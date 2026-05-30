Каталог GNOME Circle не будет принимать приложения, созданные с использованием AI

|1.2, Аноним (2), 15:48, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
надо принимать на код сгененированный ии, а набор промтов от автора
|2.6, нах. (?), 16:00, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
и $200 за подписку пусть приложит! А то непонятно, кто за него ее должен теперь оплачивать!
|2.48, Ык (?), 20:40, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, ии - новый тип компилятора, промпты - исходники. Исходники должны быть открытые по настоящему!
|3.50, анонимс (?), 20:55, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вот когда бесплатно начнут выкладывать БЯМ OpenAI и Anthropic то может быть, но и тогда это воровство кода из открытых проектов с удалением упоминаний о лицензиях GPL например и авторстве вроде требования MIT
|2.51, Аноним (51), 20:57, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
З__АЧИЩАЕТСЯ Ответ не в бровь а в глаз, т е с к_онтраргументацией , з_ачищен ... большой текст свёрнут, показать
|3.8, Аноним (3), 16:02, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Можно каждую неделю копать лопатой, а можно экскаватором. Будут ли в данном контексте актуальны эти крафтовые ручные землекопы?
|5.11, Аноним (3), 16:16, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну допустим, пофиксить мемлики в js, вынести плагины из рендер треда, починить рестарт на вейланде, починить 1% low и статеры. С ИИ это возможно, без ИИ нет (в теории надо просто тиму соответствующего уровня, на практике это нереально).
|4.44, Аноним (44), 19:48, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А можно делать вид, что копаешь большой картонной дypилкой с изображением экскаватора. Правда, и ямы получаются тоже нарисованные.
|1.5, Аноним (5), 16:00, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Представьте лицо тех, кто без ИИ не умеет "программировать" от слова совсем. И нет, я не про gnome, а вцелом про тендецию.
|2.10, dannyD (?), 16:05, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
как понимаю, вы намекаете на несколько поколений программистов, которых учили использовать ИИ с младых ногтей?
|3.12, Аноним (12), 16:34, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не, я про всяких вкатунов в ойти, которые не умеют ни в алгоритмы, ни в математику, а умеют только про промты писать.
|4.27, Аноним (27), 18:01, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
20 лет назад один в один скрипткидисов вот так же описывали. А они бум стартапов сделали и кучу ярдов заработали. Теперь промтописатели...
|3.17, Аноним (17), 17:11, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>вы намекаете на несколько поколений программистов, которых учили использовать ИИ с младых ногтей?
А программисты какие-то особенные существа? За 5 лет несколько поколений уже сменилось...
|4.43, dannyD (?), 19:40, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
за каких 5 лет?
модели которые понимают разницу между put и get появились чуть более года назад и те такую чушь пишут.
еще меньше года назад можно было отдавать на правку не более двадцати строчек, а потом делать полную ревизию выхлопу.
иначе такой франкенштейн [рука/лицо]
|2.35, Аноним (35), 18:19, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Представьте лицо тех, кто без ИИ не умеет "программировать" от слова совсем
А какое у них должно быть лицо? И почему в свете этой новости в частности?
|1.14, Аноним10084 и 1008465039 (?), 16:46, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А как запрет ускорит рецензирование, если теперь просто придется на ИИ проверять? Ну и по сути вторая причина-то главная - если они на флэтхаб завязаны, то под их дудку вынуждены плясать, решение их комитета чисто формальное
|1.15, Аноним (15), 16:53, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Важно, что речь не о запрете любого использования AI, а о требовании адекватного качества кода. Это очень важная и принципиальная разница.
Follow's Circle's AI policy: While it is not prohibited to use AI as a learning aid or a development tool (i.e. code completions), app developers should be able to justify and explain the code they submit, within reason. Submissions with large amounts of unnecessary code, inconsistent code style, imaginary API usage, comments serving as LLM prompts, or other indications of AI-generated output will be rejected.
|2.29, Аноним (35), 18:08, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Важно, что речь не о запрете любого использования AI, а о требовании адекватного качества кода.
А да, сейчас кучка васянов-маинтайнеров этого GNOME Circle будут сидеть и оценивать качество кодая лол. Прямо вот вдумчиво проводить аудит проектов на десятки и сотни тысяч строк кода на языках, которых они не знают и предметных областях, в которой они не шарят.
Самому не смешно?
|3.34, Аноним (34), 18:19, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А хоть бы и смешно. Вы кто сейчас? Это "наезд" на отличное от Вашего мнение.
|
|4.41, Аноним (35), 18:27, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Вы кто сейчас?
С ad hominem иди в детский сад - возможно, там проканает.
|
|2.30, Аноним (34), 18:12, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
"app developers should be able to justify"
google переводчик (ИИ) перевел как "должны иметь возможность", хотя здесь "должны быть способны (быть в состояние)". Разница есть.
|4.46, Аноним (34), 20:09, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Зачем Вы кинули эту ссылку. Сейчас лично проверил - "должны иметь возможность переводит"
|1.18, Colorado_House_of_Representatives (?), 17:12, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Основной причиной запрета генерации кода через AI является попытка ускорить прохождение обязательного рецензирования проектов
Переформулирую:
> Нам лень анализировать код, будем принимать его на авось, не глядя. И повесим плашку "не ИИ". Гении.
|2.19, Аноним (4), 17:21, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вы какую-то отсебятину придумываете.
Прочитайте хотя бы второй абзац.
>В новых правилах также упоминается, что разработчики должны хорошо разбираться в присланном коде, быть способны обосновать используемые методы и ответить на связанные с кодом вопросы.
|4.25, Аноним (4), 17:49, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так кто сказал, что не будут ?
>Чтобы разобрать накопившиеся завалы приём любых новых заявок на рецензирование временно приостановлен.
|+/–
Естественно! Или кто-то верит, что среди маинтайнеров GNOME Circle есть программисты, которые имеют знание языка и предметной области для аудита условной апликухи на 100000 строк C++ кода? Не смешите...
|1.21, trooper97 (?), 17:26, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Ни один из сопровождающий для признался...
Попроси AI проверить текст перед публикацией
|1.26, Аркагоблин (?), 17:57, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Интересно, в коде тулкита GTK есть ИИ-код? Вполне возможно.
Если да, то вы в курсе, что это означает, что вместе с этим запретом в Circle теперь нельзя отправлять приложения на GTK? Бинго! Кричите дальше "гойда"
|1.28, Аноним (34), 18:02, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вторая публикация на тему запрета ИИ. Комментарии похожие: объект защиты плох (ха-ха). Люди, Вы на самом деле люди или боты?
|1.31, Нонон (?), 18:15, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вот им делать нечего. Небось сами проверяют код с помощью Ии. И кудахтают
|
|2.45, Аноним (45), 20:07, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это их корова и они её доят, что не так-то? Капитализм, имеют право.
К тому же в GNOME есть странные люди, делающие странные вещи... Вон одни только GTK4 и 50й GNOME не дадут соврать.
