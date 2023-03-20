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Обновление Flatpak с устранением двух уязвимостей

20.03.2023 10:45

Доступны корректирующие обновления инструментарии для создания самодостаточных пакетов Flatpak 1.14.4, 1.12.8, 1.10.8 и 1.15.4 в которых устранены две уязвимости:

  • CVE-2023-28100 - возможность копирования и подстановки текста в буфер ввода виртуальной консоли через манипуляции с ioctl TIOCLINUX при установке подготовленного злоумышленником flatpak-пакета. Например, уязвимость может быть использована для организации запуска произвольных команд в консоли после завершения процесса установки стороннего пакета. Проблема проявляется только в классической виртуальной консоли (/dev/tty1, /dev/tty2 и т.п.) и не затрагивает сеансы в xterm, gnome-terminal, Konsole и прочих графических терминалах. Уязвимость не специфична для flatpak и может быть использована для атаки на другие приложения, например, ранее похожие уязвимости, позволявшие выполнять подстановку символов через ioctl-интерфейс TIOCSTI, находили в /bin/sandbox и snap.
  • CVE-2023-28101 - возможность использования escape-последовательностей в списке полномочий в метаданных пакета для скрытия выводимой в терминал информации о запрашиваемых расширенных полномочиях во время установки или обновления пакета через интерфейс командной строки. Злоумышленники могут воспользоваться данной уязвимостью для введения пользователей в заблуждение о используемых в пакете полномочиях. Графические интерфейсы для установки пакетов Flatpak, такие как GNOME Software и KDE Plasma Discover, проблеме не подвержены.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти режим sandbox-изоляции SELinux
  3. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.14.0
  4. OpenNews: Уязвимость в snapd и flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
  5. OpenNews: Раскрыта техника эксплуатации уязвимости в tty-подсистеме ядра Linux
  6. OpenNews: Обновление Flatpak 1.10.2 с устранением уязвимости, нарушающей sandbox-изоляцию
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58825-flatpak
Ключевые слова: flatpak
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:54, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда-нибудь Линукс не будет сборищем разрозненных дистрибутивов, и флатпаки со снапами в этом деле, к сожалению, не помощники.
     
     
  • 2.2, iPony129412 (?), 10:58, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    ну, в любом случае, линукс малопригоден для десктопа, ничего личного, просто особенности монолитного ядра
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:02, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Причём тут монолитное ядро?
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 11:06, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Потому что слишком быстрое, по сравнению с макосячим или вантузячим гибридом. Потому и не подходит для десктопа, если я правильно понял что лошадь сказала.
     
     
  • 5.6, Аноним (4), 11:06, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет он просто потерял связь с реальностью и пишет бред.  
     
     
  • 6.8, iPony129412 (?), 11:15, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Как будто непонятно, что это глупый троллинг.

    Хотя вот, когда кидаешь кучу файлов на USB флешку, то глядя на скорость в два раза меньше, чем в Windows/macOS.
    Или когда встало, извиняюсь, раком 🦞 с тем самы давно починенным багом, номер которого я забываю.
    Или когда опять же встало раком при у ходе в дикий свопинг.

    То о чём-то задумываешься. Но всяко не о том, что «ох уж этот Монолит!" — не в Сталкере.

     
     
  • 7.10, Аноним (-), 11:17, 20/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 7.12, Аноним (4), 11:27, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты лучше завязывай бухать по утрам, или что ты там употребляешь. У тебя вот вообще не получилось ничего объяснить.  
     
  • 5.9, iPony129412 (?), 11:16, 20/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.13, Аноним (4), 11:28, 20/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.3, Аноним (4), 11:02, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да будет ядро, кор утилз. И программа, которая будет загружать контейнеры. Пока что никакой другой возможности уйти от традиционной линуксовой дистрибутивности нет.
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:34, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда-нибудь Линукс не будет сборищем разрозненных дистрибутивов

    Спасибо, не надо.

     

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