Каталог приложений Flathub преодолел рубеж в 1 млн пользователей

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|1.8, Аноним (8), 21:12, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отличная новость. В первую очередь ставлю всё через flatpak. Во вторую - через RPM.
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|2.22, Lut (?), 23:15, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению не всегда все так просто. Ставил Lutris из Flatpak - не работает, стер и поставил из магазина родной RPM Lutris - все отлично.
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|1.10, Сборщик (?), 21:39, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Выскажу, чем мне не нравится Flathub. Именно этот репозиторий, а не сама технология Flatpak.
Там смешалось в кучу Свободное ПО и всякая проприетарщина.
Мало того, что оно поощрает несвободное ПО, так ещё и не даёт возможности отфильтровать это безобразие. А из flatpak search этого вообще никак не видно.
Если же фильтр таки есть, или в flatpak search можно хотя бы отобразить лицензию (как в веб-интерфесе), то милости прошу ответить.
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|1.11, user90 (?), 21:44, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> .. а не сама технология Flatpak
> Там смешалось в кучу Свободное ПО и всякая проприетарщина.
А зря не видишь связи, она тут совершенно однозначная. (Естественно не использую этот трешак).
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|2.12, Сборщик (?), 21:48, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будто бы классические DEB или RPM пакеты (да и вообще какие-либо другие способы доставки ПО) заколдованы таким образом, что проприетарщина туда не пролезет.
В обсуждении репозитория захотел скзать конкретно про репозиторий, что не так?
То есть, понимаю претензии ко всяким "самодостаточным пакетам" и сам это дело недолюбливаю (мягко говоря). Но политика репозитория тут чуточку в другой плоскости находится.
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|3.15, user90 (?), 22:01, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"классические DEB или RPM пакеты" из репо твоего дистрибутива контролируются твоим дистрибутивом. У меня проприетарщины нету ;) А если DEB/RPM предлагается скачать и установить с какого-то левого сайта, то прежде стоит хорошо подумать.
(Если чего-то нет, а нада! то соберу из исходников.)
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|4.16, Аноним (3), 22:24, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так-то в дистрибутивах горы проприетарного ПО с бэкдорами в репах. Потому что комфорт пользователей важнее. Что и из чего ты собирать собрался, если исходники тебе никто не даст? Головой то хоть иногда думай.
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|5.17, Аноним (17), 22:39, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно, он не имел ввиду проприетарщину. Собрать из исходников отсутствующий в репозитории DEB/RPM со свободным софтом, конечно.
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|4.25, pic (?), 23:19, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже не знаю что лучше, прокладка в виде патологоанатома-упаковщика или автор кода?
Раньше тоже колебался, но в итоге выбрал автора кода.
А Вы как думаете?
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|1.14, Аноним (14), 21:59, 26/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Поставил прогу через флатпак, но удалил как только увидел что творится на уровне файловой системы.
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|2.23, Аноним (23), 23:16, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что там такого страшного творится, если не секрет? Если Flatpak подключали с ключом --user, то всё скачанное лежит аккуратненько в $HOME/.local/share/flatpak, а виртуальные среды создаются в $HOME/.var/app. А если вы про огораживание ФС от возможных злоупотреблений со стороны приложений (например, что по умолчанию доступна только $HOME/Documents) - дык flatpak для того и создавался, как бы.
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|3.26, pic (?), 23:22, 26/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это в обычном дистрибутиве с подключенным flatpak.
В неизменяемом - в другом месте.
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