Главный разработчик Lutris прокомментировал появление в проекте кода, созданного через AI

12.03.2026 18:12 (MSK)

Основатель и основной разработчик игровой платформы Lutris, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux, прокомментировал принятие в кодовую базу проекта изменений, сгенерированных большими языковыми моделями. Разработчик заявил, что использование AI является проблемой только если человек не знает, что делает, или использует AI-инструменты низкого качества.

По словам создателя Lutris, несколько месяцев назад AI-инструментарий Claude стал генерировать вполне достойный код и благодаря AI удалось сделать всё, что было упущено в прошлом году из-за проблем со здоровьем и депрессии. Он также заявил, что предполагал возможный негатив в отношении появления изменений, подготовленных с использованием AI, и поэтому несколько дней назад удалил упоминание о соавторстве Claude из коммитов и пожелал удачи в попытках определить, что было сгенерировано AI, а что - нет.

  Главная ссылка к новости (https://github.com/lutris/lutr...)
Обсуждение (115) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:45, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Красавчик, вот реальный человек делает реальную работу с нейронками.
     
     
  • 2.54, Витюшка (?), 19:56, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А лучше бы здоровьем занялся и депрессией
     
  • 2.55, Аноним (55), 19:56, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Надеюсь, он вылечился от "проблем со здоровьем и депрессии" перед тем, как начать шпарить вайбкод, и внимательно его проверяет.
     
  • 2.94, Аноним (94), 20:54, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИИ надо называть ИА, и_нструмент а_втоматизации
     
     
  • 3.104, Аноним (104), 21:20, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, тут ещё кровати не двигали
     
  • 3.129, азнонмзм (?), 22:59, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если называть это ИА, то, по законам рф, нужно ИАбалу в каждом коммите прописывать

    Кстати говоря звучит как план

     

  • 1.2, Werwolf (ok), 18:46, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    > и пожелал удачи в попытках определить, что было сгенерировано AI, а что - нет.

    если твой код не отличается от того что генерируют нейронки у меня для тебя плохая новость...

     
     
  • 2.4, Анонисссм (?), 19:00, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >если твой код не отличается от того что генерируют нейронки

    ути, мой чак норрис от ИТ. мой код например хуже, чем код claude opus, потому что у клауды память уже давно превосходит человеческую. с роботами надо дружить, дольше протянешь

     
     
  • 3.5, Karl Richter (ok), 19:07, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Роботам нужно служить.
     
  • 3.12, Сладкая булочка (?), 19:14, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > мой код например хуже, чем код claude opus,

    Просто ты не разбираешься в теме. Подобые вайбкодеры и пушат эту тему.

     
  • 3.36, Аноним (36), 19:30, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Роботы достойны одновременно ненависти и сострадания. Ненависти - потому что они сделают нашу жизнь хуже. Сострадания - только в том случае, если они обретут сознания. Они не просили их создавать. Мы не имели права этого делать.
     
     
  • 4.66, Аноним (66), 20:10, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Робот на конвеере делает твою жизнь хуже АИшка, которая фигачит код, делает тво... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.56, Витюшка (?), 19:58, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А при чём тут "память"?
     
  • 2.16, Аноним (16), 19:16, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как там в 2022 живётся?
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 19:30, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как там в 2022 живётся?

    Радуемся шести пальцам на картинках и предсказываем лопание ИИ-пузыря "вот-вот, уже сейчас". 😢

     
  • 3.49, Аноним (55), 19:49, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сколько ты опенсорс-проектов уже пофиксил одной левой?
     
  • 2.20, Аноним (35), 19:19, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если твой код не отличается от того что генерируют нейронки у меня для тебя плохая новость...

    Как сказать, что ты наивный вьюнош, никогда не участвовавший в коммерческой разработке. 😂

     
     
  • 3.26, мелстрой (?), 19:23, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мужчина, что же вы так усердно разрабатываете, что юноша об этом может только догадываться? Так ещё и компанией..
     
  • 3.42, нах. (?), 19:40, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ни в какой. кот для локалхвоста он пишет.

    (ну либо про нейронки знает из передачи международная пилорама. Где она, кстати, давно что-то не было - может, случилось что?)

     
     
  • 4.51, Аноним (55), 19:51, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перепиши пограмотнее, сохранив лаконичность.
     
  • 3.132, азнонмзм (?), 23:02, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В моей транснациональной коммерции буквально на днях прикрыли кодексы и прочие апи дергалки с агентами по причине "несекурно", мол пользуйтесь как справкой

    В "рога и копыта inetrnational llc" скорее всего не запрещено и поощряется, да

     
  • 2.67, Аноним (67), 20:13, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код может и не отличается от хорошего человеческого, все оформлено хорошо, тесты и доки есть. Только если автор не следит за тем что ии пишет и постоянно его направляет, там в любом нетривиальном кейсе такая чушня лютая на выходе будет. Похоже на ранние нейронки с обычным текстом, где вроде слова и даже предложения правильные, а смысла в тексте нет.
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:00, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Разработчик заявил, что использование AI является проблемой только если человек не знает, что делает, или использует AI-инструменты низкого качества.

    Факт, если человек хорошо знает библиотеку, язык, разбирается в архитектуре и может отличить квадратичную сложность от логарифмической, то ИИ может быть полезным, а иначе это гора проблем в будущем.

     
     
  • 2.38, Аноним (38), 19:33, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > если человек хорошо знает библиотеку, язык, разбирается в архитектуре и может отличить квадратичную сложность от логарифмической, то

    Ой, как-будто что-то запрещало писать код тем, кто о вышеперечисленном даже не слышал?

    Ладно если бы программирование сделали лицензированной деятельностью, но сейчас любой васян прочитавший книжку или форум в интернете считает сейчас инженером.

    Причем сообщество такой расклад только поддерживает: все эти разговоры "вот раньше в ядро мог коммитить кто угодно, хоть стоматолог, хоть уборщица".

     
     
  • 3.48, нах. (?), 19:46, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    теперь тем более сможет. А уж все это "порежьте помельче и перепошлите, в экран не влазиет" и замены colour на color и обратно - так ыы и тем более сделает лучше кожанных.
    Он необидчивый и дохрена работящий (и сифилисом не болеет)

    Кстати, квадратичную сложность от логарифмической - ыы отличает.

     
  • 3.58, Аноним (3), 19:58, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >как-будто что-то запрещало писать код тем, кто о вышеперечисленном даже не слышал?

    Ничего не запрещало, просто ИИ возводит твой код в степень. Если код > 1, то хорошо, а вот если меньше...

    >Причем сообщество такой расклад только поддерживает

    Вот и правильно, раз есть джуны, то со временем они станут синьорами.

     
     
  • 4.60, Аноним (60), 20:01, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничего не запрещало, просто ИИ возводит твой код в степень. Если код > 1, то хорошо, а вот если меньше...

    Звучит неубедительно, но мне лень спорить.

    > Вот и правильно, раз есть джуны, то со временем они станут синьорами.

    Или не станут.
    Будут точно так же работать стоматологом и постить пуллреквесты к котором они проверили только happy-path, а остальное им проверять не интересно.


     
  • 4.62, Аноним (35), 20:03, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот и правильно, раз есть джуны, то со временем они станут синьорами.

    Ага, все поголовно. Даже те, кого нанимали специально для разгребания конюшен. Раньше нанимали...

     

  • 1.7, Сладкая булочка (?), 19:11, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >  или использует AI-инструменты низкого качества
    > По словам создателя Lutris, несколько месяцев назад AI-инструментарий Claude стал генерировать вполне достойный код

    Понятно, очередная реклама.

     
     
  • 2.13, Аноним (-), 19:15, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Anthropic занёс чемодан денег создателю Lutris. Теперь акции Anthropic попрут вверх.
     
  • 2.25, Аноним (35), 19:22, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Понятно, очередная реклама.

    Нет, это просто констатация факта. Или ты думаешь, что ему авторы Claude денег завезли?

     
     
  • 3.33, Фнон (?), 19:27, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или ты думаешь, что ему авторы Claude денег завезли?

    У любителей шапочек из фольги всегда так: "если я увидел что-то что мне не нравится, значит все вокруг продались"
    Сначала так было про системд.
    Потом про вейланд.
    Потом про раст.
    И вот сейчас про ИИшку.

    Причем зачастую эти деятели "ту самую бесполезную ИИ" даже в глаза не видели.
    Но мнение имеют.

     
     
  • 4.39, Аноним (35), 19:33, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потом про раст.

    Вот кстати это даже не преувеличение: мне тут ProfessorNavigator на полном серьезе заявлял, что мне платят (!) за комментарии за Раст и против C++. Иного объяснения этим комментариям он, очевидно, не видел. 🤷

     
     
  • 5.41, Аноним (-), 19:38, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ему Gnome, случаем, за популяризацию GTK4 не приплачивает?
     
     
  • 6.44, Аноним (44), 19:41, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А ему Gnome, случаем, за популяризацию GTK4 не приплачивает?

    Я слышал ему офтальмологи и глазные хирурги платят чтоб он такие интерфейсы делал.

     

  • 1.9, Сладкая булочка (?), 19:12, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > и поэтому несколько дней назад удалил упоминание о соавторстве Claude из коммитов и пожелал удачи в попытках определить, что было сгенерировано AI, а что - нет.

    Удачи ему в судебных разбирательствах, когда выяснится что ЫЫ заимствовал чей-то код с нарушением лицензии.

     
     
  • 2.22, Аноним (44), 19:20, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Падажи... всмысле заимстовал? Они разве не сами их пишут?
     
  • 2.24, Аноним (35), 19:21, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда выяснится что ЫЫ заимствовал чей-то код с нарушением лицензии.

    И как именно это должно выясниться? Или, может, хотя бы прецеденты уже были?

     
  • 2.32, Аноним (32), 19:27, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  ЫЫ заимствовал

    очередной иксперд не понимает, как работают llm

     
     
  • 3.40, Аноним (35), 19:34, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это классика жанра. Если бы понимали, то не несли бы эту чушь про "заимствование" и "воровство".
     
     
  • 4.70, Сладкая булочка (?), 20:19, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так это классика жанра. Если бы понимали, то не несли бы эту
    > чушь про "заимствование" и "воровство".

    Это ничто иное как заимствование и воровство, просто не хотят это признавать.

     
     
  • 5.108, Аноним (35), 21:25, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > просто не хотят это признавать

    Да, это коварный заговор. И чем меньше шаришь в работе LLM, тем коварнее он выглядит.

     
     
  • 6.110, Сладкая булочка (?), 21:29, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> просто не хотят это признавать
    > Да, это коварный заговор. И чем меньше шаришь в работе LLM, тем
    > коварнее он выглядит.

    Смешно читать фанбоев вайбкодинга, которые сами не понимают))

     
  • 3.63, Сладкая булочка (?), 20:04, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать ты понимаешь.
     
  • 2.46, Аноним (38), 19:45, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве ЫЫ может нарушить лицензию опенсорсного кода?
    Он же не проприетарь нелегально скачал и скормил нейронке?

    А если опенсорс, то на лицензию можно класть.
    Вон chardet переписали на человеческую лицензию так FSF даже не нашелся, что сказать)

     
     
  • 3.65, Сладкая булочка (?), 20:08, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Последний абзац стоило прочитать бы
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64931

    Получается его код сгенеренный ЫЫ больше не абладает авторским правом.

     
     
  • 4.71, Аноним (35), 20:21, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Последний абзац стоило прочитать бы

    Ну так возьми да прочитай:

    “если большая языковая модель переписывает код на язык программирования, отличный от оригинала, то доказать создание производной работы становится практически невозможно"

    И теперь в этом свете объясни, о каком "выяснится что ЫЫ заимствовал чей-то код" ты поешь?

     
     
  • 5.74, Сладкая булочка (?), 20:24, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Последний абзац стоило прочитать бы
    > Ну так возьми да прочитай:
    > “если большая языковая модель переписывает код на язык программирования, отличный
    > от оригинала, то доказать создание производной работы становится практически невозможно"
    > И теперь в этом свете объясни, о каком "выяснится что ЫЫ заимствовал
    > чей-то код" ты поешь?

    А как ты уверен, что там не появится такой же точно кусок как вон в том проекте?

     
     
  • 6.76, Аноним (66), 20:27, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как ты уверен, что там не появится такой же точно кусок как вон в том проекте?

    А как ты уверен, что твой код for(int i=0; i < n; i++) не использовался в моем проекте?!
    Это "заимствование" и "воровство"! Это возмутительно!

     
     
  • 7.92, Сладкая булочка (?), 20:50, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это общая конструкция запубличена, на нее нет ни у кого прав.
     
     
  • 8.123, Аноним (35), 22:27, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок, возми алгоритм посерьезнее Например, реализацию красно-черных деревье, кото... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.126, Сладкая булочка (?), 22:51, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй остальные 20 для различия Например, на контестах есть проверка на сп... текст свёрнут, показать
     
  • 6.79, Аноним (35), 20:37, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> И теперь в этом свете объясни, о каком "выяснится что ЫЫ заимствовал чей-то код" ты поешь?
    > А как ты уверен, что там не появится такой же точно кусок как вон в том проекте?

    "Я уверен", что ты ляпнул чушь, но если ты таки хотя бы попробуешь провести логическое ее обоснование, а не отвечать вопросом на вопрос - буду благодарен.

     
  • 3.75, Сладкая булочка (?), 20:25, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А разве ЫЫ может нарушить лицензию опенсорсного кода?
    > Он же не проприетарь нелегально скачал и скормил нейронке?
    > А если опенсорс, то на лицензию можно класть.
    > Вон chardet переписали на человеческую лицензию так FSF даже не нашелся, что
    > сказать)

    Это воровство по факту. Разработка превращается в анархию. Делиться будут меньше.

     
     
  • 4.77, Аноним (77), 20:31, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это воровство по факту.

    По какому факту?
    Что-то где-то пропало? Нет!
    Откуда такие копирастические определения??

    > Разработка превращается в анархию.

    А... надо ходить строем и славить GPL и Штульмана, пророка его.

    > Делиться будут меньше.

    Даже директор FSF сказала, что МИТ лицензия это свободная лицензия.

     
     
  • 5.86, Сладкая булочка (?), 20:44, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Это воровство по факту.
    > По какому факту?
    > Что-то где-то пропало? Нет!
    > Откуда такие копирастические определения??

    Причем тут пропажа? Если взять твой код и переписать любой детерминированной переписывалкой (поменять названия, конструкции, разбить код по другому и т.п.), это все еще будет твой код. Это и есть воровтсво. Но мы скажем, что нет, теперь это наше и лицензию другую возьмем.

    >> Делиться будут меньше.
    > Даже директор FSF сказала, что МИТ лицензия это свободная лицензия.

    Какое мне дело, что сказал продажная шкурка?

     
     
  • 6.96, Аноним (35), 21:01, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При том, что ляпнул именно воровство Да можно и не переписывать, а и так взят... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.113, Сладкая булочка (?), 21:35, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Это воровство по факту.
    >> Причем тут пропажа?
    > При том, что ляпнул именно "воровство".

    Воровство, когда переписывают llm конкретный код и потом выдают за свое со сменой лицензии.

    >> Если взять твой код и переписать любой детерминированной переписывалкой (поменять названия, конструкции, разбить код по другому и т.п.), это все еще будет твой код. Это и есть воровтсво.
    > Да можно и не переписывать, а и так взять, если лицензия позволяет.
    > Опенсорс же. И нет, это не воровство.

    Причем тут использование библиотеки? Об этом речи не было.

    >> Но мы скажем, что нет, теперь это наше и лицензию другую возьмем.
    > Да вообще без проблем. Код же по факту другой. А как иначе
    > ты это себе представляешь? Типа ты первый написал условный кодер JPEG
    > под GPL - и дальше никто не имеет права писать свои
    > реализации с использованием БУКВАЛЬНО ТЕХ ЖЕ алгоритмов на других языка и
    > под иными лицензияим? Сори, но это так не работает.

    Во-первых, перевод кода по теми же инструкциями будет считаться воровством. Так, например, разработчики uutils сами просят не показыавть им код GNU coreutils.

    Во-вторых, ллм так не работает. Уже дофига уже реализаций jpeg. Попросишь ее сделать, что действительно никто не делал и она обосрется.
    > Те же, кому действительно нужно защитить свою интеллектуальную собственность на уровне
    > алгоритмов (а не только конкретной его реализации на конкретном языке) -
    > те потентуют эти самые алгоритмы.

     
     
  • 8.119, Аноним (35), 22:12, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, переписывают алгоритмы Причем без разницы, с использованием ИИ или б... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.130, Сладкая булочка (?), 23:01, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не мог ты написать jpeg по спекам А твой ллм написал jpeg по уже существующему ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.11, Аноним (11), 19:14, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Было бы что обсуждать, этот лутрис от дегенеративок точно хуже не станет. Но это основной разработчик какой-то не в себе, видимо, сидит на хмуром или чём-то подобном.
     
     
  • 2.15, Сладкая булочка (?), 19:16, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > видимо, сидит на хмуром или чём-то подобном.

    Они все сидят на инъекциях кетанола вроде: Маск, Альтман и др. Это публичная информация.

     
     
  • 3.17, мелстрой (?), 19:17, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прогрессивно!
     
  • 3.34, Аноним (32), 19:29, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    то, что ты связал суждение об авторе lutris обобщив с маском, альтманом, гораздо больше говорит о степени твоей деградации
     
     
  • 4.50, нах. (?), 19:50, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну можно же и по другому подать:

    "во-первых, Всевышний считает меня равным английскому премьеру и американскому президенту! А вторая новость еще прекраснее - им завтра - п-...а!"

     

  • 1.14, мелстрой (?), 19:15, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот вы понимаете какой это абсурд. Представьте что Винду перестали обновлять, по причине депрессии била Гейтса. А в опенсорсе такое постоянно
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 19:21, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас бы мешать в кучу коммерческие и некоммерческие проекты.
     
  • 2.27, Аноним (44), 19:23, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Например, один разраб что-то делает в MS одно рыло. И да, оно перестанет обновлятся, если он заболел. А винду Билл Гейтс не делает - он хоть сдохнуть может, без него сделают.

    А еще я представляю себе абсурд, когда гугл потерял исходники Google Talk и оно перестало обновляться.

     
  • 2.28, Аноним (28), 19:24, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так ты не сравнивай корпорацию (читай механизм с шестеренками и винтиками) и базар на котором нитакуси-ноулайферы пытаются реализовать себя.

    Представь если бы твоя машина делалась из уни-кальных деталей, каждую из которых мастер делает и подгоняет вручную)
    Планирование, резервирование (bus-фактор), стандартизация хотя бы в пределах продуктов... это не про опенсорс.

    Зато Щво6одьнеько))

     
  • 2.45, Аноним (45), 19:42, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль, что люди что-то слышали про опенсорс и совсем ничего про форки
     
     
  • 3.61, мелстрой (?), 20:02, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форк это как медвежая болезнь. Когда сообщество пугается, начинает некоторое время много много фоткать. Но примерно через неделю, это притаптывается и смывается дождиком
     

  • 1.30, Аноним (35), 19:25, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > назад удалил упоминание о соавторстве Claude из коммитов и пожелал удачи в попытках определить, что было сгенерировано AI, а что - нет.

    Вот это я понимаю уровень троллинга воинов против ИИ!

    Ну а если серьезно, то что они реально смогут сделать-то? Особенно с учетом того, что большинство из них и не программисты вовсе.

     
     
  • 2.31, мелстрой (?), 19:27, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Удалять лютрис и зарепортят репу за разжигание ненависти
     
     
  • 3.47, Аноним (35), 19:46, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > зарепортят репу за разжигание ненависти

    Не ненависти, а своих седалищ. 🤣

     

  • 1.43, Аноним (45), 19:40, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Говорят, что при депрессии люди склонны к религиозности...
     
     
  • 2.118, Аноним (118), 22:05, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и начинают изобретать божественные объекты
     

  • 1.53, Re4son (ok), 19:53, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "является проблемой если человек не знает, что делает, или использует AI-инструменты низкого качества"
    занавес, с инструментами высокого качества можно и не понимать что код делает. И сразу в прод.
     
     
  • 2.59, Аноним (35), 19:59, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > можно и не понимать что код делает. И сразу в прод.

    Ты не поверишь, но именно так и делают в твоей компании! CEO с инвесторами в душе не любят, что такое код - и при этом выпускают продукт/сервис и снимают сливки с результатов труда таких, как ты.

     
     
  • 3.72, Сладкая булочка (?), 20:22, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> можно и не понимать что код делает. И сразу в прод.
    > Ты не поверишь, но именно так и делают в твоей компании! CEO
    > с инвесторами в душе не любят, что такое код - и
    > при этом выпускают продукт/сервис и снимают сливки с результатов труда таких,
    > как ты.

    Потому что у них есть ниже человек, который понимает. Кстати, СЕО также можно заменить на ЫЫ.

     
     
  • 4.87, Аноним (35), 20:45, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что у них есть ниже человек, который понимает.

    Этот человек - senior или system arcitect. То есть программист, о чем я и писал. А вот его менеджер и все остальные выше по иерархии - уже все, кода не понимают.

     
     
  • 5.90, Сладкая булочка (?), 20:48, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот его менеджер и все остальные выше по иерархии - уже все, кода не понимают.

    Это не отменяет факта, что кто-то его должен понимать. Покажите успешную компанию чисто на вайбкодинге?

     
     
  • 6.99, Аноним (35), 21:04, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это не отменяет факта, что кто-то его должен понимать.

    А речь и не шла о "ком-то". Речь шла у о тех, кто конкретно "у руля" дает задачи и требования. А им это никогда было не было нужно.

     
     
  • 7.128, Сладкая булочка (?), 22:56, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Это не отменяет факта, что кто-то его должен понимать.
    > А речь и не шла о "ком-то". Речь шла у о тех,
    > кто конкретно "у руля" дает задачи и требования. А им это
    > никогда было не было нужно.

    Причем тут они, если речь в новости о непосредственных реализаторах?

     

  • 1.69, Витюшка (?), 20:14, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как человек, который постоянно использует ИИ, каждый день по несколько часов (на данном этапе) я скажу что это невероятный инструмент. Но вот "генерировать" на нём как по мне это откровенный бред какой-то.

    Он отлично решает свои задачи. Но это не написание кода ни в коем виде. Он такую там бредятину нагенерирует - мама не горюй!

    А главное, а ты сам то сможешь поддерживать этот код? Ты, как разработчик, понимаешь что он написал?

    Если нет - для тебя это белый шум, ты ни улучшить не сможешь, не найти баги, ни переделать, ни понять смысл и алгоритм. Это magic.

    А если да - поздравляю, ты проделал двойную работу. Сначала ИИ, потом ты. И ты выполнил свою работу как программиста (и да, разбираться в чужом коде (от ИИ) значительно труднее чем написать своё и по ходу понять его).

    А если программирование - это "составление синтаксических конструкций" в корректном форме - ну там CSS, например. То у меня для тебя плохие новости.

     
     
  • 2.78, Аноним (35), 20:33, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты уверен, что оно надо - понимать Потому что пониманием кода занимаются толь... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.80, Сладкая булочка (?), 20:38, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вон, тот же Линус навайбкодил себе скрипт на Питоне - и нет проблем: он выполняет ровно то, что его просили.

    Дома что хочешь можешь делать.

    Лучшим доказательством ллм было бы, что если бы они навайбкодили управление авионикой с автопилотом и на этом полетела бы вся компашка ЫЫ.

     
     
  • 4.83, Аноним (35), 20:42, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Лучшим доказательством ллм было бы, что если бы они навайбкодили управление авионикой с автопилотом и на этом полетела бы вся компашка ЫЫ.

    Доказательством чего? Того, что у уважаемого воина против ИИ аргументы уровня пубертатного циника-максималиста?

     
     
  • 5.88, Сладкая булочка (?), 20:47, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доказательство способности системы писать надежный код. А пока все пользуются человеческим трудом, а это используют в рекламе. Да, все мы видели чудо-юдо под названием компилятор ССС. Вот пусть им теперь у себя все и собирают... Ой, а что такое?
     
     
  • 6.101, Аноним (35), 21:06, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Доказательство способности системы писать надежный код.

    О, теперь мы перепрыгнули с просто кода на "надежный" код! Ну да, у людей ведь с этим проблем нет, очевидно.

     
     
  • 7.114, Сладкая булочка (?), 21:40, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Доказательство способности системы писать надежный код.
    > О, теперь мы перепрыгнули с просто кода на "надежный" код! Ну да,
    > у людей ведь с этим проблем нет, очевидно.

    А какой код тебе нужен? Сами пользуются кодом, написанным и проверенным людьми, а в рекламу вставляют отрыжку в стиле ССС. Вот пользуйся им. Серъезно. Собери им систему. Зачем пользуешься gcc?  

     
     
  • 8.120, Аноним (35), 22:19, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем, ты уже окончательно слился в ad hominem и больше ничего содержательного... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.122, Сладкая булочка (?), 22:26, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все, что ты пытаешься сделать, это перейти на личности, вместо ответа на конкрет... текст свёрнут, показать
     
  • 3.81, Сладкая булочка (?), 20:40, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты не в курсе, что сеньйоры делегируют задачи мидлам, мидлы - джунам. И потом в обратном порядке - о ужас! - разбираюся в чужом коде на code review. Причем в случае с джунами - кода такого качества, что не дай бог.

    Ну они учатся, джун становится мидлом, мидл помидором. Это выгодно для бизнеса, чтобы помидорчики не расслаблялись и чтобы если помидорчик решил свалить, то быстро взять замену из пула.

     
  • 3.98, Витюшка (?), 21:03, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо. Давай начнём с простого. Я задам тебе простые вопросы:

    1. Как измеряется качество и эффективность code review?
    2. На какие данные, исследования, научные публикации ты опираешься?
    3. Без пункта 2 и 3 ты не можешь утверждать хоть что-то про code review.Или дай определение того что такое "разбираются в чужом кода на review"?

     
     
  • 4.103, Аноним (35), 21:17, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Без пункта 2 и 3 ты не можешь утверждать хоть что-то про code review

    Прямо эталонное приплетание соломенных чучел. 😂

    Нет, друг, я могу утверждать что-то про code review, потому что непосредственно сам code review и его цели - это одна тема. А задача оценки "эффективности", "качества" и "научных исследований" (и каких там еще соломенных чучел ты попытаешься приплести) на тему ревью кода - это уже тема абсолютно другая.

     
     
  • 5.106, Витюшка (?), 21:23, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перестань меня смешить. Но я тебе ответил чуть ниже.
     
  • 3.124, Сладкая булочка (?), 22:28, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он по сути такой же вайбкрдер: закидывает задачи текстом и получает от вас продукт на продажу.

    Это полный бред. Он закидывают задачу человеку, с которого можно спросить, который отвечает головой + там еще пул таких рядом, чтобы чуть что его заменить. Сразу видно, что ты не разу не поднимался выше уровня вайбкодера, а уже возомнил себя техдиром)))

     
  • 2.82, мелстрой (-), 20:40, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чатгпт мне лень читать, сократи
     
  • 2.89, Аноним (94), 20:48, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно после генерации кода попросить построить его алгоритмическую блок-схему, либо наоборот, перед этим.
     
  • 2.105, Витюшка (?), 21:22, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль, очень жаль что Витюшка как всегда оказался прав В который раз При том по... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.107, Витюшка (?), 21:24, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и нормальный пример использования ИИ.
     

  • 1.73, Витюшка (?), 20:23, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всем "воинам за ИИ" стоит посмотреть эту эпическую шахматную партию Магнуса Карлсена против ChatGPT https://youtube.com/shorts/utR0LNFT7Jc?si=Lyg8rWaqJ17DgIxm
     
     
  • 2.117, Аноним (117), 22:03, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     

  • 1.84, Аноним (94), 20:43, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если человек делает вычитку кода, то почему бы и нет?!
     
  • 1.85, Аноним (85), 20:44, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С этим ИИ возникает один резонный вопрос. Что там с GPL? А то получается, если я начну дёргать код в пропиетарный проект, то меня засудят. Даже если внесу свои правки. А вот с ИИ всё отлично. Если ИИ сделает копипасту и разбавит своими галлюцинациями, то всё прямо отлично.
     
  • 1.91, Аноним (94), 20:49, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кульман против САПР, и кто в итоге победил?
     
     
  • 2.93, Аноним (94), 20:52, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну или типа, построй мне блок-схему машинного кода данного дампа прошивки.
     
  • 2.95, Сладкая булочка (?), 20:55, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это другое. САПР - детерминированная система.
     

  • 1.97, Аноним (97), 21:02, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > из-за проблем со здоровьем

    Ну вот к концу года ждем "ЫЫ головного мозга".

     
  • 1.102, Геймер (?), 21:10, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Программы, созданные ИИ, являются народным достоянием (Public Domain). Де юре. Это главное, что должны указывать главные разработчики программных продуктов, при эксплуатации нейронных сетей. Остальные аспекты использования ИИ малозначительны.
     
     
  • 2.115, Аноним (-), 21:44, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому должны? А если я посредством ИИ там десяток строк навайбкодил?
     
     
  • 3.125, Аноним (125), 22:50, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    весь проект становится Public Domain
     
  • 3.127, Геймер (?), 22:54, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Народу. Весь проект становится Public Domain
     
     
