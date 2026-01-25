Выпуск компилятора языка D 2.112

3.5 , Аноним ( 5 ), 12:22, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – какая может быть читаемость в языке с несколькими парадигмами? один кусок кода так, другой эдак... тьфу!

4.7 , Аноним ( 3 ), 12:23, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Читается прекрасно с несколькими парадигмами. Ничего сложного в функциональщине в d нет. В документации хорошие примеры.

4.15 , Аноним ( 15 ), 13:13, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – буквально любой более менее сложный язык обладает несколькими парадигмами

5.18 , Аноним ( 5 ), 13:26, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – язык не должен быть сложным, а наоборот, быть простым как лопата. чтобы у каждого была одинаковая трактовка, а не воспринимал написанное в меру своей распущенности

6.21 , Аноним ( 15 ), 13:45, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эта мантра из времен начала Го не сработала даже для самого Го и они начали "усложнять" язык

Но как по мне - язык ничего никому не должен Разнообразие это хорошо, монополии это плохо.

Больше языков хороших и разных Если нравится простой язык - прекрасно. Используйте его

Кому-то нравятся более экспрессивные и элегантные языки, которые позволяют писать без копи-пасты

3.6 , Аноним ( 2 ), 12:23, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – К сожалению, сейчас решает хайп. Python тоже крайне сомнительный язык (одни табы вместо кюрли-брекетов чего стоят), но вот выстрелил - вышел и в удачный момент и был относительно простым. В итоге быстро набрал кодовую базу и фанатов и теперь на нём куча пакетов и решений есть и даже если новая мажорка Perl выйдет - он нафиг никому не нужен будет уже. Даже если будет быстрее Python, например. Про JavaScript и npm не говорю даже, там миллионы пакетов уже, наверное. И никто в здравом уме не переключится сейчас на какой-нибудь CoffeeScript или ReScript. Так и тут. Даже если язык в чём-то неплох - он уже потерял своё время и шанс на популярность. А брать его на прод и потом взрываться об отсутствие нужных пакетов или косяки языка, которые 1.5 автора будут править пару лет - никто не будет. Как и ждать ещё лет 15 пока он окончательно обретёт форму и получит поддержку сообщества.

4.11 , Аноним ( 11 ), 12:45, 25/01/2026 Скрыто ботом-модератором [к модератору] –1 + / – 5.16 , Аноним ( 16 ), 13:15, 25/01/2026 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 4.12 , Аноним ( 15 ), 13:02, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сам по себе хайп ничего не даёт..

Но привлеченные за счет него пользователи могут помочь с экосистемой. Но тут надо разделять проекты - стандартные галеры со стандартными задачи со средненькими программистами - да мейнстримные языки им подойдут лучше, а другим на курсах "за два месяца и будете сеньором и 500к в секунду" и не учат в общем-то. Другое дело, когда решается нестандартная сложная задача - где экосистема может помочь мало, просто потому что то, что ты делаешь это что-то совсем новое или совсем другое, и делать всё равно нужно под свою конкретную задачу.

И конечно это больше для экспертов, для которых сделать свою библиотеку под себя, заоптимизировать алгоритм под конкретный кейс - не проблема. Тем более практически любая библиотека на Си - доступна в Ди легко. Языки продолжают развиваться с новыми подходами и идеями - и в них не будет доступно миллион пакетов из npm - но им это не мешает. Zig заадоптили несколько компаний и построили на них бизнес..

Создатель Jai делает на своём языке свои игры и посмотрим какой будет адопт после публичного релиза..

Сам Раст еще не так давно (да и сейчас еще есть области) не обладал супер огромной экосистемой.. D также используется несколькими компаниями, для которых он решает их проблемы лучше других

