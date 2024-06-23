Каталог приложений Flathub достиг отметки в 2 миллиарда загрузок

|
|1.2, Аноним (-), 09:04, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Это радует, унифицированные пакеты ведут к созданию унифицированного линукса, который бы устраивал всех (под эгидой ред хат, ibm, спонсоров, илюминатов), что в конечном счете хорошо для всех пользователей, ведь когда зоопарк дистров с их "виденьем" уйдет в прошлое, и все мейнтейнеры будут работать над чем то одним, вот тогда мы войдем в новую эру, и никакой мелкософт не сможет нас остановить!
|
|
|
|2.3, iPony129412 (?), 09:10, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А в самом популярном неофициальном загружаемом приложении уже разобрались вообще работает ли там песочница Chrome, и если да, то как?
|
|
|
|3.26, noc101 (ok), 14:22, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Правильно! Надо быть на третьем месте в отстаивающих. А то как линуксятник будет выпендриваться, что он не на винде!))
|
|2.19, Адмирал Майкл Роджерс (?), 11:39, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вы совершенно правы. Переход к унифицированному линуксу, состоящему из унифицированных пакетов, создаваемых и публикуемых в едином центре, находящемся под должным контролем, может значительно облегчить заинтересованным ведомствам выполнение задач глобального масштаба.
|
|2.25, noc101 (ok), 14:21, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да щаз. Линуксятники обгадятся но не допустят популярности Линукса) Первый враг Линуксе это фанатизм Линуксятников.
|
|1.6, Аноним (6), 09:30, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Интересно, почему Firefox в этом списке? Он же предустановлен в большинстве дистрибутивов, либо есть в репозитории дистрибутива.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 09:40, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это официальная сборка, которая быстрее обновляется. Я всегда после установки fedora удаляю rpm-пакет и ставлю flatpak. Так же и со стандартными gnome-приложениями.
|
|
|
|3.10, Аноним (30), 09:45, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Одни принудительно удаляют Снап. Другие принудительно ставят флатпак. Что с вами со всеми не так?
|
|
|
|4.24, Аноним (23), 13:46, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Люди устали от негибких репозиториев, которые диктуют им что ставить и когда. Придумали для себя гибкие способы установки от разрабов, не привязанные к дистрибам. Всё с нами так.
|
|2.9, Аноним (30), 09:42, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хром так то тоже ставят или с сайта Гугла или хромиум из дистра. А тут явно любители нормальной дистрибуции софта решили воспользоваться человеческим способом распространения софта. Не приколоченным гвоздями ко всему миру.
|
|1.7, ананас (?), 09:39, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Типичный линуксоид переустанавливает линукс где-то раз в неделю (знаменитый феномен distro hopping), так что неудивительно, что так много загрузок при юзербазе в районе статпогрешности. :)
|
|
|
|2.12, arthi747 (ok), 09:56, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
6+ лет уже на Manjaro. Зачем переустанавливать? Но перед тем потыкал много других дистров это да.
|
|1.13, Константавр (ok), 10:22, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Кто эти два милиарда? Там кто-то ежесекундно ставит свои же пакеты для тестирования и это учитывается? Или это уникальные адреса?
Discord понимаю, там обновлений каждый день висит в уведомлениях. А почему vlc почти столько же раз загружают? Там обновления раз в три года.
|
|
|
|2.21, Аноним (21), 12:04, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
один пакет. 10 000 пользователей. пакет каждый день обновляется = каждый день + 10 000 загрузок.
|
|1.14, Аноним (14), 10:49, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Где-то же писали что Хром публикуется неким анонимусом (с его троянами?). И люди его массово качают? А потом ругают Снап...
Дожили.
|
|1.16, Moebius (ok), 11:00, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Примечательно, что сборки Chrome, VLC, Dolphin, Steam и Spotify формируются сторонними энтузиастами, не связанными с основными проектами.
Поэтому нет доверия к Flathub.
|
|
|
|2.28, noc101 (ok), 14:25, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
К сожалению это не только Flathub
Разрабы в упор не хотят делать унифицированные пакеты. Им нравится собирать пакеты для каждого дистра отдельно. Не шучу! Это прям религия какаято.
|
|
|
|3.31, iPony129412 (?), 14:41, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так с тем же Flatpak в таком сложном проекте как Chrome столько будет проблем, что проще собрать DEB и RPM под Ubuntu/Debian и Rhel/Fedora чем с этим возится
|
|
|
|4.32, noc101 (ok), 14:48, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Так с тем же Flatpak в таком сложном проекте как Chrome столько
> будет проблем, что проще собрать DEB и RPM под Ubuntu/Debian и
> Rhel/Fedora чем с этим возится
Какие проблемы?
Почему у независимых "репакеров" этих проблем нет?
|