Доступен язык программирования OCaml 5.4.0

|
Опубликован релиз языка программирования OCaml 5.4.0, промышленного функционального языка программирования с акцентом на выразительность и безопасность разрабатываемого программного обеспечения. В OCaml гармонично сочетается функциональное ядро, императивные возможности, продвинутая объектная система и неповторимая модульная система.
Код инструментария для языка OCaml распространяется под лицензией LGPL.
Среди множества языков программирования OCaml выделяется своей универсальностью и практичностью, делая тем самым его хорошим выбором для разработки сложных систем. Основные особенности OCaml включают автоматическое управление памятью, функции первого класса, статическую типизацию, полиморфизм, поддержку неизменяемых структур данных, автоматический вывод типов и мощные алгебраические типы данных с сопоставлением шаблонов, и многое другое.
Основные изменения и улучшения в OCaml 5.4.0:
- Именованные кортежи (Labelled tuples), позволяющие давать имена членам кортежа и затем использовать их для обращения к ним.
let point = ~x:1, ~y:2
(* val point : x:int * y:int = (~x:1, ~y:2) *)
let ( * ) (x,~dx) (y, ~dx:dy) =
x*.y, ~dx:(x *. dy +. y *. dx )
(* val ( * ) : float * dx:float -> float * dx:float -> float * dx:float *)
let mult_dx x y =
let ~dx, .. = x * y in
dx
- Неизменяемые массивы и единый синтаксис для "_ array", "_ iarray" и "floatarray".
[|1; 2; 3|]
([|1; 2; 3|] : _ iarray)
([|1.; 2.; 3.|] : floatarray)
- Встроенный атрибут "atomic" для полей записей, требующая использования атомарных операций для работы над нею.
type 'a mpsc_list = { mutable head:'a list; mutable tail: 'a list [@atomic] }
let rec push t x =
let before = Atomic.Loc.get [%atomic.loc t.tail] in
let after = x :: before in
if not (Atomic.Loc.compare_and_set [%atomic.loc t.tail] before after) then
push t x
...
- Новые модули в стандартной библиотеке: Pair, Pqueue, Repr, Iarray.
- Модуль Pair для работы с парами;
let ones = Pair.map_fst succ (0,1)
- Модуль Pqueue - очередь с приоритетом;
module Int_pqueue = Pqueue.MakeMin(Int)
let q = Int_pqueue.of_list [4;0;5;7]
let some_zero = Int_pqueue.pop_min q
- Модуль Repr содержит физическое и структурное равенство, функцию сравнения;
let f = Repr.phys_equal (ref 0) (ref 0)
- Модуль Iarray для работы с неизменяемыми массивами;
let a = Iarray.init 10 Fun.id
let b = Iarray.map succ a
- Восстановлен режим “очистки памяти при выходе”. Этот режим позволяет многократно запускать среду выполнения OCaml в программах на языке C, которые используют библиотеки OCaml. Он также полезен для уменьшения шума при отслеживании утечек памяти в коде C, выполняемого в среде OCaml.Чтобы избежать проблем с "cancellation", все домены объединяются перед выходом из среды выполнения OCaml.
- Новый раздел в документации по профилированию OCaml программ в среде Linux и MacOS.
- Множественные улучшению среды выполнения, кодогенерации, около тридцати новых функций стандартной библиотеке, почти дюжина улучшенных сообщений об ошибках, более пятидесяти исправлений ошибок.