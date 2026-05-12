GitLab объявил о сокращении персонала, реструктуризации и подготовке к эре AI-агентов

Руководитель компании GitLab опубликовал обращение к клиентам и акционерам, в котором объявил о грядущем сокращении персонала и реструктуризации компании для перехода в "эру AI-агентов", в которой код будет создаваться, рецензироваться, исправляться и развёртываться при помощи AI, а люди сохранят за собой функции принятия решений и управления архитектурой. Предполагается, что создание программного обеспечения помощи AI-агентов значительно снизит стоимость и время разработки, и приведёт к увеличению числа создаваемых программных продуктов.

Число увольняемых сотрудников не уточняется, но упоминается, что компания намерена уйти из 30% стран, где присутствовали небольшие команды сотрудников и переложить обслуживание клиентов в этих странах на партнёрскую сеть. Также планируют упростить управление в компании и убрать лишние уровни менеджмента для того чтобы руководители были ближе к исполнителям. В процессе реорганизации отделов R&D будет выделено 60 небольших автономных команд, которые будут нести полную ответственность за создаваемый продукт. Внутренние рутинные процессы будут оптимизированы с вовлечением AI-агентов для согласования решений, проверки выполнения работы и координации выполнения задач.

Объявлены три принципа, на основе которых будет формироваться новая система ценностей GitLab: скорость с качеством (работа малых команд короткими циклами с высокой планкой качества), мышление собственника (каждый сотрудник несёт ответственность за результат и ощущает себя владельцем компании) и клиентоориентированность (основное внимание на пользу для клиента). Для стимулирования сотрудников будет введена программа премий, которые будут составлять до 10% от зарплаты и зависеть от достигнутых результатов. Сотрудникам, не согласным с новой политикой компании, предлагается до 18 мая принять решение о добровольном увольнении.

Платформа GitLab будет оптимизирована для трёх режимов работы: разработка человеком, использование человеком AI-агентов и автономная работа AI-агентов. Помимо оплаты по подписке, будет внедрена возможность оплаты по факту потребления ресурсов, израсходованных AI-агентами. Средства непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) будут расширены возможностями для координации работы AI-агентов, оценки результатов и проверки соблюдения ими правил.

Инфраструктура и Git будут расширены в плане предоставления API для AI-агентов и оркестровки работы AI-агентов, а также оптимизированы для нагрузок, создаваемых AI-агентами. В ядро платформы будет интегрированы инструменты для контроля и аудита. Планируется задействование единой AI-модели, доступной через API, которую можно будет использовать для написания кода, рецензирования изменений, планирования работы и проверки безопасности.



