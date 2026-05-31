В ReactOS реализованы единый BootCD, графический установщик и экспериментальная поддержка ARM64

31.05.2026 06:48 (MSK)

Проект ReactOS подготовил единый BootCD, заменивший собой ранее раздельные установочные носители и LiveCD-образы. Новый образ совмещает традиционный текстовый установщик и режим LiveCD на одном носителе. Внутри унифицированного BootCD обновлённый LiveCD-режим теперь включает опцию запуска полностью графического установщика системы. Графический интерфейс призван сделать установку более доступной для новых пользователей по сравнению с давно существующим текстовым процессом настройки, особенно при использовании USB-носителей.

Помимо этого, в кодовую базу ReactOS добавлен новый ATA-драйвер хранилища, работа над которым велась с начала 2024 года. Стек хранилища поддерживает технологию PnP (plug-and-play) и работает с устройствами SATA, PATA, ATAPI, AHCI и даже SCSI, потенциально расширяя спектр оборудования, на котором ReactOS может успешно загружаться.

В ReactOS также появилась экспериментальная поддержка архитектуры ARM64. Проект, десятилетиями ориентированный на архитектуры i586 и AMD64, теперь способен загружаться и на 64-разрядных ARM-системах - например, на Raspberry Pi 5 или в QEMU с процессором Apple ARM64.

Все отмеченные возможности, а также недавние улучшения поддержки графических драйверов, доступны для тестирования в последних ночных тестовых сборках ReactOS 0.4.17.

Автор новости: Jeditobe
  • 1.1, Аноним (1), 08:03, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вместо поддержки всех этих архитектур допилили бы хотя бы до стабильного уровня Windows XP на 32-битном, но нет..
     
  • 1.2, Вася (??), 08:23, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    там сорцы винды утекали, интересно, насколько winapi можно переписать через llm для таких проектов?

    по идее это обошло бы все ограничения на совместимость.

     
     
  • 2.8, Аноним (-), 09:05, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >  там сорцы винды утекали, интересно, насколько winapi можно переписать через
    > llm для таких проектов?

    С вот именно винапей никаких проблем и так нет - wine довольно неплохо это реализует. Но фигли тебе толку с винапей если ядро гнилое, дрова не работают почти, фс толком нету, система крешится раз в цать минут и реально - только на виртуалке и работает. Иногда. И даже это - не точно. То что безблагодатные девы получают за неспособность свичнуться в свое нечто и девелопать - оттуда. Вместо этого малодушничая с виртуалками. Ну да, не всем дано стали в нужных частях тела чтобы Торвальдсом #2 стать. Тут уж увы.

     
     
  • 3.11, kusb (?), 09:35, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    система крешится раз в цать минут
    У тебя устаревшие сведения. Она теперь работает чуть-чуть лучше и не всегда крашится. Но по прежнему всё сильно плохо.
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:38, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А что с веткой 0.4.16, ткэег в гит еще в апреле поставлен, а объявления релиза все нет.
    https://github.com/reactos/reactos/releases/tag/0.4.16
     
  • 1.7, Nicho (ok), 08:46, 31/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Как думаете, что быстрее и качественнее имеет шанс на полноценную со временем Haiku OS или ReactOS или другие подобные какие то?
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 09:06, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >  Как думаете, что быстрее и качественнее имеет шанс на полноценную со временем
    > Haiku OS или ReactOS или другие подобные какие то?

    Ставлю на твой переезд на кладбище, более реалистично чем того дождаться :)

     
  • 2.10, Аноним (10), 09:24, 31/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там уже модульные самосборные ОС запилят с чем угодно пока оба дойдут до безбаганной работы с ними
     

