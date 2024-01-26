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Каталог приложений Flathub преодолел рубеж в 1 млн пользователей

26.01.2024 20:35

Каталог Flathub, позиционируемый как независимая от отдельных поставщиков площадка для распространения пакетов в формате Flatpak, объявил о достижении отметки в миллион активных пользователей. В настоящее время в каталоге представлено более 2400 приложений, из которых более 850 получили статус верифицированных, т.е. сопровождаемых изначальными авторами. Общее число загрузок пакетов оценено в 1.6 миллиарда.

При подсчёте активных пользователей вместо сбора метрик с систем пользователей использовался анализ статистики, доступной только на стороне инфраструктуры Flathub. Для прогнозирования числа активных пользователей использовалась привязка к числу установок runtime-наборов, предоставляющих типовое окружения для изолированного запуска приложений. В частности, для определения числа активных установок было оценено число загрузок runtime с компонентами FreeDesktop и его обновлений до последней версии.

  1. Главная ссылка к новости (https://docs.flathub.org/blog/...)
  2. OpenNews: Обновление Flatpak с устранением двух уязвимостей
  3. OpenNews: unsnap - инструментарий для миграции Ubuntu со Snap на Flatpak
  4. OpenNews: План продвижения Flathub в качестве независимого сервиса распространения приложений
  5. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.14.0
  6. OpenNews: Flathub внедряет поддержку пожертвований и платных приложений
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60503-flathub
Ключевые слова: flathub, flatpak
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 20:41, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хотелось бы сравнить со снапами
     
     
  • 2.13, Братислав (?), 21:51, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но Appimage объективно лучше их обоих.
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:55, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:11, 26/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:12, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличная новость. В первую очередь ставлю всё через flatpak. Во вторую - через RPM.
     
     
  • 2.22, Lut (?), 23:15, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению не всегда все так просто. Ставил Lutris из Flatpak - не работает, стер и поставил из магазина родной RPM Lutris - все отлично.
     

  • 1.10, Сборщик (?), 21:39, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Выскажу, чем мне не нравится Flathub. Именно этот репозиторий, а не сама технология Flatpak.

    Там смешалось в кучу Свободное ПО и всякая проприетарщина.

    Мало того, что оно поощрает несвободное ПО, так ещё и не даёт возможности отфильтровать это безобразие. А из flatpak search этого вообще никак не видно.

    Если же фильтр таки есть, или в flatpak search можно хотя бы отобразить лицензию (как в веб-интерфесе), то милости прошу ответить.

     
  • 1.11, user90 (?), 21:44, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > .. а не сама технология Flatpak
    > Там смешалось в кучу Свободное ПО и всякая проприетарщина.

    А зря не видишь связи, она тут совершенно однозначная. (Естественно не использую этот трешак).

     
     
  • 2.12, Сборщик (?), 21:48, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будто бы классические DEB или RPM пакеты (да и вообще какие-либо другие способы доставки ПО) заколдованы таким образом, что проприетарщина туда не пролезет.

    В обсуждении репозитория захотел скзать конкретно про репозиторий, что не так?

    То есть, понимаю претензии ко всяким "самодостаточным пакетам" и сам это дело недолюбливаю (мягко говоря). Но политика репозитория тут чуточку в другой плоскости находится.

     
     
  • 3.15, user90 (?), 22:01, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "классические DEB или RPM пакеты" из репо твоего дистрибутива контролируются твоим дистрибутивом. У меня проприетарщины нету ;) А если DEB/RPM предлагается скачать и установить с какого-то левого сайта, то прежде стоит хорошо подумать.
    (Если чего-то нет, а нада! то соберу из исходников.)
     
     
  • 4.16, Аноним (3), 22:24, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то в дистрибутивах горы проприетарного ПО с бэкдорами в репах. Потому что комфорт пользователей важнее. Что и из чего ты собирать собрался, если исходники тебе никто не даст? Головой то хоть иногда думай.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 22:39, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, он не имел ввиду проприетарщину. Собрать из исходников отсутствующий в репозитории DEB/RPM со свободным софтом, конечно.
     
  • 4.25, pic (?), 23:19, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже не знаю что лучше, прокладка в виде патологоанатома-упаковщика или автор кода?
    Раньше тоже колебался, но в итоге выбрал автора кода.

    А Вы как думаете?

     

  • 1.14, Аноним (14), 21:59, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поставил прогу через флатпак, но удалил как только увидел что творится на уровне файловой системы.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 23:16, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там такого страшного творится, если не секрет? Если Flatpak подключали с ключом --user, то всё скачанное лежит аккуратненько в $HOME/.local/share/flatpak, а виртуальные среды создаются в $HOME/.var/app. А если вы про огораживание ФС от возможных злоупотреблений со стороны приложений (например, что по умолчанию доступна только $HOME/Documents) - дык flatpak для того и создавался, как бы.
     
     
  • 3.26, pic (?), 23:22, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в обычном дистрибутиве с подключенным flatpak.
    В неизменяемом - в другом месте.
     
  • 2.24, Аноним (23), 23:19, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    'flatpak override --filesystem=<dir> [app]' в помощь.
     

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