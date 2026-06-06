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GNOME File Previewer перешёл на GTK4, в GJS улучшена поддержка TypeScript

06.06.2026 21:53 (MSK)

Проект GNOME опубликовал еженедельный отчёт, в котором отмечено портирование приложения File Previewer (sushi), используемого в GNOME для предпросмотра содержимого файлов, на библиотеку GTK4, компоненты оформления интерфейса libadwaita, бэкенд изолированной загрузки изображений Glycin и язык построения интерфейса Blueprint. В File Previewer также реализована поддержка тёмной темы оформления и плавающих панелей инструментов, модернизирован код для использования модулей EcmaScript.

Для JavaScript-движка GJS, применяемого в GNOME Shell, Polari и GNOME Documents, развивается фреймворк gjsify, добавляющий поддержку языка TypeScript. Из последних достижений в gjsify отмечена возможность выполнения компилятора TypeScript внутри GJS, что позволяет обойтись без Node.js для запуска tsc. Добавлена встроенная команда "gjsify install", которую можно использовать вместо "npm install".

Опубликован музыкальный проигрыватель Vinyl 1.4.0, написанный на Rust и ставший первым мультимедийным приложением GNOME, поддерживающим загрузку текстов песен напрямую из тегов ID3v2. В новой версии также появилась возможность загрузки отдельных изображений обложек для каждого трека, добавлена кнопка открытия каталога с текущим треком, реализованы всплывающие подсказки, появилась возможность поиска по расширениям.

Опубликован первый выпуск приложения Contributor Atlas с наглядной интерактивной картой участников разработки и истории развития проекта GIMP.

Опубликован выпуск Gitte 0.6.0, клиента для работы с Git для GNOME, написанного с использованием GTK4, libadwaita и Relm4.



  1. Главная ссылка к новости (https://thisweek.gnome.org/pos...)
  2. OpenNews: В GNOME SDK добавлена поддержка языка построения интерфейсов Blueprint
  3. OpenNews: Выпуск библиотеки Libadwaita 1.8 для создания интерфейсов в стиле GNOME
  4. OpenNews: Представлен GTK2-NG, форк библиотеки GTK2
  5. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.22 со встроенным движком отрисовки SVG
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65632-gnome
Ключевые слова: gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним83 (?), 23:42, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После чтения таких новостей о прогрессе так и хочется сказать: "остановите, я тут сойду и пройдусь пешком до позапрошлой остановки".
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:44, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто очередной проект "перешёл на".
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:29, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >После чтения таких новостей

    Это просто еженедельный отчёт, к чему ваша снисходительность ?
    https://thisweek.gnome.org

     

  • 1.6, Аноним (6), 23:46, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для JavaScript-движка GJS, применяемого в GNOME Shell, Polari и GNOME Documents, развивается фреймворк gjsify

    Это хороший нативный и быстрый жаваскрипт, а вот в электроне плохой и тормозной, я все правильно понял?

     
  • 1.7, Аноним (7), 23:47, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > музыкальный проигрыватель [...] ставший первым мультимедийным приложением GNOME, поддерживающим загрузку текстов песен напрямую из тегов ID3v2. [...]также появилась возможность загрузки отдельных изображений обложек для каждого трека, добавлена кнопка открытия каталога с текущим треком, реализованы всплывающие подсказки

    GNOME держит марку. В 2026 запилили базовые фичи, которые были в каждом нормальном плеере начала нулевых. Не, ну вы видели: обложки альбомов и всплывающие подсказки! 🤯

    Вот что получается, когда в 100500 раз с нуля писать свой NIH плеер/редактор/etc.

     
     
  • 2.8, Аноним83 (?), 23:54, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я хотел написать примерно тоже самое, потом подумал что наверное парсинг был, просто зачем то тексты песен ещё стали вытаскивать, какая то бесполезная фича если ты не караоке плеер.
    Выглядит как студенческий проект :)
     
     
  • 3.9, Аноним (7), 00:15, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зачем то тексты песен ещё стали вытаскивать, какая то бесполезная фича если ты не караоке плеер.

    В жанрах типа death metal без текстов песен вообще фиг разбери, о чем поется.

     
     
  • 4.14, Аноним83 (?), 01:51, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вам содержание, то лучше лекции включайте.
     
  • 2.12, Аноним (12), 01:30, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот что получается, когда в 100500 раз с нуля писать свой NIH плеер/редактор/etc.

    а что предлагаете студентам делать? В науку никто не хочет, все хотят х*як-х*як и мальдивы.

     
     
  • 3.13, Аноним (10), 01:39, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В науку никто не хочет, все хотят х*як-х*як и мальдивы.

    В каком НИИ работаете ?

     
     
  • 4.15, Аноним (12), 02:15, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    работают рабы!
     

  • 1.11, СисадминА (?), 00:34, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть теперь это возможно реализовать напрмер в xfce4 а именно в thunar?
     

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