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Уязвимость во flatpak, позволяющая обойти sandbox-изоляцию

18.04.2024 21:35

В инструментарии Flatpak, предназначенном для создания самодостаточных пакетов, не привязанных к конкретным дистрибутивам Linux и изолированных от остальной системы, выявлена уязвимость (CVE-2024-32462). Уязвимость позволяет вредоносному или скомпрометированному приложению, поставляемому в пакете flatpak, обойти установленный режим sandbox-изоляции и получить доступ к файлам в основной системе. Проблема проявляется только в пакетах, использующих порталы Freedesktop (xdg-desktop-portal), применяемые для организации доступа к ресурсам пользовательского окружения из изолированных приложений. Уязвимость устранена в корректирующих обновлениях flatpak 1.15.8, 1.14.6, 1.12.9 и 1.10.9. Обходной путь для защиты также предложен в выпусках xdg-desktop-portal 1.16.1 и 1.18.4.

Благодаря уязвимости, находящееся в изолированном окружении приложение может использовать интерфейс xdg-desktop-portal для создания файла ".desktop" с командой запуска приложения из flatpak, позволяющей получить доступ к файлам основной системы. Для выхода из изолированного окружения используются манипуляции с параметром "--command", применяемым для передачи имени программы, нахоядщейся внутри flatpak-пакета, которую нужно запустить в изолированном окружении. Для настройки изолированного окружения flatpak вызывает утилиту bwrap, передавая ей указанное имя программы. Например, для запуска утилиты ls в изолированном окружении пакета можно использовать конструкцию "flatpak run --command=ls org.gnome.gedit" которая приведёт к запуску "bwrap <параметры_изоляции> ls".

Суть уязвимости в том, что если имя программы начинается на символы "--", то оно будет воспринято утилитой bwrap как собственная опция. Например, запуск "flatpak run --command=--bind org.gnome.gedit / /host ls -l /host" приведёт к выполнению "bwrap <параметры_изоляции> --bind / /host ls -l /host", т.е. имя "--bind" будет обработано не как имя запускаемого приложения, а как опция bwrap.

Уязвимость усугубляется тем, что D-Bus интерфейс "org.freedesktop.portal.Background.RequestBackground" позволяет приложению из пакета Flatpak указать любую команду для выполнения при помощи "flatpak run --command", в том числе начинающуюся с символа "--". Подразумевалось, что передача любых команд не опасна, так как они будут выполнены в изолированном окружении пакета. Но не было учтено, что команды, начинающиеся на "--" будут обработаны как опции утилитой bwrap. В итоге, интерфейс xdg-desktop-portal может использоваться для создания файла ".desktop" с командой, эксплуатирующей уязвимость.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Обновление Flatpak с устранением двух уязвимостей
  3. OpenNews: Официальные редакции Ubuntu прекратят поддержку Flatpak в базовой поставке
  4. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.14.0
  5. OpenNews: Уязвимость во Flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
  6. OpenNews: Уязвимость в snapd и flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61024-flatpak
Ключевые слова: flatpak
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 23:21, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Потому что надо было использовать CLI11/Lyra/TCLap, а не выпендриваться.
     
  • 1.6, YetAnotherOnanym (ok), 23:32, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как будто нельзя было с самого начала понять, что полностью изолированное ПО - это бесполезная "вещь для себя", и для использования придётся как-то давать ему доступ к чему-то, и вот здесь хомосапиенсы обязательно накосячат.
     
     
  • 2.13, nonon (?), 00:01, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Та понятно что в любом случае придется ставить "доверительные пакеты" не важно в изоляции они или не

    Flatpak наверное больше про "не париться с зависимостями" во всяких сильно старых, сильно новых или не на всех дистрах протестированных программах

     
  • 2.20, Аноним (20), 00:28, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да нет, задача вполне реализуемая и реализованная, а доступ и так дается, просто заранее указывается к чему
     
  • 2.29, Аноним (29), 01:50, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как будто нельзя было с самого начала понять

    Можно, но кто будет заниматься латанием дыр? Все хотят кушать, поэтому сначала с умным видом создаем проблемный продукт, а затем обнаруживаем, что здесь дырка, а там еще одна.

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 02:18, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Как будто нельзя было с самого начала понять
    > Можно, но кто будет заниматься латанием дыр? Все хотят кушать, поэтому сначала
    > с умным видом создаем проблемный продукт, а затем обнаруживаем, что здесь
    > дырка, а там еще одна.

    Все хотят кушать никак не коррелирует с тем, что современные разработчики, как и индустрия в целом порядком охренели и делают кое-как и на отлюбись. При Сталине тоже все хотели кушать, однако ссыковали делать заведомо кое-как, и правильно делали. Боюсь, что общество этих самых сапиенсов к сожалению не доросло до того, что чтобы что-то делать хотябы хорошо, а не отлично, должно держаться на страхе неминуемых последствий для своего благополучного существования.

     

  • 1.9, Аноним (29), 23:55, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Порочная во всех смыслах технология, которая противоречит изначальной идеологии юникс с общими библиотеками. Теперь каждый калькулятор тянет с собой половину ОС на пару гигов. В общем, нет, спасибо, я уж как-то на дебиане с xfce4 с божественной во (всех смыслах) темой "xfce classicLooks".
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:22, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эти все философии юниксов это хорошо ровно до того момента, когда в систему надо поставить что-то новое (Ещё не в репе) или старое (Уже не в репе), и у этого чего-то есть какие-то зависимости, которые тоже, как вы понимаете, вероятно ещё/уже не в репе. Вот тут пляски и начинаются. Но всё равно, конечно, аппимейдж лучше.
     
     
  • 3.21, Аноним (29), 00:29, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда требуется что-то супер-пупер свежее (мне лично никогда такого не требовалось), можно самостоятельно скомпилировать, если автору лень предоставлять статически слинкованный бинарник. Да, сложно, требуется квалификация, но в юниксе не место домохозяйкам.
     
  • 3.22, Аноним (22), 00:30, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Просто всем нужна Гента и не будет таких проблем. Настоящие проблемы возникают когда нужно поставить библиотеки с разными версиями или строго определённые версии. И для этого как раз есть контейнеры.
     
     
  • 4.33, bdrbt (ok), 02:15, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого есть статическая линковка, а не контейнеры.
     
     
  • 5.38, Аноним (22), 02:28, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Статическая линковка, во-первых, существенно увеличивает размер бинарей. Во-вторых есть ABI/API и остальная система и не всегда просто так можно одновременно работать в одной системе с разными версиями либ. В третьих, кроме so-шек есть другие ЯП, конфигы и данные в пакетах, которые тоже имеют версии и их никуда статически прилинковать нельзя. Садись, два.
     
  • 3.31, Аноним (31), 02:05, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >это хорошо ровно до того момента, когда в систему надо поставить что-то новое (Ещё не в репе) или старое

    Выбирай подходлящий дистр, в котором оно или не старое, или не новое. Или выбирай долгоживущие  lts-ы, где оно десятилетиями не устаревает и нового ничего нет. Так нет же, все хотят плясок на канате без шеста с закрытми глазами и сальтами, и готовы для этого тащить десятки гигабайт одного и того же мусора

     
  • 2.19, Аноним (20), 00:24, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Эту "идеологию" где-то кто-то формулировал, или ты ее сейчас выдумал? И причем тут вообще темы, флатпаки могут через портал получать настройки оформления.
     
     
  • 3.23, errandrunner (?), 00:56, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Можешь не спорить, тут сейчас прибежит кучка фанатиков и будет доказывать, что у них ничего никогда не работает и что бесы из фридесктоп им задали документацию

     
  • 2.36, Аноним (34), 02:21, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Порочная во всех смыслах технология, которая противоречит изначальной идеологии юникс
    > с общими библиотеками. Теперь каждый калькулятор тянет с собой половину ОС
    > на пару гигов. В общем, нет, спасибо, я уж как-то на
    > дебиане с xfce4 с божественной во (всех смыслах) темой "xfce classicLooks".

    Есть такая прикольная штука distrobox, с ней в систему можно затащить хоть ауропомойку, если нужно, а руление этими самыми плоскопакетами, чем их больше в системе, тем больше геморроя с их рулением, жиреют и тупеют со временем.

     

  • 1.12, Аноним (12), 23:58, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какие-то флетпаки-шматпаки, снапы--шмапы. Для чего это все? Тыщу лет все работало без них, зачем+то решили сделать как в Винде. Хочется чтоб переносимый бинарь был, ну собери статически, включая всякие gtk, qt и прочее. Нафига вот эта вот шляпа вся?
     
     
  • 2.14, Аноним (29), 00:02, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Нафига вот эта вот шляпа вся?

    Рискну предположить, современная айтишечка упёрлась в предел своих возможностей, а бабосики зарабатывать нужно, вот и переставляют кровати, занимаются усложнением ради усложнения, когда условный хеллоуворлд  подтягивает 4 гига библиотек, во внутренностях которых та за всю свою жизнь не разберешься.

     
  • 2.24, errandrunner (?), 00:57, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Поставь мне на старую версию какой-нибудь центоси или бубунты свежие пакеты, которым нужна конкретная версия либы

    Или наоборот, старый пакет на свежую федору или арч

    Я посмотрю на это

     
     
  • 3.30, Аноним (30), 01:59, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут и смотреть нечего. Aццкиx oдминoв с квалификацией подобной твоей нужно гнaть в полотёры. И даже не спрашивай почему.
     
  • 2.32, 78 (?), 02:11, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот купил я чпу станок, и давай всякий софт пробовать, которого навалом, и что компилировать...2 часа собирал станок отверткой, а потом 2 месяца компилировал какойто хрен пойми софт.. просто чтобы понять что это не то ага.
     

  • 1.15, Аноним (29), 00:07, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Из всех этих снапов и флэтпаков самая "правильная" технология, если уж на то пошло, так это appimage.
     
     
  • 2.17, Самый умный аноним (?), 00:11, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты nix неправильно написал
     
     
  • 3.26, Здрасти (?), 01:23, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там у них с зависимостью от версий GLIBC?

    Самые правильные - это:

    1) Просто запустить, чтобы работало - chroot

    2) Если надо побезопаснее, то apparmor + rootless podman

     
     
  • 4.27, Аноним (29), 01:47, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > apparmor

    За это нужно кастрировать и лишать возможности пользоваться компьютером вплоть до всех родственников первой линии.

     
     
  • 5.37, Здрасти (?), 02:23, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему?

    Firejail тоже нужно кастрировать?

     
  • 4.28, IdeaFix (ok), 01:47, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    флатпак это во многом про гуёвые локалхостовые программки, а не про самое правильное.
     

  • 1.25, Аноним (25), 01:20, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Развели грязь. Лучше бы скорость компиляции ускорили, чем блобы продвигать.
     
  • 1.35, Аноним (35), 02:18, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Подразумевалось, что передача любых команд не опасна, так как они будут выполнены в изолированном окружении пакета.

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