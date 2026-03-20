В ReactOS обеспечена совместимость с проприетарными видеодрайверами

Проект ReactOS сообщил о значительном прогрессе в обеспечении совместимости с проприетарными видеодрайверами. Благодаря серии исправлений и внедрению подсистем KMDF (Kernel-Mode Driver Framework) и WDDM (Windows Display Driver Model) удалось реализовать поддержку примерно 90% драйверов GPU для Windows XP и Windows Server 2003. До внесения изменений запуск многих фирменных драйверов либо заканчивался сбоем, либо работал нестабильно. Теперь же в свежих ночных сборках ветки 0.4.16 наблюдается устойчивая работа драйверов от различных производителей, включая Intel, NVIDIA и AMD.

Среди прочего, продемонстрирована работа ReactOS на реальном оборудовании и загрузка с установленными драйверами для видеокарт уровня Intel GMA 945, NVIDIA GeForce 8800 GTS и GTX 750 Ti и AMD Radeon HD 7530G. Отдельно отмечается успешный запуск на мобильной графике, например NVIDIA Quadro 1000M, где помимо 2D/3D-ускорения также функционируют звук и сетевые подключения. В дополнительных тестах также подтверждена работа на более редких и устаревших конфигурациях, включая ноутбук с Radeon Xpress 1100, а также на высокопроизводительных видеокартах, таких как NVIDIA GTX Titan X.

Особую роль сыграл принятый в основную ветку проекта патч для подсистемы управления памятью, который повысил стабильность работы драйверов и снизил количество сбоев при инициализации графических адаптеров.



