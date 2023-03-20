Обновление Flatpak с устранением двух уязвимостей

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|1.1, Аноним (1), 10:54, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда-нибудь Линукс не будет сборищем разрозненных дистрибутивов, и флатпаки со снапами в этом деле, к сожалению, не помощники.
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|2.2, iPony129412 (?), 10:58, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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ну, в любом случае, линукс малопригоден для десктопа, ничего личного, просто особенности монолитного ядра
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|4.5, Аноним (5), 11:06, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Потому что слишком быстрое, по сравнению с макосячим или вантузячим гибридом. Потому и не подходит для десктопа, если я правильно понял что лошадь сказала.
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|6.8, iPony129412 (?), 11:15, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Как будто непонятно, что это глупый троллинг.
Хотя вот, когда кидаешь кучу файлов на USB флешку, то глядя на скорость в два раза меньше, чем в Windows/macOS.
Или когда встало, извиняюсь, раком 🦞 с тем самы давно починенным багом, номер которого я забываю.
Или когда опять же встало раком при у ходе в дикий свопинг.
То о чём-то задумываешься. Но всяко не о том, что «ох уж этот Монолит!" — не в Сталкере.
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|7.12, Аноним (4), 11:27, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты лучше завязывай бухать по утрам, или что ты там употребляешь. У тебя вот вообще не получилось ничего объяснить.
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|2.3, Аноним (4), 11:02, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да будет ядро, кор утилз. И программа, которая будет загружать контейнеры. Пока что никакой другой возможности уйти от традиционной линуксовой дистрибутивности нет.
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|2.14, Аноним (14), 11:34, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда-нибудь Линукс не будет сборищем разрозненных дистрибутивов
Спасибо, не надо.
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