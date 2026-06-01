Разработаны правила использования AI в проекте Rust

01.06.2026 16:22 (MSK)

Разработчики языка программирования Rust готовят к публикации правила применения AI-ассистентов в проекте. Предложенные правила отточены в ходе обсуждения, насчитывающего более 3000 сообщений, одобрены 4 сопровождающими и ожидают публикации. За отдельными исключениями, правила запрещают передачу кода, сгенерированного через AI, в основной репозиторий rust-lang/rust, но не распространяются на субмодули, подветки и зависимости из каталога crates.io, а также другие репозитории организации. При этом правила разрешают использование AI для анализа, изучения, рецензирования и проверки кода.

Применение AI допускается в случаях, когда полученная через AI информация в частном прядке используется только одним разработчиком и не распространяется публично. Например, когда разработчик задаёт AI вопросы по коду, формирует для себя сводку по комментариям к PR или issue, привлекает AI для рецензирования изменений, создаёт через AI инструменты для личного использования, консультируется через AI о возможных вариантах выбора решения. Также допускается создание через AI экспериментальных изменений, не подлежащих рецензированию другими участниками.

Запрещено применение AI для формирования комментариев, отчётов о проблемах и описаний изменений, публикуемых от имени участника. При этом разрешено цитирование выдачи от AI с явной пометкой, что контент сформирован через AI (например, прикрепление результатов диагностики через AI). Запрещено создание документации через AI. При рецензировании запрещено рассмотрение выводов AI как достаточных для приёма или отклонения изменений - результаты проверки через AI могут носить только рекомендательный характер.

С оговорками и явным упоминанием, что результат получен через AI, разрешено применение AI для машинного перевода на другие языки, поиска и верификации ошибок, а также внесения незначительных изменений в код и тексты (например, правка опечаток и подбор синонимов).

В рамках эксперимента допускается передача заранее согласованных, некритичных, досконально проверенных и хорошо протестированных изменений, изначально сгенерированных через AI. Перед отправкой pull-запроса c подобным изменением, разработчик должен заранее договориться с рецензирующими. Предлагаемые изменения должны помечаться меткой "ai-assisted" и могут затрагивать вторичные инструменты, такие как tidy и linkchecker, но не должны касаться ключевых возможностей и элементов языка. Для отслеживания результатов эксперимента изменения предписано отправлять в отдельный приватный Zulip-канал, доступ к которому предоставлен только участникам проекта.

  • 1.1, Аноним (1), 16:40, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Язык, на котором невозможно писать без AI, запретил изменения сделанные AI. Сами себе в }I{опу выстрелили.
     
     
  • 2.2, aname (ok), 16:41, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Когда это кого- то останавливало?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 17:29, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Всегда там делалось через (_O_)
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:42, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Язык, на котором невозможно писать без AI

    Это из твоего личного опыта?

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 17:02, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    там синтаксис на Си не похож, поэтому чувак дальше хеллоуворда не осилил
     
     
  • 4.11, Аноним (4), 17:05, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Синтаксис там на Си не "не похож", а он там ровно такой же.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 17:48, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Синтаксис в расте просто ужасающе ужасный.
     
     
  • 6.29, Аноним (4), 18:11, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чем он конкретно ужасней? Скобки, функции, типы, шаблонные аргументы, структуры - всё как в плюсах 1 в 1.
     
     
  • 7.36, Аноним (36), 19:02, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И букв столько же! Только с каких пор синтаксис описывается символами?
     
     
  • 8.42, Аноним (4), 19:59, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Расскажи же нам скорее чем он описывается ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.22, warlock66613 (ok), 17:50, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет, не такой же и на то есть причины. Из бросающегося в глаза:

    - обязательные фигурные скобки у 'if' и 'while' и нотсутствие круглых скобок,
    - необязательный 'return',
    - типы справа от переменных, сами типы читаются слева направо,
    - явное указание мутабельности,
    - иной синтаксис функций: 'fn name(...) -> Result'.

     
     
  • 6.28, Аноним (4), 18:10, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Смотри какой ты у нас глазастый.
     
  • 6.40, Аноним (16), 19:47, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Дак это ж Паскаль! Ну function чуть-чуть сократили до fn.
     
  • 3.45, Аноним (45), 20:23, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> Язык, на котором невозможно писать без AI
    > Это из твоего личного опыта?

    Его опыт не позволил даже прочитать Раст, а ты про "писать". 😂

     
  • 2.7, Аноним (7), 16:54, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Rust появился, когда ещё никаких нейронок не было:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Rust_(programming_language)
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 17:16, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    всё правильно — сначала появился раст, а вот инструменты для работы с ним осилили только недавно
     
  • 3.21, Аноним (20), 17:48, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И без нейронок на нем ничего не написали ни даже не переписали.
     
     
  • 4.35, aname (ok), 18:50, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А то, что переписали- с вулнами.
     
  • 3.37, Аноним (36), 19:03, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нейронки появились за десятилетия до, если что.
     
  • 2.19, Васян Айтишник (?), 17:36, 01/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.27, нах. (?), 18:09, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    не, ну писать-то можно. Читать потом, продираясь через вырвиглазные закорючки и чинить понаписанное - вот в чем проблема на самом-то деле.

    При этом я охотно поверю, что поскольку читающих и чинящих вообще мало, а закорючек много - то им и присылали отборнейший нейрослоп. И дальше будут.

     
  • 2.41, Аноним (45), 19:55, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Язык, на котором невозможно писать без AI,

    Странно такое писать в тот момент, когда AI спасает индустрию от вулнов в сишочном коде.

    Ведь оказалось, что только с ИИ можно писать (теоретически) недырявый сишочный код, а более полувека самых компетентных кодеров со статическими анализаторами наперевес с этим так и не справились.

     

  • 1.3, Аноним (4), 16:41, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > При этом правила разрешают использование AI для анализа, изучения, рецензирования и проверки кода.

    Святая наивность, как будто кто-то бы их разрешения на это спрашивал.

    > правила запрещают передачу кода, сгенерированного через AI, в основной репозиторий rust-lang/rust

    На самом деле, не будут спрашивать и на это. Я не буду. И это правильно - меньше рекламы антропику, меньше предвзятости на ревью. Докажут что я шлю слоп - велкам меня забанить.

     
     
  • 2.10, мяв (?), 17:04, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    чтото мне подсказывает, что скоро таким же образом "сопротивляться" будет какой нибудь фсф, после пары перебиваний гпл'а иишкой
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 17:22, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >чтото мне подсказывает, что скоро таким же образом "сопротивляться" будет какой нибудь фсф, после пары перебиваний гпл'а иишкой

    Можно и наоборот бсд на гпл перебить, вон ядро некоторые хотят на гпл3 апдейтнуть.

     
     
  • 4.33, Аноним (33), 18:27, 01/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.25, Аноним (4), 18:05, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну это не "такой же образ", у этих дармоедов же даже кода своего нет чтобы в нём вахтёрствовать, они могут только судиться чтобы "представлять интересы сообщества СПО", на деле его раскалывая. Посмотрим. chardet - первая пташка, будут ещё.
     

  • 1.5, Аркагоблин (?), 16:47, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вы это слышали?)

    Кто там радовался что во Flathub запретили любой ИИ код? Так вот, теперь там запрещено всё что использует Rust, так как он теперь содержит/будет содержать ИИ-код.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:33, 01/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.32, Аноним (32), 18:24, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как будто это что-то плохое. Flathub - это такой же Snap Store, только от RedHat. И если он загнётся или останется без Растишки, пострадают только пользователи RedHat-экосистемы и 3.5 анонимуса, зачем-то поставившие это Г в более кошерный дистрибутив
     
  • 2.43, Аноним (43), 20:03, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Выглядит как теория тройного запетушения
     

  • 1.6, Аноним (7), 16:48, 01/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.9, Аркагоблин (?), 17:04, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    То есть они разрешили использовать ИИ для анализа или изучения? А кто-то запрещал? А разрешить дышать они не хотят? Это не их собачье дело как я изучаю код, они могут разве что запретить использовать ИИ для генерации кода и отправки этого в репозиторий. Богами себя возомнили
     
     
  • 2.12, мяв (?), 17:06, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    речь-то о действиях в рамках проекта. т.е. "может ли проверка через ии считаться проверкой".
    во флатхабе вот за рецензирование через копилота бьют по рукам(см. недавно закрытые ишшу)
     
  • 2.13, mos (??), 17:14, 01/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.24, Rev (ok), 17:54, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так они не смогут и однозначно проверить, что код сгенерирован ИИ.
     

  • 1.17, Аноним10084 и 1008465039 (?), 17:31, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Странно, что документацию писать через ИИ запретили. Хотя казалось бы - вот ниша, где он мог бы пригодится, документацию вечно некогда писать, а ИИ может код прочитать и скелет документации накинуть. Так что не очень понимаю логику
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 17:52, 01/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.26, Аноним (4), 18:09, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да нет там логики, там только давление неадекватной общественности. Хорошо ещё что этих с "этическими опасениями" в пешее эротическое послали.
     
     
  • 3.31, Аноним (7), 18:16, 01/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.30, нах. (?), 18:12, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Странно, что документацию писать через ИИ запретили.

    не, ну логично - если он может в адекватную документацию - он может и сразу в код.
    А тогда кто ее читать будет, кроме другого ЫЫ?

    Обычно документация у вайбкод-проектов - это пропмт из которого его и собрали. С комментариями от ЫЫ, конечно, не самому же исправлять потом.

     

  • 1.34, Аноним (34), 18:32, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    а у них есть инструкция как определять код написанный нейросетью от кода написанного кожаным мешком? или это обычное воздуханство?
     
  • 1.38, psv (??), 19:21, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Нужели теперь вот все эти псевдосвободные проектики откажутся от 90% кода которые в них закачивают корпы? Корпы то себе вовсе не запрещают ии-код писать, все "прения" только вокруг окуппированных открытых проектов )))

    Решили видать что теперь можно окончательно хоронить все проекты в которых скупили на корню мантейнеров текущих-сговорчивых.

     
     
  • 2.44, pofigist (?), 20:22, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты серьезно думаешь что какой-нибудь флатхаб не примет код, сгенеренный ИИ в недрах ИБМ? Да этот мантейнер на следующий день побежит обновлять резюме...
     

