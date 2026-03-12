Энтузиасты создали do-нотацию для C++

|
|1.1, Аноним (-), 14:13, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> сама техника может быть использована и просто в си-препроцессоре.
Поподробнее, как это на си? Функциональщина на си? Это был бы номер, в чемпионате перверсий от айти это было бы где-то в призовых местах :))
|2.5, Жироватт (ok), 14:17, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Потому, что могут.
Осталось сделать заголовочник для моноидов и вообще, транспилятор из хаскелла в С, с сохранением монад
|2.8, Аноним (8), 14:22, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Про технику это не про do-нотацию. Там другая техника. Она про то, как посреди произвольного кода вставлять ключевые слова для макросного DSL. И уже на основе этого можно делать другие DSL.
|3.9, Аноним (8), 14:27, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
(если просто определить макросы напрямую, то парсинг будет сильно ограничен, тогда как с этой техникой оно становится намного гибке)
|1.10, Аноним (10), 14:28, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> сама техника может быть использована и просто в си-препроцессоре.
Чего? do-нотация в СИ?
Они только недавно в C23 смогли осилить Predefined Boolean constants.
А вы предлагаете техники из функциональных языков.
Пожалейте йододефицитных, это ж им мозг сломает))
|2.14, Аноним (8), 14:33, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Техника это не сама do-нотация, а техника парсинга. Чтобы делать другие DSL. Но можно попробовать и do-нотацию сделать попробовать, но там немного другой вид будет (т.к. в си лямбд нет обычно, придется через макросы разбивать на несколько функций и строить цепочки вызовов, так ещё и захваты переменных придётся руками прописывать)
|3.26, Аноним (26), 15:03, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
техника парсинга нафиг не нужна, есть ctll на основе шаблонов, а не на осонове макросов, уродующих AST самой программы, в результате чего написано одно, а делает программа другое, потому что шаблоны втихаря воруют исходник и меняют его на подделку.
|4.35, Аноним (8), 15:26, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если бы всё было так просто... Шаблоны это, разумеется, хорошо (и в том репозитории они активно применяются), но могут то они далеко не всё. В таком виде (и в целом в юзабельном) do-нотацию на шаблонах не сделать. Там же гибрид шаблонов и макросов.
|4.47, Аноним (47), 16:04, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ого, не знал. У нас на работе как раз используют макросы, нужно будет поручить прекратить это.
|2.28, Аноним (28), 15:08, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А вы предлагаете техники из функциональных языков.
А внутри все равно обычная императивщина - так проц работает, не умеет он в эти твои монады-шмонады. А подобные финты давно в сишке в препроцессоре используются, ты просто йододефицитный и не знаешь об этом.
|2.17, Аноним (17), 14:50, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
они такого слова не знают! Надо говорить, успешной разгадки! :)
|2.21, Аноним (21), 14:54, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А как определите такое и будет. Можно передавать весь последующий код в DO блоке в функцию как лямбду. Но изначально было придумано для монад. В std::optional bind это тот же and_then. На основе bind можно сделать генераторы, корутины, разные монады (и не только монады).
|2.24, Аноним (28), 15:00, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это чтоб путаться с bind() из libc - биндить сокет к транспортному порту.
|3.51, Аноним (17), 16:10, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
это просто д*билы позикса используют в именах функций обобщенные многозначные термины (понятия). Там по факту должно было быть нечто bind_socket или socket_bind, лучше sys_socket_bind, что говорит о sys/socket.h.
|1.25, Аноним (26), 15:01, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
Начнём с того, что за использование макросов без острой на то необходимости и 10...
|2.30, Аноним (19), 15:10, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
согласен, еще надо unsafe из раст выпилить, не умеешь safe - не берись
|3.32, Аноним (-), 15:14, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> согласен, еще надо unsafe из раст выпилить, не умеешь safe - не берись
Заодно и всю системщину на Rust зарубите как раз. Ну или как вы "safe" допустим адрес в DMA автомат вообще можете загнать? Это вообще - за пределами понимания компилера.
|2.34, Аноним (8), 15:23, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так эта do-нотация и сделана в первую очередь для C++, а на C в таком виде её не сделать (можно сделать в другом). Тут добавлена новая фича в C++, которой раньше в нём не было (корутины достаточно ограничены)
|3.42, аролп5 (?), 15:56, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В go - горутины
В Kotlin - корутины
В C++ - должны быть сирутины 😁
|1.33, Аноним (39), 15:19, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> В представленном проекте реализована новая техника для парсинга DSL, что может поспособствовать созданию дальнейших DSL на препроцессоре C и C++.
Раз Торвальц не пускает C++ в ядро, то превратим этим способом C в C_with_classes для ядра.
|2.38, Аноним (38), 15:40, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вангую что подобные выкрутасы Торвальдс тоже не пропустит. А если надо, то C++ он в ядро пустит. Но спонсоры увидели выгоду только в расте.
|2.44, Аноним (44), 15:58, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Когда сишники не хотят переходить на раст, то раст переходит в си.
|1.48, Анлним (?), 16:05, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Препроцессор это как goto.
Путает, тяжело разбирать, разводит много хаков которые тяжело проверить.
И это одна из причин почему раст должен умереть.
|