Репозиторий с кодом WinAmp удалён с GitHub

Компания Llama Group, которая в сентябре опубликовала исходный код мультимедийного проигрывателя Winamp, удалила репозиторий проекта с GitHub. Причины удаления не поясняются, но ранее в репозитории было выявлено множество утечек и нарушений копилефт лицензий. В частности, после публикации в репозитории WinAmp был обнаружен код проданного другой компании коммерческого сервера SHOUTcast, чужой проприетарный код и сертификат для формирования цифровых подписей, а также несколько изменённых файлов из других проектов, распространяемых под лицензией GPL (Winamp не может использовать в своём составе GPL-код без перевода собственного кода на лицензию, совместимую с GPL).



