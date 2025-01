Опубликована стандартная Си-библиотека newlib 4.5.0

> Не нужна. Сишка работает без рантайма. В реальности опеннетных кекспертов все так. Но в нашей -- есть "нЬюансы".

https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Standards.html

> Most of the compiler support routines used by GCC are present in libgcc, but there are a few exceptions. GCC requires the freestanding environment provide memcpy, memmove, memset and memcmp.

>