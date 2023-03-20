Обновление Flatpak с устранением двух уязвимостей

Хотя вот, когда кидаешь кучу файлов на USB флешку, то глядя на скорость в два раза меньше, чем в Windows/macOS.

Или когда встало, извиняюсь, раком 🦞 с тем самы давно починенным багом, номер которого я забываю.

Или когда опять же встало раком при у ходе в дикий свопинг.

То о чём-то задумываешься. Но всяко не о том, что «ох уж этот Монолит!" — не в Сталкере.

