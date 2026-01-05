The OpenNET Project / Index page

Представлены умные часы Pebble Round 2 на открытой платформе PebbleOS

05.01.2026 21:49

Эрик Мигиковски (Eric Migicovsky), основатель компании Pebble Technology, представил умные часы Pebble Round 2, которые будут выпускаться на базе открытой платформы PebbleOS. Новая модель дополнила выпущенную в августе упрощённую модель Pebble 2 Duo и запланированную на март модель Pebble Time 2, и отличается от них использованием круглого экрана. Схемы и проектные файлы (KiCad) для модели Pebble 2 Duo уже доступны на GitHub, а для моделей Pebble Time 2 и Pebble Round 2 будут опубликованы после полной готовности устройств.

Модель Pebble Round 2 оснащена цветным круглым 1.3-дюймовым сенсорным экраном на базе электронной бумаги, имеющим разрешение 260x260. Время автономной работы заявлено в две недели. Корпус выполнен из нержавеющей стали, оснащён 4 кнопками и имеет уровень защиты от попадания влаги, выдерживающий погружение на 30 метров. Устройство оснащено двумя микрофонами (один для подавления шумов), громкоговорителем, акселерометром и магнитометром, а также функциями отслеживания продолжительности сна и шагомера. Для вибросигнала применяется линейный резонансный привод, который тише и мощнее вибромотора.

Мобильное приложение для взаимодействия смартфона с умными часами поставляется для Android и iOS и распространяется под лицензией GPL 3.0. В каталоге Appstore имеется более 15 тысяч приложений и тем оформления экрана. Для разработки собственных программ доступен SDK. Цена по предзаказам - $199. Поступление в продажу намечено на май 2026 года.

Код используемой на умных часах операционной системы PebbleOS в январе 2025 года был открыт корпорацией Google после поглощения компании Fitbit. Платформа PebbleOS поддерживают все основные возможности старых часов Pebble, такие как вывод уведомлений и сообщений со смартфона (уведомления о входящих звонках и событиях календаря-планировщика, информация о новых SMS, email и сообщениях из популярных мессенджеров), списки действий, смена тем оформления экрана, будильник, таймер, календарь, управление воспроизведением музыки, функции фитнес-трекера, расширение функциональности через установку приложений.

Принципы, реализованные в умных часах Pebble:

  • Использование экрана на основе электронной бумаги, который хорошо читается при солнечном свете и не привлекает внимание окружающих своим свечением.
  • Длительная автономная работа от одной зарядки аккумулятора.
  • Простой интерфейс пользователя, предлагающий базовый набор наиболее часто используемых возможностей (показ времени, уведомления, управления воспроизведением музыки, будильник, прогноз погоды, календарь, шагомер и учёт времени сна).
  • Наличие кнопок, позволяющих совершать действия не смотря на экран (например, остановка воспроизведения музыки или переход к следующей композиции).
  • Доступность для модификации (hackable), расширения функциональности, создания своих надстроек и смены оформления.




Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64565-pebble
Ключевые слова: pebble, pebbleos, smartwatch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 21:56, 05/01/2026 [ответить]  
    		• –4 +/
    >$199.

    Дорого. Разбудите когда будет $19.9

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:10, 05/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Столько даже F-95W не стоит. С модом.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:16, 05/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Цена по предзаказам - $199

    Уже неплохо. Своего покупателя найдёт.
    У Самсунга есть и дешевле модели, а вот у Apple уже подороже:
    https://www.dns-shop.ru/catalog/251c82c88ed24e77/smart-chasy-i-braslety/?order

     
  • 1.3, Аноним (3), 22:22, 05/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Использование экрана на основе электронной бумаги, который хорошо читается при солнечном свете и не привлекает внимание окружающих своим свечением.

    При солнечном свете, безусловно, ЖК-экран моих часов крайне привлекает всех своим свечением.
    А при отсутствии внешнего освещения экран на электронной бумаге не будет привлекать уже меня.

     
  • 1.6, dullish (ok), 23:17, 05/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    Вот что-то прям понравились они мне. (Покупать, конечно, не буду.)
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:18, 05/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    За 10-13 тыр можно взять oneplus watch 2/3 и получить охрененные и по дизайну, и по характеристикам часы.
    На это поделие – смотреть, пока что, больно.
     

