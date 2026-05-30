Каталог GNOME Circle не будет принимать приложения, созданные с использованием AI

Комитет, управляющий каталогом GNOME Circle, утвердил новые правила, запрещающие публикацию приложений, сгенерированных при помощи AI-инструментов. GNOME Circle предоставляет площадку для размещения приложений и библиотек, созданных сторонними разработчиками с использованием технологий GNOME, для упрощения их вхождения в экосистему GNOME.

В GNOME Circle теперь не будут приниматься проекты, имеющие признаки использования AI для генерации кода, такие как бессмысленные вставки в коде, разнобой в стиле, надуманное использование API и наличие комментариев с подсказами для AI. В новых правилах также упоминается, что разработчики должны хорошо разбираться в присланном коде, быть способны обосновать используемые методы и ответить на связанные с кодом вопросы. При этом использование AI для обучения и решения сопутствующих разработке задач, таких как автодополнение кода, не запрещается.

Основной причиной запрета генерации кода через AI является попытка ускорить прохождение обязательного рецензирования проектов, предлагаемых для включения в коллекцию GNOME Circle. Очередь на проверку достигла значительного размера и некоторым приложениям приходится ждать годы до принятия решения по их включению в каталог.

Наблюдаемый в последнее время рост публикаций низкокачественных программ, сгенерированных через AI, создаёт дополнительную нагрузку на рецензирующих и ещё больше забивает очередь заявок. Чтобы разобрать накопившиеся завалы приём любых новых заявок на рецензирование временно приостановлен. После отмены приостановки для высвобождения ресурсов новые проекты, созданные через AI, будут отклоняться без проверки (уже отправленные до введения новых правил заявки будут рассмотрены).

Второй причиной запрета применения AI называется ужесточение правил в каталоге Flathub, который используется для размещения пакетов программ, представленных в GNOME Circle. Косвенно правила Flathub распространяются и на проект GNOME Circle, в котором пропадает смысл тратить время на проверку программ, пакеты с которыми не будут приняты во Flathub.

Опрос, проведённый среди сопровождающих GNOME Circle, показал, что 62% участников не используют AI, 34% обращаются к AI-ассистентам по мелким вопросам или для подготовки небольших отрывков кода, и лишь 3% генерируют крупные порции кода через AI. Ни один из сопровождающих не признался, что полностью отказался от собственноручного написания кода в пользу генерации через AI.



