Главный разработчик Lutris прокомментировал появление в проекте кода, созданного через AI

|1.1, Аноним (1), 18:45, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Красавчик, вот реальный человек делает реальную работу с нейронками.
|2.55, Аноним (55), 19:56, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Надеюсь, он вылечился от "проблем со здоровьем и депрессии" перед тем, как начать шпарить вайбкод, и внимательно его проверяет.
|3.129, азнонмзм (?), 22:59, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
если называть это ИА, то, по законам рф, нужно ИАбалу в каждом коммите прописывать
Кстати говоря звучит как план
|1.2, Werwolf (ok), 18:46, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> и пожелал удачи в попытках определить, что было сгенерировано AI, а что - нет.
если твой код не отличается от того что генерируют нейронки у меня для тебя плохая новость...
|2.4, Анонисссм (?), 19:00, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>если твой код не отличается от того что генерируют нейронки
ути, мой чак норрис от ИТ. мой код например хуже, чем код claude opus, потому что у клауды память уже давно превосходит человеческую. с роботами надо дружить, дольше протянешь
|3.12, Сладкая булочка (?), 19:14, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> мой код например хуже, чем код claude opus,
Просто ты не разбираешься в теме. Подобые вайбкодеры и пушат эту тему.
|3.36, Аноним (36), 19:30, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Роботы достойны одновременно ненависти и сострадания. Ненависти - потому что они сделают нашу жизнь хуже. Сострадания - только в том случае, если они обретут сознания. Они не просили их создавать. Мы не имели права этого делать.
|4.66, Аноним (66), 20:10, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Робот на конвеере делает твою жизнь хуже АИшка, которая фигачит код, делает тво... большой текст свёрнут, показать
|3.35, Аноним (35), 19:30, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Как там в 2022 живётся?
Радуемся шести пальцам на картинках и предсказываем лопание ИИ-пузыря "вот-вот, уже сейчас". 😢
|2.20, Аноним (35), 19:19, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> если твой код не отличается от того что генерируют нейронки у меня для тебя плохая новость...
Как сказать, что ты наивный вьюнош, никогда не участвовавший в коммерческой разработке. 😂
|3.26, мелстрой (?), 19:23, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Мужчина, что же вы так усердно разрабатываете, что юноша об этом может только догадываться? Так ещё и компанией..
|3.42, нах. (?), 19:40, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
ни в какой. кот для локалхвоста он пишет.
(ну либо про нейронки знает из передачи международная пилорама. Где она, кстати, давно что-то не было - может, случилось что?)
|3.132, азнонмзм (?), 23:02, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
В моей транснациональной коммерции буквально на днях прикрыли кодексы и прочие апи дергалки с агентами по причине "несекурно", мол пользуйтесь как справкой
В "рога и копыта inetrnational llc" скорее всего не запрещено и поощряется, да
|2.67, Аноним (67), 20:13, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Код может и не отличается от хорошего человеческого, все оформлено хорошо, тесты и доки есть. Только если автор не следит за тем что ии пишет и постоянно его направляет, там в любом нетривиальном кейсе такая чушня лютая на выходе будет. Похоже на ранние нейронки с обычным текстом, где вроде слова и даже предложения правильные, а смысла в тексте нет.
|1.3, Аноним (3), 19:00, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
>Разработчик заявил, что использование AI является проблемой только если человек не знает, что делает, или использует AI-инструменты низкого качества.
Факт, если человек хорошо знает библиотеку, язык, разбирается в архитектуре и может отличить квадратичную сложность от логарифмической, то ИИ может быть полезным, а иначе это гора проблем в будущем.
|2.38, Аноним (38), 19:33, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> если человек хорошо знает библиотеку, язык, разбирается в архитектуре и может отличить квадратичную сложность от логарифмической, то
Ой, как-будто что-то запрещало писать код тем, кто о вышеперечисленном даже не слышал?
Ладно если бы программирование сделали лицензированной деятельностью, но сейчас любой васян прочитавший книжку или форум в интернете считает сейчас инженером.
Причем сообщество такой расклад только поддерживает: все эти разговоры "вот раньше в ядро мог коммитить кто угодно, хоть стоматолог, хоть уборщица".
|3.48, нах. (?), 19:46, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
теперь тем более сможет. А уж все это "порежьте помельче и перепошлите, в экран не влазиет" и замены colour на color и обратно - так ыы и тем более сделает лучше кожанных.
Он необидчивый и дохрена работящий (и сифилисом не болеет)
Кстати, квадратичную сложность от логарифмической - ыы отличает.
|3.58, Аноним (3), 19:58, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>как-будто что-то запрещало писать код тем, кто о вышеперечисленном даже не слышал?
Ничего не запрещало, просто ИИ возводит твой код в степень. Если код > 1, то хорошо, а вот если меньше...
>Причем сообщество такой расклад только поддерживает
Вот и правильно, раз есть джуны, то со временем они станут синьорами.
|4.60, Аноним (60), 20:01, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Ничего не запрещало, просто ИИ возводит твой код в степень. Если код > 1, то хорошо, а вот если меньше...
Звучит неубедительно, но мне лень спорить.
> Вот и правильно, раз есть джуны, то со временем они станут синьорами.
Или не станут.
Будут точно так же работать стоматологом и постить пуллреквесты к котором они проверили только happy-path, а остальное им проверять не интересно.
|4.62, Аноним (35), 20:03, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Вот и правильно, раз есть джуны, то со временем они станут синьорами.
Ага, все поголовно. Даже те, кого нанимали специально для разгребания конюшен. Раньше нанимали...
|1.7, Сладкая булочка (?), 19:11, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> или использует AI-инструменты низкого качества
> По словам создателя Lutris, несколько месяцев назад AI-инструментарий Claude стал генерировать вполне достойный код
Понятно, очередная реклама.
|2.13, Аноним (-), 19:15, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Anthropic занёс чемодан денег создателю Lutris. Теперь акции Anthropic попрут вверх.
|
|2.25, Аноним (35), 19:22, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Понятно, очередная реклама.
Нет, это просто констатация факта. Или ты думаешь, что ему авторы Claude денег завезли?
|3.33, Фнон (?), 19:27, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Или ты думаешь, что ему авторы Claude денег завезли?
У любителей шапочек из фольги всегда так: "если я увидел что-то что мне не нравится, значит все вокруг продались"
Сначала так было про системд.
Потом про вейланд.
Потом про раст.
И вот сейчас про ИИшку.
Причем зачастую эти деятели "ту самую бесполезную ИИ" даже в глаза не видели.
Но мнение имеют.
|4.39, Аноним (35), 19:33, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Потом про раст.
Вот кстати это даже не преувеличение: мне тут ProfessorNavigator на полном серьезе заявлял, что мне платят (!) за комментарии за Раст и против C++. Иного объяснения этим комментариям он, очевидно, не видел. 🤷
|6.44, Аноним (44), 19:41, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А ему Gnome, случаем, за популяризацию GTK4 не приплачивает?
Я слышал ему офтальмологи и глазные хирурги платят чтоб он такие интерфейсы делал.
|1.9, Сладкая булочка (?), 19:12, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> и поэтому несколько дней назад удалил упоминание о соавторстве Claude из коммитов и пожелал удачи в попытках определить, что было сгенерировано AI, а что - нет.
Удачи ему в судебных разбирательствах, когда выяснится что ЫЫ заимствовал чей-то код с нарушением лицензии.
|2.24, Аноним (35), 19:21, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> когда выяснится что ЫЫ заимствовал чей-то код с нарушением лицензии.
И как именно это должно выясниться? Или, может, хотя бы прецеденты уже были?
|2.32, Аноним (32), 19:27, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> ЫЫ заимствовал
очередной иксперд не понимает, как работают llm
|3.40, Аноним (35), 19:34, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Так это классика жанра. Если бы понимали, то не несли бы эту чушь про "заимствование" и "воровство".
|4.70, Сладкая булочка (?), 20:19, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Так это классика жанра. Если бы понимали, то не несли бы эту
> чушь про "заимствование" и "воровство".
Это ничто иное как заимствование и воровство, просто не хотят это признавать.
|5.108, Аноним (35), 21:25, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> просто не хотят это признавать
Да, это коварный заговор. И чем меньше шаришь в работе LLM, тем коварнее он выглядит.
|6.110, Сладкая булочка (?), 21:29, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> просто не хотят это признавать
> Да, это коварный заговор. И чем меньше шаришь в работе LLM, тем
> коварнее он выглядит.
Смешно читать фанбоев вайбкодинга, которые сами не понимают))
|2.46, Аноним (38), 19:45, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А разве ЫЫ может нарушить лицензию опенсорсного кода?
Он же не проприетарь нелегально скачал и скормил нейронке?
А если опенсорс, то на лицензию можно класть.
Вон chardet переписали на человеческую лицензию так FSF даже не нашелся, что сказать)
|4.71, Аноним (35), 20:21, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Последний абзац стоило прочитать бы
Ну так возьми да прочитай:
“если большая языковая модель переписывает код на язык программирования, отличный от оригинала, то доказать создание производной работы становится практически невозможно"
И теперь в этом свете объясни, о каком "выяснится что ЫЫ заимствовал чей-то код" ты поешь?
|5.74, Сладкая булочка (?), 20:24, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> Последний абзац стоило прочитать бы
> Ну так возьми да прочитай:
> “если большая языковая модель переписывает код на язык программирования, отличный
> от оригинала, то доказать создание производной работы становится практически невозможно"
> И теперь в этом свете объясни, о каком "выяснится что ЫЫ заимствовал
> чей-то код" ты поешь?
А как ты уверен, что там не появится такой же точно кусок как вон в том проекте?
|6.76, Аноним (66), 20:27, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А как ты уверен, что там не появится такой же точно кусок как вон в том проекте?
А как ты уверен, что твой код for(int i=0; i < n; i++) не использовался в моем проекте?!
Это "заимствование" и "воровство"! Это возмутительно!
|6.79, Аноним (35), 20:37, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> И теперь в этом свете объясни, о каком "выяснится что ЫЫ заимствовал чей-то код" ты поешь?
> А как ты уверен, что там не появится такой же точно кусок как вон в том проекте?
"Я уверен", что ты ляпнул чушь, но если ты таки хотя бы попробуешь провести логическое ее обоснование, а не отвечать вопросом на вопрос - буду благодарен.
|3.75, Сладкая булочка (?), 20:25, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А разве ЫЫ может нарушить лицензию опенсорсного кода?
> Он же не проприетарь нелегально скачал и скормил нейронке?
> А если опенсорс, то на лицензию можно класть.
> Вон chardet переписали на человеческую лицензию так FSF даже не нашелся, что
> сказать)
Это воровство по факту. Разработка превращается в анархию. Делиться будут меньше.
|4.77, Аноним (77), 20:31, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Это воровство по факту.
По какому факту?
Что-то где-то пропало? Нет!
Откуда такие копирастические определения??
> Разработка превращается в анархию.
А... надо ходить строем и славить GPL и Штульмана, пророка его.
> Делиться будут меньше.
Даже директор FSF сказала, что МИТ лицензия это свободная лицензия.
|5.86, Сладкая булочка (?), 20:44, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> Это воровство по факту.
> По какому факту?
> Что-то где-то пропало? Нет!
> Откуда такие копирастические определения??
Причем тут пропажа? Если взять твой код и переписать любой детерминированной переписывалкой (поменять названия, конструкции, разбить код по другому и т.п.), это все еще будет твой код. Это и есть воровтсво. Но мы скажем, что нет, теперь это наше и лицензию другую возьмем.
>> Делиться будут меньше.
> Даже директор FSF сказала, что МИТ лицензия это свободная лицензия.
Какое мне дело, что сказал продажная шкурка?
|6.96, Аноним (35), 21:01, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
При том, что ляпнул именно воровство Да можно и не переписывать, а и так взят... большой текст свёрнут, показать
|7.113, Сладкая булочка (?), 21:35, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> Это воровство по факту.
>> Причем тут пропажа?
> При том, что ляпнул именно "воровство".
Воровство, когда переписывают llm конкретный код и потом выдают за свое со сменой лицензии.
>> Если взять твой код и переписать любой детерминированной переписывалкой (поменять названия, конструкции, разбить код по другому и т.п.), это все еще будет твой код. Это и есть воровтсво.
> Да можно и не переписывать, а и так взять, если лицензия позволяет.
> Опенсорс же. И нет, это не воровство.
Причем тут использование библиотеки? Об этом речи не было.
>> Но мы скажем, что нет, теперь это наше и лицензию другую возьмем.
> Да вообще без проблем. Код же по факту другой. А как иначе
> ты это себе представляешь? Типа ты первый написал условный кодер JPEG
> под GPL - и дальше никто не имеет права писать свои
> реализации с использованием БУКВАЛЬНО ТЕХ ЖЕ алгоритмов на других языка и
> под иными лицензияим? Сори, но это так не работает.
Во-первых, перевод кода по теми же инструкциями будет считаться воровством. Так, например, разработчики uutils сами просят не показыавть им код GNU coreutils.
Во-вторых, ллм так не работает. Уже дофига уже реализаций jpeg. Попросишь ее сделать, что действительно никто не делал и она обосрется.
> Те же, кому действительно нужно защитить свою интеллектуальную собственность на уровне
> алгоритмов (а не только конкретной его реализации на конкретном языке) -
> те потентуют эти самые алгоритмы.
|8.119, Аноним (35), 22:12, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Во-первых, переписывают алгоритмы Причем без разницы, с использованием ИИ или б... большой текст свёрнут, показать
|
|1.11, Аноним (11), 19:14, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Было бы что обсуждать, этот лутрис от дегенеративок точно хуже не станет. Но это основной разработчик какой-то не в себе, видимо, сидит на хмуром или чём-то подобном.
|2.15, Сладкая булочка (?), 19:16, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> видимо, сидит на хмуром или чём-то подобном.
Они все сидят на инъекциях кетанола вроде: Маск, Альтман и др. Это публичная информация.
|3.34, Аноним (32), 19:29, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
то, что ты связал суждение об авторе lutris обобщив с маском, альтманом, гораздо больше говорит о степени твоей деградации
|4.50, нах. (?), 19:50, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
ну можно же и по другому подать:
"во-первых, Всевышний считает меня равным английскому премьеру и американскому президенту! А вторая новость еще прекраснее - им завтра - п-...а!"
|1.14, мелстрой (?), 19:15, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Вот вы понимаете какой это абсурд. Представьте что Винду перестали обновлять, по причине депрессии била Гейтса. А в опенсорсе такое постоянно
|2.23, Аноним (23), 19:21, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Сейчас бы мешать в кучу коммерческие и некоммерческие проекты.
|2.27, Аноним (44), 19:23, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Например, один разраб что-то делает в MS одно рыло. И да, оно перестанет обновлятся, если он заболел. А винду Билл Гейтс не делает - он хоть сдохнуть может, без него сделают.
А еще я представляю себе абсурд, когда гугл потерял исходники Google Talk и оно перестало обновляться.
|2.28, Аноним (28), 19:24, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну так ты не сравнивай корпорацию (читай механизм с шестеренками и винтиками) и базар на котором нитакуси-ноулайферы пытаются реализовать себя.
Представь если бы твоя машина делалась из уни-кальных деталей, каждую из которых мастер делает и подгоняет вручную)
Планирование, резервирование (bus-фактор), стандартизация хотя бы в пределах продуктов... это не про опенсорс.
Зато Щво6одьнеько))
|2.45, Аноним (45), 19:42, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Жаль, что люди что-то слышали про опенсорс и совсем ничего про форки
|3.61, мелстрой (?), 20:02, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Форк это как медвежая болезнь. Когда сообщество пугается, начинает некоторое время много много фоткать. Но примерно через неделю, это притаптывается и смывается дождиком
|1.30, Аноним (35), 19:25, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> назад удалил упоминание о соавторстве Claude из коммитов и пожелал удачи в попытках определить, что было сгенерировано AI, а что - нет.
Вот это я понимаю уровень троллинга воинов против ИИ!
Ну а если серьезно, то что они реально смогут сделать-то? Особенно с учетом того, что большинство из них и не программисты вовсе.
|3.47, Аноним (35), 19:46, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> зарепортят репу за разжигание ненависти
Не ненависти, а своих седалищ. 🤣
|1.53, Re4son (ok), 19:53, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
"является проблемой если человек не знает, что делает, или использует AI-инструменты низкого качества"
занавес, с инструментами высокого качества можно и не понимать что код делает. И сразу в прод.
|2.59, Аноним (35), 19:59, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> можно и не понимать что код делает. И сразу в прод.
Ты не поверишь, но именно так и делают в твоей компании! CEO с инвесторами в душе не любят, что такое код - и при этом выпускают продукт/сервис и снимают сливки с результатов труда таких, как ты.
|3.72, Сладкая булочка (?), 20:22, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> можно и не понимать что код делает. И сразу в прод.
> Ты не поверишь, но именно так и делают в твоей компании! CEO
> с инвесторами в душе не любят, что такое код - и
> при этом выпускают продукт/сервис и снимают сливки с результатов труда таких,
> как ты.
Потому что у них есть ниже человек, который понимает. Кстати, СЕО также можно заменить на ЫЫ.
|4.87, Аноним (35), 20:45, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Потому что у них есть ниже человек, который понимает.
Этот человек - senior или system arcitect. То есть программист, о чем я и писал. А вот его менеджер и все остальные выше по иерархии - уже все, кода не понимают.
|5.90, Сладкая булочка (?), 20:48, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А вот его менеджер и все остальные выше по иерархии - уже все, кода не понимают.
Это не отменяет факта, что кто-то его должен понимать. Покажите успешную компанию чисто на вайбкодинге?
|6.99, Аноним (35), 21:04, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Это не отменяет факта, что кто-то его должен понимать.
А речь и не шла о "ком-то". Речь шла у о тех, кто конкретно "у руля" дает задачи и требования. А им это никогда было не было нужно.
|7.128, Сладкая булочка (?), 22:56, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> Это не отменяет факта, что кто-то его должен понимать.
> А речь и не шла о "ком-то". Речь шла у о тех,
> кто конкретно "у руля" дает задачи и требования. А им это
> никогда было не было нужно.
Причем тут они, если речь в новости о непосредственных реализаторах?
|1.69, Витюшка (?), 20:14, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Как человек, который постоянно использует ИИ, каждый день по несколько часов (на данном этапе) я скажу что это невероятный инструмент. Но вот "генерировать" на нём как по мне это откровенный бред какой-то.
Он отлично решает свои задачи. Но это не написание кода ни в коем виде. Он такую там бредятину нагенерирует - мама не горюй!
А главное, а ты сам то сможешь поддерживать этот код? Ты, как разработчик, понимаешь что он написал?
Если нет - для тебя это белый шум, ты ни улучшить не сможешь, не найти баги, ни переделать, ни понять смысл и алгоритм. Это magic.
А если да - поздравляю, ты проделал двойную работу. Сначала ИИ, потом ты. И ты выполнил свою работу как программиста (и да, разбираться в чужом коде (от ИИ) значительно труднее чем написать своё и по ходу понять его).
А если программирование - это "составление синтаксических конструкций" в корректном форме - ну там CSS, например. То у меня для тебя плохие новости.
|2.78, Аноним (35), 20:33, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А ты уверен, что оно надо - понимать Потому что пониманием кода занимаются толь... большой текст свёрнут, показать
|3.80, Сладкая булочка (?), 20:38, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Вон, тот же Линус навайбкодил себе скрипт на Питоне - и нет проблем: он выполняет ровно то, что его просили.
Дома что хочешь можешь делать.
Лучшим доказательством ллм было бы, что если бы они навайбкодили управление авионикой с автопилотом и на этом полетела бы вся компашка ЫЫ.
|4.83, Аноним (35), 20:42, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Лучшим доказательством ллм было бы, что если бы они навайбкодили управление авионикой с автопилотом и на этом полетела бы вся компашка ЫЫ.
Доказательством чего? Того, что у уважаемого воина против ИИ аргументы уровня пубертатного циника-максималиста?
|5.88, Сладкая булочка (?), 20:47, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Доказательство способности системы писать надежный код. А пока все пользуются человеческим трудом, а это используют в рекламе. Да, все мы видели чудо-юдо под названием компилятор ССС. Вот пусть им теперь у себя все и собирают... Ой, а что такое?
|6.101, Аноним (35), 21:06, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Доказательство способности системы писать надежный код.
О, теперь мы перепрыгнули с просто кода на "надежный" код! Ну да, у людей ведь с этим проблем нет, очевидно.
|7.114, Сладкая булочка (?), 21:40, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> Доказательство способности системы писать надежный код.
> О, теперь мы перепрыгнули с просто кода на "надежный" код! Ну да,
> у людей ведь с этим проблем нет, очевидно.
А какой код тебе нужен? Сами пользуются кодом, написанным и проверенным людьми, а в рекламу вставляют отрыжку в стиле ССС. Вот пользуйся им. Серъезно. Собери им систему. Зачем пользуешься gcc?
|3.81, Сладкая булочка (?), 20:40, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Ты не в курсе, что сеньйоры делегируют задачи мидлам, мидлы - джунам. И потом в обратном порядке - о ужас! - разбираюся в чужом коде на code review. Причем в случае с джунами - кода такого качества, что не дай бог.
Ну они учатся, джун становится мидлом, мидл помидором. Это выгодно для бизнеса, чтобы помидорчики не расслаблялись и чтобы если помидорчик решил свалить, то быстро взять замену из пула.
|3.98, Витюшка (?), 21:03, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Хорошо. Давай начнём с простого. Я задам тебе простые вопросы:
1. Как измеряется качество и эффективность code review?
2. На какие данные, исследования, научные публикации ты опираешься?
3. Без пункта 2 и 3 ты не можешь утверждать хоть что-то про code review.Или дай определение того что такое "разбираются в чужом кода на review"?
|4.103, Аноним (35), 21:17, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Без пункта 2 и 3 ты не можешь утверждать хоть что-то про code review
Прямо эталонное приплетание соломенных чучел. 😂
Нет, друг, я могу утверждать что-то про code review, потому что непосредственно сам code review и его цели - это одна тема. А задача оценки "эффективности", "качества" и "научных исследований" (и каких там еще соломенных чучел ты попытаешься приплести) на тему ревью кода - это уже тема абсолютно другая.
|3.124, Сладкая булочка (?), 22:28, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Он по сути такой же вайбкрдер: закидывает задачи текстом и получает от вас продукт на продажу.
Это полный бред. Он закидывают задачу человеку, с которого можно спросить, который отвечает головой + там еще пул таких рядом, чтобы чуть что его заменить. Сразу видно, что ты не разу не поднимался выше уровня вайбкодера, а уже возомнил себя техдиром)))
|2.89, Аноним (94), 20:48, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Можно после генерации кода попросить построить его алгоритмическую блок-схему, либо наоборот, перед этим.
|2.105, Витюшка (?), 21:22, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Жаль, очень жаль что Витюшка как всегда оказался прав В который раз При том по... большой текст свёрнут, показать
|1.85, Аноним (85), 20:44, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
С этим ИИ возникает один резонный вопрос. Что там с GPL? А то получается, если я начну дёргать код в пропиетарный проект, то меня засудят. Даже если внесу свои правки. А вот с ИИ всё отлично. Если ИИ сделает копипасту и разбавит своими галлюцинациями, то всё прямо отлично.
|2.93, Аноним (94), 20:52, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну или типа, построй мне блок-схему машинного кода данного дампа прошивки.
|1.97, Аноним (97), 21:02, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> из-за проблем со здоровьем
Ну вот к концу года ждем "ЫЫ головного мозга".
|1.102, Геймер (?), 21:10, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Программы, созданные ИИ, являются народным достоянием (Public Domain). Де юре. Это главное, что должны указывать главные разработчики программных продуктов, при эксплуатации нейронных сетей. Остальные аспекты использования ИИ малозначительны.
