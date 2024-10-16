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Репозиторий с кодом WinAmp удалён с GitHub

16.10.2024 21:39

Компания Llama Group, которая в сентябре опубликовала исходный код мультимедийного проигрывателя Winamp, удалила репозиторий проекта с GitHub. Причины удаления не поясняются, но ранее в репозитории было выявлено множество утечек и нарушений копилефт лицензий. В частности, после публикации в репозитории WinAmp был обнаружен код проданного другой компании коммерческого сервера SHOUTcast, чужой проприетарный код и сертификат для формирования цифровых подписей, а также несколько изменённых файлов из других проектов, распространяемых под лицензией GPL (Winamp не может использовать в своём составе GPL-код без перевода собственного кода на лицензию, совместимую с GPL).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: В коде Winamp обнаружено нарушение лицензии GPL
  3. OpenNews: Опубликован исходный код мультимедийного проигрывателя Winamp
  4. OpenNews: Анонсировано открытие кода Winamp и переход к совместной разработке
  5. OpenNews: Доступ к данным из удалённых и приватных репозиториев на GitHub, имеющих форки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62063-winamp
Ключевые слова: winamp
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  • 1.1, Аноним (1), 21:40, 16/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:42, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Недолго музыка играла.

    А нефиг копилефтом подтираться.

     

  • 1.4, Аноним (4), 21:43, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    На бэкап этого поделия можно посмотреть тут: https://archive.softwareheritage.org/browse/origin/directory/?origin_url=https://github.com/WinampDesktop/winamp
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 21:46, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше даже так: https://web.archive.org/web/20240924143858if_/https://codeload.github.com/Wina
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 21:48, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что может быть веселее эффекта Стрейзанд!
     
     
  • 4.14, Аноним (2), 21:57, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я сделал слепок немедленно, как только первый раз их репу открыл. Одного взгляда было достаточно чтоб понять что там золотая шахта нарушенных лицензий и стыренного кода.
     
  • 3.8, Аноним (7), 21:50, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, Вебархив уже подняли в достаточной степени, чтоб оттуда скачать что-то можно было, воу
     
  • 3.13, Аноним (7), 21:54, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там 766 Мб. Просто для справки, вдруг кто с мобильного сидит.
     
  • 2.27, kusb (?), 23:01, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь портируют под Эльбрус.
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:52, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    прогрыватель от слова проигрывать.
     
  • 1.11, Аноним (11), 21:53, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не жалко. Все посмотрели какая непристойность эта попсовая проприетарщина изнутри, и ладно.
     
     
  • 2.26, kusb (?), 22:59, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато она внутри полна жизни.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 23:02, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хищной жизни
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:53, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чтож они какие неопределенные не определяться то)
     
  • 1.15, Fracta1L (ok), 22:02, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надо ж было так опростаться.
     
     
  • 2.28, kusb (?), 23:02, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто открывают код одни, а пишут - другие. Бюракратия она такая.
     

  • 1.18, Аноним (18), 22:11, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в репозитории WinAmp был обнаружен код проданного другой компании коммерческого сервера SHOUTcast, чужой проприетарный код и сертификат для формирования цифровых подписей, а также несколько изменённых файлов из других проектов, распространяемых под лицензией GPL

    проприетарщина такая проприетарщина...

     
     
  • 2.29, kusb (?), 23:02, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Де юре проприетарщина.
     

  • 1.19, Аноним (19), 22:27, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это, кстати, пример всем, кто ноет, мол, «зачем писали сами, лучше бы взяли васяноподелие XYZ». Вот так вот возьмёшь, а там «чужой проприетарный код».
     

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