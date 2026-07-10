Десятый экспериментальный выпуск среды рабочего стола Orbitiny

Опубликован десятый выпуск среды рабочего стола Orbitiny Desktop, написанной с нуля с использованием фреймворка Qt. Проект пытается совместить некоторые инновационные идеи, которые раньше не встречались в пользовательских окружениях, с традиционными элементами, такими как панель с поддержкой плагинов, меню приложений и рабочий стол, на котором можно размещать ярлыки. Работа пока сосредоточена на запуск в окружениях на базе X-сервера, но в будущем не исключается добавление поддержки Wayland. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPL. Из специфичных для Orbitiny возможностей отмечается: вызов действий через экранные жесты (очерчивание мышью определённого контура на пустой области рабочего стола); метки на пиктограммах (показываются для новых, изменённых, пустых или перемещённых через буфер обмена файлов, а также пустых каталогов); возможность вставки файла одновременно в несколько выбранных каталогов; поддержка размещения содержимого рабочего стола в любом каталоге (не только в $HOME/Desktop); использование отдельных десктоп-каталогов для каждого виртуального рабочего стола и монитора. Список типовых возможностей Orbitiny можно посмотреть в прошлом анонсе. Среди изменений: Добавлена новая панель управления, предоставляющая возможности для изменения настроек, просмотра информации о системе и доступа к внешним конфигураторам. Навигация по встроенным страницам с настройками осуществляется через боковую панель, а вызов внешних конфигураторов через настраиваемые кнопки в верхней части экрана.

Реализована поддержка закрепления панели задач в любой части экрана и изменения размера мышью, а также прокрутки содержимого панели вращением колеса на мыши.

На панель добавлена кнопка для вызова диалога со списком окон запущенных приложений и возможностью фильтрации окон по названию.

Предложен новый апплет с меню быстрого запуска, вызываемый нажатием на кнопку "…" после списка закреплённых ярлыков приложений.

В меню приложений добавлены новые секции: "Orbitiny Programs" для доступа к встраиваемым в меню апплетам конфигуратора, и "Local Programs" со списком программ, для которых в каталоге ~/.local/share/applications размещены desktop-файлы.

Появилась возможность изменения тем оформления на лету (сразу после редактирования CSS-файлов) без перезапуска среды рабочего стола.

Интерфейсы для запуска команд и отслеживания нагрузки на CPU преобразованы в однокнопочные апплеты.

В файловом менеджере список вкладок перемещён в область под заголовком окна, а слайдер для изменения размера пиктограмм - в левый нижний угол.



