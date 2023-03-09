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План продвижения Flathub в качестве независимого сервиса распространения приложений

09.03.2023 13:05

Роберт Маккуин (Robert McQueen), руководитель организации GNOME Foundation, опубликовал план по развитию Flathub, каталога и репозитория самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Flathub позиционируется как независимая от отдельных поставщиков площадка для сборки приложений и их прямого распространения среди конечных пользователей. Отмечается, что в настоящее время в каталоге Flathub представлено около 2000 приложений, в работу по сопровождению которых вовлечено более 1500 участников. Ежедневно фиксируется около 700 тысяч загрузок приложений и обрабатывается около 900 млн. запросов к сайту.

Ключевыми задачами по дальнейшему развитию проекта называется эволюционирование Flathub из сервиса сборки в каталог-магазин приложений, формирующий экосистему распространения Linux-приложений, учитывающую интересы различных участников и проектов. Большое внимание уделяется вопросам повышения мотивации участников и финансирования публикуемых в каталоге проектов, для чего планируется реализовать системы сбора пожертвований, продажи приложений и организации платной подписки (постоянных пожертвований). По мнению Роберта Маккуина наибольшим препятствием в продвижении и развитии рабочего стола Linux является экономический фактор, а введение системы пожертвования и продажи приложений позволит стимулировать развитие экосистемы.

Среди планов также упоминается создание отдельной независимой организации для поддержки и юридического сопровождения Flathub. В настоящее время проект курирует организация GNOME Foundation, но продолжение работы под её крылом признано приводящим к появлению дополнительных рисков, возникающих в сервисах доставки приложений. Кроме того, создаваемые для Flathub сервисы финансирования разработки не сочетаются с некоммерческим статусом организации GNOME Foundation. В новой организации намерены использовать модель управления с прозрачным принятием решений. В управляющий совет будут включены представители GNOME, KDE и участники из сообщества.

Помимо руководителя GNOME Foundation в проекте по продвижению Flathub принимают участие Нил МакГоверн (Neil McGovern), бывший лидер проекта Debian, и Алеш Поль (Aleix Pol), президент организации KDE e.V. На разработку Flathub компания Endless Network выделила 100 тысяч долларов и ожидается, что общий размер финансирования на 2023 год составит 250 тысяч долларов, что позволит содержать двух разработчиков в режиме полного рабочего дня.

Из проделанной или реализуемой в настоящее время работы отмечается тестирование нового оформления сайта Flathub, реализация системы разделения доступа и верификации для подтверждения, что приложения загружаются непосредственно их разработчиками, разделение учётных записей для пользователей и разработчиков, система меток для идентификации проверенных и свободных приложений, обработка пожертвований и платежей через финансовый сервис Stripe, система доступа платных пользователей к платным загрузкам, предоставление возможности прямой загрузки и продажи приложений только проверенным разработчикам, имеющим доступ к основным репозиториям (позволит отгородиться от третьих лиц, не имеющих никакого отношения к разработке, но пытающихся нажиться на продаже сборок популярных открытых программ).

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.flathub.org/...)
  2. OpenNews: Fedora 38 предложит неограниченную поддержку Flathub
  3. OpenNews: Flathub внедряет поддержку пожертвований и платных приложений
  4. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.14.0
  5. OpenNews: Официальные редакции Ubuntu прекратят поддержку Flatpak в базовой поставке
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58768-flathub
Ключевые слова: flathub
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, Аноним (2), 13:43, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Поддерживаю куда ставить подпись?
     
     
  • 2.174, 1111 (??), 17:10, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Flathub позиционируется как независимая от отдельных поставщиков площадка для сборки приложений и их прямого распространения среди конечных пользователей.

    не получится! Сохраняется зависимость от ос и от набора команд цпу. Пусть собирают все приложения под вебасембли,а не под всякие там х86_64!

     

  • 1.3, iPony129412 (?), 13:45, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сайт у Flathub прям жуть - ничего посмотреть нельзя
    Snap Store трудно назвать чем-то красивым, но так вот можно было же сделать...
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 13:47, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделаешь сразу хорошо денег больше не дадут.  
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 13:50, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ну вот

    https://beta.flathub.org/apps/com.gitfiend.GitFiend

    Хотя бы список архитектур добавили. 2023 год шёл.

     
     
  • 3.152, Смузихлёбаноним (?), 16:48, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Available Architectures это что по-вашему? Список видов смузи?
     
     
  • 4.157, iPony129412 (?), 16:56, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Available Architectures это что по-вашему? Список видов смузи?

    Это называется, что его добавили в Beta версии нового интерфейса, а раньше не было.
    КЭП.

     
  • 3.166, Аноним (166), 17:05, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На месте. На том, где потом 2024, 2025, 2026.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:48, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    оно без systemd будет работать, или собарные там прилаги будут прибиты гвоздями к glibc (такой-то версии) и systemd?
     
     
  • 2.12, my_name_is_Mud (ok), 14:05, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Работает и без systemd, но не все приложения
     
  • 2.19, Андрей (??), 14:23, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще изначально было задумано что flatpak будет работать исключительно с wayland, systemd, но разработчики приложений в рецепте указывают и иксы и к системд не прибивают
     
  • 2.57, Аноним (57), 14:49, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:52, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Эпоха вирусов для Linux наконец начнётся!
     
     
  • 2.25, iPony129412 (?), 14:28, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Всё же надо 2% перешагнуть.
    А так Appimage не помогли.
    Да и нативные пиратские 🏴☠ линукс игры на файлопомойках тоже.
     
  • 2.43, 828eb (?), 14:37, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эпоха вирусов там начнётся когда он распространённым станет.
     

  • 1.8, Golangdev (?), 13:52, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хороший план, поддерживаю.

    Если дристрибутивы не могут нормально обновлять свои репы, пусть это будет в FlatGub. Конкуренция полезна.

     
     
  • 2.22, keydon (ok), 14:26, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если дристрибутивы не могут нормально обновлять свои репы, пусть это будет в FlatGub

    Пока только убунтовцы не могут файрфокс с хромом собрать, причем у остальных никаких проблем нет ни с файрфоксом, ни с чем-либо другим (ну разве что мелкие локальные проблемы, но от этих снапов, флатпаков проблем явно больше чем "дождаться патча для либы")

     
     
  • 3.41, iPony129412 (?), 14:36, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В Дебиан Chromium вечно с дырками
     
     
  • 4.73, Аноним (73), 15:01, 09/03/2023 Скрыто модератором
    		• –8 +/
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:55, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А можно не надо?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:57, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Из всех трех лучше AppImage ничего не вижу. Да и того идея у Apple заимствована.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 14:07, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    AppImage не работает на linux, так как не поддерживает wayland.
     
     
  • 4.59, Аноним (7), 14:50, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Во-первых, AppImage может содержать и консольные приложения.
    Во-вторых, Поддерживает Вяленд или не поддерживает не AppImage, а приложение в нём содержащееся.
     
     
  • 5.154, iPony129412 (?), 16:51, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Поддерживает Вяленд или не поддерживает не AppImage, а приложение в нём содержащееся.

    Так не бывает. Только в сказках фанатиков, которым надо спихнуть вину чисто ради оправдания.

    https://gist.github.com/probonopd/9feb7c20257af5dd915e3a9f2d1f2277

     
  • 3.30, Андрей (??), 14:30, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Appimage до DMG как до луны на четвереньках. Appimage монтируется через FUSE, отсюда лютый тормоз, так же линукс не умел, не умеет и в ближайшей перспективе не будет уметь отображать миниатюру из образа или бинаря, поэтому ему нужны каталоги с иконками и дескоп файлами. У макос подобных проблем нет и в помине.
     
     
  • 4.156, 1111 (??), 16:54, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Appimage до DMG как до луны на четвереньках. Appimage монтируется через FUSE, отсюда лютый тормоз, так же линукс не умел, не умеет и в ближайшей перспективе не будет уметь отображать миниатюру из образа или бинаря, поэтому ему нужны каталоги с иконками и дескоп файлами. У макос подобных проблем нет и в помине.

    лютый тормоз  из за FUSE? это в каком бредовом сне такое можно увидеть? что подразумевается под "отображать миниатюру из бинаря"? на аппимеджах есть миниатюры и выглядят хорошо. Миниатюры хоть и работают но реализованы не так как в DMG и потому это плохо?

     
  • 4.227, Аноним (227), 18:20, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эх, Андрюша, что ж ты старших не слушал… Ты хоть в курсе где и как именно хранятся миниатюры у эппловских приложений? Попробуй на досуге как-нибудь сделать cd 'App Store.app/Contents/Resources' и там внутри выполнить ls *.incs. Многое узнаешь!
     
     
  • 5.234, iPony129412 (?), 18:42, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как это меняет выше написанное?
    никак.
     
     
  • 6.240, Аноним (240), 19:33, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень просто меняет. DMG - дистрибутив в виде образа диска. App - пакет приложения, который для распространения можно и не помещать в DMG, а просто скопировать. Человек не имеет опыта сборки дистрибутива для macOS. Но рассуждает на тему.
     
  • 2.13, kawaii_girl (ok), 14:06, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо. Единая экосистема распространения десктопных Linux приложений очень нужна.
     
     
  • 3.26, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:28, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не надо. Единая экосистема распространения десктопных Linux приложений не нужна.
     
     
  • 4.98, Аноним (98), 15:33, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и десктопный линупc
     
  • 4.202, p (?), 17:33, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Единая экосистема распространения десктопных Linux приложений не нужна

    Да это вообще бред сивой кобылы ибо база у всех дистрибутивов разная и в этих ваших порнохабах зависимости тоже не будут совпадать со всеми дистрами... Как бы так, что эта порнуха будет не везде работать. И снова просто менеджеры на коне, а дятлы подмахивают... слузихлебы, бля :)

     
  • 4.228, Аноним (227), 18:21, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1% много. Недостаточно элитно. Надо чтобы 0.0001% было. А ещё лучше чтобы у каждого своя уникальная, аналоговнетная операционка на компе стояла. И несовместимые ни с кем протоколы.
     
  • 3.29, pic (?), 14:30, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Благодаря flatpak в endless os за месяц лишь один раз залез в консоль.
     
     
  • 4.36, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:34, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуи для aptitude был и 20 лет назад
     
     
  • 5.40, pic (?), 14:36, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гуи для aptitude был и 20 лет назад

    Я залез не по поводу установки или обновления ПО. Так-то.

     
     
  • 6.49, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:43, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты крутишь? Речь про установку софта без консоли. Так вот и 20 лет назад все было без ваших флатпаков
     
     
  • 7.164, pic (?), 17:05, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С протухшими пакетами, ну-ну.
     
     
  • 8.184, Аноним (184), 17:19, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С добрым устром Существует дебиан сид ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.187, pic (?), 17:21, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До свидания С разваленной системой после обновления Поэтому и подход разный, л... текст свёрнут, показать
     
  • 9.242, Аноним (242), 19:47, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан это стабильность, но достигается она там принося в жертву свежесть ПО Де... текст свёрнут, показать
     
  • 3.48, Аноним (9), 14:41, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Факт: разработчики приложения хороши в разработке приложений, но ни черта не понимают в том, как интегрироваться в операционку. Потому что это отдельная и сложная область, которую нужно целенаправленно изучать. Сейчас этой работой занимаются мейнтейнеры, и это правильно: разработчики пусть спокойно разрабатывают.

    Факт: то, как именно интегрироваться в операционку, серьезно зависит от того, о каком дистре идет речь. Поэтому гипотетическое "универсальное решение" будет просто вещью в себе. Враждебным инопланетным блобом, завезенным в продуманный храм отдельно взятого дистра.

    Факт: сосредотачивание экосистемы в руках одной компании подрывает децентрализованный характер линукс-десктопа. Это именно то, чего мы все успешно избегали, не пользуясь маком и вантузом.

     
     
  • 4.72, Аноним (72), 14:57, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > децентрализованный характер линукс-десктопа

    Чушь. Все существующие дистры имеют зависимость и диктатуру разрабов.
    Никому не нужна эта "децентрализация" и "свобода", если проект не отвечает требованиям пользователя.
    Нищие, но свободные! Или свободные, но нищие. 😄

     
  • 4.173, pic (?), 17:10, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто ничего не сосредотачивает, пилите свой базовый образ системы и клонируйте flathub/snapcraft/appimagehub, раз параноя так сильно мучает.
     
  • 4.241, Аноним (240), 19:37, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот могу ответить. Для своего приложения собираю самодостаточные пакеты со всеми ресурсами для поддерживаемых ОС и прилагаю инструкцию, как скопировать приложение и запустить. Никаких инсталляторов и сабжей - это пройденный этап и баловство детства.
     
  • 2.39, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:35, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто флатпак делает, тот его и танцует
     
     
  • 3.119, Аноним (184), 15:59, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну это естественно. Все хотят деньжат. Другой вопрос, что линуксоиды это юзать не будут, только федорщики и убунтойды какие-нибудь. Сомнительный профит.
     
     
  • 4.189, Аноним (166), 17:24, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Альт оба устройства. И есть ещё третье. Кроме апт. Просто Степан Александрович.
     

  • 1.11, Аноним (184), 14:03, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    appimage - лучший.
    flathub и snap - поделки смузихлебов.
     
     
  • 2.28, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:29, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пакеты от мейнтейнеров, все остальное тлен
     
     
  • 3.34, pic (?), 14:33, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Базовая система задача для мейнтейнеров, весь остальной прикладной софт задача разработчика этого конкретного софта, там мейнтейнерам делать нечего.  
     
     
  • 4.42, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:37, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задача разработчика писать софт, задача мейнтйнеров собирать его под конкретный дистр, дружить с системой инициализации и прочим.
     
     
  • 5.47, pic (?), 14:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Задача разработчика писать софт, задача мейнтйнеров собирать его под конкретный дистр,
    > дружить с системой инициализации и прочим.

    flatpak нормально собирается распространяется для всех платформ самим разработчиком, к примеру, telegram.

    Причём тут медленные и грязные руки мейнтейнеров?


     
     
  • 6.74, Аноним (74), 15:06, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > flatpak нормально собирается распространяется для всех платформ

    Мы наконец дожили до тех времен, когда Ubuntu и Fedora стали отдельными платформами (а не как у дидов - принципиально разные железки или ОС, типа мак, венда, бсд, линукс)! Ура товарищи!

     
     
  • 7.161, iPony129412 (?), 17:01, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мы наконец дожили до тех времен, когда Ubuntu и Fedora стали отдельными
    > платформами (а не как у дидов - принципиально разные железки или
    > ОС, типа мак, венда, бсд, линукс)! Ура товарищи!

    Классика же https://i.imgur.com/I2BJ6.jpg

     
  • 7.177, pic (?), 17:14, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для appimage есть, https://www.appimagehub.com
     
     
  • 8.193, Аноним (184), 17:29, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нам не нужна эта проетарщина ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.207, pic (?), 17:38, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делайте свой магазин, зачем держаться за протухший софт ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.211, Аноним (184), 17:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    debian sid... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.216, pic (?), 17:44, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неа, с разваленной системой после обновления Поэтому и подход разный, лучше суп... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.223, Аноним (184), 17:56, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты выдумываешь про разваленную систему обновления У меня не ломается ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.212, Аноним (212), 17:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Причём тут медленные и грязные руки мейнтейнеров?

    При том, что cc.retroshare.retroshare-gui (со встроенным, читай - уязвимым, tor) обновлялся полвека назад. А что там за бинарники org.mozilla.firefox собирает и закидывает Mozilla, одному богу телеметрии известно.

    И никак средство доставки ПО (flatpak) не спасло твой рот от грязи. Ибо качество ПО прямое следствие качества репозитория ПО (FlatHub), то есть сопроводителей пакетов, без (идейности и порядочности) которых ты будешь вкушать с лопаты, то что рыночек велел.

     
     
  • 7.219, pic (?), 17:49, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас ты мне расскажешь о том, что ты феодал, у тебя есть всё своё, свой хлеб, курица, яйцо, корова, масло, творог. Я не против, возьми и пили свой магазин.
    Исходный код никто не закрывает, но зачем сидеть с протухшим софтом.  
     
  • 4.45, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:39, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как был разработчик и был админ. Скрестили и получили девляпсов. Но последние не смогут существовать без упрощенной в плане интерфейса облачной инфраструктуры, в которой все прибито гвоздями.
     
  • 2.96, Зарегестрированный Аноним (?), 15:30, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А как вам пакетник Nix?
    Отличная же штука, нативый запуск программ на любом дистре,
    ему бы только автоматическую интеграцию с разными ДЕшками вне NixOS и цены бы не было...
    Кстати, советую NixOS)))
     
     
  • 3.141, Аноним (212), 16:34, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отвратительный. Доморощенный язык, безудержное потребление оперативной памяти, низкая производительность, ФС изгажена килобайтами симлинок, поломанные десятками патчей сборки программы.
     
     
  • 4.194, Аноним (166), 17:29, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Симлинк - он.
     
     
  • 5.208, p (?), 17:39, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Симлинк - он.

    Символическая ссылка - бла, она :)

     
     
  • 6.226, Аноним (166), 18:18, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А симлинк - он. )
     
  • 4.237, Аноним (227), 19:10, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ФС изгажена килобайтами симлинок

    И аура не того цвета, да?

     
  • 2.108, Андрей (??), 15:52, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    флатпак самый производительный, это не образ и даже не пакет
     
     
  • 3.197, Аноним (166), 17:30, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дрова быстрее всех колет?
     
  • 2.175, pic (?), 17:12, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Магазин и для appimage есть, https://www.appimagehub.com
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.199, Аноним (184), 17:32, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, дебиана с официальными репами хватает!
     
     
  • 6.206, pic (?), 17:37, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, дебиана с официальными репами хватает!

    Ну конечно, там и так всё протухшее.

    Хотя вот Endless OS на Debian:
    $ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Endless
    Description: Endless OS 5.0.1
    Release: 5.0.1
    Codename: bullseye
      
    И там весь прикладной софт свежий.

     
     
  • 7.210, Аноним (184), 17:39, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Существует debian Sid, вот так вот! Круче арчей со стимами и флотпаков.
     
     
  • 8.221, pic (?), 17:50, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И разломанной системой после обновления ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.224, Аноним (184), 17:58, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фантазируешь ... текст свёрнут, показать
     

     ....большая нить свёрнута, показать (29)

  • 1.15, Аноним (15), 14:07, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично. Статус помойки с проприетарщиной (для распространения коей единственно и нужен флатпак) должен постулироваться явно. Ещё будет правильно если СПО будет распространяться через этот магазин за деньги, чтобы пользователи "стабильных" дистрибутивов платили за свой паразитизм.
     
     
  • 2.16, kawaii_girl (ok), 14:20, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    >помойки с проприетарщиной

    "Проприетарщина" на самом деле тоже нужна. Сейчас главная проблема линукса это отсутствие популярного коммерческого ПО(всяких фотошопов и т.д). А отсутствует это ПО из-за того что как раз таки нет единой "экосистемы" распространения приложений.

     
     
  • 3.27, Аноним (184), 14:29, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Смешно. Ничто не мешает фотошопам статически линковаться под линекс, но  нет. Линукс - для серверов, никому не надо что-то там портировать для 1.5 юзеров.
     
     
  • 4.35, pic (?), 14:34, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Походу Steam и Steam Deck не в курсе.
     
     
  • 5.44, Аноним (184), 14:38, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это исключения для игроманов. Профессиональный софт для работы, под линекс очень мало.
     
     
  • 6.50, Аноним (50), 14:44, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой-нибудь Pixar? Так линукс в профессиональной среде повсюду же, это не новость.
     
     
  • 7.56, Аноним (184), 14:48, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет. В линексе повсюду поделки-пародии на професиональный софт.
     
     
  • 8.64, Аноним (50), 14:53, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм Да нет, всё то же самое К тому же, профессионалы используют in-house софт, ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.70, Аноним (184), 14:56, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хахаха https forum proasutp com viewtopic php f 7 t 1097... текст свёрнут, показать
     
  • 9.203, Аноним (166), 17:33, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто без проблем не может два и более фронта ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.209, Аноним (50), 17:39, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно это всё же проблемы middleware Именно из-за middleware часто имеются сло... текст свёрнут, показать
     
  • 8.66, Аноним (7), 14:54, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас-то во ФриБЗДи всё гораздо совершеннее, профессиональнее ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.71, Аноним (184), 14:57, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня не freebsd, не надо угадывать ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.113, Андрей (??), 15:56, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    davinci, lightworks, maya, bitwig, reaper и ряд других очевидно тоже поделки ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.123, Аноним (184), 16:02, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну ты даёшь Выбрал 5 из тысячи приложений и преподносишь как достяжение линекса... текст свёрнут, показать
     
  • 9.125, kawaii_girl (ok), 16:07, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К этому всему еще нужно добавить софт от adobe и наладить распространение коммер... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.130, Аноним (184), 16:19, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю тогда рыночная доля федоры и гнома быстро упадет до 0,02 в таком случае... текст свёрнут, показать
     
  • 5.135, iPony129412 (?), 16:27, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Походу Steam и Steam Deck не в курсе.

    так они и не берут "вот готовые Ubuntu или Fedora - сейчас накатим и всё замечателен будет".
    Даже свой композитор написали GameScope на Wayland. Да и вообще огромную кучу работы провели.

     
  • 4.46, kawaii_girl (ok), 14:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >для 1.5 юзеров

    У линукса так мало пользователей как раз таки из-за проблем с софтом. Если завтра на Linux портируют софт от Adobe и MS Office, то половина пользователей Windows перейдет на Linux.

    >Ничто не мешает фотошопам статически линковаться

    Это все ерунда. Пользователям и разработчикам нужен нормальный, красивый магазин приложений в котором можно быстро и просто покупать коммерческий софт и единый и предсказуемый стандарт пакетов.

     
     
  • 5.51, Аноним (184), 14:46, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У линукса так мало пользователей как раз таки из-за проблем с софтом. Если завтра на Linux портируют софт от Adobe и MS Office, то половина пользователей Windows перейдет на Linux.

    Вы, наверное, слишком молодой человек. Никто не будет платить разработчикам большие бабки для портирования на линукс, потому что это не окупится. Доля линекса: 3-5% среди юзеров в лучшем случае, и больше не будет, потому что линекс - это не для всех пользователей, и в ближайшие годы ничего не поменяется.
    >Это все ерунда. Пользователям и разработчикам нужен нормальный, красивый магазин приложений в котором можно быстро и просто покупать коммерческий софт и единый и предсказуемый стандарт пакетов.

    Это ваши мечты.

     
  • 5.63, Аноним (73), 14:53, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А с чего ты взял, что нам, линуксоидам, нужен рост популярности линукса? Чтобы сюда ещё больше корпорастов пришло с анальными ограничениями и подписками? Мне и с гимпом и либрой хорошо, а кому нужен зонд майкрософта/адоба в виде проприетарной дичи, пускай сидят на винде
     
     
  • 6.100, Аноним (98), 15:38, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Копрофилы тоже считают себя элитой, ага. Их же примерно столько, сколько линупcoв на десктопе, не то что это большинство натуралов.
     
     
  • 7.104, Аноним (50), 15:46, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я, кстати, на той неделе пообщался с настоящими любителями этого дела, и немного лоллировал с их ощущения превосходства, но, это определённо сайдэффект других психических отклонений. Паралелли с линуксом тут не провести -- линукс стабильно предпочитают более разумные и образованные личности, поскольку освоить этот инструмент куда проще чем стандартные проприетарные поделки. А если всё же необходим определённый софт, то лучше запускать его из контролируемой среды, опять же.
     
  • 7.111, Аноним (73), 15:55, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну пусть считают, только ко мне не лезут. Реальная элита себя тоже элитой считает. Короче, копрофилы тут чёт вообще не к месту и сравнение с ними подобрано по признаку самомнения. А ещё у них 2 руки и 2 ноги, во прикол.
    ...
    ...
    Хотя, чтобы линукс поставить, надо таки больше знать, чем чтобы наcpaть на гениталии
     
  • 5.93, Аноним (74), 15:26, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>для 1.5 юзеров
    > У линукса так мало пользователей как раз таки из-за проблем с софтом.
    > Если завтра на Linux портируют софт от Adobe и MS Office, то половина пользователей Windows перейдет на Linux.

    И через некоторое время будет полный аналог завендорлоченного по самые гланды ведроида на (условном) десктопе.
    Естественно, полностью добровольно - не хочешь, не пользуйся, правда об этом самом софте и магазине забудь.
    Ну и заодно о всяких гномах, вяленых, пайпвайрах и прочих инновацях от не-гиков.
    Они будут в первую очередь делаться для этого единственно-верного линукса, а проблемы портирования и мейнтейнинга шерифов апстрима волновать не будут - см. например кол. патчей для запуска хрома в БСД
    https://cgit.freebsd.org/ports/tree/www/chromium/files

     
  • 4.65, Аноним (57), 14:54, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Даже Adobe обанкротится при попытке разгребать баги при работе на 100500 разных несовместимых между собой дистрибутивов.

    И это при том что линукосиды всё равно не захотят за него платить.

     
     
  • 5.76, kawaii_girl (ok), 15:07, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эту проблему как раз и должен решить flatpak Как только на Linux портируют попу... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.81, Аноним (184), 15:12, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Линуксоиды никогда не будут ни за что платить, они любят халяву. Вы витаете в мире пони. Сильно за crossover платят?
     
     
  • 7.89, kawaii_girl (ok), 15:20, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сильно за crossover платят?

    А crossover уже может запускать тот же последний photoshop без проблем?

     
     
  • 8.91, Аноним (184), 15:22, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне без разницы ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.218, Аноним (166), 17:47, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему вопросом на вопрос ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.118, iPony129412 (?), 15:59, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы витаете в мире пони

    Ты мир аниме с пони не путай 🤨

     
  • 6.114, Максим (??), 15:58, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как только на Linux портируют популярный коммерческий софт, пользователей станет значительно больше

    Не станет так как популярный комерческий софт он по большому счёту для профессионалов написан и продаётся для них так как они на нём зарабатывают бабки и могут его купить а те 99% пользователей которые ставят себе PS/AI/DW/AE и прочее крякнутое и слитое с торентов почемуто начинают думать сразу что они 80левела дизайнеры сразы и монтажёры .... ОЧНИТЕСЬ!!! ПРОФИ работают в софте а не в оси , профи побоку какая там ось под софтом ...

     
  • 6.167, Аноньимъ (ok), 17:05, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да бред это.
    Пользователи пользуются тем что установлено у них на ПК при покупке в магазине, точка.
    В более редких случаях тем что им привычно.
    МС монополист и жестко защищает свою монополию контрактами с поставщиками и производителями железа.
     
     
  • 7.172, Амомин (?), 17:09, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот этот шарит и понимает как Билли Гейтс заработал свои кариталы
     
  • 7.196, iPony129412 (?), 17:29, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > МС монополист и жестко защищает свою монополию контрактами с поставщиками и производителями железа.

    Да как бэ не очень.
    Производители делают где-то 1% ноутбуков с линуксами. И явно не трясясь, что жёсткий MS как ударит.
    Просто закон спроса/предложения.


     
  • 5.115, Андрей (??), 15:58, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем под 100500 если дистров всего пять, а самых ходовых два, остальное на них основано
     
  • 3.37, Степан (?), 14:35, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А отсутствует это ПО из-за того что как раз таки нет единой "экосистемы" распространения приложений

    Сомневаюсь, что именно это останавливает adobe, а не то что будет дорого поддерживать систему с долей в 1% половина пользователей которой даже не станут устанавливать софт с закрытым исходным кодом

     
     
  • 4.54, kawaii_girl (ok), 14:47, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >систему с долей в 1%

    На данный момент Linux все же занимает больше 1% рынка настольных ОС) Но конечно да, все равно меньше чем Windows или macOS. Но причина этого, как я уже и писала, как раз таки в малом количестве популярного коммерческого профессионального софта. Если завтра этот софт появится, то многие перейдут на Linux.

     
     
  • 5.77, Аноним (77), 15:08, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если завтра этот софт появится, то многие перейдут на Linux.

    Так он потому и не появится, что пользователей мизер по сравнению в Виндой.

    А если бы он завтра и появился, то большинство людей все равно вряд ли увидят для себя какие-либо преимущества в переходе на Linux.

     
     
  • 6.120, Андрей (??), 16:00, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На чём кому сидеть решают корпорации, а не пользователи, ни один пользователь винду сам не выбирал
     
     
  • 7.140, iPony129412 (?), 16:34, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователю нужна инфраструктура, да и чтобы работало.
    Потому он выбирает Windows.

    Его не интересует бредятину типа "а если бы Линукс сообществу с неба упал бы миллиард миллиардов денег, вот тогда бы они столько бы сделали!".

    Под лежачий камень вода не течёт.

     
  • 6.128, kawaii_girl (ok), 16:12, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вряд ли увидят для себя какие-либо преимущества в переходе на Linux.

    Есть очень много пользователей которые жалуются на Windows и готовы перейти на Linux. Многим не нравится система обновлений Windows например.

     
  • 5.78, Аноним (78), 15:08, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Если завтра этот софт появится, то многие перейдут на Linux.

    не перейдут, т.к. например:
    1. зачем оно им надо?
    2. если они профессионально пользуются коммерческим профессиональным софтом, то им внезапно надо переносить все свои настройки, плагины и пр. Зачем оно им надо, если и так работает?
    3. если это не профессиональные пользователи коммерческого профессионального софта, то они тем более не будут переходить лишь из-за появления этого софта под другую платформу.
    4. если у них мак, то зачем им линукс? Если винда, то теоретически может быть желание сэкономить, но во многих случаях лицензия на винду уже включена в стоимость тех же ноутбуков

     
     
  • 6.86, kawaii_girl (ok), 15:15, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >зачем оно им надо?

    Linux бесплатный, более надежный, менее требовательный к ресурсам и зачастую внешне более красивый по сравнению с Windows.

    >но во многих случаях лицензия на винду уже включена в стоимость тех же ноутбуков

    Для корпоративного использования эти лицензии не подходят, нужно докупать enterprise лицензию.

     
     
  • 7.101, Аноним (78), 15:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какое замечательное заблуждение А потом если что-то случается, то оказывается, ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.107, Ананий (?), 15:52, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам-то хоть раз туда звонил И как помогли Дальше чем вкл выкл ваш комплюктер ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.116, Аноним (78), 15:58, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, я сразу выбрал путь страданий Хотя некоторые маны от шапки, которые только... текст свёрнут, показать
     
  • 8.110, kawaii_girl (ok), 15:55, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    RedHat стоит дешевле чем Windows А в небольшой компании можно обойтись и без по... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.117, Амомин (?), 15:58, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из бухгалтерии банка щас донеслись нервные смешки ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.134, Аноним (78), 16:26, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Получаешь ты тоже не винду с AD и прочим, а куций репозиторий и необходимость ис... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.147, iPony129412 (?), 16:41, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно банально вырубить питалово при обновлении линукса и WIndows У второй шанс... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.165, Аноним (78), 17:05, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    предлагаю не рассматривать случаи неблагоприятного стечения обстоятельств и целе... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.182, iPony129412 (?), 17:18, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обыкновенный ПК, ставятся апдейты и вырубилась электроэнергия Или ты что выклю... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.215, Аноним (78), 17:44, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты прав, просто я думал про более щадящие варианты... текст свёрнут, показать
     
  • 10.150, kawaii_girl (ok), 16:47, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, просто нагрузка на процессор минимальная Вот можете посмотреть https im... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.158, Аноним (78), 16:58, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    котик хороший, да запущенный браузер должен придать весу скриншоту Ну в плане т... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.170, kawaii_girl (ok), 17:07, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это расширение RunCat _ Когда нагрузка на процессор низкая котик спит, а когда... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.213, Аноним (78), 17:41, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой оригинальный и милый способ генерировать нагрузку, когда она и так высокая... текст свёрнут, показать
     
  • 8.146, iPony129412 (?), 16:38, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кто-то купит поддержку Ubuntu на 1 ПК и обратится в Canonical c Тут систем... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.171, Аноним (78), 17:09, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то по идее он может ознакомится за что он заплатил Если контора не выполняет св... текст свёрнут, показать
     
  • 5.90, Anonymoustus (ok), 15:20, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Если завтра этот софт появится, то многие перейдут на Linux.

    Этот софт не появился за прошедшие тридцать лет и не появится ни завтра, ни послезавтра, ни до скончания веков, ибо stable API is nonsense.

    У линуксоидов даже с драйверами плохо по этой причине, хотя они это пытаются выдать за преимущество:

    https://www.kernel.org/doc/Documentation/process/stable-api-nonsense.rst

     
     
  • 6.139, Супераноним (?), 16:33, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так по твоей же ссылке
    > Please realize that this article describes the **in kernel** interfaces, not
    > the kernel to userspace interfaces.

    Каким образом внутриядерный API нужен фотошопу?

     
  • 4.69, Аноним (57), 14:56, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вторая половина не станет платить.
    Как не платили за Crossover Office когда у него была совместимость с фотошопом
     
  • 3.85, Аноньимъ (ok), 15:15, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю вы заблуждаетесь о главной проблеме линукса.
     
  • 2.23, Аноним (77), 14:26, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Ещё будет правильно если СПО будет распространяться через этот магазин за деньги

    Справедливости ради, СПО - это именно о свободе, а не о бесплатности. Некоторый сфободный софт так и распространяется: бинари платные, а если не хочешь платить - мучайся сам со сборкой из исходников.

     
     
  • 3.38, pic (?), 14:35, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Например, Ardour
     

     ....большая нить свёрнута, показать (66)

  • 1.17, beck (??), 14:22, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Идея отличная.
    1. Сначала заводим на одну площадку все приложения, потом
    2.  в дистрибутивах проводим голосование и, как перешли на системд, все переходят на получение приложений с этой площадки.
    3. Остальные способы отключаются.
    4. ...
    5. PROFIT!

     
     
  • 2.20, Аноним (184), 14:25, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничто не мешает вручную конпелять, если что-то не нравится.
     
     
  • 3.58, beck (??), 14:49, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не будет работать,  только флатпаки смогут щвпускаться в редхатах, дебиано-юбунтах и сусях. А это почитай 90% линукса.

    Кому есть дело до 3,5 конпеляторов?

     
     
  • 4.62, Аноним (184), 14:52, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты перегнул... В редохате это возможно, в дебе - нет.
     
     
  • 5.155, beck (??), 16:52, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В дебиане и системд не было. А проголосовали, и теперь ничего другого нет.

    Демократия-с.

     
  • 3.200, Аноним (200), 17:32, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то мешает. Разработчики подобного шлака все время пытаются уйти от autotools в пользу чего угодно, лишь бы оно не работало у нормальных людей.
     
  • 2.55, Аноним (57), 14:47, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разве кто-то может отобрать у экспертов возможность делать configure, make, make install ?
    Хоть это-то эксперты сделать могут?
     
     
  • 3.204, Аноним (200), 17:34, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да легко. Какое-нибудь поделие вместо сборочной системы, которое с трудом гуглится и заброшено на гитхабе - частенько.
     

  • 1.18, Аноним (77), 14:23, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в качестве независимого сервиса распространения приложений
    > а введение системы пожертвования и продажи приложений позволит стимулировать развитие экосистемы.

    Т.е. зависеть он будет от финансовых приоритетов курирующих.

    > В новой организации намерены использовать модель управления с прозрачным принятием решений. В управляющий совет будут включены представители GNOME

    Ага, буду прозрачно посылать пользователей на три буквы так же, как это происходит уже много лет в разработке фич и дизайна Gtk.

     
  • 1.24, Аноним (24), 14:27, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Продвижение ресурса для зарабатывания бабла на платных загрузках. Для начала, нужно поинтересоваться у Neil McGovern, Robert McQueen и Aleix Pol сколько они получили на лапу.
     
     
  • 2.33, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:32, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им пообещали толпы девственниц в ином мире.
     
     
  • 3.61, Tron is Whistling (?), 14:52, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотите сказать, они повелись на этот лютый геморрой?
     
     
  • 4.82, Аноним (2), 15:12, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них было два варианта или повестись или быть уволенными.  
     
     
  • 5.109, Амомин (?), 15:54, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А говорите в этих ваших энтерпрайзах свободы нема, вот вам выбор из двух или более вариантов!
     
  • 2.217, Аноним (57), 17:46, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >бывший лидер проекта Debian, и Алеш Поль (Aleix Pol), президент организации KDE e.V. На разработку Flathub компания Endless Network выделила 100 тысяч долларов и ожидается что общий размер финансирования на 2023 год составит 250 тысяч долларов, что позволит содержать двух разработчиков в режиме полного рабочего дня

    Целых 2 программиста трудоустроить. Реки из долларов.

    Единственно что не понятно, откуда у экспертов такая тяга считать чужие деньги?

     

  • 1.52, Аноним (57), 14:46, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >реализация системы разделения доступа и верификации для подтверждения, что приложения загружаются непосредственно их разработчиками, разделение учётных записей для пользователей и разработчиков, система меток для идентификация проверенных и свободных приложений, обработка пожертвований и платежей через финансовый сервис Stripe, система доступа платных пользователей к платным загрузкам, предоставление возможности прямой загрузки и продажи приложений только проверенным разработчикам

    Наконец-то

     
     
  • 2.79, Аноним (57), 15:10, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экспертиза воет и сходит с ума, подтверждая правильность действий.
     
  • 2.87, Аноньимъ (ok), 15:17, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ещё оплату криптой прикрутить...
     
     
  • 3.112, Амомин (?), 15:56, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда к редхату придет американский tovarisch констебль и попросить изьясниться и прекратить самоуправство
     
  • 3.230, Аноним (227), 18:32, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не прикрутят. Для PR слишком дорого, для потенциальных инвесторов — красный флаг. Не с их бюджетами.
     
  • 2.137, Аноним (57), 16:30, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше проще было установить программу в wine чем собрать и запустить её на Линукс.
    А теперь будет одни клик и готово. Как в андроид, как в Стим

    Кому не нравится, могут дальше делать confirure, make, make install

     

  • 1.80, Аноним (2), 15:11, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Крутят вертят надо просто сделать как в Андроид Гугл Плей для десктопа и всё.  Можно даже не от гугла.  
     
     
  • 2.94, kawaii_girl (ok), 15:28, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так разработчики flatpak что-то подобное и хотят сделать)
     
  • 2.105, Амомин (?), 15:49, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это как, материализовать второй гугел и его серверными мощностями и поголовьем спецов чтоб те 2% неплатящих дровосеков окучивали?

    Невидимая рука рынка показывает фигу.

     
  • 2.132, Аноним (57), 16:21, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно же примерно таким и будет
     
  • 2.181, pic (?), 17:17, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто на F-Droid не жалуется.
     
     
  • 3.185, iPony129412 (?), 17:21, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никто на F-Droid не жалуется.

    Так им мало кто и пользуется.
    Тем кому не нравятся - просто без всяких жалоб обходят его стороной.

     
     
  • 4.198, pic (?), 17:31, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня половина софта установлена с него.
     
  • 3.188, iPony129412 (?), 17:23, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никто на F-Droid не жалуется.

    Да и с эпопеей с тем же Firefox знатный бабах был.
    "Ну выложите пожалуйста! Ну пожалуйста!".
    > Нет! Там третья библиотека на киселе не соответствует нашим требованием, а сами мы её не осилим! Так что ешьте, что дают!

     
     
  • 4.201, pic (?), 17:32, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так и я о том же, не нравится flathub пилите свой магазин c блэкджеком и остальным.
     
  • 3.231, Аноним (227), 18:35, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так жалуются же! Тормозной, кривой, всё плохо с апдейтами, баги годами не фиксятся. Но недавно новый формат репозиториев сделали, чтобы часть проблем с тормозами решить, посмотрим как ему это поможет.
     

  • 1.83, pashev.ru (?), 15:14, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ждём сотни калькуляторов и календарей )
     
     
  • 2.106, Амомин (?), 15:50, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хороших календарей при этом по пальцем матерого фрезировщика посчитать можно, я таки не против, давайте календарей.
     
  • 2.131, Аноним (57), 16:20, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В gnome несколько лет назад был абсолютно неюзабельный калькулятор не умеющий продолжать вычисления по кнопкам + и т.д.
    Возможно среди 100 калькуляторов окажется хоть один хороший.
     
     
  • 3.144, Амомин (?), 16:37, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Количество рано или поздно перерастет в качество?
     
     
  • 4.148, Аноним (184), 16:43, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда.
     
     
  • 5.149, Амомин (?), 16:46, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Че тогда, сворачиваем флатхаб а заодно и эволюцию?
     
     
  • 6.153, Аноним (184), 16:50, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне всё-равно, что там на флатхабе.
     
     
  • 7.232, Аноним (227), 18:36, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и с эволюционной точки зрения ты тоже не очень.
     

  • 1.103, Амомин (?), 15:46, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нравится не нравится, а это единственный путь, идея централизованных пакетных дистрибутивов и одной копии libastral.so на все случаи жизни это херня полная, экспертно вам заявляю.

    И да, первое время будет забит уникальными калькуляторами от васянов, но таков путь к светлому будущему.

    Вот так и станет понятно зачем винде 40 гигабайт на диске понадобилось.

     
     
  • 2.133, Максим (??), 16:24, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да была уже такая тема типа флэтпака и снапа и апимаджа только не в линухе а в БСД так и называлась PC-BSD и были там прогрессивные .PKI с всеми зависимостями внутри ... это тупиковое развитие если тулкиты и библиотеки постоянно в разработке и теряют совместимость друг с другом ... вот флэтпак например одна апликуха которой весу на 1 мег а тянет 200 рантайма за собой и например она же но новее на полверсии и опа опять хочет уже нового рантайма на 500 мегов ... кому нафиг такое надо
     
     
  • 3.138, Амомин (?), 16:30, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот потому что в разработке поэтому и не надо надется что двум разным версиям двух разных программ не придется в оконцевке их таскать с собой, верить в мир розовых поней контрпродуктивно имхо.
     
  • 3.142, Амомин (?), 16:35, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зависимость от рантайма весом в гигабайты чтобы нарисовать стандартное окошко это проблема модулярности всего нижележащего стека а не пакетирования кмк
     
     
  • 4.178, Аноним (2), 17:15, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Типа если те же самые полгига ты вытянешь с репозитория что-то принципиально изменится. Это уже не говоря что у тебя за размер диска.
     
     
  • 5.222, Амомин (?), 17:51, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Меняется, теперь ты (дистрибутив) каждому васяну вынужден песочницу для его калькулятора держать и мэнтейнить коли взял на себя последнее слово в развертке софта что конечно чушь и утопия.
     
     
  • 6.233, Аноним (227), 18:41, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откройте для себя уже Nix. Там вот это всё вышеперечисленное, и при этом не занимает петабайты. А секрет прост: /nix/store в r/o, а все одинаковые файлы на самом деле хардлинки. Заодно сразу видно, кто настоящий программист, а кто локалхостный васян. У локалхостных васянов крышу сносит когда любовно захардкоженный /bin/bash оказывается недоступен, но даже для таких инвалидов есть симуляция FHS через лес симлинков.
     
  • 3.220, Аноним (220), 17:50, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая ситуация с апликухой заставит ее разраба быть более разборчивым с привязкой внешних либ, либо его поделку не станут использовать. И даже у разрабов тулкитов появится мотивация лишний раз не ломать совместимость или жиреть новыми функциями.
     

  • 1.126, Амомин (?), 16:10, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >обработка пожертвований и платежей через финансовый сервис Stripe

    Что означает автоматически доступность мира свободных технологий только правильным и светлым эльфам из правильных юрисдикций.

    Опен сорс он такой опен

     
     
  • 2.127, Амомин (?), 16:12, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И только тем эльфам что понравились системам распознавания фрода и фнс сша
     
  • 2.176, iPony129412 (?), 17:12, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опен сорс он такой опен

    Вот кстати смешно.
    На закрытой-презакрытой (я серьезно) iOS я могу в один клик купить софт, а с Flathub – шиш.

     

  • 1.145, Аноним (212), 16:38, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гнать этого Нила M$Подсосоверна ссаными тряпками подальше от руководства чем бы то ни было с приставкой "некоммерческий".
     
     
  • 2.151, Аноним (184), 16:47, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот нетушки. Линекс всегда был проектом корпораций, а не нищих гениев одиночек-программистов. Без корпоративного бабла, линекс был бы чем-нибудь типа gnu hurd.
     
     
  • 3.190, iPony129412 (?), 17:25, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот нетушки. Линекс всегда был проектом корпораций, а не нищих гениев
    > одиночек-программистов. Без корпоративного бабла, линекс был бы чем-нибудь типа gnu hurd.

    Так в самом начале таким и был.
    Линус даже лицензию такую хотел, чтобы запрещала коммерческое использование.
    Но тут пришёл Столлман...

     
     
  • 4.205, Аноним (184), 17:37, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, та ладно! То был самопиар для начинающего проекта.
     
  • 4.236, Аноним (227), 18:45, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так в самом начале таким и был.

    Да, целый год или даже почти два. Но в процессе Линус повзрослел и понял, что мамка с папкой кормить всю жизнь не будут и надо как-то самому на хлебушек зарабатывать. Упомянутый GNU/Hurd как раз пример принципиально некоммерческого ядра. Кстати, как он там?

     
  • 2.168, Амомин (?), 17:07, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коммерческий ты или нет но раз entity а не физлицо то налоговую декларацию в фнс сша сдать должен где правильно обоснуешь как именно ты получил 0 центов с 0 центами прибыли.

    Коммерческий ты уже by default, даже если донаты не принимаешь, вот номер.

     

  • 1.169, Аноним (169), 17:07, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что вообще за полумеры, давно пора приложения распространять в Docker
     
     
  • 2.179, Аноним (2), 17:16, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он с вяленым плохо дружит. Да и компания его не та разрабатывает не шляпа, в этом его основной фейл.  
     
     
  • 3.186, Аноним (184), 17:21, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда нужен virtualbox! Виртуалка в виртуалке в виртуалке.
     
  • 3.225, . (?), 18:16, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он с вяленым плохо дружит.

    И тут опять вяленый
    Религия не позволяет иксы запустить?

     
  • 2.239, Андрей (??), 19:23, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Flatpak это и есть в каком то смысле приложения в докер, затачивался изначально с работой с wayland
     

  • 1.183, pic (?), 17:19, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    www.appimagehub.com
     
  • 1.214, Аноним (184), 17:43, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Здравствуйте. А что скажет отец GPL - великий RMS? Небось поругает проприетарщиков? И заблокирует работу этого flathub?
     
     
  • 2.244, Аноним (57), 20:12, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ричарда Столлама в отличии от долбодятлов интересует только доступность исходного кода под свободной лицензией.
     

  • 1.235, Аноним (-), 18:44, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ежедневно фиксируется около 700 тысяч загрузок приложений и обрабатывается около 900 млн. запросов к сайту.

    Вам не кажется, что тут неопределённость из-за ущербства терминологии? Если бы было сказано не про 700k загрузок, а про 700k выгрузок, то было бы понятнее.
    В английском есть download и upload, которые позволяют подчёркивать разницу, что русский язык хуже что ли? Предлагаю ввести термин выгрузка в дополнение к загрузке.

     
  • 1.238, Андрей (??), 19:20, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Финансирование это круто
     
  • 1.243, Аноним (243), 20:08, 09/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребят, обьясните раку, а разве есть зависимыф способ распространения приложений? Есть приложение, куда хочешь туда и распространяй и как хочешь. О чем новость?
     

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