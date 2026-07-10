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|3.33, Аноним (33), 11:55, 10/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И прирост производительности аналитических запросов в 300 раз. А ну да ладно, мелочь, просто игрушки...
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|4.35, xsignal (ok), 11:58, 10/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это сказки уже или плата за этот "прирост" - снижение надёжности на 300%
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|2.13, knike (?), 11:21, 10/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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проведение экспериментов по изменению внутреннего устройства и созданию версии PostgreSQL, избавленной от архитектурных ограничений, от которых не удаётся избавиться по историческим причинам
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|1.2, aname (ok), 11:12, 10/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> переписанной на языке Rust c использованием транслятора c2rust и AI-ассистента
Без нейросети не осиливают уже переписать.
Rust. Итоги.
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|1.3, Аноним (3), 11:13, 10/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> А зачем этот клон, если есть нормальный PostgreSQL? :/
Зачем вообще что-то делать, если уже всё есть?
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|1.4, Аноним (4), 11:13, 10/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И найдутся же дураки, которые этим неиронично будут пользоваться. Я уверен.
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|1.5, Аноним (5), 11:13, 10/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Да-да-да, знаем мы эти 146% прохождения тестов на совместимость, в убунте ржавый бизибокс отваливается каждый раз когда его пытаются пропихнуть.
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|2.14, Аноним (14), 11:22, 10/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Дык это только показывает что тесты не покрывают то, что должны покрывать.
От улучшения тестов выигрывают все, в том числе GNU coreutils.
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|3.16, freehck (ok), 11:26, 10/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дык это только показывает что тесты не покрывают то, что должны покрывать.
Кому должны? Тесты — это не формальная спецификация. Их пишут, чтобы отлавливать регрессы, а не для того, чтобы всякие Васяны могли переписать твой продукт. Это принципиально две разные задачи.
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|1.8, Аноним (8), 11:16, 10/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не, ну технически можно гонять нейронку, пока все тесты не начнут выполняться. Но что там с производительностью, архитектурой?
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|2.12, Аноним (12), 11:21, 10/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Растофили не умеют в архитектуру, они умеют только брать чужое спроектированное и переписывать на свою ржавчину, попутно не забывая поливать помоями тех, чей дизайн они используют.
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|3.26, Аноним (26), 11:45, 10/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, не будьте таким категоричным, есть те кто пилят нормальные вещи в плане архитектуры: пример тот же cosmic, или создатели arti клиент tor - это не просто переписывание.
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|2.17, Пыщь (?), 11:27, 10/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты чего? Там святагая ржавчина! У неё нет разыменованный указатель, переполнение буфера, выход за границы, УБ-УБ-УБ, ЦВЕ, дискета, снуборд.
А ещё ... "инфантильный ты"! (тут на форуме один мощно задвигает термины, смысл которых ему, видимо, малопонятен, я лишь жалкая пародия на оного, но стараюсь не сильно отставать).
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|1.10, Аноним (10), 11:18, 10/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Когда оно тихонечко съест или испортит данные, ИИ скажет юзеру: я очень извиняюсь, вы правы, мне не стоило этого делать.
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|2.24, Аноним (24), 11:40, 10/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я позволил себе деструктивную операция без явного призыва сделать бэкап))) плавали знаем
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|1.11, freehck (ok), 11:21, 10/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> По словам автора проекта, в настоящее время ведётся работа над следующей версией pgrust, в которой вместо пула рабочих процессов реализована многопоточная модель обработки соединений, а также задействованы дополнительные оптимизации, такие как пакетная обработка строк в таблицах и упреждающая загрузка данных. При тестировании инструментарием percona-tpcc при обработке транзакций новая версия pgrust оказалась быстрее штатного PostgreSQL на 50%, а при обработке аналитических запросов - в 300 раз.
Да неужели. Да, это быстрее, кто ж спорит. Однако любая ошибка в коде воркера приведёт к порче памяти мастер-процесса. Разработчик выбирает явно неразумный трейдофф. Я очень сомневаюсь, что транслятор смог переписать всё с учётом потоко-безопасности и без unsafe-ов.
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|1.18, Аноним (26), 11:27, 10/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Страшно представить если кому-то придется поддерживать такой код:( Зато теперь понятно для чего нужен ИИ, так как Rust и C++ это изначально языки не для людей;)
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|2.19, Аноним (12), 11:30, 10/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> C++ это изначально языки не для людей
Ты как бы врать то ври, но не завирайся. C++ появился в 1985 и до примерно C++ или чуть позже был вполне себе нормальным языком с лаконичным синтаксисом. Ты точно уверен и не брешишь, что C++ с первого дня (как ты сказал - изначально) не был для людей?
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|3.29, Аноним (29), 11:49, 10/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таки без С++ не было бы Qt. Да и непонятно, получилось бы Qt на каком-нибудь другом языке (на Rust бы не получилось).
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|4.34, Аноним (26), 11:58, 10/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да никто не отбирает заслуги С++. В свое время он отлично сослужил свою службу. Однако это не отменяет тот факт, что в текущем виде это язык для ИИ. Это уродливый и опасный монстр, над сложностью которого полностью утрачен контроль и колличество страниц в том же стандарте тому подтверждение.
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|2.21, нах. (?), 11:30, 10/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дык эта - клава, подержи...тьфу, опечатался - поддержи кота!
другой вопрос - кому оно нахрен такое надо за те деньги.
тут в существующем-то постгрезе ничего толком не получается исправить, что с клавой, что без... один вон цельный core dev пыжился-пыжился, уже почти совсем готов был (снова!) избавить нас от формата нуждающегося в vacuum - упс, оподливился. Давайте говорит все выкинем и целиком заново ядро напишем, а то мой патч не работает.
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|3.23, Аноним (26), 11:38, 10/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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IT гигантам это надо! Ставка на человек + ИИ агенты уже сделана, глупо это отрицать.
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|4.27, Аноним (24), 11:48, 10/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ой, как будто it гиганты никогда не садились в лужу, да они вроде как только это и делают, аппаратные рейды, кому нужны сейчас? а как бродком то их продвигал, сколько раз эпл прыгала по архитектурам процов? ну, про интел думаю не надо рассказывать, так слить надо уметь, амд может оплот логики и стабильности? все деньги мира к ним потекли, и чего, драйверов нормальных написать не могут, инструкции отключают.
> глупо это отрицать
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|1.25, Аноним (25), 11:41, 10/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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PostgreSQL написан на чистом C, собирается очень быстро и оставьте его на чистом C
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|1.36, xsignal (ok), 12:00, 10/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тесты проходит, а то, что не покрыто тестами - фантазия нейросети и неопределённое поведение...
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