Уязвимость во Flatpak, позволяющая выполнить код вне изолированного окружения

08.04.2026 10:38 (MSK)

В опубликованном несколько часов назад корректирующем выпуске системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.16.4, а также в экспериментальном выпуске 1.17.4, устранена уязвимость (CVE-2026-34078), позволяющая вредоносному или скомпрометированному приложению в формате flatpak, обойти установленный режим sandbox-изоляции, получить доступ к файлам в основной системе и выполнить произвольный код вне режима изоляции. Проблеме присвоен критический уровень опасности (9.3 из 10).

Уязвимость присутствует в D-Bus сервисе flatpak-portal, обеспечивающем запуск "порталов", которые применяются для организации доступа к ресурсам основного окружения из изолированных приложений. Проблема вызвана тем, что сервис flatpak-portal позволяет приложению указывать в опции sandbox-expose файловые пути, которые из-за отсутствия должных проверок могут быть символическими ссылками, указывающими на произвольные части ФС.

Перед монтированием сервис раскрывает символическую ссылку и монтирует в sandbox-окружение путь, на который она указывает, что позволяет обойти изоляцию и получить доступ на чтение и запись к файлам хост-окружения. Для организации выполнения своего кода в системе, например, можно добавить автозапускаемый сценарий, такой как "~/.bashrc" или ~/.profile, или изменить файл ~/.ssh/authorized_keys с ключами SSH.

Статус устранения уязвимости в дистрибутивах можно оценить на данных страницах (если страница недоступна, значит разработчики дистрибутива ещё не приступили к рассмотрению проблемы): Debian, Ubuntu, SUSE, RHEL, Gentoo, Arch, Fedora. В качестве обходного пути защиты можно отключить сервис flatpak-portal: 


   sudo systemctl --global mask flatpak-portal.service && systemctl --user stop flatpak-portal.service

Помимо критической уязвимости, в новом выпуске устранено ещё три проблемы с безопасностью:

  • Возможность (CVE-2026-34079) удаления произвольного файла в файловой системе хост-системы. Проблема вызвана тем, что flatpak при очистке устаревшего кэша ld.so, не проверяет фактическое нахождение удаляемого файла в каталоге с кэшем.
  • Возможность чтения произвольных файлов в контексте system-helper на системах с настроенным репозиторием образов OCI через манипуляции с символическими ссылками.
  • Возможность вмешательства в обработку запросов на отмену загрузки приложений, позволяющего одному пользователю помешать другому пользователю остановить загрузку.


Обсуждение (92) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony128052 (?), 10:54, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Никогда не было и вот опять.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:25, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Согласен, поэтому песочницы в принципе не нужны. Запускаю любой код от рута, так как это проще и не нужно с правами заморачиваться.
     
     
  • 3.10, User (??), 11:45, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Через curl|sudo, надеюсь? Чтоб ещё и проблемы с доставкой решить?
     
     
  • 4.18, Аноним (5), 11:57, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, а домены по памяти ввожу. Кстати, заметил, что при небольших опечатках установка всё равно происходит.
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 12:22, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    пароль надеюсь пустой
     
  • 5.35, Аноним (35), 12:31, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это ECC в ядре работает
     
  • 5.41, User (??), 12:37, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Да, а домены по памяти ввожу. Кстати, заметил, что при небольших опечатках
    > установка всё равно происходит.

    Не, ну ты там поосторожней -  не офигивай в атаке. Делай хотя бы curl|sudo-rs, что ли...
    Информационная безопасность - это ВАЖНО!

     
     
  • 6.94, Аноним (94), 14:39, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Автор ветки, вероятно, живёт без входной двери, предусмотрительно сделал дырку в штанах, и частенько заходит в гей-бар. Он опытен в жизни и ему чьи-то советы не требуются.
     
  • 3.34, искр (?), 12:30, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, верно. На Виндовсах никогда по этому поводу не парились, так и делают до сих пор.
     
     
  • 4.67, Аноним (67), 13:15, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И даже несмотря на попытки ввести репозиторий (Microsoft Store, winget, сколько их там) большинство приложений все равно обновляются каждое само по себе неудобным способом скачивания exe файла и установки снова.
     
     
  • 5.81, искр (?), 13:49, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну а с этим вопросом нужно обращаться к "бракоделам" из рэдмонда, раз они за более чем полувековую историю таки не научились делать установщики. И да, даже сверхправа не помогают.
     
     
  • 6.84, Аноним (67), 13:58, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это да, msi кривое и неудобное, а exe это вообще всё что угодно - Inno Setup, NSIS и.т.д.
     
     
  • 7.90, Аноним (90), 14:19, 08/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 8.95, Аноним (67), 14:40, 08/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 3.68, Аноним (68), 13:19, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Главное - чтобы этот код при этом был написан под песочницу, с расчётом "чего о безопасности думакть, там же всё изолировано".
     
  • 2.74, Аноним (74), 13:32, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Никогда не было и вот опять.

    Вот не согласен! Ни одной Ц-специфической проблемы! У любителей ржавчины пошел холодок по спинке, т.к придется думать самим, а они отвыкли.

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:14, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Любители флатпака - купите себе уже второй комп и накатите на него себе иксы + barrier. Одни плюсы в таком сетапе: больше CPU, больше мониторов, больше дисков, больше оперативки!
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 12:45, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > сервис flatpak-portal позволяет приложению указывать в опции sandbox-expose файловые пути, которые из-за отсутствия должных проверок могут быть символическими ссылками, указывающими на произвольные части ФС

    Они и там смогут указать сетевые пути.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:23, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >вредоносному или скомпрометированному приложению в формате flatpak

    Напомните, как происходит проверка загружаемых пакетов в flatpak? Допустим, злобный инопланетный Буратино решил загрузить свой зловредный пакет в flatpak, под видом просмоторщика манги. Какой механизм проверки кода загружаемого пакета?

     
     
  • 2.6, ilyafedin (ok), 11:34, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ручной ревью людьми у них там. Загрузить пакет в снап - дело 5 минут через автоматизированный веб-интерфейс. В флатхабе затребовали видео работы приложения, накинули кучу вопросов при ревью, заигнорили на уточняющих вопросах в ответ и PR в результате висит третью неделю уже.
     
     
  • 3.8, Аноним (5), 11:36, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > PR в результате висит третью неделю уже

    Зато труъ, не зависит от клятого корпората canonical.

     
  • 3.12, Аноним (12), 11:49, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Оно? https://github.com/flathub/flathub/pull/8183 "obscure unmaintainable dark magic" во flathub не мест0

    automerge-flathubbot-prs - большая ошибка (предполагается, что каждый PR тестируется вручную)

    TL;DR Я на стороне ревьюверов

     
     
  • 4.16, ilyafedin (ok), 11:56, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Оно? https://github.com/flathub/flathub/pull/8183 "obscure unmaintainable dark magic"
    > во flathub не мест0
    > automerge-flathubbot-prs - большая ошибка (предполагается, что каждый PR тестируется
    > вручную)
    > TL;DR Я на стороне ревьюверов

    Удачи им в росте и становлении "the App Store for Linux" с требованием тестировать каждый апдейт вручную

     
     
  • 5.20, Аноним (12), 12:02, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как минимум убедиться, что оно вообще запускается, а не падает с ошибкой сразу же.
     
  • 5.87, atrocious4936 (ok), 14:03, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > App Store

    так они так и делают)

     
  • 3.13, iPony128052 (?), 11:51, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Завидую терпению, без сарказма.
     
     
  • 4.15, Аноним (12), 11:54, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это не срок, в других репозиториях PR висят годами
     
     
  • 5.19, iPony128052 (?), 11:58, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    я не про скрок (когда надо просто ждать), а сколько надо разгребать ради Flatpak
     
     
  • 6.21, Аноним (12), 12:04, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Надо сразу делать с best practices, остальные PR быстро проходят
     
     
  • 7.23, ilyafedin (ok), 12:17, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Надо сразу делать с best practices, остальные PR быстро проходят

    хз, там под сотню открытых PR

     
     
  • 8.24, Аноним (12), 12:20, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Большинство висят в awaiting-changes от автора также см соотношение открытых... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.28, ilyafedin (ok), 12:22, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну мы не знаем сколько закрытые висели открытыми перед тем, как их закрыли Да и... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.31, Аноним (12), 12:27, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сделать как запрашивают без rule exceptions ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.32, ilyafedin (ok), 12:28, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Без них будет очень мучительно обновлять вручную у кучи компонент коммиты менят... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.40, Аноним (40), 12:36, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Типичный Telegram https github com telegramdesktop tdesktop - и claude есть ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.42, Аноним (40), 12:37, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я вообще удалила его и перешла на голубиную почту ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.43, ilyafedin (ok), 12:39, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Они кстати могли бы ответить и прямо сказать если дело действительно в этом, а н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.44, Аноним (44), 12:41, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так и сказали - https github com flathub flathub pull 8183 issuecomment-412420... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.45, ilyafedin (ok), 12:42, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Прочитай через сообщение... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.50, Аноним (67), 12:48, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ок, вижу Проблема с Qt Попробуйте так https pastebin com L2gnQVex ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.51, ilyafedin (ok), 12:49, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    не очень понял, это кажется отрывок из манифеста в PR ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.53, Аноним (67), 12:51, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А вижу, вы уже это пофиксили, сейчас посмотрю, почему падает сборка... текст свёрнут, показать
     
     
  • 17.55, ilyafedin (ok), 12:52, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Она падает потому что нужны исключения, я спросил что дальше, сами будут дальше ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 18.61, Аноним (67), 13:03, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, вижу, падает линтер с flathub-json-automerge-enabled и module- -tracks-commi... текст свёрнут, показать
     
  • 15.54, ilyafedin (ok), 12:51, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну и я хз в чем там именно проблема, они же морозятся... текст свёрнут, показать
     
  • 7.63, iPony128052 (?), 13:06, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Надо сразу делать с best practices

    Есть софт, которому много лет. Стоит задача его затащить в Flatpak.
    От той возни, которая нужна - это надо большую мотивацию иметь.
    Так неочень понятно ради чего и кого.

     
     
  • 8.91, ilyafedin (ok), 14:23, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Best practices best practices у еще и рознь, полагаю Наверняка тот же гугл внут... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.98, Аноним (98), 15:15, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кстати, вы разработчик оригинального tdesktop или имеете отношение к нему https... текст свёрнут, показать
     
  • 3.85, мяв (?), 13:58, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    не, ну .. это прям достойно опеннета
    commands:
              - sed -i 's/offset + t/offset + i/' ee3955b1553bcc10304d45b85dfef9afa9349d72.patch

    hfiguiere: why instead isn't this a local patch instead of obscure unmaintainable dark magic?
    @ilya-fedin

    ilya-fedin
    Because this was simpler to me... I didn't want to add patches to be removed when they release 0.12 anyway when I can add just three lines in the time being.

    "закидали вопросами" ..

     
  • 2.7, Аноним (5), 11:34, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Напомните мне, как происходит проверка загружаемых пакетов в репо deb? Допустим, китаец захотел встроить бекдор в stardict под видом словаря. Какой механизм проверки кода?
     
     
  • 3.11, User (??), 11:49, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты там эта! Не дискредитировай давай! Тысячагласс бдит!
     
  • 3.14, Аноним (12), 11:51, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Никакой проверки не происходит, как пример xz-utils с бэкдором успешно было в Debian sid репозитории
     
     
  • 4.17, bgghufghjgv (?), 11:56, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так там ему и место: если до тестинга и стейбло не дошло -- все ок.
     
     
  • 5.22, Аноним (12), 12:05, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Заметили благодаря случайности
     
     
  • 6.73, Аноним (73), 13:25, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Случайности не случайны. Ими управляет теория вероятностей. Тыщеглазу было предопределено найти эту уязвимость и исправить. Пророчество сбылось. А твой секьюрно-cpу-обскурный маздай сияет голоопой, из-под фигового листика корпоративного аудита, перед общественностью годами. И продолжит сиять.
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:25, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Притворяется американцем и его код становится по умолчанию доверенным и безопасным.
     
    		• +/
    Все пакеты -- в гитхабе организации flathub. Попробуй открыть там пулл-реквест с вредоносными изменениями. О результатах отпишись.
     
     
  • 3.69, Аноним (73), 13:20, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Подключаешь субмодуль shared-modules и не обновляешь его при обновлении программ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.77, q (ok), 13:42, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так "никто не заметит" или все-таки "заметили"? Беды с башкой... Мне во флатпаке обновы прилетают ежедневно, и это происходит настолько часто, что это начинает раздражать. Никакие из твоих фантазий про "приходят умирать" я не замечаю. Про NixOS ты и вовсе нап_здел, или тупо не усвоил, что привязываться надо к nixpkgs-unstable, а не к номерным веткам.

    А вообще, может ты чего-то не понимаешь, но единственная альтернатива статусу кво -- это вход по паспорту, демонстрация дипломов, сопровождение по договору на зарплате, юридические обязательства. Тотальнейший неопенсорсный walled garden, как в маке. Вот туда и иди, пожалуй.

     
     
  • 5.82, Аноним (67), 13:53, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вход по паспорту

    Не решает проблему с уязвимостями, ошибки все равно будут допускаться
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_software_bugs#Encryption

     
     
  • 6.86, Аноним (67), 13:59, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и дальше Medical, Military, Space, Transportation...
     
  • 4.78, Аноним (78), 13:42, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Угадайте, сколько лет назад я писал об этих проблемах здесь, на Опеннете, а потом ещё раз, и сколько лет ушло на их исправление?

    так надо было не на опеннете писать

     
     
  • 5.83, Аноним (67), 13:53, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а репортить баги разработчикам
    искать проблемы по всему интернету такое себе удовольствие
     
  • 4.88, Аноним (67), 14:07, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кстати да, после жёсткой проверки в flathub PR на репозиторий всем наплевать
    https://github.com/orgs/flathub/repositories?q=sort%3Aupdated-asc+archive

    Ну, почти: https://www.google.com/search?q="Update+runtime+to+a+supported+version&qu

     

  • 1.25, Нещнпю (?), 12:21, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Dbus

    Ну кто бы мог подумать!

     
     
  • 2.52, Аноним (47), 12:50, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > В качестве обходного пути защиты можно отключить сервис flatpak-portal

    Не то что можно, нужно отключать. Вместе с системдой и дбасом. Что-то на дбас столько стараются завязать, чтобы без дбаса невозможно было собрать систему. Пока это получается для встроек.

     

  • 1.33, Аноним (27), 12:29, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Я опрашивал многих студентов, и уверенно скажу, что большинство не различают откуда они ставят флатпаки. Любой из них с легкостью добавит левый репо, если его разрекламировать, и скачает зловред.
    Благодаря дистрибам flathub выглядит рядовым поставщиком ПО, ничем не выделяющимся среди других, и нигде не поясняется что это официальный магазин, а все другое может быть опасно.
     
     
  • 2.38, Аноним (40), 12:34, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > левый репо

    Это и к apt относится, пример Ubuntu PPA

     
  • 2.56, Аноним (47), 12:52, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > большинство не различают откуда они ставят флатпаки

    На то они и студенты. Для прояснения ситуации: это же не среди студенток филфака опрос был? Наверняка участвовали студенты IT-направлений на математических факультетах.

     

  • 1.36, искр (?), 12:34, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Делали эту шляпу чтобы было безопасно, а в итоге стало наоборот. Наверняка это сделали по умыслу (по ошибке? не думаю. значит специально), просто сейчас кто-то этот бекдорчик наконец раскопал.
     
     
  • 2.39, Аноним (40), 12:35, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Менее безопасно, чем традиционные репозитории, не стало.
     
     
  • 3.71, Аноним (68), 13:24, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты всерьёз считаешь, что флатпакопомойки не менее безопасны, чем, к примеру, yum.oracle.com?
     
     
  • 4.80, Аноним (67), 13:47, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://linux.oracle.com/cve/
    Отсылка к тому что в традиционных репозиториях изоляции нет вообще
     
  • 2.48, q (ok), 12:45, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > в итоге стало наоборот

    Ты серьезно не отличаешь ситуации "неймспейсы спасают в 99% случаев" от "неймспейсов нет вообще, всем можно всё всегда в 100% случаев"?

     

  • 1.46, Аноним (47), 12:43, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Уязвимость во Flatpak, позволяющая выполнить код вне изолированного окружения

    Хорошая фича, современная.

     
  • 1.49, Axonic (ok), 12:46, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Исправили — и молодцы. Чего гудеть-то?.. Хуже, когда в приложении/технологии/протоколе ничего не исправляют.
     
  • 1.57, Аноним (57), 12:58, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
  • 1.58, Аноним (58), 12:59, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А тем временем гугль в Ютубе смарт телевизоров, начал 90 секундные неотключаемые рекламные ролики показывать, вот где настоящая уязвимость так уязвимость.
     
     
  • 2.62, Аноним (90), 13:05, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Смарт телевизоры себя окончательно дискредитировали. С ними всё. Их теперь можно использовать только отключив от интернета (что нонсенс), либо упорно настраивая и перенастраивая фаер в роутере. Проще забыть про телевизоры вообще.
     
     
  • 3.64, Аноним (67), 13:11, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как говорится enjoy your proprietary and https://en.wikipedia.org/wiki/Tivoization platforms.
     
     
  • 4.65, Аноним (67), 13:13, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И что-то подобное и имел ввиду Столлман.
     
  • 3.70, Аноним (70), 13:22, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Пользоваться через TV-приставку. А на приставке PMC, Kodi.
     
     
  • 4.93, Аноним (90), 14:29, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем тебе нужен умный телевизор, если для тебя это просто экран для трансляции с телеприставки? Но понимаю, что мониторов 60+ дюймов не делают, ну или они слишком дороги.
     

  • 1.59, Соль земли2 (?), 13:01, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ещё бы этот Flatpak не требовал установки драйверов внутри себя и пароля root. Смысл изолированной выдачи прав, если root даёт полные права?
     
     
  • 2.66, Пожилая лысая женщина (?), 13:14, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > пароля root  

    Так возможно же ставить приложения конкретному пользователю без рут прав. Для этого есть опция --user.

     
  • 2.76, Аноним (76), 13:38, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    От драйверов там только юзерспейсные либы. И ни разу не видел, чтобы flatpak просил root.
     

  • 1.75, Аноним (-), 13:33, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Flatseal, потенциально, мог бы помочь в этом. Всем Flatpak-приложениям явно задавать то, что они могут, и что они не могут.

    Мейнтейнеры Flatpak-пакетов, к сожалению, вообще не парятся об этом...

     
  • 1.89, mos87 (ok), 14:07, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Для этого пользователи Fedora и существуют.
     
  • 1.96, Аноним (94), 14:42, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Flatpak не излечим от подобных проблем.
     
  • 1.99, Аноним (99), 15:30, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    От Flatpak лучше отказываться, туда добавят проверку возраста и будут блочить установку.
     
     
  • 2.100, Аноним (98), 15:32, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Проверку где вы укажете 1900 год рождения или буквально проверку через селфи и паспорт?
     
     
  • 3.101, Аноним (98), 15:33, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кстати! Путь к нынешнему ТСПУ тоже начинался с "защиты детей"
     

