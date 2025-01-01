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Опубликована стандартная Си-библиотека newlib 4.5.0

01.01.2025 12:03

После года разработки проект Cygwin опубликовал выпуск стандартной Си-библиотеки newlib 4.5.0, развиваемой инженерами из компании Red Hat. Библиотека нацелена на предоставление компактной реализации стандартной Си-библиотеки (libc), пригодной для использования на встраиваемых системах c небольшим объёмом постоянного хранилища и оперативной памяти. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка спецификации POSIX.1-2024.
  • Добавлен порт для архитектуры набора команд Synopsys Designware ARCv3.
  • Переработаны сценарии сборки libgloss, в которых прекращена поддержка старых платформ (xc16x) и сведена в один Makefile поддержка оставшихся (moxie, v850, i960, msp430, frv, i386 и т.п.).
  • Улучшена поддержка система на базе архитектуры Arc (Argonaut RISC Core).
  • Порт sys/xtensa заменён на machine/xtensa в сочетании с библиотекой libgloss.
  • Обеспечена совместимость с GCC 15.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/cygwin/cygw...)
  2. OpenNews: Выпуск Cygwin 3.5.0, GNU-окружения для Windows
  3. OpenNews: Утверждён стандарт POSIX 1003.1-2024
  4. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки Cosmopolitan 2.0, развиваемой для переносимых исполняемых файлов
  5. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.8.6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62500-newlib
Ключевые слова: newlib, cygwin
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Швондик (?), 12:37, 01/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.2, межгалактический (?), 12:43, 01/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 3.3, Швондик (?), 12:58, 01/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 4.4, межгалактический (?), 13:05, 01/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.34, Аноним (-), 17:37, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот Николай в одиночку пишет такие либы и компиляторы
    > https://youtu.be/fA27U4T3q7U?t=1914

    Это тот случай когда "помер аким - и х... с ним!". Много кто и что пишет - и далеко не все из этого оказывается полезным. Обычный естественный отбор в действии.

     

  • 1.8, Аноним (8), 13:48, 01/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Непонятно, как можно на языке Си написать стандартную библиотеку языка Си, ведь для того, чтобы работал язык Си, сначала нужна работающая библиотека языка Си.

    Получается замкнутый круг.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:20, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Представь, что ты первый раз на ассемблере написал Си и теперь у тебя есть рабочий Си компилятор написанный на Си. Вывел тебя из бесконечного цикла - можешь благодарить.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:40, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я лет в 14 задавался вопросом, как писали первый компилятор для первого языка.
     
     
  • 4.35, Аноним (-), 17:41, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я лет в 14 задавался вопросом, как писали первый компилятор для первого языка.

    А тебя не удивляло что для того чтобы сделать станок - нужны станки, которые произведут детали для этого станка? А вот поди ж ты - как-то их делают!

    Первые первобытные парсеры можно было и на тетрадном листочке заассемблить. А потом - этот парсер (например простой ассмемблер для начала) - ускорит и улучшит процесс ассемблирования. Это позволит написать быстрее программу больше и жирнее, и можно попробовать небольшой компилер си. Даже если он будет и неполный, можно однако написать с его помощью более шустро - более полный вариант. А потом - и пересобрать его сам собой, например. И далее девелопать - так. Это называется - bootstrap.

     
  • 2.11, межгалактический (?), 14:40, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужна. Сишка работает без рантайма.
     
     
  • 3.18, межгалактический (?), 15:07, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скриптуха адепт не смог ничего ответить, порвался и заминусил. Зато пропаганду ретранслировать он первый. Типичная картина.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 15:49, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поищи gnu mes - уроборос из сишки и скриптухи
    правильнее этого было бы только на асме написать или баше компилятор сей ради раскрутки
     
  • 3.30, Аноним (30), 16:21, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не нужна. Сишка работает без рантайма.

    В реальности опеннетных кекспертов все так. Но в нашей -- есть "нЬюансы".
    https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Standards.html
    > Most of the compiler support routines used by GCC are present in libgcc, but there are a few exceptions. GCC requires the freestanding environment provide memcpy, memmove, memset and memcmp.
    >

     
     
  • 4.31, межгалактический (?), 16:52, 01/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.36, Аноним (-), 17:42, 01/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.22, шизоним (-), 15:29, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не позорься. man gcc
     
  • 2.23, Аноним (24), 15:47, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это для того, чтобы работал раст, нужна стдлиба и 100500 других пакетов из карго, а сишные компиляторы могут быть хоть со статически пришпиленной стдлибой, хоть линковаться под чужую стдлибу, хоть можно их написать без стдлибы вообще.
     
     
  • 3.28, Анон из села Кукуево (?), 16:08, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зачем постоянно нести чушь и приплетать раст о котором ты ничего не знаешь?
    Да, изначально компайлер раста собирался тем что написан на сях, так быстрей создавать первые версии. Сейчас он может пройти бутстрапинг и будет собран сам собой
    И уж конечно ему не нужны пакеты из карго

    Ну вот зачем постоянно придумываешь чушь и приплетаешь ее к расту, к гоулэнгу и прочему, что моложе 20 лет? Вот что бы что?

     
  • 3.29, Аноним (30), 16:13, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это для того, чтобы работал раст, нужна стдлиба написанная на расте
    >  а сишные компиляторы могут быть хоть ЭТОДРУГОЕ!

    Пофиксил, не благодари.
    > хоть можно их написать без стдлибы вообще.

    Ссылки на сишко-компиляторы "без стдлибы" (со сравнимым с растовым, уровнем оптимизации выхлопа, а не "laba4.c") ты просто забыл добавить, ага.


    А то всякие шланги и gcc почему-то пишут с стдлибой, да еще и плюсы вместо сишки использовать норовят - вот жеж неосиляторы, в отличии от опеннетовцев ...

     
     
  • 4.37, Аноним (-), 17:51, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ссылки на сишко-компиляторы "без стдлибы" (со сравнимым с растовым, уровнем оптимизации
    > выхлопа, а не "laba4.c") ты просто забыл добавить, ага.

    GCC, Clang - с ключем -ffreestanding. Для C99 и новее стандарт штатно регламентирует режим "freestanding", без либ вообще.

    А уровень оптимизации выхлопа - у clang это тот же LLVM, на минуточку. Да и GCC не спасует. А обвес у хруста все же жирнее. И с .so это барахло работает криво.

    > А то всякие шланги и gcc почему-то пишут с стдлибой, да еще
    > и плюсы вместо сишки использовать норовят - вот жеж неосиляторы, в
    > отличии от опеннетовцев ...

    Так то там стдлиба - отдельные проекты. Скажем glibc6 - отдельный проект, не связанный с gcc или clang сам по себе. Как и musl какой. Это хрустики все напихали в 1 проект, нате на лопате - и - вот - переделывают постоянно. Получив этакую пародию на питон в итоге. И период полураспада проектов под стать.

     
  • 2.27, Анон из села Кукуево (?), 16:06, 01/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (15)

  • 1.10, Аноним (9), 14:22, 01/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чего они там все постоянно пишут? Там всего-то надо передать управление в main ну и скажем malloc/free реализовать. Да ну системные вызовы прокинуть в заголовках.
     

  • 1.13, Аноним (12), 14:41, 01/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А правда что в Apple пишут на СИ с классами?
     
     
  • 2.33, Аноним324 (ok), 17:29, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В эпл пишут на свифте уже лет 10.
     
     
  • 3.39, Аноним657 (?), 17:58, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро, драйвера и прочие низкоуровневое ПО то же на свифте?
     

  • 1.25, Аноним (24), 15:52, 01/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >пригодной для использования на встраиваемых системах c небольшим объёмом постоянного хранилища и оперативной памяти

    Судя по тому, что писали редхатовцы, встраиваемая система как минимум будет держать в себе SSD и иметь пачку ядер, чтобы на ней имело смысл запускать системд.

     
     
  • 2.26, Аноним (24), 15:53, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И конечно же хороший такой оперативки. На нём не то, что си, на нём можно будет, наверно, и жабу раскрутить.
     
  • 2.38, Аноним (-), 17:57, 01/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Судя по тому, что писали редхатовцы, встраиваемая система как минимум будет держать
    > в себе SSD и иметь пачку ядер, чтобы на ней имело
    > смысл запускать системд.

    Если посчитать uSD или eMMC за SSD - мои одноплатники вполне котируются! Да, на 32-битном ARM у меня от системд чаще всего аж 1 процесс, pid 1, жрет "аж" целые 6 мегов оперативки. Кошмар, конечно. Но даже на 256 мегах - не напрягает. А меньше уже никто и не делает, даже в 10-баксовых железках продаваемых по цене текстолита.

    И самый зачуханый 1-ядерник на гигагерц (дохлее у меня просто нет уже) и то взлетает за 6 секунд. При том что я это не оптимизировал, и так нормуль. Newlib там впрочем нет - там и обычная глибса зашибись, такое - для чего-то еще более мелкого, типа openwrt - но тот с своим musl тоже так то - раздирел, да и при попытке сделать "зато не системд!" сделал нечто еще более ужасное. И жрущее по 2 мега на каждый процесс изолируемый от системы - так что если процессов в системе более 3, оно хуже системды оказывается.

     

  • 1.32, Аноним (-), 17:01, 01/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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