Выпуск компилятора языка D 2.110

Опубликован релиз DMD 2.110, эталонного компилятора для языка D. Код компилятора распространяется под свободной лицензией BSL (Boost Software License). Поддерживаются системы Linux, Windows, macOS и FreeBSD. Язык D использует статическую типизацию, обладает синтаксисом, схожим с C/C++, и обеспечивает производительность компилируемых языков. Язык D также заимствует некоторые возможности динамических языков, полезные для повышения эффективности разработки и обеспечения безопасности. Например, имеется поддержка: ассоциативных массивов, косвенного определения типов, автоматического управления памятью, средств параллельного программирования, шаблонов, компонентов для метапрограммирования. Опционально доступен сборщик мусора. В программах на языке D можно использовать библиотеки на языке C, а также некоторые библиотеки на C++ и Objective-C. Среди изменений в новом выпуске: При запуске с опцией "-preview=fixImmutableConv" запрещено копирование переменных с типом "const void[]" в переменные с типом "void[]", так как такое копирование в последствии может привести к использованию вне контекста "const".

Данные, загруженные через выражение "import", теперь обрабатываются как бинарные строки (hex string) и могут быть неявно преобразованы в массивы значений с типами, отличными от "char". New trait isCOMClass to detect if a type is a COM class

Добавлен типаж isCOMClass ("__traits(isCOMClass, Type)") для определения в процессе компиляции, что тип является COM-классом.

Значения с типом "bool", отличные от 0 и 1, теперь обрабатываются как небезопасные (не могут использоваться в коде с признаком "@safe").

В пакетном менеджере dub обеспечена проверка присутствия файлов "dub.selections.json" в родительских каталогах.