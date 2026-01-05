Представлены умные часы Pebble Round 2 на открытой платформе PebbleOS

Эрик Мигиковски (Eric Migicovsky), основатель компании Pebble Technology, представил умные часы Pebble Round 2, которые будут выпускаться на базе открытой платформы PebbleOS. Новая модель дополнила выпущенную в августе упрощённую модель Pebble 2 Duo и запланированную на март модель Pebble Time 2, и отличается от них использованием круглого экрана. Схемы и проектные файлы (KiCad) для модели Pebble 2 Duo уже доступны на GitHub, а для моделей Pebble Time 2 и Pebble Round 2 будут опубликованы после полной готовности устройств. Модель Pebble Round 2 оснащена цветным круглым 1.3-дюймовым сенсорным экраном на базе электронной бумаги, имеющим разрешение 260x260. Время автономной работы заявлено в две недели. Корпус выполнен из нержавеющей стали, оснащён 4 кнопками и имеет уровень защиты от попадания влаги, выдерживающий погружение на 30 метров. Устройство оснащено двумя микрофонами (один для подавления шумов), громкоговорителем, акселерометром и магнитометром, а также функциями отслеживания продолжительности сна и шагомера. Для вибросигнала применяется линейный резонансный привод, который тише и мощнее вибромотора. Мобильное приложение для взаимодействия смартфона с умными часами поставляется для Android и iOS и распространяется под лицензией GPL 3.0. В каталоге Appstore имеется более 15 тысяч приложений и тем оформления экрана. Для разработки собственных программ доступен SDK. Цена по предзаказам - $199. Поступление в продажу намечено на май 2026 года. Код используемой на умных часах операционной системы PebbleOS в январе 2025 года был открыт корпорацией Google после поглощения компании Fitbit. Платформа PebbleOS поддерживают все основные возможности старых часов Pebble, такие как вывод уведомлений и сообщений со смартфона (уведомления о входящих звонках и событиях календаря-планировщика, информация о новых SMS, email и сообщениях из популярных мессенджеров), списки действий, смена тем оформления экрана, будильник, таймер, календарь, управление воспроизведением музыки, функции фитнес-трекера, расширение функциональности через установку приложений. Принципы, реализованные в умных часах Pebble: Использование экрана на основе электронной бумаги, который хорошо читается при солнечном свете и не привлекает внимание окружающих своим свечением.

Длительная автономная работа от одной зарядки аккумулятора.

Простой интерфейс пользователя, предлагающий базовый набор наиболее часто используемых возможностей (показ времени, уведомления, управления воспроизведением музыки, будильник, прогноз погоды, календарь, шагомер и учёт времени сна).

Наличие кнопок, позволяющих совершать действия не смотря на экран (например, остановка воспроизведения музыки или переход к следующей композиции).

Доступность для модификации (hackable), расширения функциональности, создания своих надстроек и смены оформления.







