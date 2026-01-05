Представлены умные часы Pebble Round 2 на открытой платформе PebbleOS

|
Эрик Мигиковски (Eric Migicovsky), основатель компании Pebble Technology, представил умные часы Pebble Round 2, которые будут выпускаться на базе открытой платформы PebbleOS. Новая модель дополнила выпущенную в августе упрощённую модель Pebble 2 Duo и запланированную на март модель Pebble Time 2, и отличается от них использованием круглого экрана. Схемы и проектные файлы (KiCad) для модели Pebble 2 Duo уже доступны на GitHub, а для моделей Pebble Time 2 и Pebble Round 2 будут опубликованы после полной готовности устройств.
Модель Pebble Round 2 оснащена цветным круглым 1.3-дюймовым сенсорным экраном на базе электронной бумаги, имеющим разрешение 260x260. Время автономной работы заявлено в две недели. Корпус выполнен из нержавеющей стали, оснащён 4 кнопками и имеет уровень защиты от попадания влаги, выдерживающий погружение на 30 метров. Устройство оснащено двумя микрофонами (один для подавления шумов), громкоговорителем, акселерометром и магнитометром, а также функциями отслеживания продолжительности сна и шагомера. Для вибросигнала применяется линейный резонансный привод, который тише и мощнее вибромотора.
Мобильное приложение для взаимодействия смартфона с умными часами поставляется для Android и iOS и распространяется под лицензией GPL 3.0. В каталоге Appstore имеется более 15 тысяч приложений и тем оформления экрана. Для разработки собственных программ доступен SDK. Цена по предзаказам - $199. Поступление в продажу намечено на май 2026 года.
Код используемой на умных часах операционной системы PebbleOS в январе 2025 года был открыт корпорацией Google после поглощения компании Fitbit. Платформа PebbleOS поддерживают все основные возможности старых часов Pebble, такие как вывод уведомлений и сообщений со смартфона (уведомления о входящих звонках и событиях календаря-планировщика, информация о новых SMS, email и сообщениях из популярных мессенджеров), списки действий, смена тем оформления экрана, будильник, таймер, календарь, управление воспроизведением музыки, функции фитнес-трекера, расширение функциональности через установку приложений.
Принципы, реализованные в умных часах Pebble:
- Использование экрана на основе электронной бумаги, который хорошо читается при солнечном свете и не привлекает внимание окружающих своим свечением.
- Длительная автономная работа от одной зарядки аккумулятора.
- Простой интерфейс пользователя, предлагающий базовый набор наиболее часто используемых возможностей (показ времени, уведомления, управления воспроизведением музыки, будильник, прогноз погоды, календарь, шагомер и учёт времени сна).
- Наличие кнопок, позволяющих совершать действия не смотря на экран (например, остановка воспроизведения музыки или переход к следующей композиции).
- Доступность для модификации (hackable), расширения функциональности, создания своих надстроек и смены оформления.