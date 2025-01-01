Опубликована стандартная Си-библиотека newlib 4.5.0

> Судя по тому, что писали редхатовцы, встраиваемая система как минимум будет держать

> в себе SSD и иметь пачку ядер, чтобы на ней имело

> смысл запускать системд. Если посчитать uSD или eMMC за SSD - мои одноплатники вполне котируются! Да, на 32-битном ARM у меня от системд чаще всего аж 1 процесс, pid 1, жрет "аж" целые 6 мегов оперативки. Кошмар, конечно. Но даже на 256 мегах - не напрягает. А меньше уже никто и не делает, даже в 10-баксовых железках продаваемых по цене текстолита. И самый зачуханый 1-ядерник на гигагерц (дохлее у меня просто нет уже) и то взлетает за 6 секунд. При том что я это не оптимизировал, и так нормуль. Newlib там впрочем нет - там и обычная глибса зашибись, такое - для чего-то еще более мелкого, типа openwrt - но тот с своим musl тоже так то - раздирел, да и при попытке сделать "зато не системд!" сделал нечто еще более ужасное. И жрущее по 2 мега на каждый процесс изолируемый от системы - так что если процессов в системе более 3, оно хуже системды оказывается.

