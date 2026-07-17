OpenBSD прекратил поддержку аппаратной платформы Loongson из-за регресии в Clang

Из OpenBSD удалена поддержка платформы Loongson, добавленной в 2010 году для MIPS-совместимых китайских процессоров Loongson 2E и 2F. В качестве причины удаления отмечаются проблемы со сборкой для платформы mips64el в новых версиях компилятора Clang. После попытки выполнить самосборку clang 22 (сборка кода clang 22 с использованием компилятора clang 22) стали возникать аварийным завершения, которые не проявлялись при сборке clang 22 при помощи clang 19.

Сопровождавший платформу Loongson разработчик отметил, что у него нет времени и сил разбирать причины возникшей регрессии, особенно с учётом того, что цикл самосборки clang на имеющемся компьютере с CPU Loongson занимает 10 дней. Вероятно регрессия связана с обработкой порядка следования байт, так как на MIPS-платформе Octeon проблема не проявляется (Loongson - Little-Endian, Octeon - Big-Endian). Вариант возвращения на использование GCC 4 отброшен из-за того, что многие порты требуют компилятора с поддержкой стандарта C++ 11.



