Опубликована стандартная Си-библиотека newlib 4.5.0

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|2.34, Аноним (-), 17:37, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот Николай в одиночку пишет такие либы и компиляторы
> https://youtu.be/fA27U4T3q7U?t=1914
Это тот случай когда "помер аким - и х... с ним!". Много кто и что пишет - и далеко не все из этого оказывается полезным. Обычный естественный отбор в действии.
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|1.8, Аноним (8), 13:48, 01/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Непонятно, как можно на языке Си написать стандартную библиотеку языка Си, ведь для того, чтобы работал язык Си, сначала нужна работающая библиотека языка Си.
Получается замкнутый круг.
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|2.9, Аноним (9), 14:20, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Представь, что ты первый раз на ассемблере написал Си и теперь у тебя есть рабочий Си компилятор написанный на Си. Вывел тебя из бесконечного цикла - можешь благодарить.
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|3.12, Аноним (12), 14:40, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я лет в 14 задавался вопросом, как писали первый компилятор для первого языка.
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|4.35, Аноним (-), 17:41, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я лет в 14 задавался вопросом, как писали первый компилятор для первого языка.
А тебя не удивляло что для того чтобы сделать станок - нужны станки, которые произведут детали для этого станка? А вот поди ж ты - как-то их делают!
Первые первобытные парсеры можно было и на тетрадном листочке заассемблить. А потом - этот парсер (например простой ассмемблер для начала) - ускорит и улучшит процесс ассемблирования. Это позволит написать быстрее программу больше и жирнее, и можно попробовать небольшой компилер си. Даже если он будет и неполный, можно однако написать с его помощью более шустро - более полный вариант. А потом - и пересобрать его сам собой, например. И далее девелопать - так. Это называется - bootstrap.
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|3.18, межгалактический (?), 15:07, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скриптуха адепт не смог ничего ответить, порвался и заминусил. Зато пропаганду ретранслировать он первый. Типичная картина.
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|4.24, Аноним (24), 15:49, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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поищи gnu mes - уроборос из сишки и скриптухи
правильнее этого было бы только на асме написать или баше компилятор сей ради раскрутки
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|3.30, Аноним (30), 16:21, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не нужна. Сишка работает без рантайма.
В реальности опеннетных кекспертов все так. Но в нашей -- есть "нЬюансы".
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Standards.html
> Most of the compiler support routines used by GCC are present in libgcc, but there are a few exceptions. GCC requires the freestanding environment provide memcpy, memmove, memset and memcmp.
>
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|2.23, Аноним (24), 15:47, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это для того, чтобы работал раст, нужна стдлиба и 100500 других пакетов из карго, а сишные компиляторы могут быть хоть со статически пришпиленной стдлибой, хоть линковаться под чужую стдлибу, хоть можно их написать без стдлибы вообще.
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|3.28, Анон из села Кукуево (?), 16:08, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну зачем постоянно нести чушь и приплетать раст о котором ты ничего не знаешь?
Да, изначально компайлер раста собирался тем что написан на сях, так быстрей создавать первые версии. Сейчас он может пройти бутстрапинг и будет собран сам собой
И уж конечно ему не нужны пакеты из карго
Ну вот зачем постоянно придумываешь чушь и приплетаешь ее к расту, к гоулэнгу и прочему, что моложе 20 лет? Вот что бы что?
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|3.29, Аноним (30), 16:13, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это для того, чтобы работал раст, нужна стдлиба написанная на расте
> а сишные компиляторы могут быть хоть ЭТОДРУГОЕ!
Пофиксил, не благодари.
> хоть можно их написать без стдлибы вообще.
Ссылки на сишко-компиляторы "без стдлибы" (со сравнимым с растовым, уровнем оптимизации выхлопа, а не "laba4.c") ты просто забыл добавить, ага.
А то всякие шланги и gcc почему-то пишут с стдлибой, да еще и плюсы вместо сишки использовать норовят - вот жеж неосиляторы, в отличии от опеннетовцев ...
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|4.37, Аноним (-), 17:51, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ссылки на сишко-компиляторы "без стдлибы" (со сравнимым с растовым, уровнем оптимизации
> выхлопа, а не "laba4.c") ты просто забыл добавить, ага.
GCC, Clang - с ключем -ffreestanding. Для C99 и новее стандарт штатно регламентирует режим "freestanding", без либ вообще.
А уровень оптимизации выхлопа - у clang это тот же LLVM, на минуточку. Да и GCC не спасует. А обвес у хруста все же жирнее. И с .so это барахло работает криво.
> А то всякие шланги и gcc почему-то пишут с стдлибой, да еще
> и плюсы вместо сишки использовать норовят - вот жеж неосиляторы, в
> отличии от опеннетовцев ...
Так то там стдлиба - отдельные проекты. Скажем glibc6 - отдельный проект, не связанный с gcc или clang сам по себе. Как и musl какой. Это хрустики все напихали в 1 проект, нате на лопате - и - вот - переделывают постоянно. Получив этакую пародию на питон в итоге. И период полураспада проектов под стать.
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|1.10, Аноним (9), 14:22, 01/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Чего они там все постоянно пишут? Там всего-то надо передать управление в main ну и скажем malloc/free реализовать. Да ну системные вызовы прокинуть в заголовках.
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|1.25, Аноним (24), 15:52, 01/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>пригодной для использования на встраиваемых системах c небольшим объёмом постоянного хранилища и оперативной памяти
Судя по тому, что писали редхатовцы, встраиваемая система как минимум будет держать в себе SSD и иметь пачку ядер, чтобы на ней имело смысл запускать системд.
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|2.26, Аноним (24), 15:53, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И конечно же хороший такой оперативки. На нём не то, что си, на нём можно будет, наверно, и жабу раскрутить.
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|2.38, Аноним (-), 17:57, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Судя по тому, что писали редхатовцы, встраиваемая система как минимум будет держать
> в себе SSD и иметь пачку ядер, чтобы на ней имело
> смысл запускать системд.
Если посчитать uSD или eMMC за SSD - мои одноплатники вполне котируются! Да, на 32-битном ARM у меня от системд чаще всего аж 1 процесс, pid 1, жрет "аж" целые 6 мегов оперативки. Кошмар, конечно. Но даже на 256 мегах - не напрягает. А меньше уже никто и не делает, даже в 10-баксовых железках продаваемых по цене текстолита.
И самый зачуханый 1-ядерник на гигагерц (дохлее у меня просто нет уже) и то взлетает за 6 секунд. При том что я это не оптимизировал, и так нормуль. Newlib там впрочем нет - там и обычная глибса зашибись, такое - для чего-то еще более мелкого, типа openwrt - но тот с своим musl тоже так то - раздирел, да и при попытке сделать "зато не системд!" сделал нечто еще более ужасное. И жрущее по 2 мега на каждый процесс изолируемый от системы - так что если процессов в системе более 3, оно хуже системды оказывается.
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