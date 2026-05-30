Во Flathub запрещено размещение приложений, сгенерированных при помощи AI

30.05.2026 10:50 (MSK)

Барт Пиотровски (Bart Piotrowski), сопровождающий инфраструктуру каталога приложений Flathub, объявил о внесении в правила Flathub изменений, запрещающих использование AI как для разработки размещаемых в каталоге приложений, так и для автоматизации процесса публикации во Flathub. Под действие правил подпадают публикуемые приложения, дополнения, файлы с манифестами, метаданные, патчи, сборочные скрипты, pull-запросы и любые артефакты, создаваемые через flatpak-builder.

В ранее действующих правилах допускалось размещение приложений и изменений, часть которых была сгенерирована через AI и прошла ручное рецензирование. В новых правилах запрещена публикация приложений, содержащих любой код, документацию и прочие компоненты, созданные при участии AI, но предусмотрена возможность предоставления отдельных исключений для зрелых и качественно сопровождаемых проектов. Ограничения распространяются только на новые проекты, размещаемые после изменения правил, и не повлияют на уже опубликованные в каталоге приложения, созданные через AI.

В примечании Барт отметил, что большие языковые модели могут быть полезным инструментом и со временем всё меньше кода будет создаваться без их участия. Но в настоящее время реальность такова, что авторы программ, созданных через AI, зачастую не готовы прилагать усилия для создания и оттачивания полноценного продукта и выступают лишь посредниками, поставившими задачу AI-агенту и опубликовавшими результат. Указано, что Барт устал от обострившихся за последний месяц конфликтов с высокомерными авторами, возникающих после отказа принимать в каталог сырые программы, созданные через AI. По словам Барта, подобные авторы ведут себя так, будто дарят гениальное ПО, а какие-то идиоты отказываются его принимать.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65579-flathub
Ключевые слова: flathub, flatpak, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony128052 (?), 12:04, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Flatpak и раньше был так сказать весьма странным местом.
    Что собственно и подтверждают.
     
     
  • 2.12, kusb (?), 12:23, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вот да. Кажется "неадекватным" в своём переборе.
     
  • 2.18, мяв (?), 12:42, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    без понятья, как это будут проверять.
    и что вообще может быть глупее такого запрета.
    имею в виду, код, переделанный немного за аи, как правило, слабо отличим от человеческого. но это все еще попадает под исп.е аи для разработки.
    тогда б уж пошли дальше - запретили бы во флатхабе "плохой код" !
    зы. они, кстати, в курсе, что в системд там уже во всю за ии ратуют ?
     
     
  • 3.19, мяв (?), 12:45, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    кста, еще в тему "поведения авторов".
    я вот видела ни раз таких "высокомерных авторов".
    фишка как правило в том, что им лень юзать переводчик, а их английский камс фром харт.
    ну и со стороны это действительно может так выглядеть, типа высокомерие
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:08, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Мудрое решение. Надоели уже с этими AI
     
     
  • 2.7, iPony128052 (?), 12:16, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я недавно полез смотреть код одной программы, которой пользуюсь.
    Если бы курил, то закурил бы.
    Это ужас какой-то. AI лучше напишет.
     
     
  • 3.13, dannyD (?), 12:31, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    среди мешков с костями клоунов больше, но это не повод боготворить ии.
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:32, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я уже видел gwenview. Чатбот примерно так и напишет. Падать на генерации превьюх точно так же будет, также потому, что под valgrind не падает.
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:38, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вы уж определитесь. Под новостью, что в Wine добавили поддержку Lightroom, написав код при помощи ИИ, все радовались.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:09, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    будто остальной софт там дофига качественный и несырой
     
  • 1.4, kusb (?), 12:11, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >По словам Барта, подобные авторы ведут себя так, будто дарят гениальное ?>ПО, а какие-то идиоты отказываются его принимать.

    Очень характерно и связано с поведением ИИ и их склонностью подтверждать то что придумали люди...

     
     
  • 2.6, kusb (?), 12:13, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну и причина в синергии.
     

  • 1.5, Аркагоблин (?), 12:12, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А если код в основном создан человеком, но ИИ использовался для генерации отдельных функций что также тщательно проверялось и переделывалось человеком?

    А если ИИ просто поправил запятую?

     
  • 1.8, Аркагоблин (?), 12:17, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вообще бред. Я понимаю запретить откровенный ИИ-слоп, но много качественных приложений созданных людьми использовали ИИ для определенных задач. Это касается и многих известных приложений и даже сред рабочего стола которые использовались миллионами задолго до эпохи ИИ. Проблема этих правил и законов что они гребут всех под одну гребёнку не разбираясь. Теперь известный софт уйдёт из Flathub.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:35, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вы думаете "всего лишь инструмент". Но это не так. Это ваша политическая позиция. Например ИИ-шница напрямую виновата в ценах на оперативку.
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:47, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    если приложение написано нормально, то никто и не заметит, что ии использовано. (если внаглую коммиты от claude или copilot на гитхабе не держать)
     

  • 1.9, iPony128052 (?), 12:19, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А ИИ умеет определять, что код написан ИИ?
     
  • 1.10, Агл (?), 12:19, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    эпоха тяп-ляп впродакшн уже закончилась?
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:20, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А папа (шапка) что скажет на эту партизанщину?
     
  • 1.16, Аноним (16), 12:37, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Кожаные мешки еще сопротивляютя, но их судьба уже предрешена.
     
     
  • 2.21, Tron is Whistling (?), 12:57, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тех, которые тупее "ии", чтобы понять, что это не "ии" - да.
    Но она была предрешена и до "ии", просто они об этом не знали.
     
