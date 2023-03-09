План продвижения Flathub в качестве независимого сервиса распространения приложений

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|2.174, 1111 (??), 17:10, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Flathub позиционируется как независимая от отдельных поставщиков площадка для сборки приложений и их прямого распространения среди конечных пользователей.
не получится! Сохраняется зависимость от ос и от набора команд цпу. Пусть собирают все приложения под вебасембли,а не под всякие там х86_64!
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|1.3, iPony129412 (?), 13:45, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сайт у Flathub прям жуть - ничего посмотреть нельзя
Snap Store трудно назвать чем-то красивым, но так вот можно было же сделать...
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|4.157, iPony129412 (?), 16:56, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Available Architectures это что по-вашему? Список видов смузи?
Это называется, что его добавили в Beta версии нового интерфейса, а раньше не было.
КЭП.
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|1.5, Аноним (5), 13:48, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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оно без systemd будет работать, или собарные там прилаги будут прибиты гвоздями к glibc (такой-то версии) и systemd?
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|2.19, Андрей (??), 14:23, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще изначально было задумано что flatpak будет работать исключительно с wayland, systemd, но разработчики приложений в рецепте указывают и иксы и к системд не прибивают
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|2.25, iPony129412 (?), 14:28, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Всё же надо 2% перешагнуть.
А так Appimage не помогли.
Да и нативные пиратские 🏴☠ линукс игры на файлопомойках тоже.
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|2.43, 828eb (?), 14:37, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эпоха вирусов там начнётся когда он распространённым станет.
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|1.8, Golangdev (?), 13:52, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Хороший план, поддерживаю.
Если дристрибутивы не могут нормально обновлять свои репы, пусть это будет в FlatGub. Конкуренция полезна.
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|2.22, keydon (ok), 14:26, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если дристрибутивы не могут нормально обновлять свои репы, пусть это будет в FlatGub
Пока только убунтовцы не могут файрфокс с хромом собрать, причем у остальных никаких проблем нет ни с файрфоксом, ни с чем-либо другим (ну разве что мелкие локальные проблемы, но от этих снапов, флатпаков проблем явно больше чем "дождаться патча для либы")
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|2.10, Аноним (10), 13:57, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Из всех трех лучше AppImage ничего не вижу. Да и того идея у Apple заимствована.
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|3.14, Аноним (14), 14:07, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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AppImage не работает на linux, так как не поддерживает wayland.
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|4.59, Аноним (7), 14:50, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Во-первых, AppImage может содержать и консольные приложения.
Во-вторых, Поддерживает Вяленд или не поддерживает не AppImage, а приложение в нём содержащееся.
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|3.30, Андрей (??), 14:30, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Appimage до DMG как до луны на четвереньках. Appimage монтируется через FUSE, отсюда лютый тормоз, так же линукс не умел, не умеет и в ближайшей перспективе не будет уметь отображать миниатюру из образа или бинаря, поэтому ему нужны каталоги с иконками и дескоп файлами. У макос подобных проблем нет и в помине.
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|4.156, 1111 (??), 16:54, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Appimage до DMG как до луны на четвереньках. Appimage монтируется через FUSE, отсюда лютый тормоз, так же линукс не умел, не умеет и в ближайшей перспективе не будет уметь отображать миниатюру из образа или бинаря, поэтому ему нужны каталоги с иконками и дескоп файлами. У макос подобных проблем нет и в помине.
лютый тормоз из за FUSE? это в каком бредовом сне такое можно увидеть? что подразумевается под "отображать миниатюру из бинаря"? на аппимеджах есть миниатюры и выглядят хорошо. Миниатюры хоть и работают но реализованы не так как в DMG и потому это плохо?
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|4.227, Аноним (227), 18:20, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эх, Андрюша, что ж ты старших не слушал… Ты хоть в курсе где и как именно хранятся миниатюры у эппловских приложений? Попробуй на досуге как-нибудь сделать cd 'App Store.app/Contents/Resources' и там внутри выполнить ls *.incs. Многое узнаешь!
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|6.240, Аноним (240), 19:33, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень просто меняет. DMG - дистрибутив в виде образа диска. App - пакет приложения, который для распространения можно и не помещать в DMG, а просто скопировать. Человек не имеет опыта сборки дистрибутива для macOS. Но рассуждает на тему.
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|2.13, kawaii_girl (ok), 14:06, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надо. Единая экосистема распространения десктопных Linux приложений очень нужна.
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|4.202, p (?), 17:33, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Единая экосистема распространения десктопных Linux приложений не нужна
Да это вообще бред сивой кобылы ибо база у всех дистрибутивов разная и в этих ваших порнохабах зависимости тоже не будут совпадать со всеми дистрами... Как бы так, что эта порнуха будет не везде работать. И снова просто менеджеры на коне, а дятлы подмахивают... слузихлебы, бля :)
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|4.228, Аноним (227), 18:21, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1% много. Недостаточно элитно. Надо чтобы 0.0001% было. А ещё лучше чтобы у каждого своя уникальная, аналоговнетная операционка на компе стояла. И несовместимые ни с кем протоколы.
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|3.29, pic (?), 14:30, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Благодаря flatpak в endless os за месяц лишь один раз залез в консоль.
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|5.40, pic (?), 14:36, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Гуи для aptitude был и 20 лет назад
Я залез не по поводу установки или обновления ПО. Так-то.
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|9.187, pic (?), 17:21, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
До свидания С разваленной системой после обновления Поэтому и подход разный, л... текст свёрнут, показать
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|3.48, Аноним (9), 14:41, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Факт: разработчики приложения хороши в разработке приложений, но ни черта не понимают в том, как интегрироваться в операционку. Потому что это отдельная и сложная область, которую нужно целенаправленно изучать. Сейчас этой работой занимаются мейнтейнеры, и это правильно: разработчики пусть спокойно разрабатывают.
Факт: то, как именно интегрироваться в операционку, серьезно зависит от того, о каком дистре идет речь. Поэтому гипотетическое "универсальное решение" будет просто вещью в себе. Враждебным инопланетным блобом, завезенным в продуманный храм отдельно взятого дистра.
Факт: сосредотачивание экосистемы в руках одной компании подрывает децентрализованный характер линукс-десктопа. Это именно то, чего мы все успешно избегали, не пользуясь маком и вантузом.
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|4.72, Аноним (72), 14:57, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> децентрализованный характер линукс-десктопа
Чушь. Все существующие дистры имеют зависимость и диктатуру разрабов.
Никому не нужна эта "децентрализация" и "свобода", если проект не отвечает требованиям пользователя.
Нищие, но свободные! Или свободные, но нищие. 😄
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|4.173, pic (?), 17:10, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто ничего не сосредотачивает, пилите свой базовый образ системы и клонируйте flathub/snapcraft/appimagehub, раз параноя так сильно мучает.
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|4.241, Аноним (240), 19:37, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот могу ответить. Для своего приложения собираю самодостаточные пакеты со всеми ресурсами для поддерживаемых ОС и прилагаю инструкцию, как скопировать приложение и запустить. Никаких инсталляторов и сабжей - это пройденный этап и баловство детства.
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|3.119, Аноним (184), 15:59, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну это естественно. Все хотят деньжат. Другой вопрос, что линуксоиды это юзать не будут, только федорщики и убунтойды какие-нибудь. Сомнительный профит.
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|4.189, Аноним (166), 17:24, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Альт оба устройства. И есть ещё третье. Кроме апт. Просто Степан Александрович.
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|3.34, pic (?), 14:33, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Базовая система задача для мейнтейнеров, весь остальной прикладной софт задача разработчика этого конкретного софта, там мейнтейнерам делать нечего.
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|5.47, pic (?), 14:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Задача разработчика писать софт, задача мейнтйнеров собирать его под конкретный дистр,
> дружить с системой инициализации и прочим.
flatpak нормально собирается распространяется для всех платформ самим разработчиком, к примеру, telegram.
Причём тут медленные и грязные руки мейнтейнеров?
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|6.74, Аноним (74), 15:06, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> flatpak нормально собирается распространяется для всех платформ
Мы наконец дожили до тех времен, когда Ubuntu и Fedora стали отдельными платформами (а не как у дидов - принципиально разные железки или ОС, типа мак, венда, бсд, линукс)! Ура товарищи!
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|7.161, iPony129412 (?), 17:01, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мы наконец дожили до тех времен, когда Ubuntu и Fedora стали отдельными
> платформами (а не как у дидов - принципиально разные железки или
> ОС, типа мак, венда, бсд, линукс)! Ура товарищи!
Классика же https://i.imgur.com/I2BJ6.jpg
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|11.216, pic (?), 17:44, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Неа, с разваленной системой после обновления Поэтому и подход разный, лучше суп... текст свёрнут, показать
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|6.212, Аноним (212), 17:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Причём тут медленные и грязные руки мейнтейнеров?
При том, что cc.retroshare.retroshare-gui (со встроенным, читай - уязвимым, tor) обновлялся полвека назад. А что там за бинарники org.mozilla.firefox собирает и закидывает Mozilla, одному богу телеметрии известно.
И никак средство доставки ПО (flatpak) не спасло твой рот от грязи. Ибо качество ПО прямое следствие качества репозитория ПО (FlatHub), то есть сопроводителей пакетов, без (идейности и порядочности) которых ты будешь вкушать с лопаты, то что рыночек велел.
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|7.219, pic (?), 17:49, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас ты мне расскажешь о том, что ты феодал, у тебя есть всё своё, свой хлеб, курица, яйцо, корова, масло, творог. Я не против, возьми и пили свой магазин.
Исходный код никто не закрывает, но зачем сидеть с протухшим софтом.
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|4.45, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:39, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это как был разработчик и был админ. Скрестили и получили девляпсов. Но последние не смогут существовать без упрощенной в плане интерфейса облачной инфраструктуры, в которой все прибито гвоздями.
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|2.96, Зарегестрированный Аноним (?), 15:30, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А как вам пакетник Nix?
Отличная же штука, нативый запуск программ на любом дистре,
ему бы только автоматическую интеграцию с разными ДЕшками вне NixOS и цены бы не было...
Кстати, советую NixOS)))
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|3.141, Аноним (212), 16:34, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отвратительный. Доморощенный язык, безудержное потребление оперативной памяти, низкая производительность, ФС изгажена килобайтами симлинок, поломанные десятками патчей сборки программы.
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|5.208, p (?), 17:39, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Симлинк - он.
Символическая ссылка - бла, она :)
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|Часть нити удалена модератором
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|6.206, pic (?), 17:37, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет, дебиана с официальными репами хватает!
Ну конечно, там и так всё протухшее.
Хотя вот Endless OS на Debian:
$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Endless
Description: Endless OS 5.0.1
Release: 5.0.1
Codename: bullseye
И там весь прикладной софт свежий.
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|7.210, Аноним (184), 17:39, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Существует debian Sid, вот так вот! Круче арчей со стимами и флотпаков.
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|1.15, Аноним (15), 14:07, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Отлично. Статус помойки с проприетарщиной (для распространения коей единственно и нужен флатпак) должен постулироваться явно. Ещё будет правильно если СПО будет распространяться через этот магазин за деньги, чтобы пользователи "стабильных" дистрибутивов платили за свой паразитизм.
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|2.16, kawaii_girl (ok), 14:20, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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>помойки с проприетарщиной
"Проприетарщина" на самом деле тоже нужна. Сейчас главная проблема линукса это отсутствие популярного коммерческого ПО(всяких фотошопов и т.д). А отсутствует это ПО из-за того что как раз таки нет единой "экосистемы" распространения приложений.
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|3.27, Аноним (184), 14:29, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Смешно. Ничто не мешает фотошопам статически линковаться под линекс, но нет. Линукс - для серверов, никому не надо что-то там портировать для 1.5 юзеров.
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|5.44, Аноним (184), 14:38, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это исключения для игроманов. Профессиональный софт для работы, под линекс очень мало.
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|6.50, Аноним (50), 14:44, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какой-нибудь Pixar? Так линукс в профессиональной среде повсюду же, это не новость.
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|7.56, Аноним (184), 14:48, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет. В линексе повсюду поделки-пародии на професиональный софт.
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|8.64, Аноним (50), 14:53, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Хм Да нет, всё то же самое К тому же, профессионалы используют in-house софт, ... текст свёрнут, показать
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|9.123, Аноним (184), 16:02, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Ну ты даёшь Выбрал 5 из тысячи приложений и преподносишь как достяжение линекса... текст свёрнут, показать
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|5.135, iPony129412 (?), 16:27, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Походу Steam и Steam Deck не в курсе.
так они и не берут "вот готовые Ubuntu или Fedora - сейчас накатим и всё замечателен будет".
Даже свой композитор написали GameScope на Wayland. Да и вообще огромную кучу работы провели.
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|4.46, kawaii_girl (ok), 14:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>для 1.5 юзеров
У линукса так мало пользователей как раз таки из-за проблем с софтом. Если завтра на Linux портируют софт от Adobe и MS Office, то половина пользователей Windows перейдет на Linux.
>Ничто не мешает фотошопам статически линковаться
Это все ерунда. Пользователям и разработчикам нужен нормальный, красивый магазин приложений в котором можно быстро и просто покупать коммерческий софт и единый и предсказуемый стандарт пакетов.
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|5.51, Аноним (184), 14:46, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>У линукса так мало пользователей как раз таки из-за проблем с софтом. Если завтра на Linux портируют софт от Adobe и MS Office, то половина пользователей Windows перейдет на Linux.
Вы, наверное, слишком молодой человек. Никто не будет платить разработчикам большие бабки для портирования на линукс, потому что это не окупится. Доля линекса: 3-5% среди юзеров в лучшем случае, и больше не будет, потому что линекс - это не для всех пользователей, и в ближайшие годы ничего не поменяется.
>Это все ерунда. Пользователям и разработчикам нужен нормальный, красивый магазин приложений в котором можно быстро и просто покупать коммерческий софт и единый и предсказуемый стандарт пакетов.
Это ваши мечты.
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|5.63, Аноним (73), 14:53, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А с чего ты взял, что нам, линуксоидам, нужен рост популярности линукса? Чтобы сюда ещё больше корпорастов пришло с анальными ограничениями и подписками? Мне и с гимпом и либрой хорошо, а кому нужен зонд майкрософта/адоба в виде проприетарной дичи, пускай сидят на винде
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|6.100, Аноним (98), 15:38, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Копрофилы тоже считают себя элитой, ага. Их же примерно столько, сколько линупcoв на десктопе, не то что это большинство натуралов.
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|7.104, Аноним (50), 15:46, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я, кстати, на той неделе пообщался с настоящими любителями этого дела, и немного лоллировал с их ощущения превосходства, но, это определённо сайдэффект других психических отклонений. Паралелли с линуксом тут не провести -- линукс стабильно предпочитают более разумные и образованные личности, поскольку освоить этот инструмент куда проще чем стандартные проприетарные поделки. А если всё же необходим определённый софт, то лучше запускать его из контролируемой среды, опять же.
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|7.111, Аноним (73), 15:55, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну пусть считают, только ко мне не лезут. Реальная элита себя тоже элитой считает. Короче, копрофилы тут чёт вообще не к месту и сравнение с ними подобрано по признаку самомнения. А ещё у них 2 руки и 2 ноги, во прикол.
...
...
Хотя, чтобы линукс поставить, надо таки больше знать, чем чтобы наcpaть на гениталии
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|5.93, Аноним (74), 15:26, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>для 1.5 юзеров
> У линукса так мало пользователей как раз таки из-за проблем с софтом.
> Если завтра на Linux портируют софт от Adobe и MS Office, то половина пользователей Windows перейдет на Linux.
И через некоторое время будет полный аналог завендорлоченного по самые гланды ведроида на (условном) десктопе.
Естественно, полностью добровольно - не хочешь, не пользуйся, правда об этом самом софте и магазине забудь.
Ну и заодно о всяких гномах, вяленых, пайпвайрах и прочих инновацях от не-гиков.
Они будут в первую очередь делаться для этого единственно-верного линукса, а проблемы портирования и мейнтейнинга шерифов апстрима волновать не будут - см. например кол. патчей для запуска хрома в БСД
https://cgit.freebsd.org/ports/tree/www/chromium/files
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|4.65, Аноним (57), 14:54, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Даже Adobe обанкротится при попытке разгребать баги при работе на 100500 разных несовместимых между собой дистрибутивов.
И это при том что линукосиды всё равно не захотят за него платить.
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|6.81, Аноним (184), 15:12, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Линуксоиды никогда не будут ни за что платить, они любят халяву. Вы витаете в мире пони. Сильно за crossover платят?
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|7.89, kawaii_girl (ok), 15:20, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Сильно за crossover платят?
А crossover уже может запускать тот же последний photoshop без проблем?
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|6.114, Максим (??), 15:58, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как только на Linux портируют популярный коммерческий софт, пользователей станет значительно больше
Не станет так как популярный комерческий софт он по большому счёту для профессионалов написан и продаётся для них так как они на нём зарабатывают бабки и могут его купить а те 99% пользователей которые ставят себе PS/AI/DW/AE и прочее крякнутое и слитое с торентов почемуто начинают думать сразу что они 80левела дизайнеры сразы и монтажёры .... ОЧНИТЕСЬ!!! ПРОФИ работают в софте а не в оси , профи побоку какая там ось под софтом ...
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|6.167, Аноньимъ (ok), 17:05, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да бред это.
Пользователи пользуются тем что установлено у них на ПК при покупке в магазине, точка.
В более редких случаях тем что им привычно.
МС монополист и жестко защищает свою монополию контрактами с поставщиками и производителями железа.
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|7.196, iPony129412 (?), 17:29, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> МС монополист и жестко защищает свою монополию контрактами с поставщиками и производителями железа.
Да как бэ не очень.
Производители делают где-то 1% ноутбуков с линуксами. И явно не трясясь, что жёсткий MS как ударит.
Просто закон спроса/предложения.
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|5.115, Андрей (??), 15:58, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а зачем под 100500 если дистров всего пять, а самых ходовых два, остальное на них основано
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|3.37, Степан (?), 14:35, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А отсутствует это ПО из-за того что как раз таки нет единой "экосистемы" распространения приложений
Сомневаюсь, что именно это останавливает adobe, а не то что будет дорого поддерживать систему с долей в 1% половина пользователей которой даже не станут устанавливать софт с закрытым исходным кодом
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|4.54, kawaii_girl (ok), 14:47, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>систему с долей в 1%
На данный момент Linux все же занимает больше 1% рынка настольных ОС) Но конечно да, все равно меньше чем Windows или macOS. Но причина этого, как я уже и писала, как раз таки в малом количестве популярного коммерческого профессионального софта. Если завтра этот софт появится, то многие перейдут на Linux.
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|5.77, Аноним (77), 15:08, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если завтра этот софт появится, то многие перейдут на Linux.
Так он потому и не появится, что пользователей мизер по сравнению в Виндой.
А если бы он завтра и появился, то большинство людей все равно вряд ли увидят для себя какие-либо преимущества в переходе на Linux.
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|6.120, Андрей (??), 16:00, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На чём кому сидеть решают корпорации, а не пользователи, ни один пользователь винду сам не выбирал
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|7.140, iPony129412 (?), 16:34, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пользователю нужна инфраструктура, да и чтобы работало.
Потому он выбирает Windows.
Его не интересует бредятину типа "а если бы Линукс сообществу с неба упал бы миллиард миллиардов денег, вот тогда бы они столько бы сделали!".
Под лежачий камень вода не течёт.
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|6.128, kawaii_girl (ok), 16:12, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>вряд ли увидят для себя какие-либо преимущества в переходе на Linux.
Есть очень много пользователей которые жалуются на Windows и готовы перейти на Linux. Многим не нравится система обновлений Windows например.
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|5.78, Аноним (78), 15:08, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Если завтра этот софт появится, то многие перейдут на Linux.
не перейдут, т.к. например:
1. зачем оно им надо?
2. если они профессионально пользуются коммерческим профессиональным софтом, то им внезапно надо переносить все свои настройки, плагины и пр. Зачем оно им надо, если и так работает?
3. если это не профессиональные пользователи коммерческого профессионального софта, то они тем более не будут переходить лишь из-за появления этого софта под другую платформу.
4. если у них мак, то зачем им линукс? Если винда, то теоретически может быть желание сэкономить, но во многих случаях лицензия на винду уже включена в стоимость тех же ноутбуков
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|6.86, kawaii_girl (ok), 15:15, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>зачем оно им надо?
Linux бесплатный, более надежный, менее требовательный к ресурсам и зачастую внешне более красивый по сравнению с Windows.
>но во многих случаях лицензия на винду уже включена в стоимость тех же ноутбуков
Для корпоративного использования эти лицензии не подходят, нужно докупать enterprise лицензию.
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|7.101, Аноним (78), 15:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
какое замечательное заблуждение А потом если что-то случается, то оказывается, ... большой текст свёрнут, показать
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|6.139, Супераноним (?), 16:33, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так по твоей же ссылке
> Please realize that this article describes the **in kernel** interfaces, not
> the kernel to userspace interfaces.
Каким образом внутриядерный API нужен фотошопу?
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|4.69, Аноним (57), 14:56, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а вторая половина не станет платить.
Как не платили за Crossover Office когда у него была совместимость с фотошопом
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|2.23, Аноним (77), 14:26, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Ещё будет правильно если СПО будет распространяться через этот магазин за деньги
Справедливости ради, СПО - это именно о свободе, а не о бесплатности. Некоторый сфободный софт так и распространяется: бинари платные, а если не хочешь платить - мучайся сам со сборкой из исходников.
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|1.17, beck (??), 14:22, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Идея отличная.
1. Сначала заводим на одну площадку все приложения, потом
2. в дистрибутивах проводим голосование и, как перешли на системд, все переходят на получение приложений с этой площадки.
3. Остальные способы отключаются.
4. ...
5. PROFIT!
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|2.20, Аноним (184), 14:25, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ничто не мешает вручную конпелять, если что-то не нравится.
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|3.58, beck (??), 14:49, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не будет работать, только флатпаки смогут щвпускаться в редхатах, дебиано-юбунтах и сусях. А это почитай 90% линукса.
Кому есть дело до 3,5 конпеляторов?
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|5.155, beck (??), 16:52, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В дебиане и системд не было. А проголосовали, и теперь ничего другого нет.
Демократия-с.
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|3.200, Аноним (200), 17:32, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то мешает. Разработчики подобного шлака все время пытаются уйти от autotools в пользу чего угодно, лишь бы оно не работало у нормальных людей.
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|2.55, Аноним (57), 14:47, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разве кто-то может отобрать у экспертов возможность делать configure, make, make install ?
Хоть это-то эксперты сделать могут?
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|3.204, Аноним (200), 17:34, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да легко. Какое-нибудь поделие вместо сборочной системы, которое с трудом гуглится и заброшено на гитхабе - частенько.
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|1.18, Аноним (77), 14:23, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> в качестве независимого сервиса распространения приложений
> а введение системы пожертвования и продажи приложений позволит стимулировать развитие экосистемы.
Т.е. зависеть он будет от финансовых приоритетов курирующих.
> В новой организации намерены использовать модель управления с прозрачным принятием решений. В управляющий совет будут включены представители GNOME
Ага, буду прозрачно посылать пользователей на три буквы так же, как это происходит уже много лет в разработке фич и дизайна Gtk.
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|1.24, Аноним (24), 14:27, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Продвижение ресурса для зарабатывания бабла на платных загрузках. Для начала, нужно поинтересоваться у Neil McGovern, Robert McQueen и Aleix Pol сколько они получили на лапу.
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|5.109, Амомин (?), 15:54, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А говорите в этих ваших энтерпрайзах свободы нема, вот вам выбор из двух или более вариантов!
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|2.217, Аноним (57), 17:46, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>бывший лидер проекта Debian, и Алеш Поль (Aleix Pol), президент организации KDE e.V. На разработку Flathub компания Endless Network выделила 100 тысяч долларов и ожидается что общий размер финансирования на 2023 год составит 250 тысяч долларов, что позволит содержать двух разработчиков в режиме полного рабочего дня
Целых 2 программиста трудоустроить. Реки из долларов.
Единственно что не понятно, откуда у экспертов такая тяга считать чужие деньги?
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|1.52, Аноним (57), 14:46, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>реализация системы разделения доступа и верификации для подтверждения, что приложения загружаются непосредственно их разработчиками, разделение учётных записей для пользователей и разработчиков, система меток для идентификация проверенных и свободных приложений, обработка пожертвований и платежей через финансовый сервис Stripe, система доступа платных пользователей к платным загрузкам, предоставление возможности прямой загрузки и продажи приложений только проверенным разработчикам
Наконец-то
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|2.79, Аноним (57), 15:10, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Экспертиза воет и сходит с ума, подтверждая правильность действий.
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|3.112, Амомин (?), 15:56, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда к редхату придет американский tovarisch констебль и попросить изьясниться и прекратить самоуправство
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|3.230, Аноним (227), 18:32, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не прикрутят. Для PR слишком дорого, для потенциальных инвесторов — красный флаг. Не с их бюджетами.
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|2.137, Аноним (57), 16:30, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раньше проще было установить программу в wine чем собрать и запустить её на Линукс.
А теперь будет одни клик и готово. Как в андроид, как в Стим
Кому не нравится, могут дальше делать confirure, make, make install
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|1.80, Аноним (2), 15:11, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Крутят вертят надо просто сделать как в Андроид Гугл Плей для десктопа и всё. Можно даже не от гугла.
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|2.105, Амомин (?), 15:49, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это как, материализовать второй гугел и его серверными мощностями и поголовьем спецов чтоб те 2% неплатящих дровосеков окучивали?
Невидимая рука рынка показывает фигу.
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|3.185, iPony129412 (?), 17:21, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Никто на F-Droid не жалуется.
Так им мало кто и пользуется.
Тем кому не нравятся - просто без всяких жалоб обходят его стороной.
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|3.188, iPony129412 (?), 17:23, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Никто на F-Droid не жалуется.
Да и с эпопеей с тем же Firefox знатный бабах был.
"Ну выложите пожалуйста! Ну пожалуйста!".
> Нет! Там третья библиотека на киселе не соответствует нашим требованием, а сами мы её не осилим! Так что ешьте, что дают!
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|4.201, pic (?), 17:32, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так и я о том же, не нравится flathub пилите свой магазин c блэкджеком и остальным.
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|3.231, Аноним (227), 18:35, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так жалуются же! Тормозной, кривой, всё плохо с апдейтами, баги годами не фиксятся. Но недавно новый формат репозиториев сделали, чтобы часть проблем с тормозами решить, посмотрим как ему это поможет.
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|2.106, Амомин (?), 15:50, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хороших календарей при этом по пальцем матерого фрезировщика посчитать можно, я таки не против, давайте календарей.
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|2.131, Аноним (57), 16:20, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В gnome несколько лет назад был абсолютно неюзабельный калькулятор не умеющий продолжать вычисления по кнопкам + и т.д.
Возможно среди 100 калькуляторов окажется хоть один хороший.
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|1.103, Амомин (?), 15:46, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нравится не нравится, а это единственный путь, идея централизованных пакетных дистрибутивов и одной копии libastral.so на все случаи жизни это херня полная, экспертно вам заявляю.
И да, первое время будет забит уникальными калькуляторами от васянов, но таков путь к светлому будущему.
Вот так и станет понятно зачем винде 40 гигабайт на диске понадобилось.
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|2.133, Максим (??), 16:24, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да была уже такая тема типа флэтпака и снапа и апимаджа только не в линухе а в БСД так и называлась PC-BSD и были там прогрессивные .PKI с всеми зависимостями внутри ... это тупиковое развитие если тулкиты и библиотеки постоянно в разработке и теряют совместимость друг с другом ... вот флэтпак например одна апликуха которой весу на 1 мег а тянет 200 рантайма за собой и например она же но новее на полверсии и опа опять хочет уже нового рантайма на 500 мегов ... кому нафиг такое надо
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|3.138, Амомин (?), 16:30, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот потому что в разработке поэтому и не надо надется что двум разным версиям двух разных программ не придется в оконцевке их таскать с собой, верить в мир розовых поней контрпродуктивно имхо.
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|3.142, Амомин (?), 16:35, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И зависимость от рантайма весом в гигабайты чтобы нарисовать стандартное окошко это проблема модулярности всего нижележащего стека а не пакетирования кмк
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|4.178, Аноним (2), 17:15, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Типа если те же самые полгига ты вытянешь с репозитория что-то принципиально изменится. Это уже не говоря что у тебя за размер диска.
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|5.222, Амомин (?), 17:51, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Меняется, теперь ты (дистрибутив) каждому васяну вынужден песочницу для его калькулятора держать и мэнтейнить коли взял на себя последнее слово в развертке софта что конечно чушь и утопия.
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|6.233, Аноним (227), 18:41, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Откройте для себя уже Nix. Там вот это всё вышеперечисленное, и при этом не занимает петабайты. А секрет прост: /nix/store в r/o, а все одинаковые файлы на самом деле хардлинки. Заодно сразу видно, кто настоящий программист, а кто локалхостный васян. У локалхостных васянов крышу сносит когда любовно захардкоженный /bin/bash оказывается недоступен, но даже для таких инвалидов есть симуляция FHS через лес симлинков.
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|3.220, Аноним (220), 17:50, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такая ситуация с апликухой заставит ее разраба быть более разборчивым с привязкой внешних либ, либо его поделку не станут использовать. И даже у разрабов тулкитов появится мотивация лишний раз не ломать совместимость или жиреть новыми функциями.
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|1.126, Амомин (?), 16:10, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>обработка пожертвований и платежей через финансовый сервис Stripe
Что означает автоматически доступность мира свободных технологий только правильным и светлым эльфам из правильных юрисдикций.
Опен сорс он такой опен
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|2.127, Амомин (?), 16:12, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И только тем эльфам что понравились системам распознавания фрода и фнс сша
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|2.176, iPony129412 (?), 17:12, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Опен сорс он такой опен
Вот кстати смешно.
На закрытой-презакрытой (я серьезно) iOS я могу в один клик купить софт, а с Flathub – шиш.
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|1.145, Аноним (212), 16:38, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Гнать этого Нила M$Подсосоверна ссаными тряпками подальше от руководства чем бы то ни было с приставкой "некоммерческий".
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|2.151, Аноним (184), 16:47, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот нетушки. Линекс всегда был проектом корпораций, а не нищих гениев одиночек-программистов. Без корпоративного бабла, линекс был бы чем-нибудь типа gnu hurd.
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|3.190, iPony129412 (?), 17:25, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот нетушки. Линекс всегда был проектом корпораций, а не нищих гениев
> одиночек-программистов. Без корпоративного бабла, линекс был бы чем-нибудь типа gnu hurd.
Так в самом начале таким и был.
Линус даже лицензию такую хотел, чтобы запрещала коммерческое использование.
Но тут пришёл Столлман...
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|4.236, Аноним (227), 18:45, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так в самом начале таким и был.
Да, целый год или даже почти два. Но в процессе Линус повзрослел и понял, что мамка с папкой кормить всю жизнь не будут и надо как-то самому на хлебушек зарабатывать. Упомянутый GNU/Hurd как раз пример принципиально некоммерческого ядра. Кстати, как он там?
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|2.168, Амомин (?), 17:07, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Коммерческий ты или нет но раз entity а не физлицо то налоговую декларацию в фнс сша сдать должен где правильно обоснуешь как именно ты получил 0 центов с 0 центами прибыли.
Коммерческий ты уже by default, даже если донаты не принимаешь, вот номер.
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|2.179, Аноним (2), 17:16, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он с вяленым плохо дружит. Да и компания его не та разрабатывает не шляпа, в этом его основной фейл.
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|3.225, . (?), 18:16, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он с вяленым плохо дружит.
И тут опять вяленый
Религия не позволяет иксы запустить?
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|2.239, Андрей (??), 19:23, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Flatpak это и есть в каком то смысле приложения в докер, затачивался изначально с работой с wayland
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|1.214, Аноним (184), 17:43, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Здравствуйте. А что скажет отец GPL - великий RMS? Небось поругает проприетарщиков? И заблокирует работу этого flathub?
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|2.244, Аноним (57), 20:12, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ричарда Столлама в отличии от долбодятлов интересует только доступность исходного кода под свободной лицензией.
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|1.235, Аноним (-), 18:44, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Ежедневно фиксируется около 700 тысяч загрузок приложений и обрабатывается около 900 млн. запросов к сайту.
Вам не кажется, что тут неопределённость из-за ущербства терминологии? Если бы было сказано не про 700k загрузок, а про 700k выгрузок, то было бы понятнее.
В английском есть download и upload, которые позволяют подчёркивать разницу, что русский язык хуже что ли? Предлагаю ввести термин выгрузка в дополнение к загрузке.
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|1.243, Аноним (243), 20:08, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ребят, обьясните раку, а разве есть зависимыф способ распространения приложений? Есть приложение, куда хочешь туда и распространяй и как хочешь. О чем новость?
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