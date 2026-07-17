OpenBSD прекратил поддержку аппаратной платформы Loongson из-за регресии в Clang

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|3.24, Аноним (24), 10:43, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Архитектура нужна китайцам, а вот OpenBSD на ней явно не нужен.
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|2.9, Жироватт (ok), 09:47, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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...Но на третий месяц своего заключения индеец Зоркий Глаз заметил, что у их камеры не было одной стены, а ещё через месяц - вождь Быстрый Ум - решил всё-таки убежать...
Да лет пять уже со всеми BSD, кроме NetBSD уже происходит какая-то нездоровая движуха
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|4.19, IMBird (ok), 10:15, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А разве недавно вышедший «Иртыш» не на лунгсоне? Там как раз всякие байкаловцы налетели с визгами, что импортозамещение – это только когда arm с наклейкой от кого надо и поверх сборочка линукса с обоями под хохлому.
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|5.20, Аноним (12), 10:21, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Именно так и есть, но созданная в 2025 году Трамплин Электроникс вдруг создала отечественный импортозамещённый "Иртыш".
Это не какие-то Intel или AMD, которые годы тратят только на смену поколения.
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|5.27, Kilrathi (ok), 10:53, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Судя по тому, что проблема "оформлена" на уровне mipsel/mips64el, под раздачу попадает Байкал-Т1
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|1.5, Аноним123 (?), 09:37, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сказать Клоду что clang такой-то работает, clang такой-то нет с такой ошибкой, найди патч который внес деградацию?
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|2.7, Аноним (7), 09:41, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну да за пару дней можно было наклепать патч да и собирать не нужно все вероятно
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|2.21, нах. (?), 10:38, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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клава не очень удачно работает с удаленным доступом к сборочным песочницам, а на самом луньсуне вряд ли вообще запустится, так что проще забить болт чем платить за токены.
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|3.36, Аноним (36), 11:28, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Через ссх долбит нормально, хотя скорость разработки немного страдает, да. А еще может делать скриншоты через spectacle и анализировать результат.
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|3.37, Аноним (36), 11:31, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Более того, на QNX 6.5.0 Клавдий долбил таргет сначала через телнет, а потом через пихон-скрипт, использующий raw-sockets. Как для выполнения команд, так и пересылки файлов.
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|3.41, Аноним123 (?), 12:19, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> клава не очень удачно работает с удаленным доступом к сборочным песочницам, а
> на самом луньсуне вряд ли вообще запустится, так что проще забить
> болт чем платить за токены.
Ничего удалённого. Тут очевидно идёт речь про кросс компиляцию.
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|2.33, localhostadmin (ok), 11:10, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> цикл самосборки clang на имеющемся компьютере с CPU Loongson занимает 10 дней
Мне кажется, тут проблема не в поиске патча
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|1.11, Жироватт (ok), 09:50, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Сопровождавший платформу Loongson разработчик отметил, что у него нет времени и сил разбирать причины возникшей регрессии, особенно с учётом того, что цикл самосборки clang на имеющемся компьютере с CPU Loongson занимает 10 дней.
Купить на Алибабе новый и заказать доставку до дома на может из-за тарифов на товары из Китая?
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|2.17, Ананас (?), 10:11, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Хозяин запретил.
В самом Китае опёнок безопасной системой не считается и к той же фряхе доверия у них почему-то больше.
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|2.23, нах. (?), 10:39, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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может, но ему нужен номер твоей карты и цифры с обратной стороны.
(а свои деньги тратить на предоставление косоглазым бесплатного софта он не нанимался)
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|2.38, Аноним (38), 11:38, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Купить на Алибабе новый и заказать доставку до дома на может из-за тарифов на товары из Китая?
Сказано же - поставка заказа из Китая 10 дней, но это неточно. Последнее время, кстати, сроки всё чаще сдвигаются вправо, и отслеживание по трек-номеру показывает только начало и конец пути, а что в середине - молчок.
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|2.31, Аноним (31), 10:59, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это другая архитектура, не Loongson, который MIPS, а LoongArch, который больше на RISC-V похож.
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|1.28, Аноним10084 и 1008465039 (?), 10:53, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Помню кто-то мне пояснял, что Раст строго нельзя в ядра ОС, потому что поддержка платформ у него слабая, что мол нужно ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ платформы строжайше поддерживать на Tier 1. А тут у OpenBSD отвалилась ж... платформа целая, из-за Clang, и это нормально)
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|3.34, Аноним (34), 11:11, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что местные хейтеры просто лицемеры.
Хотя это вроде и так понятно.
ps есть вариант что он опенБЗДю за ОС не считают, что тоже вполне оправдано.
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|1.32, ИмяХ (ok), 11:08, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если регрессия в новых версиях Clang, значит нужно прекратить поддержку Clang, логично же?
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|2.35, Аноним (34), 11:12, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что ты хотел от "стаи мартышек наяривающих на безопасность"(с) ?
Осилить они не могут, значит надо просто удалить.
В принципе подход жизнеспособный, но что делать когда платформ не останется?
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|3.40, Аноним (40), 12:10, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Живых платформ сейчас две. Ещё две, максимум три, имеет хоть какой-то смысл поддерживать. И нет, сабж не из их числа.
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|3.43, tkzv (ok), 12:24, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "стаи мартышек наяривающих на безопасность"
При каких обстоятельствах это было сказано, не напомнишь?
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|4.46, Аноним (46), 13:21, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> "стаи мартышек наяривающих на безопасность"
> При каких обстоятельствах это было сказано, не напомнишь?
Тео и его стая кидались какахами в сторону ядра.
Впрочем прошло 18 лет и можно посмотреть где сейчас ядро, а где опенБЗДя.
Время рассудило)
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|1.39, Аноним (39), 12:01, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Вариант возвращения на использование GCC 4 отброшен из-за того, что многие порты требуют компилятора с поддержкой стандарта C++ 11.
Вариант с переходом на GCC 15 ?
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|2.50, Анонимм (??), 13:43, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Вариант возвращения на использование GCC 4 отброшен из-за того, что многие порты требуют компилятора с поддержкой стандарта C++ 11.
> Вариант с переходом на GCC 15 ?
И сильно дебиану это помогло? (там mipsel64el еще в прошлом году из новых веток удалили). Просто оно видимо в сабже последние годы по остаточному принципу поддерживалось ... до первой серьезной поломки.
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|1.42, dannyD (?), 12:24, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У меня на risc-v сборка комплекта llvm + clang, занимает сутки, и это (((
А тут 10 дней, это. ... обзац.
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|2.49, Аноним (51), 13:41, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я с 2005 по примерно 2020 год сидел на лфс. Ушёл среди прочего по причине повсеместного проникновения ржавой заразы, потому что желания тратить кучу времени на пересборки LLVM не было. Почему-то GCC собирается быстрее в разы, а работает лучше.
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|1.47, name (??), 13:36, 17/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Они так сторонятся гпл 3 версии, чтобы сохранить свободу быть тивоизированным рабом?
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