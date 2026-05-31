В ReactOS реализованы единый BootCD, графический установщик и экспериментальная поддержка ARM64

Проект ReactOS подготовил единый BootCD, заменивший собой ранее раздельные установочные носители и LiveCD-образы. Новый образ совмещает традиционный текстовый установщик и режим LiveCD на одном носителе. Внутри унифицированного BootCD обновлённый LiveCD-режим теперь включает опцию запуска полностью графического установщика системы. Графический интерфейс призван сделать установку более доступной для новых пользователей по сравнению с давно существующим текстовым процессом настройки, особенно при использовании USB-носителей.





Помимо этого, в кодовую базу ReactOS добавлен новый ATA-драйвер хранилища, работа над которым велась с начала 2024 года. Стек хранилища поддерживает технологию PnP (plug-and-play) и работает с устройствами SATA, PATA, ATAPI, AHCI и даже SCSI, потенциально расширяя спектр оборудования, на котором ReactOS может успешно загружаться.

В ReactOS также появилась экспериментальная поддержка архитектуры ARM64. Проект, десятилетиями ориентированный на архитектуры i586 и AMD64, теперь способен загружаться и на 64-разрядных ARM-системах - например, на Raspberry Pi 5 или в QEMU с процессором Apple ARM64.

Все отмеченные возможности, а также недавние улучшения поддержки графических драйверов, доступны для тестирования в последних ночных тестовых сборках ReactOS 0.4.17.



