Главный разработчик Lutris прокомментировал появление в проекте кода, созданного через AI

> Это воровство по факту. По какому факту?

Что-то где-то пропало? Нет!

Откуда такие копирастические определения?? > Разработка превращается в анархию. А... надо ходить строем и славить GPL и Штульмана, пророка его. > Делиться будут меньше. Даже директор FSF сказала, что МИТ лицензия это свободная лицензия. >> Это воровство по факту.

> По какому факту?

> Что-то где-то пропало? Нет!

> Откуда такие копирастические определения?? Причем тут пропажа? Если взять твой код и переписать любой детерминированной переписывалкой (поменять названия, конструкции, разбить код по другому и т.п.), это все еще будет твой код. Это и есть воровтсво. Но мы скажем, что нет, теперь это наше и лицензию другую возьмем. >> Делиться будут меньше.

> Даже директор FSF сказала, что МИТ лицензия это свободная лицензия. Какое мне дело, что сказал продажная шкурка?

При том, что ляпнул именно воровство Да можно и не переписывать, а и так взят... >> Это воровство по факту.

>> Причем тут пропажа?

> При том, что ляпнул именно "воровство". Воровство, когда переписывают llm конкретный код и потом выдают за свое со сменой лицензии. >> Если взять твой код и переписать любой детерминированной переписывалкой (поменять названия, конструкции, разбить код по другому и т.п.), это все еще будет твой код. Это и есть воровтсво.

> Да можно и не переписывать, а и так взять, если лицензия позволяет.

> Опенсорс же. И нет, это не воровство. Причем тут использование библиотеки? Об этом речи не было. >> Но мы скажем, что нет, теперь это наше и лицензию другую возьмем.

> Да вообще без проблем. Код же по факту другой. А как иначе

> ты это себе представляешь? Типа ты первый написал условный кодер JPEG

> под GPL - и дальше никто не имеет права писать свои

> реализации с использованием БУКВАЛЬНО ТЕХ ЖЕ алгоритмов на других языка и

> под иными лицензияим? Сори, но это так не работает. Во-первых, перевод кода по теми же инструкциями будет считаться воровством. Так, например, разработчики uutils сами просят не показыавть им код GNU coreutils. Во-вторых, ллм так не работает. Уже дофига уже реализаций jpeg. Попросишь ее сделать, что действительно никто не делал и она обосрется.

> Те же, кому действительно нужно защитить свою интеллектуальную собственность на уровне

> алгоритмов (а не только конкретной его реализации на конкретном языке) -

> те потентуют эти самые алгоритмы. Во-первых, переписывают алгоритмы Причем без разницы, с использованием ИИ или б... Не мог ты написать jpeg по спекам А твой ллм написал jpeg по уже существующему ...