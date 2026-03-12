The OpenNET Project / Index page

Энтузиасты создали do-нотацию для C++

12.03.2026 13:00 (MSK)

Сообщество энтузиастов написало собственный DSL на макросах, который работает как do-нотация из функциональных языков. Используются продвинутые возможности препроцессора. В представленном проекте реализована новая техника для парсинга DSL, что может поспособствовать созданию дальнейших DSL на препроцессоре C и C++. Код в репозитории написан на C++23 и открыт под лицензией MIT, а сама техника может быть использована и просто в си-препроцессоре. 



   // Без DSL:
   auto result = bind(mx, [&](auto x) {
     return bind(my, [&](auto y) {
       return make_value(x, y);
     });
   });
   
   // С DSL:
   auto result = DO(
     LET x IS(mx);
     LET y IS(my);
     return make_value(x, y);
   );


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/j4niwzis/do...)
Обсуждение (39)
  1.1, Аноним (-), 14:13, 12/03/2026  
    		+/
    > сама техника может быть использована и просто в си-препроцессоре.

    Поподробнее, как это на си? Функциональщина на си? Это был бы номер, в чемпионате перверсий от айти это было бы где-то в призовых местах :))

     
     
  2.5, Жироватт (ok), 14:17, 12/03/2026  
    		+1 +/
    Потому, что могут.
    Осталось сделать заголовочник для моноидов и вообще, транспилятор из хаскелла в С, с сохранением монад
     
  2.8, Аноним (8), 14:22, 12/03/2026  
    		+/
    Про технику это не про do-нотацию. Там другая техника. Она про то, как посреди произвольного кода вставлять ключевые слова для макросного DSL. И уже на основе этого можно делать другие DSL.
     
     
  3.9, Аноним (8), 14:27, 12/03/2026  
    		+/
    (если просто определить макросы напрямую, то парсинг будет сильно ограничен, тогда как с этой техникой оно становится намного гибке)
     
     
  4.22, Аноним (22), 14:54, 12/03/2026  
    		+3 +/
    Гибко🤸стрелять🔫себе👨в➡️ноги👣
     

  1.10, Аноним (10), 14:28, 12/03/2026  
    		–1 +/
    > сама техника может быть использована и просто в си-препроцессоре.

    Чего? do-нотация в СИ?
    Они только недавно в C23 смогли осилить Predefined Boolean constants.

    А вы предлагаете техники из функциональных языков.
    Пожалейте йододефицитных, это ж им мозг сломает))

     
     
  2.14, Аноним (8), 14:33, 12/03/2026  
    		+/
    Техника это не сама do-нотация, а техника парсинга. Чтобы делать другие DSL. Но можно попробовать и do-нотацию сделать попробовать, но там немного другой вид будет (т.к. в си лямбд нет обычно, придется через макросы разбивать на несколько функций и строить цепочки вызовов, так ещё и захваты переменных придётся руками прописывать)
     
     
  3.26, Аноним (26), 15:03, 12/03/2026  
    		+/
    техника парсинга нафиг не нужна, есть ctll на основе шаблонов, а не на осонове макросов, уродующих AST самой программы, в результате чего написано одно, а делает программа другое, потому что шаблоны втихаря воруют исходник и меняют его на подделку.
     
     
  4.27, Аноним (26), 15:03, 12/03/2026  
    		+/
    тфу, не шаблоны, а макросы
     
  4.35, Аноним (8), 15:26, 12/03/2026  
    		+/
    Если бы всё было так просто... Шаблоны это, разумеется, хорошо (и в том репозитории они активно применяются), но могут то они далеко не всё. В таком виде (и в целом в юзабельном) do-нотацию на шаблонах не сделать. Там же гибрид шаблонов и макросов.
     
  4.47, Аноним (47), 16:04, 12/03/2026  
    		+/
    Ого, не знал. У нас на работе как раз используют макросы, нужно будет поручить прекратить это.
     
  2.28, Аноним (28), 15:08, 12/03/2026  
    		+/
    > А вы предлагаете техники из функциональных языков.

    А внутри все равно обычная императивщина - так проц работает, не умеет он в эти твои монады-шмонады. А подобные финты давно в сишке в препроцессоре используются, ты просто йододефицитный и не знаешь об этом.

     

  1.12, Аноним (12), 14:33, 12/03/2026  
    		+4 +/
    > Сообщество энтузиастов

    1 контрибьютор в репозитории

     
  1.13, Аноним (13), 14:33, 12/03/2026  
    		+1 +/
    бгг… успешной им отладки! =)
     
     
  2.17, Аноним (17), 14:50, 12/03/2026  
    		+/
    они такого слова не знают! Надо говорить, успешной разгадки! :)
     
     
  3.39, Аноним (39), 15:45, 12/03/2026  
    		+/
    printf() хватит всем.
     
     
  4.46, Аноним (17), 16:03, 12/03/2026  
    		+/
    отладка это процесс!
     

  1.19, Аноним (19), 14:50, 12/03/2026  
    		+/
    и что такое bind?
     
     
  2.20, Аноним (19), 14:53, 12/03/2026  
    		+/
    это явно не std::bind
     
  2.21, Аноним (21), 14:54, 12/03/2026  
    		–1 +/
    А как определите такое и будет. Можно передавать весь последующий код в DO блоке в функцию как лямбду. Но изначально было придумано для монад. В std::optional bind это тот же and_then. На основе bind можно сделать генераторы, корутины, разные монады (и не только монады).
     
  2.24, Аноним (28), 15:00, 12/03/2026  
    		+2 +/
    Это чтоб путаться с bind() из libc - биндить сокет к транспортному порту.
     
     
  3.51, Аноним (17), 16:10, 12/03/2026  
    		+/
    это просто д*билы позикса используют в именах функций обобщенные многозначные термины (понятия). Там по факту должно было быть нечто bind_socket или socket_bind, лучше sys_socket_bind, что говорит о sys/socket.h.
     
  2.40, Аноним (39), 15:49, 12/03/2026  
    		+/
    #include <sys/socket.h>
     

  1.25, Аноним (26), 15:01, 12/03/2026  
    		+2 +/
    Начнём с того, что за использование макросов без острой на то необходимости и 10... большой текст свёрнут, показать
     
     
  2.30, Аноним (19), 15:10, 12/03/2026  
    		+2 +/
    согласен, еще надо unsafe из раст выпилить, не умеешь safe - не берись
     
     
  3.32, Аноним (-), 15:14, 12/03/2026  
    		+/
    > согласен, еще надо unsafe из раст выпилить, не умеешь safe - не берись

    Заодно и всю системщину на Rust зарубите как раз. Ну или как вы "safe" допустим адрес в DMA автомат вообще можете загнать? Это вообще - за пределами понимания компилера.

     
  2.34, Аноним (8), 15:23, 12/03/2026  
    		+/
    Так эта do-нотация и сделана в первую очередь для C++, а на C в таком виде её не сделать (можно сделать в другом). Тут добавлена новая фича в C++, которой раньше в нём не было (корутины достаточно ограничены)
     
     
  3.42, аролп5 (?), 15:56, 12/03/2026  
    		+/
    В go - горутины
    В Kotlin - корутины
    В C++ - должны быть сирутины 😁
     
     
  4.49, Аноним (39), 16:08, 12/03/2026  
    		+/
    Сирутины в C.
    В C++ - Плюрутины.
     
  2.37, Аноним (39), 15:39, 12/03/2026  
    		+/
    Нитрид галлия не быстрее будет?
     

  1.33, Аноним (39), 15:19, 12/03/2026  
    		+/
    > В представленном проекте реализована новая техника для парсинга DSL, что может поспособствовать созданию дальнейших DSL на препроцессоре C и C++.

    Раз Торвальц не пускает C++ в ядро, то превратим этим способом C в C_with_classes для ядра.

     
     
  2.38, Аноним (38), 15:40, 12/03/2026  
    		+/
    Вангую что подобные выкрутасы Торвальдс тоже не пропустит. А если надо, то C++ он в ядро пустит. Но спонсоры увидели выгоду только в расте.
     

  1.36, 12yoexpert (ok), 15:34, 12/03/2026  
    		+/
    не позорься, школотрон
     
  1.41, warlock66613 (ok), 15:55, 12/03/2026  
    		+3 +/
    Это мегакруто, но я не смог понять в коде почти ни одной строчки.
     
     
  2.44, Аноним (44), 15:58, 12/03/2026  
    		+/
    Когда сишники не хотят переходить на раст, то раст переходит в си.
     
  2.45, Аноним (8), 15:59, 12/03/2026  
    		+/
    В понедельник на хабре выйдет статья с разбором этого кода
     

  1.43, Аноним (43), 15:57, 12/03/2026  
    		+/
    Перл изобретают
     
  1.48, Анлним (?), 16:05, 12/03/2026  
    		+/
    Препроцессор это как goto.
    Путает, тяжело разбирать, разводит много хаков которые тяжело проверить.
    И это одна из причин почему раст должен умереть.
     
  1.50, Аноним (50), 16:09, 12/03/2026  
    		+/
    хе хе, растов порвало.
     

