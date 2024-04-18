Уязвимость во flatpak, позволяющая обойти sandbox-изоляцию

2.18 , Аноним ( 18 ), 00:22, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Эти все философии юниксов это хорошо ровно до того момента, когда в систему надо поставить что-то новое (Ещё не в репе) или старое (Уже не в репе), и у этого чего-то есть какие-то зависимости, которые тоже, как вы понимаете, вероятно ещё/уже не в репе. Вот тут пляски и начинаются. Но всё равно, конечно, аппимейдж лучше.

3.21 , Аноним ( 29 ), 00:29, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Когда требуется что-то супер-пупер свежее (мне лично никогда такого не требовалось), можно самостоятельно скомпилировать, если автору лень предоставлять статически слинкованный бинарник. Да, сложно, требуется квалификация, но в юниксе не место домохозяйкам.

3.22 , Аноним ( 22 ), 00:30, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Просто всем нужна Гента и не будет таких проблем. Настоящие проблемы возникают когда нужно поставить библиотеки с разными версиями или строго определённые версии. И для этого как раз есть контейнеры.

4.33 , bdrbt ( ok ), 02:15, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для этого есть статическая линковка, а не контейнеры.

5.38 , Аноним ( 22 ), 02:28, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Статическая линковка, во-первых, существенно увеличивает размер бинарей. Во-вторых есть ABI/API и остальная система и не всегда просто так можно одновременно работать в одной системе с разными версиями либ. В третьих, кроме so-шек есть другие ЯП, конфигы и данные в пакетах, которые тоже имеют версии и их никуда статически прилинковать нельзя. Садись, два.

3.31 , Аноним ( 31 ), 02:05, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >это хорошо ровно до того момента, когда в систему надо поставить что-то новое (Ещё не в репе) или старое Выбирай подходлящий дистр, в котором оно или не старое, или не новое. Или выбирай долгоживущие lts-ы, где оно десятилетиями не устаревает и нового ничего нет. Так нет же, все хотят плясок на канате без шеста с закрытми глазами и сальтами, и готовы для этого тащить десятки гигабайт одного и того же мусора

2.19 , Аноним ( 20 ), 00:24, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Эту "идеологию" где-то кто-то формулировал, или ты ее сейчас выдумал? И причем тут вообще темы, флатпаки могут через портал получать настройки оформления.

3.23 , errandrunner ( ? ), 00:56, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Можешь не спорить, тут сейчас прибежит кучка фанатиков и будет доказывать, что у них ничего никогда не работает и что бесы из фридесктоп им задали документацию 2.36 , Аноним ( 34 ), 02:21, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Порочная во всех смыслах технология, которая противоречит изначальной идеологии юникс

> с общими библиотеками. Теперь каждый калькулятор тянет с собой половину ОС

> на пару гигов. В общем, нет, спасибо, я уж как-то на

> дебиане с xfce4 с божественной во (всех смыслах) темой "xfce classicLooks". Есть такая прикольная штука distrobox, с ней в систему можно затащить хоть ауропомойку, если нужно, а руление этими самыми плоскопакетами, чем их больше в системе, тем больше геморроя с их рулением, жиреют и тупеют со временем.