Выпуск компилятора языка D 2.112

|1.2, Аноним (2), 12:16, 25/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Не нужен, разве что потешить ЧСВ автора и его почитателей с двачей. У нас уже есть Rust и Go. Первый - для переписывания существующих утилит без заметной потери скорости, второй - для написания хорошего нового софта на приятном синтаксисе. D, Odin, Crystal, V и другие извpaщённые поделия существуют только на донаты таких же странных товарищей.
|2.3, Аноним (3), 12:19, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Частично согласен. Но go сильно урезан, по сравнению с d. А rust слишком перегружен. Они не конкуренты d в плане удобочитаемости и элегантности разработки. Вот ни разу.
|3.5, Аноним (5), 12:22, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
какая может быть читаемость в языке с несколькими парадигмами? один кусок кода так, другой эдак... тьфу!
|4.7, Аноним (3), 12:23, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Читается прекрасно с несколькими парадигмами. Ничего сложного в функциональщине в d нет. В документации хорошие примеры.
|4.15, Аноним (15), 13:13, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
буквально любой более менее сложный язык обладает несколькими парадигмами
|5.18, Аноним (5), 13:26, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
язык не должен быть сложным, а наоборот, быть простым как лопата. чтобы у каждого была одинаковая трактовка, а не воспринимал написанное в меру своей распущенности
|6.21, Аноним (15), 13:45, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Эта мантра из времен начала Го не сработала даже для самого Го и они начали "усложнять" язык
Но как по мне - язык ничего никому не должен
Разнообразие это хорошо, монополии это плохо.
Больше языков хороших и разных
Если нравится простой язык - прекрасно. Используйте его
Кому-то нравятся более экспрессивные и элегантные языки, которые позволяют писать без копи-пасты
|3.6, Аноним (2), 12:23, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
К сожалению, сейчас решает хайп. Python тоже крайне сомнительный язык (одни табы вместо кюрли-брекетов чего стоят), но вот выстрелил - вышел и в удачный момент и был относительно простым. В итоге быстро набрал кодовую базу и фанатов и теперь на нём куча пакетов и решений есть и даже если новая мажорка Perl выйдет - он нафиг никому не нужен будет уже. Даже если будет быстрее Python, например.
Про JavaScript и npm не говорю даже, там миллионы пакетов уже, наверное. И никто в здравом уме не переключится сейчас на какой-нибудь CoffeeScript или ReScript.
Так и тут. Даже если язык в чём-то неплох - он уже потерял своё время и шанс на популярность. А брать его на прод и потом взрываться об отсутствие нужных пакетов или косяки языка, которые 1.5 автора будут править пару лет - никто не будет. Как и ждать ещё лет 15 пока он окончательно обретёт форму и получит поддержку сообщества.
|4.12, Аноним (15), 13:02, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сам по себе хайп ничего не даёт..
Но привлеченные за счет него пользователи могут помочь с экосистемой.
Но тут надо разделять проекты - стандартные галеры со стандартными задачи со средненькими программистами - да мейнстримные языки им подойдут лучше, а другим на курсах "за два месяца и будете сеньором и 500к в секунду" и не учат в общем-то.
Другое дело, когда решается нестандартная сложная задача - где экосистема может помочь мало, просто потому что то, что ты делаешь это что-то совсем новое или совсем другое, и делать всё равно нужно под свою конкретную задачу.
И конечно это больше для экспертов, для которых сделать свою библиотеку под себя, заоптимизировать алгоритм под конкретный кейс - не проблема. Тем более практически любая библиотека на Си - доступна в Ди легко.
Языки продолжают развиваться с новыми подходами и идеями - и в них не будет доступно миллион пакетов из npm - но им это не мешает.
Zig заадоптили несколько компаний и построили на них бизнес..
Создатель Jai делает на своём языке свои игры и посмотрим какой будет адопт после публичного релиза..
Сам Раст еще не так давно (да и сейчас еще есть области) не обладал супер огромной экосистемой..
D также используется несколькими компаниями, для которых он решает их проблемы лучше других
|3.9, Аноним (2), 12:32, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Нет, не зря. Легко проверить открыв trends.google.com и сравнив хотя бы эти 3:
Odin programming
Perl programming
Haskell programming
Даже не знаю почему я не рекомендовал бы делать что-то серьёзное на языке, который в 3.5 раза менее популярен, чем Хаскель (!!!). При том, что Хаскель то не сказать, чтобы особо популярный и скорее супер-нишевый.
Но на всякий случай оговорка: я не против техно-извpaщенцев (тот же Brainf*ck) забавный был в качестве сайд-проекта автора и статьи на Лурке, но относиться к таким поделкам серьёзно - моветон.
|4.14, Аноним (15), 13:12, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Опять же смотря для чего..
Крупный интерпрайз и Раст брать не будет по тем же причинам и продолжит на Джаве сидеть по такой логике...
Не знаю про другие языки, но из тех кто взял Ди в продакш (и деньги на этом делает .. некоторые даже большие) есть несколько историй, но основная выглядит примерно так:
1) мы знали как писать на С++/Джаве и что писать на этом новый сервис будет больно или у нас уже был проект на С++
2) и нам это просто надоело..
3) начали искать альтернативы - попробовали Ди - и остались на нём
|3.13, Аноним (15), 13:04, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да не Один там нормально
единственный кто выбивается из списка это V. Ибо скам и мы помним и автор не отмоется теперь =)
|4.17, Аноним (16), 13:17, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Odin, Zig, C3, Carbon - современная замена Си со всеми необходимыми плюшками и возможностью использовать существующие библиотеки на Си. И если Carbon - всё ещё отдалённая перспектива, то на остальных уже можно разрабатывать сейчас. И без головной боли как в Rust.
|2.19, Аноним (19), 13:26, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>без заметной потери скорости
Но с потерей. А ещё с весьма заметной потерей памяти, но что ещё хуже - с потерей контроля над зависимостями. Ффтопку!
|2.20, Аноним (19), 13:27, 25/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>второй - для написания хорошего нового софта на приятном синтаксисе
Пишите на Electronе уж тогда.
