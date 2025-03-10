Выпуск компилятора языка D 2.110

4.23 , Аноним ( 23 ), 18:32, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > стратегия раста - заразить как можно больше проэктов, пока хайп не прошёл Ё-моё, вы посмотрите, "стратегия раста". Оказывается оно живое, у него ещё и какая-то стратегия есть. А ничего что тот раст о котором вы говорите это не раст, а ведущие разработчики этих самых проектов (да-да те самые пр которых выше аноним врём что они де жалуются на долгую компиляцию, зависимости и невыразительность), которые понимают что за языком будущее (на самом деле уже настоящее)?

5.36 , laindono ( ok ), 20:04, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > они де жалуются на долгую компиляцию Два ядра, два гига, посередине SATA (у мажоров, у остальных IDE). У меня Рязань 2700, 32 гига рамочки и SSD в M.2. Не особо свежая сборка даже 5 лет назад. Небольшая поделка на Bevy, требующая ~500 зависимостей: Total lines: 18269497

(17515535 code, 274975 comments, 478987 blank lines) Холодный релизный билд: Finished 'release' profile [optimized] target(s) in 3m 42s Горячий релизный билд: Finished 'release' profile [optimized] target(s) in 11.86s И я не закрывал два инстанса Firefox и VScode, чтоб получить циферки получше. И проц/память не разогнанны ибо мне лень.

6.40 , Аноним ( 39 ), 20:19, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А что оно делает? У меня простенький привет мир (построчный разбор строк, фильтрация, форматирование вывода), тупо переписал простенький скрипт с питона (с ворохом сишных батареек) на раст, вышло по 50 гб на дебаг и релиз либы, сборка какое-то совершенно неприличное время.

6.43 , Ivan_83 ( ok ), 20:26, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смешно же. Чтоб ты понимал у нас на работе продукт за 3-4 минуты собирается, при прогретых кешах.

А продукт тот включает сборку ISO загрузочного, в процессе оно разворачивает в chroot фрибсд с кучей портов, потом там внутри компеляет фрирдп+ещё С кода раз в 10 больше, потом вот это всё пакует в архивы, подписывает пгп, пакует в исо и выгружает по сети на нфс.

И где то минута там тратится потому что один кусок проекта достаточно большой и собирается он в один поток. Тачка там не особо сильно быстрее твоей, ну проц 5950х да оперативы примерно столько же, естессно там браузер никто не запускает при этом, там просто ещё какие то виртуалки крутятся :)

Так что раст отстой.

7.54 , laindono ( ok ), 22:11, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > при прогретых кешах Что кеши кешируют? У меня кешированная сборка занимает десяток секунд. > Тачка там не особо сильно быстрее твоей, ну проц 5950х Проц примерно вдвое быстрее. > ещё С кода раз в 10 больше Процедурный код на два порядка проще компилировать. > И где то минута там тратится потому что один кусок проекта достаточно большой и собирается он в один поток. Рекоменду пофиксить. Но опять же, сравниваем несравнимое.

5.41 , Ivan_83 ( ok ), 20:20, 10/03/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 6.46 , Аноним ( - ), 20:40, 10/03/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] –1 + / – 5.44 , Аноним ( 15 ), 20:28, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >"стратегия раста"

>оно живое, у него ещё и какая-то стратегия есть Раст - это не только язык, но и сообщество, и политическая система. Раст всеобъемлющь. >ведущие разработчики этих самых проектов

>понимают что за языком будущее (на самом деле уже настоящее) Всё верно, так и есть. Может быть не настоящее, но будущее - точно. Разработчиков с хорошей подготовкой и самодисциплиной на всех не хватит, а код писать надо. Да и мода теперь всё оутсорсить в Индию или Вьетнам какой-нибудь работникам после трехмесячных курсов.

5.51 , Аноним ( 51 ), 21:18, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наверное, если бы у раста не было такой стратегии, то и людей бегающих по репозиториям и требующих срочно переписать всё или хотя бы частями на раст не было?

4.56 , Bottle ( ? ), 22:16, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – D для скриптинга использовали Remedy, те финны, которые Alan Wake и Control сделали.

