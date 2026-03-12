Энтузиасты создали do-нотацию для C++

2.14 , Аноним ( 8 ), 14:33, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Техника это не сама do-нотация, а техника парсинга. Чтобы делать другие DSL. Но можно попробовать и do-нотацию сделать попробовать, но там немного другой вид будет (т.к. в си лямбд нет обычно, придется через макросы разбивать на несколько функций и строить цепочки вызовов, так ещё и захваты переменных придётся руками прописывать)

3.26 , Аноним ( 26 ), 15:03, 12/03/2026

техника парсинга нафиг не нужна, есть ctll на основе шаблонов, а не на осонове макросов, уродующих AST самой программы, в результате чего написано одно, а делает программа другое, потому что шаблоны втихаря воруют исходник и меняют его на подделку.

4.27 , Аноним ( 26 ), 15:03, 12/03/2026

тфу, не шаблоны, а макросы

4.35 , Аноним ( 8 ), 15:26, 12/03/2026

Если бы всё было так просто... Шаблоны это, разумеется, хорошо (и в том репозитории они активно применяются), но могут то они далеко не всё. В таком виде (и в целом в юзабельном) do-нотацию на шаблонах не сделать. Там же гибрид шаблонов и макросов.

4.47 , Аноним ( 47 ), 16:04, 12/03/2026

Ого, не знал. У нас на работе как раз используют макросы, нужно будет поручить прекратить это.

2.28 , Аноним ( 28 ), 15:08, 12/03/2026

> А вы предлагаете техники из функциональных языков. А внутри все равно обычная императивщина - так проц работает, не умеет он в эти твои монады-шмонады. А подобные финты давно в сишке в препроцессоре используются, ты просто йододефицитный и не знаешь об этом.


