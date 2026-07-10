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Десятый экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny

10.07.2026 14:50 (MSK)

Опубликован десятый выпуск среды рабочего стола Orbitiny Desktop, написанной с нуля с использованием фреймворка Qt. Проект пытается совместить некоторые инновационные идеи, которые раньше не встречались в пользовательских окружениях, с традиционными элементами, такими как панель с поддержкой плагинов, меню приложений и рабочий стол, на котором можно размещать ярлыки. Работа пока сосредоточена на запуск в окружениях на базе X-сервера, но в будущем не исключается добавление поддержки Wayland. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPL.

Из специфичных для Orbitiny возможностей отмечается: вызов действий через экранные жесты (очерчивание мышью определённого контура на пустой области рабочего стола); метки на пиктограммах (показываются для новых, изменённых, пустых или перемещённых через буфер обмена файлов, а также пустых каталогов); возможность вставки файла одновременно в несколько выбранных каталогов; поддержка размещения содержимого рабочего стола в любом каталоге (не только в $HOME/Desktop); использование отдельных десктоп-каталогов для каждого виртуального рабочего стола и монитора. Список типовых возможностей Orbitiny можно посмотреть в прошлом анонсе.

Среди изменений:

  • Добавлена новая панель управления, предоставляющая возможности для изменения настроек, просмотра информации о системе и доступа к внешним конфигураторам. Навигация по встроенным страницам с настройками осуществляется через боковую панель, а вызов внешних конфигураторов через настраиваемые кнопки в верхней части экрана.
  • Реализована поддержка закрепления панели задач в любой части экрана и изменения размера мышью, а также прокрутки содержимого панели вращением колеса на мыши.
  • На панель добавлена кнопка для вызова диалога со списком окон запущенных приложений и возможностью фильтрации окон по названию.
  • Предложен новый апплет с меню быстрого запуска, вызываемый нажатием на кнопку "…" после списка закреплённых ярлыков приложений.
  • В меню приложений добавлены новые секции: "Orbitiny Programs" для доступа к встраиваемым в меню апплетам конфигуратора, и "Local Programs" со списком программ, для которых в каталоге ~/.local/share/applications размещены desktop-файлы.
  • Появилась возможность изменения тем оформления на лету (сразу после редактирования CSS-файлов) без перезапуска среды рабочего стола.
  • Интерфейсы для запуска команд и отслеживания нагрузки на CPU преобразованы в однокнопочные апплеты.
  • В файловом менеджере список вкладок перемещён в область под заголовком окна, а слайдер для изменения размера пиктограмм - в левый нижний угол.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Девятый экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny
  3. OpenNews: Восьмой экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny
  4. OpenNews: Седьмой экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny
  5. OpenNews: Пятый экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny
  6. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Trinity 14.1.6, продолжающего развитие KDE 3.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65881-orbitiny
Ключевые слова: orbitiny, qt
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:04, 10/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше скроллбаров богу скроллбаров.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:25, 10/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше отступов и пустого пространства богу энтропии!
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 15:30, 10/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего эти пиксели экономить? Органично же как раз.
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:04, 10/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >экспериментальный выпуск

    Пока что выглядит неюзабельным, как будто взяли части стилей из MacOS, Windows, KDE и всё смешали.

     
  • 1.3, Аноним (3), 15:09, 10/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > некоторые инновационные идеи, которые раньше не встречались в пользовательских окружениях

    что за идеи-то

     
  • 1.4, Аноним (4), 15:09, 10/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Норм, хоть и чувствуется закос под мак и 11 винду, но пойдёт, мне нра.
     
  • 1.5, Аноним (7), 15:18, 10/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И этот скруглился...
     
  • 1.6, Аноним (9), 15:22, 10/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если плагин это не виджет, то интересно потыкать.
     
  • 1.8, IMBird (ok), 15:29, 10/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.10, Аноним (7), 15:33, 10/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 15:34, 10/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    X Server :/
     
  • 1.14, Жироватт (ok), 15:48, 10/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.15, Аноним (15), 15:54, 10/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классно выглядит, так еще и язык и лицензия хорошие.
     

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