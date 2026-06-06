GNOME File Previewer перешёл на GTK4, в GJS улучшена поддержка TypeScript

Проект GNOME опубликовал еженедельный отчёт, в котором отмечено портирование приложения File Previewer (sushi), используемого в GNOME для предпросмотра содержимого файлов, на библиотеку GTK4, компоненты оформления интерфейса libadwaita, бэкенд изолированной загрузки изображений Glycin и язык построения интерфейса Blueprint. В File Previewer также реализована поддержка тёмной темы оформления и плавающих панелей инструментов, модернизирован код для использования модулей EcmaScript.

Для JavaScript-движка GJS, применяемого в GNOME Shell, Polari и GNOME Documents, развивается фреймворк gjsify, добавляющий поддержку языка TypeScript. Из последних достижений в gjsify отмечена возможность выполнения компилятора TypeScript внутри GJS, что позволяет обойтись без Node.js для запуска tsc. Добавлена встроенная команда "gjsify install", которую можно использовать вместо "npm install".

Опубликован музыкальный проигрыватель Vinyl 1.4.0, написанный на Rust и ставший первым мультимедийным приложением GNOME, поддерживающим загрузку текстов песен напрямую из тегов ID3v2. В новой версии также появилась возможность загрузки отдельных изображений обложек для каждого трека, добавлена кнопка открытия каталога с текущим треком, реализованы всплывающие подсказки, появилась возможность поиска по расширениям.

Опубликован первый выпуск приложения Contributor Atlas с наглядной интерактивной картой участников разработки и истории развития проекта GIMP.

Опубликован выпуск Gitte 0.6.0, клиента для работы с Git для GNOME, написанного с использованием GTK4, libadwaita и Relm4.