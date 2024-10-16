Репозиторий с кодом WinAmp удалён с GitHub

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|4.14, Аноним (2), 21:57, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я сделал слепок немедленно, как только первый раз их репу открыл. Одного взгляда было достаточно чтоб понять что там золотая шахта нарушенных лицензий и стыренного кода.
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|3.8, Аноним (7), 21:50, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, Вебархив уже подняли в достаточной степени, чтоб оттуда скачать что-то можно было, воу
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|3.13, Аноним (7), 21:54, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там 766 Мб. Просто для справки, вдруг кто с мобильного сидит.
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|1.11, Аноним (11), 21:53, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не жалко. Все посмотрели какая непристойность эта попсовая проприетарщина изнутри, и ладно.
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|2.28, kusb (?), 23:02, 16/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто открывают код одни, а пишут - другие. Бюракратия она такая.
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|1.18, Аноним (18), 22:11, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в репозитории WinAmp был обнаружен код проданного другой компании коммерческого сервера SHOUTcast, чужой проприетарный код и сертификат для формирования цифровых подписей, а также несколько изменённых файлов из других проектов, распространяемых под лицензией GPL
проприетарщина такая проприетарщина...
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|1.19, Аноним (19), 22:27, 16/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это, кстати, пример всем, кто ноет, мол, «зачем писали сами, лучше бы взяли васяноподелие XYZ». Вот так вот возьмёшь, а там «чужой проприетарный код».
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