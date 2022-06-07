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Выпуск компилятора языка D 2.100

07.06.2022 18:10

Разработчики языка программирования D представили релиз основного эталонного компилятора DMD 2.100.0, который поддерживает системы GNU/Linux, Windows, macOS и FreeBSD. Код компилятора распространяется под свободной лицензией BSL (Boost Software License).

Язык D использует статическую типизацию, обладает синтаксисом, схожим с C/C++, и обеспечивает производительность компилируемых языков, при этом заимствуя некоторые полезные возможности динамических языков в области эффективности разработки и обеспечения безопасности. Например, предоставляется поддержка ассоциативных массивов, косвенное определение типов, автоматическое управление памятью, средства параллельного программирования, опциональный сборщик мусора, система шаблонов, компоненты для метапрограммирования, возможность использовать библиотеки на языке C, а также некоторые библиотеки на C++ и Objective-C.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Прекращена поддержка старого стиля перегрузки операторов, используемого в ветке D1. На смену opNeg, opAdd_r, opAddAssign и т.п. пришли opUnary, opBinary, opBinaryRight и opOpAssign. Старый стиль перегрузки операторов был объявлен устаревшим в 2019 году и начиная с выпуска 2.100 будет приводить к выводу ошибки.
  • Прекращена поддержка ключевого слова delete, объявленного устаревшим, начиная с 2018 года. Вместо delete следует использовать функцию destroy или core.memory.__delete.
  • Реализован новый атрибут @mustuse, который может быть применён к типам struct и union в качестве альтернативного метода обработки ошибок, когда в коде невозможно использовать исключения (например, в блоках @nogc). Если помеченное атрибутом @mustuse выражение не используется в коде, компилятор выведет ошибку.
  • Для статических массивов разрешено применение свойства ".tupleof" для получения последовательности значений (lvalue) каждого элемента массива. 
    
   void foo(int, int, int) { /* ... */ }

   int[3] ia = [1, 2, 3];
   foo(ia.tupleof); // аналог foo(1, 2, 3);

   float[3] fa;
   fa.tupleof = ia.tupleof; // простое присвоение fa = ia приведён к ошибке
   assert(fa == [1F, 2F, 3F]);


  1. Главная ссылка к новости (https://dlang.org/blog/2022/05...)
  2. OpenNews: Для языка D представлен runtime для программирования микроконтроллеров
  3. OpenNews: Выпуск компилятора языка D 2.085
  4. OpenNews: Поддержка языка D включена в состав GCC
  5. OpenNews: В компилятор LDC языка D добавлена поддержка WebAssembly
  6. OpenNews: Официальный компилятор языка D переведён в разряд свободного ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57311-dlang
Ключевые слова: dlang
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Герострат (?), 18:13, 07/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Есть кто использует этот язык?
     
     
  • 2.2, user90 (?), 18:16, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подожди, вот Z..
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:42, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Александреску вроде как юзал
     

  • 1.3, Ванёк (?), 18:35, 07/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Нафиг оно надо, если всё тоже самое есть в C++, только качество и выбор компиляторов и средств разработки намного больше, на любой вкус, и под все платформы.
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 18:43, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тебе нужно больше книжек читать
     
  • 2.6, Anon24 (?), 18:54, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если есть Rust :-)
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 19:08, 07/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То тогда и C++ - идеал.
     

  • 1.7, Аноним (7), 18:55, 07/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Но зачем? Полезнее было бы возродить д1, д2 ожидаемо не взлетел.
     
  • 1.9, Anonima (?), 19:14, 07/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Пук сереньк, ой, а что сказать растоманам? Пук, ой, язык-то повторяет все прелести ржавчины. Сереньк, ой, ну надо всё равно придумать и вставить свои пять копеечек.
     
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