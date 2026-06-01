Разработаны правила использования AI в проекте Rust

|1.1, Аноним (1), 16:40, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Язык, на котором невозможно писать без AI, запретил изменения сделанные AI. Сами себе в }I{опу выстрелили.
|2.4, Аноним (4), 16:42, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Язык, на котором невозможно писать без AI
Это из твоего личного опыта?
|3.8, Аноним (8), 17:02, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
там синтаксис на Си не похож, поэтому чувак дальше хеллоуворда не осилил
|6.29, Аноним (4), 18:11, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Чем он конкретно ужасней? Скобки, функции, типы, шаблонные аргументы, структуры - всё как в плюсах 1 в 1.
|7.36, Аноним (36), 19:02, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И букв столько же! Только с каких пор синтаксис описывается символами?
|5.22, warlock66613 (ok), 17:50, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Нет, не такой же и на то есть причины. Из бросающегося в глаза:
- обязательные фигурные скобки у 'if' и 'while' и нотсутствие круглых скобок,
- необязательный 'return',
- типы справа от переменных, сами типы читаются слева направо,
- явное указание мутабельности,
- иной синтаксис функций: 'fn name(...) -> Result'.
|3.45, Аноним (45), 20:23, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> Язык, на котором невозможно писать без AI
> Это из твоего личного опыта?
Его опыт не позволил даже прочитать Раст, а ты про "писать". 😂
|3.14, Аноним (14), 17:16, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
всё правильно — сначала появился раст, а вот инструменты для работы с ним осилили только недавно
|3.21, Аноним (20), 17:48, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И без нейронок на нем ничего не написали ни даже не переписали.
|2.27, нах. (?), 18:09, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
не, ну писать-то можно. Читать потом, продираясь через вырвиглазные закорючки и чинить понаписанное - вот в чем проблема на самом-то деле.
При этом я охотно поверю, что поскольку читающих и чинящих вообще мало, а закорючек много - то им и присылали отборнейший нейрослоп. И дальше будут.
|2.41, Аноним (45), 19:55, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Язык, на котором невозможно писать без AI,
Странно такое писать в тот момент, когда AI спасает индустрию от вулнов в сишочном коде.
Ведь оказалось, что только с ИИ можно писать (теоретически) недырявый сишочный код, а более полувека самых компетентных кодеров со статическими анализаторами наперевес с этим так и не справились.
|1.3, Аноним (4), 16:41, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> При этом правила разрешают использование AI для анализа, изучения, рецензирования и проверки кода.
Святая наивность, как будто кто-то бы их разрешения на это спрашивал.
> правила запрещают передачу кода, сгенерированного через AI, в основной репозиторий rust-lang/rust
На самом деле, не будут спрашивать и на это. Я не буду. И это правильно - меньше рекламы антропику, меньше предвзятости на ревью. Докажут что я шлю слоп - велкам меня забанить.
|2.10, мяв (?), 17:04, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
чтото мне подсказывает, что скоро таким же образом "сопротивляться" будет какой нибудь фсф, после пары перебиваний гпл'а иишкой
|3.15, Аноним (15), 17:22, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>чтото мне подсказывает, что скоро таким же образом "сопротивляться" будет какой нибудь фсф, после пары перебиваний гпл'а иишкой
Можно и наоборот бсд на гпл перебить, вон ядро некоторые хотят на гпл3 апдейтнуть.
|3.25, Аноним (4), 18:05, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну это не "такой же образ", у этих дармоедов же даже кода своего нет чтобы в нём вахтёрствовать, они могут только судиться чтобы "представлять интересы сообщества СПО", на деле его раскалывая. Посмотрим. chardet - первая пташка, будут ещё.
|1.5, Аркагоблин (?), 16:47, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вы это слышали?)
Кто там радовался что во Flathub запретили любой ИИ код? Так вот, теперь там запрещено всё что использует Rust, так как он теперь содержит/будет содержать ИИ-код.
|2.32, Аноним (32), 18:24, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как будто это что-то плохое. Flathub - это такой же Snap Store, только от RedHat. И если он загнётся или останется без Растишки, пострадают только пользователи RedHat-экосистемы и 3.5 анонимуса, зачем-то поставившие это Г в более кошерный дистрибутив
|1.9, Аркагоблин (?), 17:04, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
То есть они разрешили использовать ИИ для анализа или изучения? А кто-то запрещал? А разрешить дышать они не хотят? Это не их собачье дело как я изучаю код, они могут разве что запретить использовать ИИ для генерации кода и отправки этого в репозиторий. Богами себя возомнили
|
|2.12, мяв (?), 17:06, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
речь-то о действиях в рамках проекта. т.е. "может ли проверка через ии считаться проверкой".
во флатхабе вот за рецензирование через копилота бьют по рукам(см. недавно закрытые ишшу)
|2.24, Rev (ok), 17:54, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так они не смогут и однозначно проверить, что код сгенерирован ИИ.
|1.17, Аноним10084 и 1008465039 (?), 17:31, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Странно, что документацию писать через ИИ запретили. Хотя казалось бы - вот ниша, где он мог бы пригодится, документацию вечно некогда писать, а ИИ может код прочитать и скелет документации накинуть. Так что не очень понимаю логику
|
|2.26, Аноним (4), 18:09, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да нет там логики, там только давление неадекватной общественности. Хорошо ещё что этих с "этическими опасениями" в пешее эротическое послали.
|2.30, нах. (?), 18:12, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Странно, что документацию писать через ИИ запретили.
не, ну логично - если он может в адекватную документацию - он может и сразу в код.
А тогда кто ее читать будет, кроме другого ЫЫ?
Обычно документация у вайбкод-проектов - это пропмт из которого его и собрали. С комментариями от ЫЫ, конечно, не самому же исправлять потом.
|1.34, Аноним (34), 18:32, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
а у них есть инструкция как определять код написанный нейросетью от кода написанного кожаным мешком? или это обычное воздуханство?
|1.38, psv (??), 19:21, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Нужели теперь вот все эти псевдосвободные проектики откажутся от 90% кода которые в них закачивают корпы? Корпы то себе вовсе не запрещают ии-код писать, все "прения" только вокруг окуппированных открытых проектов )))
Решили видать что теперь можно окончательно хоронить все проекты в которых скупили на корню мантейнеров текущих-сговорчивых.
|2.44, pofigist (?), 20:22, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты серьезно думаешь что какой-нибудь флатхаб не примет код, сгенеренный ИИ в недрах ИБМ? Да этот мантейнер на следующий день побежит обновлять резюме...
