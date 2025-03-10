Выпуск компилятора языка D 2.110

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|1.1, Ivan_83 (ok), 16:32, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> При запуске с опцией "-preview=fixImmutableConv" запрещено копирование переменных с типом "const void[]" в переменные с типом "void[]", так как такое копирование в последствии может привести к использованию вне контекста "const".
Опять придётся через memcpy() обходить дурные хотелки компелятора :)
static inline void *
deconst_ptr(const void *prt) {
void *ret;
memcpy(&ret, &ptr, sizeof(void*));
return (ret);
}
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|2.16, Аноним (16), 17:55, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Опять придётся через memcpy() обходить дурные хотелки компелятора :)
Г*кодерам нет покоя...
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|1.2, Аноним (-), 16:36, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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>Опубликован релиз DMD 2.110, эталонного компилятора для языка D.
Господа это единственный компилятор не основанный на LLVM.
>Код компилятора распространяется под свободной лицензией BSL (Boost Software License).
Не копилефт. Это разрешиловка-пермиссивка.
>Поддерживаются системы Linux, Windows, macOS и FreeBSD.
Windows в этом списке лишний.
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|2.17, funny.falcon (?), 17:58, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Господа это единственный компилятор не основанный на LLVM.
Go, Ocaml, Haskel, FreePascal…
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|4.55, Bottle (?), 22:14, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ознакомься с Pascal-P5, который соответствует ISO стандарту языка.
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|2.45, Аноним (-), 20:30, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Господа это единственный компилятор не основанный на LLVM.
Если бы он еще умел оптимизировать хотя бы в половину как LLVM - цены бы ему не было.
> Не копилефт. Это разрешиловка-пермиссивка.
Ну так поэтому и написано "под свободной лицензией"
> Windows в этом списке лишний.
Без винды оно вообще бы загнулось из-за ненужности.
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|1.6, Аноним (6), 16:59, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Здесь должна быть дискуссия почему D должен был не допустить такое явление как Раст! Именно Раст заполонил умы опеннетовцев, а должен был D!
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|2.8, Аноним (8), 17:10, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потому что у D не было достаточной поддержки со стороны корпораций.
Не очень убедительно пиарились.
Да и у Раст пока позиции крайне слабые. Хайп пройдёт и забудут.
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|3.9, Аноним (8), 17:14, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Некоторые маститые кодеры попробовали Раст, и вот что говорят: долго компилируются большие проекты, тащится куча зависимостей, многие вещи слишком сложно выразить на Расте (тогда как на плюсах это делается элементарно).
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|4.13, Аноним (16), 17:53, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> многие вещи слишком сложно выразить на Расте (тогда как на плюсах это делается элементарно).
Ох, лол. Прямо многие? Хоть одну "маститые кодеры" могут привести в пример?
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|5.21, Аноним (8), 18:18, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Говорили, что из-за требования постоянно угождать боров чекеру. Ломается производительность труда. Нужно изворачиваться, чтоб даже простые вещи реализовать.
Но это не моё мнение.
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|4.14, BeLord (ok), 17:54, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они бы привели примеры этих многих вещей, а то есть умельцы которые технологическими линиями на Перле управляют, а есть кто приложение из 5 окон делает бегемотом-)))
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|3.10, Аноним (10), 17:20, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что D в сравнении с плюсами в итоге не давал значимых преимуществ и при этом был нужен полутора анонимусам. Плюс разные стдлиб и несовместимые, но поддерживаемые DMD1 и DMD2 окончательно убили смысл в D вкладывать усилия.
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|3.15, Аноним (15), 17:55, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насчёт хайпа и забудут не уверен, стратегия раста - заразить как можно больше проэктов, пока хайп не прошёл. Вокруг Ди тоже хайп какой-никакой был, но на нём не было написано ничего важного, и он действительно помер после хайпа, тихо и незаметно.
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|4.23, Аноним (23), 18:32, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> стратегия раста - заразить как можно больше проэктов, пока хайп не прошёл
Ё-моё, вы посмотрите, "стратегия раста". Оказывается оно живое, у него ещё и какая-то стратегия есть. А ничего что тот раст о котором вы говорите это не раст, а ведущие разработчики этих самых проектов (да-да те самые пр которых выше аноним врём что они де жалуются на долгую компиляцию, зависимости и невыразительность), которые понимают что за языком будущее (на самом деле уже настоящее)?
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|5.36, laindono (ok), 20:04, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> они де жалуются на долгую компиляцию
Два ядра, два гига, посередине SATA (у мажоров, у остальных IDE).
У меня Рязань 2700, 32 гига рамочки и SSD в M.2. Не особо свежая сборка даже 5 лет назад.
Небольшая поделка на Bevy, требующая ~500 зависимостей:
Total lines: 18269497
(17515535 code, 274975 comments, 478987 blank lines)
Холодный релизный билд:
Finished 'release' profile [optimized] target(s) in 3m 42s
Горячий релизный билд:
Finished 'release' profile [optimized] target(s) in 11.86s
И я не закрывал два инстанса Firefox и VScode, чтоб получить циферки получше. И проц/память не разогнанны ибо мне лень.
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|6.40, Аноним (39), 20:19, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А что оно делает? У меня простенький привет мир (построчный разбор строк, фильтрация, форматирование вывода), тупо переписал простенький скрипт с питона (с ворохом сишных батареек) на раст, вышло по 50 гб на дебаг и релиз либы, сборка какое-то совершенно неприличное время.
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|6.43, Ivan_83 (ok), 20:26, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смешно же.
Чтоб ты понимал у нас на работе продукт за 3-4 минуты собирается, при прогретых кешах.
А продукт тот включает сборку ISO загрузочного, в процессе оно разворачивает в chroot фрибсд с кучей портов, потом там внутри компеляет фрирдп+ещё С кода раз в 10 больше, потом вот это всё пакует в архивы, подписывает пгп, пакует в исо и выгружает по сети на нфс.
И где то минута там тратится потому что один кусок проекта достаточно большой и собирается он в один поток.
Тачка там не особо сильно быстрее твоей, ну проц 5950х да оперативы примерно столько же, естессно там браузер никто не запускает при этом, там просто ещё какие то виртуалки крутятся :)
Так что раст отстой.
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|7.54, laindono (ok), 22:11, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> при прогретых кешах
Что кеши кешируют? У меня кешированная сборка занимает десяток секунд.
> Тачка там не особо сильно быстрее твоей, ну проц 5950х
Проц примерно вдвое быстрее.
> ещё С кода раз в 10 больше
Процедурный код на два порядка проще компилировать.
> И где то минута там тратится потому что один кусок проекта достаточно большой и собирается он в один поток.
Рекоменду пофиксить.
Но опять же, сравниваем несравнимое.
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|5.44, Аноним (15), 20:28, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>"стратегия раста"
>оно живое, у него ещё и какая-то стратегия есть
Раст - это не только язык, но и сообщество, и политическая система. Раст всеобъемлющь.
>ведущие разработчики этих самых проектов
>понимают что за языком будущее (на самом деле уже настоящее)
Всё верно, так и есть. Может быть не настоящее, но будущее - точно. Разработчиков с хорошей подготовкой и самодисциплиной на всех не хватит, а код писать надо. Да и мода теперь всё оутсорсить в Индию или Вьетнам какой-нибудь работникам после трехмесячных курсов.
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|5.51, Аноним (51), 21:18, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наверное, если бы у раста не было такой стратегии, то и людей бегающих по репозиториям и требующих срочно переписать всё или хотя бы частями на раст не было?
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|4.56, Bottle (?), 22:16, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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D для скриптинга использовали Remedy, те финны, которые Alan Wake и Control сделали.
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|2.26, Аноним (26), 18:36, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я не стал его юзать из-за сборщика мусора. он как бы был опциональным всегда, но по факту все было завязано на него и ты не мог вроде даже стандартную либу использовать без сборщика мусора.
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|3.38, fuggy (ok), 20:13, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот и получается. Возможная замена для Rust. А по факту нужно отключать сборщик мусора и использовать malloc/free без которого возвращаемся к тому что с чего начали. Или читать 10 страница мануала про все режимы работы.
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|1.11, Tita_M (ok), 17:32, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вопрос к тем кто следит за этим языком: добавили ли в него поддержку борроу чекера уже или ещё нет?
А то читал несколько лет назад, что рассматривают такую возможность.
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|2.25, Аноним (23), 18:35, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для борроу чекера нужно вводить в синтаксис языка лайфтаймы, а значит ломать совместимость. Никакой из копроязыков на это не пойдёт, добавление борроу чекера останется на уровне балаболии.
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|3.42, Аноним (42), 20:22, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Для борроу чекера нужно вводить в синтаксис языка лайфтаймы
А для написания комментариев нужно вводить тест на слабоумие?
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|1.27, зомбированный (?), 18:56, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А этот компилятор умеет в порты звонить и собирать под ХР ??? Вообще, мне нужен С подобный современный компилятор, который умеет в порты звонить и собирать под ХР!!!
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|2.29, Ан Оним (?), 19:37, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Lazarus/FreePascal умеет. Делал такую программу для работы с параллельным портом
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|4.31, Ан Оним (?), 19:53, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так Free Pascal и есть С-подобный, в нём есть все С-шные типы данных и способ вызова, из FP можно вызывать С-шные dll'ки для работы с портами.
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|5.49, _kp (ok), 20:51, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, верни указатель в функции на Паскале. Ни как? А вот такие там тараканы. И так там везде. :(
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|6.50, Аноним (50), 21:14, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Синоним типа сделай (а-ля type PChar = ^Char;) и массивы в функции передаются и указатели возвращаются.
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|2.37, Аноним (47), 20:10, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Убрали поддержку XP достаточно давно
Но можно скачать старую версию компилятора попробовать
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