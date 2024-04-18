Уязвимость во flatpak, позволяющая обойти sandbox-изоляцию

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|1.5, Аноним (5), 23:21, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Потому что надо было использовать CLI11/Lyra/TCLap, а не выпендриваться.
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|1.6, YetAnotherOnanym (ok), 23:32, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как будто нельзя было с самого начала понять, что полностью изолированное ПО - это бесполезная "вещь для себя", и для использования придётся как-то давать ему доступ к чему-то, и вот здесь хомосапиенсы обязательно накосячат.
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|2.13, nonon (?), 00:01, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Та понятно что в любом случае придется ставить "доверительные пакеты" не важно в изоляции они или не
Flatpak наверное больше про "не париться с зависимостями" во всяких сильно старых, сильно новых или не на всех дистрах протестированных программах
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|2.20, Аноним (20), 00:28, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да нет, задача вполне реализуемая и реализованная, а доступ и так дается, просто заранее указывается к чему
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|2.29, Аноним (29), 01:50, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как будто нельзя было с самого начала понять
Можно, но кто будет заниматься латанием дыр? Все хотят кушать, поэтому сначала с умным видом создаем проблемный продукт, а затем обнаруживаем, что здесь дырка, а там еще одна.
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|3.34, Аноним (34), 02:18, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Как будто нельзя было с самого начала понять
> Можно, но кто будет заниматься латанием дыр? Все хотят кушать, поэтому сначала
> с умным видом создаем проблемный продукт, а затем обнаруживаем, что здесь
> дырка, а там еще одна.
Все хотят кушать никак не коррелирует с тем, что современные разработчики, как и индустрия в целом порядком охренели и делают кое-как и на отлюбись. При Сталине тоже все хотели кушать, однако ссыковали делать заведомо кое-как, и правильно делали. Боюсь, что общество этих самых сапиенсов к сожалению не доросло до того, что чтобы что-то делать хотябы хорошо, а не отлично, должно держаться на страхе неминуемых последствий для своего благополучного существования.
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|1.9, Аноним (29), 23:55, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Порочная во всех смыслах технология, которая противоречит изначальной идеологии юникс с общими библиотеками. Теперь каждый калькулятор тянет с собой половину ОС на пару гигов. В общем, нет, спасибо, я уж как-то на дебиане с xfce4 с божественной во (всех смыслах) темой "xfce classicLooks".
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|2.18, Аноним (18), 00:22, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эти все философии юниксов это хорошо ровно до того момента, когда в систему надо поставить что-то новое (Ещё не в репе) или старое (Уже не в репе), и у этого чего-то есть какие-то зависимости, которые тоже, как вы понимаете, вероятно ещё/уже не в репе. Вот тут пляски и начинаются. Но всё равно, конечно, аппимейдж лучше.
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|3.21, Аноним (29), 00:29, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Когда требуется что-то супер-пупер свежее (мне лично никогда такого не требовалось), можно самостоятельно скомпилировать, если автору лень предоставлять статически слинкованный бинарник. Да, сложно, требуется квалификация, но в юниксе не место домохозяйкам.
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|3.22, Аноним (22), 00:30, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Просто всем нужна Гента и не будет таких проблем. Настоящие проблемы возникают когда нужно поставить библиотеки с разными версиями или строго определённые версии. И для этого как раз есть контейнеры.
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|5.38, Аноним (22), 02:28, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Статическая линковка, во-первых, существенно увеличивает размер бинарей. Во-вторых есть ABI/API и остальная система и не всегда просто так можно одновременно работать в одной системе с разными версиями либ. В третьих, кроме so-шек есть другие ЯП, конфигы и данные в пакетах, которые тоже имеют версии и их никуда статически прилинковать нельзя. Садись, два.
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|3.31, Аноним (31), 02:05, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>это хорошо ровно до того момента, когда в систему надо поставить что-то новое (Ещё не в репе) или старое
Выбирай подходлящий дистр, в котором оно или не старое, или не новое. Или выбирай долгоживущие lts-ы, где оно десятилетиями не устаревает и нового ничего нет. Так нет же, все хотят плясок на канате без шеста с закрытми глазами и сальтами, и готовы для этого тащить десятки гигабайт одного и того же мусора
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|2.19, Аноним (20), 00:24, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Эту "идеологию" где-то кто-то формулировал, или ты ее сейчас выдумал? И причем тут вообще темы, флатпаки могут через портал получать настройки оформления.
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|3.23, errandrunner (?), 00:56, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Можешь не спорить, тут сейчас прибежит кучка фанатиков и будет доказывать, что у них ничего никогда не работает и что бесы из фридесктоп им задали документацию
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|2.36, Аноним (34), 02:21, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Порочная во всех смыслах технология, которая противоречит изначальной идеологии юникс
> с общими библиотеками. Теперь каждый калькулятор тянет с собой половину ОС
> на пару гигов. В общем, нет, спасибо, я уж как-то на
> дебиане с xfce4 с божественной во (всех смыслах) темой "xfce classicLooks".
Есть такая прикольная штука distrobox, с ней в систему можно затащить хоть ауропомойку, если нужно, а руление этими самыми плоскопакетами, чем их больше в системе, тем больше геморроя с их рулением, жиреют и тупеют со временем.
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|1.12, Аноним (12), 23:58, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Какие-то флетпаки-шматпаки, снапы--шмапы. Для чего это все? Тыщу лет все работало без них, зачем+то решили сделать как в Винде. Хочется чтоб переносимый бинарь был, ну собери статически, включая всякие gtk, qt и прочее. Нафига вот эта вот шляпа вся?
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|2.14, Аноним (29), 00:02, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Нафига вот эта вот шляпа вся?
Рискну предположить, современная айтишечка упёрлась в предел своих возможностей, а бабосики зарабатывать нужно, вот и переставляют кровати, занимаются усложнением ради усложнения, когда условный хеллоуворлд подтягивает 4 гига библиотек, во внутренностях которых та за всю свою жизнь не разберешься.
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|2.24, errandrunner (?), 00:57, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Поставь мне на старую версию какой-нибудь центоси или бубунты свежие пакеты, которым нужна конкретная версия либы
Или наоборот, старый пакет на свежую федору или арч
Я посмотрю на это
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|3.30, Аноним (30), 01:59, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут и смотреть нечего. Aццкиx oдминoв с квалификацией подобной твоей нужно гнaть в полотёры. И даже не спрашивай почему.
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|2.32, 78 (?), 02:11, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот купил я чпу станок, и давай всякий софт пробовать, которого навалом, и что компилировать...2 часа собирал станок отверткой, а потом 2 месяца компилировал какойто хрен пойми софт.. просто чтобы понять что это не то ага.
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|1.15, Аноним (29), 00:07, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Из всех этих снапов и флэтпаков самая "правильная" технология, если уж на то пошло, так это appimage.
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|3.26, Здрасти (?), 01:23, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что там у них с зависимостью от версий GLIBC?
Самые правильные - это:
1) Просто запустить, чтобы работало - chroot
2) Если надо побезопаснее, то apparmor + rootless podman
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|4.27, Аноним (29), 01:47, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> apparmor
За это нужно кастрировать и лишать возможности пользоваться компьютером вплоть до всех родственников первой линии.
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|4.28, IdeaFix (ok), 01:47, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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флатпак это во многом про гуёвые локалхостовые программки, а не про самое правильное.
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|1.25, Аноним (25), 01:20, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Развели грязь. Лучше бы скорость компиляции ускорили, чем блобы продвигать.
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|1.35, Аноним (35), 02:18, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Подразумевалось, что передача любых команд не опасна, так как они будут выполнены в изолированном окружении пакета.
Smuzihleb Security
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