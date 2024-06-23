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Каталог приложений Flathub достиг отметки в 2 миллиарда загрузок

23.06.2024 08:06

Каталог Flathub, позиционируемый как независимая от отдельных поставщиков площадка для распространения пакетов в формате Flatpak, достиг рубежа в 2 миллиарда загрузок пакетов. Наибольшее число загрузок зафиксировано из США (438 млн), Германии (202 млн), Бразилии (187 млн), России (93 млн), Великобритании (92 млн), Франции (85 млн), Испании (71 млн), Канады (64 млн) и Италии (50 млн). В день загружается около 3 млн пакетов. В настоящее время в каталоге представлено более 2600 приложений, из которых примерно 42% помечены как верифицированные, т.е. публикуемые основными проектами или лицами, связанными с ними.

Наиболее популярными загрузками в Flathub являются Chrome (~10 тысяч установок в день), Firefox (~10 тысяч установок в день), Discord (~5 тыс), VLC (~4.5 тыс), Brave (~4.5 тыс), Dolphin Emulator (~4 тыс), Steam (~4 тыс), PPSSPP (PlayStation Portable emulator, ~3.5 тыс), DuckStation (~3.5 тыс), Bottles (GUI на базе Wine и Proton, ~3.5 тыс), Spotify (~3.3 тыс) и Telegram (~3.2 тыс). Примечательно, что сборки Chrome, VLC, Dolphin, Steam и Spotify формируются сторонними энтузиастами, не связанными с основными проектами.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Уязвимость во flatpak, позволяющая обойти sandbox-изоляцию
  3. OpenNews: Каталог приложений Flathub преодолел рубеж в 1 млн пользователей
  4. OpenNews: unsnap - инструментарий для миграции Ubuntu со Snap на Flatpak
  5. OpenNews: План продвижения Flathub в качестве независимого сервиса распространения приложений
  6. OpenNews: Официальные редакции Ubuntu прекратят поддержку Flatpak в базовой поставке
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61423-flathub
Ключевые слова: flathub, flatpak
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:33, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Статистику бы по самым большим пакетам
     
     
  • 2.22, ы (?), 13:05, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще по объемам
     

  • 1.2, Аноним (-), 09:04, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Это радует, унифицированные пакеты ведут к созданию унифицированного линукса, который бы устраивал всех (под эгидой ред хат, ibm, спонсоров, илюминатов), что в конечном счете хорошо для всех пользователей, ведь когда зоопарк дистров с их "виденьем" уйдет в прошлое, и все мейнтейнеры будут работать над чем то одним, вот тогда мы войдем в новую эру, и никакой мелкософт не сможет нас остановить!
     
     
  • 2.3, iPony129412 (?), 09:10, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в самом популярном неофициальном загружаемом приложении уже разобрались вообще работает ли там песочница Chrome, и если да, то как?
     
  • 2.4, iPony129412 (?), 09:12, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А то вон из Vivaldi озадачились вопросом, когда свою неофициальную сборку залили

    https://www.omgubuntu.co.uk/2023/11/vivaldi-web-browser-flathub

     
  • 2.5, ОченьДлинноеИмяНоНеПонятноЗачемИЧтоОноЗначит (?), 09:23, 23/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, arthi747 (ok), 09:54, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А надо нам входить в новую эру? Чтобы что? Получить вторую винду?
     
     
  • 3.26, noc101 (ok), 14:22, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно! Надо быть на третьем месте в отстаивающих. А то как линуксятник будет выпендриваться, что он не на винде!))
     
  • 2.19, Адмирал Майкл Роджерс (?), 11:39, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы совершенно правы. Переход к унифицированному линуксу, состоящему из унифицированных пакетов, создаваемых и публикуемых в едином центре, находящемся под должным контролем, может значительно облегчить заинтересованным ведомствам выполнение задач глобального масштаба.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:39, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будто что-то плохое.
     
  • 3.27, noc101 (ok), 14:23, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие фантазии
     
  • 2.25, noc101 (ok), 14:21, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да щаз. Линуксятники обгадятся но не допустят популярности Линукса) Первый враг Линуксе это фанатизм Линуксятников.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 14:40, 23/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.33, noc101 (ok), 14:49, 23/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (11)

  • 1.6, Аноним (6), 09:30, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, почему Firefox в этом списке? Он же предустановлен в большинстве дистрибутивов, либо есть в репозитории дистрибутива.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:40, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это официальная сборка, которая быстрее обновляется. Я всегда после установки fedora удаляю rpm-пакет и ставлю flatpak. Так же и со стандартными gnome-приложениями.
     
     
  • 3.10, Аноним (30), 09:45, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одни принудительно удаляют Снап. Другие принудительно ставят флатпак. Что с вами со всеми не так?
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:58, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Одни принудительно удаляют Снап.

    А что не так?

     
  • 4.18, Аноним (8), 11:28, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мы пользуемся тем, что нам нравится. А с тобой что не так?
     
  • 4.24, Аноним (23), 13:46, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди устали от негибких репозиториев, которые диктуют им что ставить и когда. Придумали для себя гибкие способы установки от разрабов, не привязанные к дистрибам. Всё с нами так.
     
     
  • 5.29, Аноним (30), 14:39, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Со снапом то что тогда не так.
     
  • 2.9, Аноним (30), 09:42, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хром так то тоже ставят или с сайта Гугла или хромиум из дистра. А тут явно любители нормальной дистрибуции софта решили воспользоваться человеческим способом распространения софта. Не приколоченным гвоздями ко всему миру.  
     

  • 1.7, ананас (?), 09:39, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Типичный линуксоид переустанавливает линукс где-то раз в неделю (знаменитый феномен distro hopping), так что неудивительно, что так много загрузок при юзербазе в районе статпогрешности. :)
     
     
  • 2.12, arthi747 (ok), 09:56, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6+ лет уже на Manjaro. Зачем переустанавливать? Но перед тем потыкал много других дистров это да.
     

  • 1.13, Константавр (ok), 10:22, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто эти два милиарда? Там кто-то ежесекундно ставит свои же пакеты для тестирования и это учитывается? Или это уникальные адреса?

    Discord понимаю, там обновлений каждый день висит в уведомлениях. А почему vlc почти столько же раз загружают? Там обновления раз в три года.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:04, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    один пакет. 10 000 пользователей.  пакет каждый день обновляется = каждый день + 10 000 загрузок.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:49, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Где-то же писали что Хром публикуется неким анонимусом (с его троянами?). И люди его массово качают? А потом ругают Снап...

    Дожили.

     
  • 1.16, Moebius (ok), 11:00, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Примечательно, что сборки Chrome, VLC, Dolphin, Steam и Spotify формируются сторонними энтузиастами, не связанными с основными проектами.

    Поэтому нет доверия к Flathub.

     
     
  • 2.28, noc101 (ok), 14:25, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению это не только Flathub
    Разрабы в упор не хотят делать унифицированные пакеты. Им нравится собирать пакеты для каждого дистра отдельно. Не шучу! Это прям религия какаято.
     
     
  • 3.31, iPony129412 (?), 14:41, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так с тем же Flatpak в таком сложном проекте как Chrome столько будет проблем, что проще собрать DEB и RPM под Ubuntu/Debian и Rhel/Fedora чем с этим возится
     
     
  • 4.32, noc101 (ok), 14:48, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так с тем же Flatpak в таком сложном проекте как Chrome столько
    > будет проблем, что проще собрать DEB и RPM под Ubuntu/Debian и
    > Rhel/Fedora чем с этим возится

    Какие проблемы?
    Почему у независимых "репакеров" этих проблем нет?

     

  • 1.17, nume (ok), 11:24, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Внезапно Германия на втором месте, интересно почему
     
     
  • 2.20, Аноним (30), 11:47, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60928
     

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