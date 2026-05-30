Во Flathub запрещено размещение приложений, сгенерированных при помощи AI

Барт Пиотровски (Bart Piotrowski), сопровождающий инфраструктуру каталога приложений Flathub, объявил о внесении в правила Flathub изменений, запрещающих использование AI как для разработки размещаемых в каталоге приложений, так и для автоматизации процесса публикации во Flathub. Под действие правил подпадают публикуемые приложения, дополнения, файлы с манифестами, метаданные, патчи, сборочные скрипты, pull-запросы и любые артефакты, создаваемые через flatpak-builder.

В ранее действующих правилах допускалось размещение приложений и изменений, часть которых была сгенерирована через AI и прошла ручное рецензирование. В новых правилах запрещена публикация приложений, содержащих любой код, документацию и прочие компоненты, созданные при участии AI, но предусмотрена возможность предоставления отдельных исключений для зрелых и качественно сопровождаемых проектов. Ограничения распространяются только на новые проекты, размещаемые после изменения правил, и не повлияют на уже опубликованные в каталоге приложения, созданные через AI.

В примечании Барт отметил, что большие языковые модели могут быть полезным инструментом и со временем всё меньше кода будет создаваться без их участия. Но в настоящее время реальность такова, что авторы программ, созданных через AI, зачастую не готовы прилагать усилия для создания и оттачивания полноценного продукта и выступают лишь посредниками, поставившими задачу AI-агенту и опубликовавшими результат. Указано, что Барт устал от обострившихся за последний месяц конфликтов с высокомерными авторами, возникающих после отказа принимать в каталог сырые программы, созданные через AI. По словам Барта, подобные авторы ведут себя так, будто дарят гениальное ПО, а какие-то идиоты отказываются его принимать.



