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OpenBSD прекратил поддержку аппаратной платформы Loongson из-за регресии в Clang

17.07.2026 08:56 (MSK)

Из OpenBSD удалена поддержка платформы Loongson, добавленной в 2010 году для MIPS-совместимых китайских процессоров Loongson 2E и 2F. В качестве причины удаления отмечаются проблемы со сборкой для платформы mips64el в новых версиях компилятора Clang. После попытки выполнить самосборку clang 22 (сборка кода clang 22 с использованием компилятора clang 22) стали возникать аварийным завершения, которые не проявлялись при сборке clang 22 при помощи clang 19.

Сопровождавший платформу Loongson разработчик отметил, что у него нет времени и сил разбирать причины возникшей регрессии, особенно с учётом того, что цикл самосборки clang на имеющемся компьютере с CPU Loongson занимает 10 дней. Вероятно регрессия связана с обработкой порядка следования байт, так как на MIPS-платформе Octeon проблема не проявляется (Loongson - Little-Endian, Octeon - Big-Endian). Вариант возвращения на использование GCC 4 отброшен из-за того, что многие порты требуют компилятора с поддержкой стандарта C++ 11.

  1. Главная ссылка к новости (https://undeadly.org/cgi?actio...)
  2. OpenNews: В Debian реализована официальная поддержка архитектуры LoongArch
  3. OpenNews: OpenBSD начал формирование сборок для архитектуры powerpc64
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65919-openbsd
Ключевые слова: openbsd, loongson, clang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Sm0ke85 (ok), 09:24, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С БСД что-то очень нехорошее происходит...
     
     
  • 2.3, cheburnator9000 (ok), 09:36, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    никому и не нужна openbsd на этой никому не нужной архитектуре.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 10:43, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Архитектура нужна китайцам, а вот OpenBSD на ней явно не нужен.
     
  • 2.9, Жироватт (ok), 09:47, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    ...Но на третий месяц своего заключения индеец Зоркий Глаз заметил, что у их камеры не было одной стены, а ещё через месяц - вождь Быстрый Ум - решил всё-таки убежать...

    Да лет пять уже со всеми BSD, кроме NetBSD уже происходит какая-то нездоровая движуха

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 09:51, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >уже происходит какая-то нездоровая движуха

    УМАОДАНовец они всё правильно сделали ?
    https://www.kommersant.ru/doc/5719932

     
     
  • 4.19, IMBird (ok), 10:15, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А разве недавно вышедший «Иртыш» не на лунгсоне? Там как раз всякие байкаловцы налетели с визгами, что импортозамещение – это только когда arm с наклейкой от кого надо и поверх сборочка линукса с обоями под хохлому.
     
     
  • 5.20, Аноним (12), 10:21, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Именно так и есть, но созданная в 2025 году Трамплин Электроникс вдруг создала отечественный импортозамещённый "Иртыш".
    Это не какие-то Intel или AMD, которые годы тратят только на смену поколения.
     
  • 5.22, Аноним (22), 10:38, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти, Лунгарч, который x86
     
  • 5.27, Kilrathi (ok), 10:53, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по тому, что проблема "оформлена" на уровне mipsel/mips64el, под раздачу попадает Байкал-Т1
     
  • 3.26, Аноним (26), 10:50, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ходящий кладезь барадатых анекдотов.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:36, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Но зато без GPL, да? Свобода!
     
     
  • 2.48, Анонимм (??), 13:38, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2025/11/msg00001.html
    >> 03 Nov 2025 21:06:57 +0100
    >> and mips64el[2] architectures have now been removed from unstable and experimental as well.
    > Но зато без GPL, да? Свобода!

    Как же ап4атому пройти мимо новости о бздах и не бзднуть в лужу, да? Э-э ... Свобода!

     

  • 1.5, Аноним123 (?), 09:37, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сказать Клоду что clang такой-то работает, clang такой-то нет с такой ошибкой, найди патч который внес деградацию?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:41, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да за пару дней можно было наклепать патч да и собирать не нужно все вероятно
     
  • 2.13, Аноним (4), 09:51, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или может быть послать баг репорт в llvm?
     
  • 2.21, нах. (?), 10:38, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    клава не очень удачно работает с удаленным доступом к сборочным песочницам, а на самом луньсуне вряд ли вообще запустится, так что проще забить болт чем платить за токены.

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 11:28, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Через ссх долбит нормально, хотя скорость разработки немного страдает, да. А еще может делать скриншоты через spectacle и анализировать результат.
     
  • 3.37, Аноним (36), 11:31, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того, на QNX 6.5.0 Клавдий долбил таргет сначала через телнет, а потом через пихон-скрипт, использующий raw-sockets. Как для выполнения команд, так и пересылки файлов.
     
  • 3.41, Аноним123 (?), 12:19, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > клава не очень удачно работает с удаленным доступом к сборочным песочницам, а
    > на самом луньсуне вряд ли вообще запустится, так что проще забить
    > болт чем платить за токены.

    Ничего удалённого. Тут очевидно идёт речь про кросс компиляцию.

     
  • 2.33, localhostadmin (ok), 11:10, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > цикл самосборки clang на имеющемся компьютере с CPU Loongson занимает 10 дней

    Мне кажется, тут проблема не в поиске патча

     

  • 1.11, Жироватт (ok), 09:50, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Сопровождавший платформу Loongson разработчик отметил, что у него нет времени и сил разбирать причины возникшей регрессии, особенно с учётом того, что цикл самосборки clang на имеющемся компьютере с CPU Loongson занимает 10 дней.

    Купить на Алибабе новый и заказать доставку до дома на может из-за тарифов на товары из Китая?

     
     
  • 2.17, Ананас (?), 10:11, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Хозяин запретил.
    В самом Китае опёнок безопасной системой не считается и к той же фряхе доверия у них почему-то больше.
     
  • 2.23, нах. (?), 10:39, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    может, но ему нужен номер твоей карты и цифры с обратной стороны.

    (а свои деньги тратить на предоставление косоглазым бесплатного софта он не нанимался)

     
  • 2.38, Аноним (38), 11:38, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Купить на Алибабе новый и заказать доставку до дома на может из-за тарифов на товары из Китая?

    Сказано же - поставка заказа из Китая 10 дней, но это неточно. Последнее время, кстати, сроки всё чаще сдвигаются вправо, и отслеживание по трек-номеру показывает только начало и конец пути, а что в середине - молчок.

     

  • 1.18, Аноним (12), 10:13, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и хорошо, зато у нас усердно лоббируют внедрение:
    Май 2026: https://www.cnews.ru/news/top/2026-05-18_minpromtorg_novye_protsessory
    Июль 2026: https://www.cnews.ru/news/top/2026-07-06_rossijskij_razrabotchik_irtysha
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 10:59, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это другая архитектура, не Loongson, который MIPS, а LoongArch, который больше на RISC-V похож.
     

  • 1.25, Аноним (24), 10:44, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, сколько человек этой связкой пользовалось?
     
  • 1.28, Аноним10084 и 1008465039 (?), 10:53, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Помню кто-то мне пояснял, что Раст строго нельзя в ядра ОС, потому что поддержка платформ у него слабая, что мол нужно ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ платформы строжайше поддерживать на Tier 1. А тут у OpenBSD отвалилась ж... платформа целая, из-за Clang, и это нормально)
     
     
  • 2.30, Аноним (26), 10:55, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чего сказать то хотел?
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 11:11, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что местные хейтеры просто лицемеры.
    Хотя это вроде и так понятно.

    ps есть вариант что он опенБЗДю за ОС не считают, что тоже вполне оправдано.

     

  • 1.32, ИмяХ (ok), 11:08, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если регрессия в новых версиях Clang, значит нужно прекратить поддержку Clang, логично же?
     
     
  • 2.35, Аноним (34), 11:12, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ты хотел от "стаи мартышек наяривающих на безопасность"(с) ?
    Осилить они не могут, значит надо просто удалить.
    В принципе подход жизнеспособный, но что делать когда платформ не останется?
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 12:10, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Живых платформ сейчас две. Ещё две, максимум три, имеет хоть какой-то смысл поддерживать. И нет, сабж не из их числа.
     
  • 3.43, tkzv (ok), 12:24, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "стаи мартышек наяривающих на безопасность"

    При каких обстоятельствах это было сказано, не напомнишь?

     
     
  • 4.46, Аноним (46), 13:21, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> "стаи мартышек наяривающих на безопасность"
    > При каких обстоятельствах это было сказано, не напомнишь?

    Тео и его стая кидались какахами в сторону ядра.
    Впрочем прошло 18 лет и можно посмотреть где сейчас ядро, а где опенБЗДя.
    Время рассудило)


     

  • 1.39, Аноним (39), 12:01, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Вариант возвращения на использование GCC 4 отброшен из-за того, что многие порты требуют компилятора с поддержкой стандарта C++ 11.

    Вариант с переходом на GCC 15 ?

     
     
  • 2.45, Sserj (?), 13:17, 17/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.50, Анонимм (??), 13:43, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Вариант возвращения на использование GCC 4 отброшен из-за того, что многие порты требуют компилятора с поддержкой стандарта C++ 11.
    > Вариант с переходом на GCC 15 ?

    И сильно дебиану это помогло? (там mipsel64el еще в прошлом году из новых веток удалили). Просто оно видимо в сабже последние годы по остаточному принципу поддерживалось ... до первой серьезной поломки.


     
  • 2.51, Аноним (51), 13:44, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или на clang 19?
     

  • 1.42, dannyD (?), 12:24, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня на risc-v сборка комплекта llvm + clang, занимает сутки, и это (((

    А тут 10 дней, это. ... обзац.

     
     
  • 2.49, Аноним (51), 13:41, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я с 2005 по примерно 2020 год сидел на лфс. Ушёл среди прочего по причине повсеместного проникновения ржавой заразы, потому что желания тратить кучу времени на пересборки LLVM не было. Почему-то GCC собирается быстрее в разы, а работает лучше.
     

  • 1.47, name (??), 13:36, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Они так сторонятся гпл 3 версии, чтобы сохранить свободу быть тивоизированным рабом?
     
     
  • 2.52, Анонимм (??), 13:45, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они так сторонятся гпл 3 версии, чтобы сохранить свободу быть тивоизированным рабом?

    Хм ... расскажи почему выкидывание этой же архитектуры в дебияне - "этодругое!"?
    https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2025/11/msg00001.html
    >

     

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