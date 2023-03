План продвижения Flathub в качестве независимого сервиса распространения приложений

2.16 , kawaii_girl ( ok ), 14:20, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –10 + / – >помойки с проприетарщиной "Проприетарщина" на самом деле тоже нужна. Сейчас главная проблема линукса это отсутствие популярного коммерческого ПО(всяких фотошопов и т.д). А отсутствует это ПО из-за того что как раз таки нет единой "экосистемы" распространения приложений.

3.27 , Аноним ( 184 ), 14:29, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Смешно. Ничто не мешает фотошопам статически линковаться под линекс, но нет. Линукс - для серверов, никому не надо что-то там портировать для 1.5 юзеров.

4.35 , pic ( ? ), 14:34, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Походу Steam и Steam Deck не в курсе.

5.44 , Аноним ( 184 ), 14:38, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это исключения для игроманов. Профессиональный софт для работы, под линекс очень мало.

6.50 , Аноним ( 50 ), 14:44, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Какой-нибудь Pixar? Так линукс в профессиональной среде повсюду же, это не новость.

7.56 , Аноним ( 184 ), 14:48, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нет. В линексе повсюду поделки-пародии на професиональный софт.

8.64 , Аноним ( 50 ), 14:53, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Хм Да нет, всё то же самое К тому же, профессионалы используют in-house софт, ... 9.70 , Аноним ( 184 ), 14:56, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Хахаха https forum proasutp com viewtopic php f 7 t 1097... 9.203 , Аноним ( 166 ), 17:33, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Никто без проблем не может два и более фронта ... 10.209 , Аноним ( 50 ), 17:39, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Обычно это всё же проблемы middleware Именно из-за middleware часто имеются сло... 8.66 , Аноним ( 7 ), 14:54, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У вас-то во ФриБЗДи всё гораздо совершеннее, профессиональнее ... 9.71 , Аноним ( 184 ), 14:57, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У меня не freebsd, не надо угадывать ... 8.113 , Андрей ( ?? ), 15:56, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать davinci, lightworks, maya, bitwig, reaper и ряд других очевидно тоже поделки ... 9.123 , Аноним ( 184 ), 16:02, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Ну ты даёшь Выбрал 5 из тысячи приложений и преподносишь как достяжение линекса... 9.125 , kawaii_girl ( ok ), 16:07, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать К этому всему еще нужно добавить софт от adobe и наладить распространение коммер... 10.130 , Аноним ( 184 ), 16:19, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я думаю тогда рыночная доля федоры и гнома быстро упадет до 0,02 в таком случае... 5.135 , iPony129412 ( ? ), 16:27, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Походу Steam и Steam Deck не в курсе. так они и не берут "вот готовые Ubuntu или Fedora - сейчас накатим и всё замечателен будет".

Даже свой композитор написали GameScope на Wayland. Да и вообще огромную кучу работы провели.

4.46 , kawaii_girl ( ok ), 14:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >для 1.5 юзеров У линукса так мало пользователей как раз таки из-за проблем с софтом. Если завтра на Linux портируют софт от Adobe и MS Office, то половина пользователей Windows перейдет на Linux. >Ничто не мешает фотошопам статически линковаться Это все ерунда. Пользователям и разработчикам нужен нормальный, красивый магазин приложений в котором можно быстро и просто покупать коммерческий софт и единый и предсказуемый стандарт пакетов.

5.51 , Аноним ( 184 ), 14:46, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >У линукса так мало пользователей как раз таки из-за проблем с софтом. Если завтра на Linux портируют софт от Adobe и MS Office, то половина пользователей Windows перейдет на Linux. Вы, наверное, слишком молодой человек. Никто не будет платить разработчикам большие бабки для портирования на линукс, потому что это не окупится. Доля линекса: 3-5% среди юзеров в лучшем случае, и больше не будет, потому что линекс - это не для всех пользователей, и в ближайшие годы ничего не поменяется.

>Это все ерунда. Пользователям и разработчикам нужен нормальный, красивый магазин приложений в котором можно быстро и просто покупать коммерческий софт и единый и предсказуемый стандарт пакетов. Это ваши мечты.

5.63 , Аноним ( 73 ), 14:53, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А с чего ты взял, что нам, линуксоидам, нужен рост популярности линукса? Чтобы сюда ещё больше корпорастов пришло с анальными ограничениями и подписками? Мне и с гимпом и либрой хорошо, а кому нужен зонд майкрософта/адоба в виде проприетарной дичи, пускай сидят на винде

6.100 , Аноним ( 98 ), 15:38, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Копрофилы тоже считают себя элитой, ага. Их же примерно столько, сколько линупcoв на десктопе, не то что это большинство натуралов.

7.104 , Аноним ( 50 ), 15:46, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я, кстати, на той неделе пообщался с настоящими любителями этого дела, и немного лоллировал с их ощущения превосходства, но, это определённо сайдэффект других психических отклонений. Паралелли с линуксом тут не провести -- линукс стабильно предпочитают более разумные и образованные личности, поскольку освоить этот инструмент куда проще чем стандартные проприетарные поделки. А если всё же необходим определённый софт, то лучше запускать его из контролируемой среды, опять же.

7.111 , Аноним ( 73 ), 15:55, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну пусть считают, только ко мне не лезут. Реальная элита себя тоже элитой считает. Короче, копрофилы тут чёт вообще не к месту и сравнение с ними подобрано по признаку самомнения. А ещё у них 2 руки и 2 ноги, во прикол.

Хотя, чтобы линукс поставить, надо таки больше знать, чем чтобы наcpaть на гениталии

5.93 , Аноним ( 74 ), 15:26, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>для 1.5 юзеров

> У линукса так мало пользователей как раз таки из-за проблем с софтом.

> Если завтра на Linux портируют софт от Adobe и MS Office, то половина пользователей Windows перейдет на Linux. И через некоторое время будет полный аналог завендорлоченного по самые гланды ведроида на (условном) десктопе.

Естественно, полностью добровольно - не хочешь, не пользуйся, правда об этом самом софте и магазине забудь.

Ну и заодно о всяких гномах, вяленых, пайпвайрах и прочих инновацях от не-гиков.

Они будут в первую очередь делаться для этого единственно-верного линукса, а проблемы портирования и мейнтейнинга шерифов апстрима волновать не будут - см. например кол. патчей для запуска хрома в БСД

https://cgit.freebsd.org/ports/tree/www/chromium/files

4.65 , Аноним ( 57 ), 14:54, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Даже Adobe обанкротится при попытке разгребать баги при работе на 100500 разных несовместимых между собой дистрибутивов. И это при том что линукосиды всё равно не захотят за него платить.

5.76 , kawaii_girl ( ok ), 15:07, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Эту проблему как раз и должен решить flatpak Как только на Linux портируют попу... 6.81 , Аноним ( 184 ), 15:12, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Линуксоиды никогда не будут ни за что платить, они любят халяву. Вы витаете в мире пони. Сильно за crossover платят?

7.89 , kawaii_girl ( ok ), 15:20, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Сильно за crossover платят? А crossover уже может запускать тот же последний photoshop без проблем?

8.91 , Аноним ( 184 ), 15:22, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Мне без разницы ... 8.218 , Аноним ( 166 ), 17:47, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А почему вопросом на вопрос ... 7.118 , iPony129412 ( ? ), 15:59, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вы витаете в мире пони Ты мир аниме с пони не путай 🤨

6.114 , Максим ( ?? ), 15:58, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как только на Linux портируют популярный коммерческий софт, пользователей станет значительно больше Не станет так как популярный комерческий софт он по большому счёту для профессионалов написан и продаётся для них так как они на нём зарабатывают бабки и могут его купить а те 99% пользователей которые ставят себе PS/AI/DW/AE и прочее крякнутое и слитое с торентов почемуто начинают думать сразу что они 80левела дизайнеры сразы и монтажёры .... ОЧНИТЕСЬ!!! ПРОФИ работают в софте а не в оси , профи побоку какая там ось под софтом ...

6.167 , Аноньимъ ( ok ), 17:05, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да бред это.

Пользователи пользуются тем что установлено у них на ПК при покупке в магазине, точка.

В более редких случаях тем что им привычно.

МС монополист и жестко защищает свою монополию контрактами с поставщиками и производителями железа.

7.172 , Амомин ( ? ), 17:09, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот этот шарит и понимает как Билли Гейтс заработал свои кариталы

7.196 , iPony129412 ( ? ), 17:29, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > МС монополист и жестко защищает свою монополию контрактами с поставщиками и производителями железа. Да как бэ не очень.

Производители делают где-то 1% ноутбуков с линуксами. И явно не трясясь, что жёсткий MS как ударит.

Просто закон спроса/предложения.

5.115 , Андрей ( ?? ), 15:58, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а зачем под 100500 если дистров всего пять, а самых ходовых два, остальное на них основано

3.37 , Степан ( ? ), 14:35, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А отсутствует это ПО из-за того что как раз таки нет единой "экосистемы" распространения приложений Сомневаюсь, что именно это останавливает adobe, а не то что будет дорого поддерживать систему с долей в 1% половина пользователей которой даже не станут устанавливать софт с закрытым исходным кодом

4.54 , kawaii_girl ( ok ), 14:47, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >систему с долей в 1% На данный момент Linux все же занимает больше 1% рынка настольных ОС) Но конечно да, все равно меньше чем Windows или macOS. Но причина этого, как я уже и писала, как раз таки в малом количестве популярного коммерческого профессионального софта. Если завтра этот софт появится, то многие перейдут на Linux.

5.77 , Аноним ( 77 ), 15:08, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если завтра этот софт появится, то многие перейдут на Linux. Так он потому и не появится, что пользователей мизер по сравнению в Виндой. А если бы он завтра и появился, то большинство людей все равно вряд ли увидят для себя какие-либо преимущества в переходе на Linux.

6.120 , Андрей ( ?? ), 16:00, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На чём кому сидеть решают корпорации, а не пользователи, ни один пользователь винду сам не выбирал

7.140 , iPony129412 ( ? ), 16:34, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пользователю нужна инфраструктура, да и чтобы работало.

Потому он выбирает Windows. Его не интересует бредятину типа "а если бы Линукс сообществу с неба упал бы миллиард миллиардов денег, вот тогда бы они столько бы сделали!". Под лежачий камень вода не течёт.

6.128 , kawaii_girl ( ok ), 16:12, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >вряд ли увидят для себя какие-либо преимущества в переходе на Linux. Есть очень много пользователей которые жалуются на Windows и готовы перейти на Linux. Многим не нравится система обновлений Windows например.

5.78 , Аноним ( 78 ), 15:08, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Если завтра этот софт появится, то многие перейдут на Linux. не перейдут, т.к. например:

1. зачем оно им надо?

2. если они профессионально пользуются коммерческим профессиональным софтом, то им внезапно надо переносить все свои настройки, плагины и пр. Зачем оно им надо, если и так работает?

3. если это не профессиональные пользователи коммерческого профессионального софта, то они тем более не будут переходить лишь из-за появления этого софта под другую платформу.

4. если у них мак, то зачем им линукс? Если винда, то теоретически может быть желание сэкономить, но во многих случаях лицензия на винду уже включена в стоимость тех же ноутбуков

6.86 , kawaii_girl ( ok ), 15:15, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >зачем оно им надо? Linux бесплатный, более надежный, менее требовательный к ресурсам и зачастую внешне более красивый по сравнению с Windows. >но во многих случаях лицензия на винду уже включена в стоимость тех же ноутбуков Для корпоративного использования эти лицензии не подходят, нужно докупать enterprise лицензию.

7.101 , Аноним ( 78 ), 15:40, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать какое замечательное заблуждение А потом если что-то случается, то оказывается, ... 8.107 , Ананий ( ? ), 15:52, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Сам-то хоть раз туда звонил И как помогли Дальше чем вкл выкл ваш комплюктер ... 9.116 , Аноним ( 78 ), 15:58, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать не, я сразу выбрал путь страданий Хотя некоторые маны от шапки, которые только... 8.110 , kawaii_girl ( ok ), 15:55, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать RedHat стоит дешевле чем Windows А в небольшой компании можно обойтись и без по... 9.117 , Амомин ( ? ), 15:58, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Из бухгалтерии банка щас донеслись нервные смешки ... 9.134 , Аноним ( 78 ), 16:26, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Получаешь ты тоже не винду с AD и прочим, а куций репозиторий и необходимость ис... 10.147 , iPony129412 ( ? ), 16:41, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Можно банально вырубить питалово при обновлении линукса и WIndows У второй шанс... 11.165 , Аноним ( 78 ), 17:05, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать предлагаю не рассматривать случаи неблагоприятного стечения обстоятельств и целе... 12.182 , iPony129412 ( ? ), 17:18, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Обыкновенный ПК, ставятся апдейты и вырубилась электроэнергия Или ты что выклю... 13.215 , Аноним ( 78 ), 17:44, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты прав, просто я думал про более щадящие варианты... 10.150 , kawaii_girl ( ok ), 16:47, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет, просто нагрузка на процессор минимальная Вот можете посмотреть https im... 11.158 , Аноним ( 78 ), 16:58, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать котик хороший, да запущенный браузер должен придать весу скриншоту Ну в плане т... 12.170 , kawaii_girl ( ok ), 17:07, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это расширение RunCat _ Когда нагрузка на процессор низкая котик спит, а когда... 13.213 , Аноним ( 78 ), 17:41, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать какой оригинальный и милый способ генерировать нагрузку, когда она и так высокая... 8.146 , iPony129412 ( ? ), 16:38, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если кто-то купит поддержку Ubuntu на 1 ПК и обратится в Canonical c Тут систем... 9.171 , Аноним ( 78 ), 17:09, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать то по идее он может ознакомится за что он заплатил Если контора не выполняет св... 5.90 , Anonymoustus ( ok ), 15:20, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Если завтра этот софт появится, то многие перейдут на Linux. Этот софт не появился за прошедшие тридцать лет и не появится ни завтра, ни послезавтра, ни до скончания веков, ибо stable API is nonsense. У линуксоидов даже с драйверами плохо по этой причине, хотя они это пытаются выдать за преимущество: https://www.kernel.org/doc/Documentation/process/stable-api-nonsense.rst

6.139 , Супераноним ( ? ), 16:33, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так по твоей же ссылке

> Please realize that this article describes the **in kernel** interfaces, not

> the kernel to userspace interfaces. Каким образом внутриядерный API нужен фотошопу?

4.69 , Аноним ( 57 ), 14:56, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а вторая половина не станет платить.

Как не платили за Crossover Office когда у него была совместимость с фотошопом

3.85 , Аноньимъ ( ok ), 15:15, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю вы заблуждаетесь о главной проблеме линукса.

2.23 , Аноним ( 77 ), 14:26, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Ещё будет правильно если СПО будет распространяться через этот магазин за деньги Справедливости ради, СПО - это именно о свободе, а не о бесплатности. Некоторый сфободный софт так и распространяется: бинари платные, а если не хочешь платить - мучайся сам со сборкой из исходников.

3.38 , pic ( ? ), 14:35, 09/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Например, Ardour