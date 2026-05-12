The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

GitLab объявил о сокращении персонала, реструктуризации и подготовке к эре AI-агентов

12.05.2026 09:58 (MSK)

Руководитель компании GitLab опубликовал обращение к клиентам и акционерам, в котором объявил о грядущем сокращении персонала и реструктуризации компании для перехода в "эру AI-агентов", в которой код будет создаваться, рецензироваться, исправляться и развёртываться при помощи AI, а люди сохранят за собой функции принятия решений и управления архитектурой. Предполагается, что создание программного обеспечения помощи AI-агентов значительно снизит стоимость и время разработки, и приведёт к увеличению числа создаваемых программных продуктов.

Число увольняемых сотрудников не уточняется, но упоминается, что компания намерена уйти из 30% стран, где присутствовали небольшие команды сотрудников и переложить обслуживание клиентов в этих странах на партнёрскую сеть. Также планируют упростить управление в компании и убрать лишние уровни менеджмента для того чтобы руководители были ближе к исполнителям. В процессе реорганизации отделов R&D будет выделено 60 небольших автономных команд, которые будут нести полную ответственность за создаваемый продукт. Внутренние рутинные процессы будут оптимизированы с вовлечением AI-агентов для согласования решений, проверки выполнения работы и координации выполнения задач.

Объявлены три принципа, на основе которых будет формироваться новая система ценностей GitLab: скорость с качеством (работа малых команд короткими циклами с высокой планкой качества), мышление собственника (каждый сотрудник несёт ответственность за результат и ощущает себя владельцем компании) и клиентоориентированность (основное внимание на пользу для клиента). Для стимулирования сотрудников будет введена программа премий, которые будут составлять до 10% от зарплаты и зависеть от достигнутых результатов. Сотрудникам, не согласным с новой политикой компании, предлагается до 18 мая принять решение о добровольном увольнении.

Платформа GitLab будет оптимизирована для трёх режимов работы: разработка человеком, использование человеком AI-агентов и автономная работа AI-агентов. Помимо оплаты по подписке, будет внедрена возможность оплаты по факту потребления ресурсов, израсходованных AI-агентами. Средства непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) будут расширены возможностями для координации работы AI-агентов, оценки результатов и проверки соблюдения ими правил.

Инфраструктура и Git будут расширены в плане предоставления API для AI-агентов и оркестровки работы AI-агентов, а также оптимизированы для нагрузок, создаваемых AI-агентами. В ядро платформы будет интегрированы инструменты для контроля и аудита. Планируется задействование единой AI-модели, доступной через API, которую можно будет использовать для написания кода, рецензирования изменений, планирования работы и проверки безопасности.

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/blog/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая обойти двухфакторную аутентификацию
  3. OpenNews: Взлом внутреннего GitLab-сервера Red Hat
  4. OpenNews: Уязвимость в Ruby-SAML, позволяющая обойти аутентификацию в GitLab
  5. OpenNews: GitLab рассматривает возможность продажи бизнеса
  6. OpenNews: В Ubuntu намечена интеграция AI
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65427-gitlab
Ключевые слова: gitlab, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 11:40, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>приведёт к увеличению числа создаваемых программных продуктов.

    Подскажите, с целью повышения уровня образованности. Эти вот AI-ассистенты - они уже научились заодно и качественный код писать?

     
     
  • 2.6, АнонимЭ (?), 11:49, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А человек уже научился качественный код писать?
     
  • 2.7, sig11 (ok), 11:49, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, если вы им даете эти самые "критерии качественности" в постановке задачи
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:55, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо действительно начал писать код, и довольно хороший код.
     

  • 1.2, Сладкая булочка (?), 11:41, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Число увольняемых сотрудников не уточняется, но упоминается, что компания намерена уйти из 30% стран, где присутствовали небольшие команды сотрудников и переложить обслуживание клиентов в этих странах на партнёрскую сеть.

    - Свяжите с оператором!!!
    Операторы сейчас очень заняты. Время ожидание 15 минут.
    Прошло 15 минут. Оператор сейчас подключится.
    - Привет, дарагой друг. Можешь говорить со мной какой твой проблема.

    > Также планируют упростить управление в компании и убрать лишние уровни менеджмента

    Ну хоть это не плохо.

     
  • 1.3, Аноним (3), 11:44, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Куда теперь валить?
     
     
  • 2.5, Соль земли2 (?), 11:46, 12/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не куда, а кому.
     

  • 1.4, Сладкая булочка (?), 11:45, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Короче понятно. Скоро те, у кого развернуты свои экземпляры гитлаба, будут переходить на forgejo.
     
  • 1.8, 1 (??), 11:52, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Люди для принятия решений - ха-ха.
    "Эм, ну вроде всё ок, жму накатить в прод. Ой ё..."

     
  • 1.9, 222 (?), 11:52, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > мышление собственника (каждый сотрудник несёт ответственность за результат и ощущает себя владельцем компании)

    Муа-ха-ха! Плавали, знаем. Зарплата, правда, останется, как у раба.

     
  • 1.10, Аноним (10), 11:53, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гитлаб всё.
     
  • 1.12, привет_gitslop (?), 11:58, 12/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > скорость с качеством

    ...и бесплатно. была одна круговая диаграмма по сему поводу.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру