Каталог приложений Flathub достиг отметки в 2 миллиарда загрузок

Каталог Flathub, позиционируемый как независимая от отдельных поставщиков площадка для распространения пакетов в формате Flatpak, достиг рубежа в 2 миллиарда загрузок пакетов. Наибольшее число загрузок зафиксировано из США (438 млн), Германии (202 млн), Бразилии (187 млн), России (93 млн), Великобритании (92 млн), Франции (85 млн), Испании (71 млн), Канады (64 млн) и Италии (50 млн). В день загружается около 3 млн пакетов. В настоящее время в каталоге представлено более 2600 приложений, из которых примерно 42% помечены как верифицированные, т.е. публикуемые основными проектами или лицами, связанными с ними.

Наиболее популярными загрузками в Flathub являются Chrome (~10 тысяч установок в день), Firefox (~10 тысяч установок в день), Discord (~5 тыс), VLC (~4.5 тыс), Brave (~4.5 тыс), Dolphin Emulator (~4 тыс), Steam (~4 тыс), PPSSPP (PlayStation Portable emulator, ~3.5 тыс), DuckStation (~3.5 тыс), Bottles (GUI на базе Wine и Proton, ~3.5 тыс), Spotify (~3.3 тыс) и Telegram (~3.2 тыс). Примечательно, что сборки Chrome, VLC, Dolphin, Steam и Spotify формируются сторонними энтузиастами, не связанными с основными проектами.



