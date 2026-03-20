В ReactOS обеспечена совместимость с проприетарными видеодрайверами

20.03.2026 20:46 (MSK)

Проект ReactOS сообщил о значительном прогрессе в обеспечении совместимости с проприетарными видеодрайверами. Благодаря серии исправлений и внедрению подсистем KMDF (Kernel-Mode Driver Framework) и WDDM (Windows Display Driver Model) удалось реализовать поддержку примерно 90% драйверов GPU для Windows XP и Windows Server 2003. До внесения изменений запуск многих фирменных драйверов либо заканчивался сбоем, либо работал нестабильно. Теперь же в свежих ночных сборках ветки 0.4.16 наблюдается устойчивая работа драйверов от различных производителей, включая Intel, NVIDIA и AMD.

Среди прочего, продемонстрирована работа ReactOS на реальном оборудовании и загрузка с установленными драйверами для видеокарт уровня Intel GMA 945, NVIDIA GeForce 8800 GTS и GTX 750 Ti и AMD Radeon HD 7530G. Отдельно отмечается успешный запуск на мобильной графике, например NVIDIA Quadro 1000M, где помимо 2D/3D-ускорения также функционируют звук и сетевые подключения. В дополнительных тестах также подтверждена работа на более редких и устаревших конфигурациях, включая ноутбук с Radeon Xpress 1100, а также на высокопроизводительных видеокартах, таких как NVIDIA GTX Titan X.

Особую роль сыграл принятый в основную ветку проекта патч для подсистемы управления памятью, который повысил стабильность работы драйверов и снизил количество сбоев при инициализации графических адаптеров.

Автор новости: jeditobe
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65032-reactos
Ключевые слова: reactos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, kusb (?), 21:06, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Офигенно, я ждал этого очень долго. Одна из блокирующих вещей для меня.
    Предыдущая важная эпоха - реестр больше не бьётся, сбои лечатся перезагрузкой, а не переустановкой.
     
  • 1.2, dannyD (?), 21:15, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    шикарная новость!

    у меня на работе нашелся действующий не списанный корадуб! надо будет его не выкидывать )))

     
  • 1.3, Аноним (3), 21:20, 20/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.4, Dzen Python (ok), 21:23, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Все. Ставлю.
     
  • 1.8, Аноним Мю (?), 21:55, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Наверное одна из самых крутых новостей за этот год.
     
  • 1.9, Babylon (?), 21:56, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Лол, вот тебе и спо foss и прочее, пользовался уиндовс и буду... линукс не зашел, там диск с и диск д как на уиндовс не сделать, я забил...
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:11, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Сколько лет они уже его делают, 30 лет ?
    Судя по всему это наглядный пример «Эффекта невозвратных затрат»:
    https://share.google/aimode/lbhQy2ajxDX6jFcbZ
     
  • 1.11, Аноним (11), 22:14, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Теперь при помощи ии можно будет переписывать честно подсмотренный утекший в сеть код и ни один комар носа не подточит?! :)
     

