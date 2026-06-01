Разработаны правила использования AI в проекте Rust

Разработчики языка программирования Rust готовят к публикации правила применения AI-ассистентов в проекте. Предложенные правила отточены в ходе обсуждения, насчитывающего более 3000 сообщений, одобрены 4 сопровождающими и ожидают публикации. За отдельными исключениями, правила запрещают передачу кода, сгенерированного через AI, в основной репозиторий rust-lang/rust, но не распространяются на субмодули, подветки и зависимости из каталога crates.io, а также другие репозитории организации. При этом правила разрешают использование AI для анализа, изучения, рецензирования и проверки кода.

Применение AI допускается в случаях, когда полученная через AI информация в частном прядке используется только одним разработчиком и не распространяется публично. Например, когда разработчик задаёт AI вопросы по коду, формирует для себя сводку по комментариям к PR или issue, привлекает AI для рецензирования изменений, создаёт через AI инструменты для личного использования, консультируется через AI о возможных вариантах выбора решения. Также допускается создание через AI экспериментальных изменений, не подлежащих рецензированию другими участниками.

Запрещено применение AI для формирования комментариев, отчётов о проблемах и описаний изменений, публикуемых от имени участника. При этом разрешено цитирование выдачи от AI с явной пометкой, что контент сформирован через AI (например, прикрепление результатов диагностики через AI). Запрещено создание документации через AI. При рецензировании запрещено рассмотрение выводов AI как достаточных для приёма или отклонения изменений - результаты проверки через AI могут носить только рекомендательный характер.

С оговорками и явным упоминанием, что результат получен через AI, разрешено применение AI для машинного перевода на другие языки, поиска и верификации ошибок, а также внесения незначительных изменений в код и тексты (например, правка опечаток и подбор синонимов).

В рамках эксперимента допускается передача заранее согласованных, некритичных, досконально проверенных и хорошо протестированных изменений, изначально сгенерированных через AI. Перед отправкой pull-запроса c подобным изменением, разработчик должен заранее договориться с рецензирующими. Предлагаемые изменения должны помечаться меткой "ai-assisted" и могут затрагивать вторичные инструменты, такие как tidy и linkchecker, но не должны касаться ключевых возможностей и элементов языка. Для отслеживания результатов эксперимента изменения предписано отправлять в отдельный приватный Zulip-канал, доступ к которому предоставлен только участникам проекта.



