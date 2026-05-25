Во Flatpak намерены сделать systemd обязательной зависимостью

25.05.2026 08:41 (MSK)

На конференции Linux App Summit Себастьян Вик (Sebastian Wick), мэйнтейнер инструментария Flatpak, и Адриан Вовк (Adrian Vovk), создатель инсталлятора для GNOME OS и один из разработчиков systemd-homed и systemd-sysupdate, выступили с докладом о будущем системы самодостаточных пакетов Flatpak. В докладе упоминается намерение создать для нужд Flatpak новый сервис systemd-appd, который будет предоставлять информацию о запущенных экземплярах приложений.

В systemd-appd будет реализована функциональность для назначения приложениям идентификаторов и хранения привязанных к этим идентификаторам полномочий. Использование systemd-appd позволит решить проблемы с надёжной аутентификацией запущенных Flatpak-приложений и определением какое именно приложение пытается получить доступ к системным ресурсам. Благодаря systemd-appd появится возможность использования вложенных sandbox-окружений (например, для дополнительной изоляции процессов в браузерах), реализовать поддержку мультимедийного сервера PipeWire и избавиться от D-Bus прокси, применяемого для фильтрации доступа к системным сервисам.

В докладе также представлен проект Flatpak Next (Flatpak 2.0), в котором планируют переделать архитектуру Flatpak с учётом накопленного опыта и с использованием современных технологий. При этом поддержку systemd-appd планируют добавить не дожидаясь Flatpak Next в ветку Flatpak 1.x.

На вопрос станет ли systemd-appd обязательной зависимостью во Flatpak, Адриан Вовк ответил, что изначально он намеревался очень внимательно отнестись к системам без systemd, но после обрушившейся на него агрессивной критики, возникшей на пустом месте (разработка пока находится только в планах и ни одной строчки кода systemd-appd не написано), он не намерен тратить своё время на поддержку систем без systemd.

На аналогичный вопрос, Джорж Кастро (Jorge Castro), менеджер по взаимодействию с сообществом в проекте FlatHub, подтвердил, что systemd станет обязательной зависимостью во Flatpak.



  • 1, q (ok), 09:14, 25/05/2026 [ответить]  
    Правильное решение. Извиняйте, пацаны, но у разработчиков нет времени идти дебажить эти ваши openrc и runit. Пользователи последних денег разрабам не дадут -- только покричат, что надо защищать права нетрадиционных инит-меньшинств.
     
  • 2, kravich (ok), 09:14, 25/05/2026 [ответить]  
    Снявши голову (широкое принятие проприетарных ИИ-инструментов для разработки свободного ПО) о волосах (systemd в зависимостях) не плачут
     
  • 3, Аноним (3), 09:22, 25/05/2026 [ответить]  
    Там еще и Ландюк был и тут понеслось и все поменялось.

    >Frankly before the Fedi dog pile I was planning to be super considerate of the non systemd use case. But I just saw someone literally accusing us of being Lunduke allies.
    > So pardon me but I'm not feeling inclined to spend my time on that shit anymore. Not worth it
     
