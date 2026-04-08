Уязвимость во Flatpak, позволяющая выполнить код вне изолированного окружения

2.6 , ilyafedin ( ok ), 11:34, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ручной ревью людьми у них там. Загрузить пакет в снап - дело 5 минут через автоматизированный веб-интерфейс. В флатхабе затребовали видео работы приложения, накинули кучу вопросов при ревью, заигнорили на уточняющих вопросах в ответ и PR в результате висит третью неделю уже.

3.8 , Аноним ( 5 ), 11:36, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > PR в результате висит третью неделю уже Зато труъ, не зависит от клятого корпората canonical.

3.12 , Аноним ( 12 ), 11:49, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Оно? https://github.com/flathub/flathub/pull/8183 "obscure unmaintainable dark magic" во flathub не мест0 automerge-flathubbot-prs - большая ошибка (предполагается, что каждый PR тестируется вручную) TL;DR Я на стороне ревьюверов

4.16 , ilyafedin ( ok ), 11:56, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Оно? https://github.com/flathub/flathub/pull/8183 "obscure unmaintainable dark magic"

> TL;DR Я на стороне ревьюверов Удачи им в росте и становлении "the App Store for Linux" с требованием тестировать каждый апдейт вручную

5.20 , Аноним ( 12 ), 12:02, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как минимум убедиться, что оно вообще запускается, а не падает с ошибкой сразу же.

5.87 , atrocious4936 ( ok ), 14:03, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > App Store так они так и делают)

3.13 , iPony128052 ( ? ), 11:51, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Завидую терпению, без сарказма.

4.15 , Аноним ( 12 ), 11:54, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не срок, в других репозиториях PR висят годами

5.19 , iPony128052 ( ? ), 11:58, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я не про скрок (когда надо просто ждать), а сколько надо разгребать ради Flatpak

6.21 , Аноним ( 12 ), 12:04, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Надо сразу делать с best practices, остальные PR быстро проходят

7.23 , ilyafedin ( ok ), 12:17, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Надо сразу делать с best practices, остальные PR быстро проходят хз, там под сотню открытых PR

8.24 , Аноним ( 12 ), 12:20, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Большинство висят в awaiting-changes от автора

От той возни, которая нужна - это надо большую мотивацию иметь.

3.85 , мяв ( ? ), 13:58, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не, ну .. это прям достойно опеннета

commands:

- sed -i 's/offset + t/offset + i/' ee3955b1553bcc10304d45b85dfef9afa9349d72.patch hfiguiere: why instead isn't this a local patch instead of obscure unmaintainable dark magic?

@ilya-fedin ilya-fedin

Because this was simpler to me... I didn't want to add patches to be removed when they release 0.12 anyway when I can add just three lines in the time being. "закидали вопросами" ..

2.7 , Аноним ( 5 ), 11:34, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Напомните мне, как происходит проверка загружаемых пакетов в репо deb? Допустим, китаец захотел встроить бекдор в stardict под видом словаря. Какой механизм проверки кода?

3.11 , User ( ?? ), 11:49, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты там эта! Не дискредитировай давай! Тысячагласс бдит!

3.14 , Аноним ( 12 ), 11:51, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никакой проверки не происходит, как пример xz-utils с бэкдором успешно было в Debian sid репозитории

4.17 , bgghufghjgv ( ? ), 11:56, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так там ему и место: если до тестинга и стейбло не дошло -- все ок.

5.22 , Аноним ( 12 ), 12:05, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Заметили благодаря случайности

6.73 , Аноним ( 73 ), 13:25, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Случайности не случайны. Ими управляет теория вероятностей. Тыщеглазу было предопределено найти эту уязвимость и исправить. Пророчество сбылось. А твой секьюрно-cpу-обскурный маздай сияет голоопой, из-под фигового листика корпоративного аудита, перед общественностью годами. И продолжит сиять.

3.30 , Аноним ( 30 ), 12:25, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Притворяется американцем и его код становится по умолчанию доверенным и безопасным.

2.9 , q ( ok ), 11:36, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все пакеты -- в гитхабе организации flathub. Попробуй открыть там пулл-реквест с вредоносными изменениями. О результатах отпишись.

3.69 , Аноним ( 73 ), 13:20, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Подключаешь субмодуль shared-modules и не обновляешь его при обновлении программ... 4.77 , q ( ok ), 13:42, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так "никто не заметит" или все-таки "заметили"? Беды с башкой... Мне во флатпаке обновы прилетают ежедневно, и это происходит настолько часто, что это начинает раздражать. Никакие из твоих фантазий про "приходят умирать" я не замечаю. Про NixOS ты и вовсе нап_здел, или тупо не усвоил, что привязываться надо к nixpkgs-unstable, а не к номерным веткам. А вообще, может ты чего-то не понимаешь, но единственная альтернатива статусу кво -- это вход по паспорту, демонстрация дипломов, сопровождение по договору на зарплате, юридические обязательства. Тотальнейший неопенсорсный walled garden, как в маке. Вот туда и иди, пожалуй.

5.82 , Аноним ( 67 ), 13:53, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вход по паспорту Не решает проблему с уязвимостями, ошибки все равно будут допускаться

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_software_bugs#Encryption

6.86 , Аноним ( 67 ), 13:59, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну и дальше Medical, Military, Space, Transportation...

4.78 , Аноним ( 78 ), 13:42, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Угадайте, сколько лет назад я писал об этих проблемах здесь, на Опеннете, а потом ещё раз, и сколько лет ушло на их исправление? так надо было не на опеннете писать

5.83 , Аноним ( 67 ), 13:53, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а репортить баги разработчикам

искать проблемы по всему интернету такое себе удовольствие

4.88 , Аноним ( 67 ), 14:07, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати да, после жёсткой проверки в flathub PR на репозиторий всем наплевать

https://github.com/orgs/flathub/repositories?q=sort%3Aupdated-asc+archive Ну, почти: https://www.google.com/search?q="Update+runtime+to+a+supported+version&qu

