13:36, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы тут все в своем уме? Целое устройство единственное применение это смотреть
    > что-то там на велосипеде? При этом настоящим велосипедисиам конкретно такое и
    > не надо. И сезон велосипедов месяца три.

    остальные девять в машине тоже работает

     
     
  • 3.107, Аноним (95), 13:57, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за инфа такая ценная что её надо получить на часы во время езды? Лучше расскажи какую получаешь именно ты. А не абстрактный бред про детей.
     
     
  • 4.109, нах. (?), 13:59, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что за инфа такая ценная что её надо получить на часы во время езды?

    ну да, припаркуйся и иди ловить прохожего, спросить который час.

    Повторяю - у меня пластиковая китайская механическая тикалка со стрелочками. Какую по твоему информацию я оттуда могу получить?!


     
     
  • 5.112, Аноним (112), 14:05, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сигнал китайских космических зондов.
     
  • 2.163, Аноним (-), 15:27, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При этом настоящим велосипедисиам конкретно такое и не надо.

    Расходимся, пацаны. Настоящий™ велосипедист в треде!

    > И сезон велосипедов месяца три.

    Это в какой оппе мира сезон всего 3 месяца? За полярным кругом?
    В нормальных местах сезон 8-10 месяцев. И то, в оставшиеся ездить тоже можно, но просто не так приятно - дождь, грязь, слякоть.

     
  • 2.167, 12yoexpert (ok), 15:30, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И сезон велосипедов месяца три.

    это у тебя три, у нас круглый год можно ездить

    и нет, это не единственное применение

     
     
  • 3.188, Аноним (59), 17:21, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну в средней полосе тоже можно ездить круглый год... на электровелосипеде... с баулом "Доставка".
     
  • 2.197, OpenEcho (?), 18:10, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Целое устройство единственное применение это смотреть что-то там на велосипеде?

    Не, наоборот, смотреть на сердцебиение, кислород, калории, скорость, дистанцию, высоту, давление, проближающийся шторм... когда на велосипеде, и да, когда в походе, да в дебрях, проще по часам с ГПС чем пялится в телефоне

     

  • 1.114, Аноним (115), 14:11, 28/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Из характеристик, которыми должны обладать правильные, по мнению основателя Pebble, умные часы:
    >Простой и качественный интерфейс пользователя, предлагающий базовый набор наиболее часто используемых возможностей (показ времени, уведомления, управления воспроизведением музыки, будильник, прогноз погоды, календарь, шагомер и учёт времени сна).

    Неужели наконец-то появится возможность настраивать время на умных часах без телефона и приложения с учёткой, постоянно сливающего данные непонятно куда?!

     
     
  • 2.168, 12yoexpert (ok), 15:31, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    gadget bridge поддерживает миллион часов и ничего не сливает
     
     
  • 3.171, Аноним (115), 15:37, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я им тоже пользуюсь, но отсутствие возможности настроить время на самих часах - какой-то идиотизм. Хотя интерфейс для ввода времени формата XX:XX есть.
    И да, это нужно. Не всегда есть возможность сделать это с телефона.
     
     
  • 4.196, OpenEcho (?), 18:02, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инстинкт с ГПС время берет, точное и без парки
     
  • 2.194, OpenEcho (?), 18:01, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Garmin instinct, - полностью автономный и сохраняет все фичи рабочими, а данные, если надо просто извлекаются через ЮСБ, как с флэшки
     
     
  • 3.202, Аноним (115), 18:39, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Срок работы батареи
    >Режим умных часов- до 14 дней
    >Gps режим: до 14 часов
    >UltraTrac режим: до 35 часов

    Игрушка для модников за много денег. Не хватало ещё дополнительную банку на 20мАч для часов в походах таскать.

     
     
  • 4.203, Аноним (115), 18:42, 28/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    20Ач, конечно же
     

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