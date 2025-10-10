Доступен язык программирования OCaml 5.4.0

Опубликован релиз языка программирования OCaml 5.4.0, промышленного функционального языка программирования с акцентом на выразительность и безопасность разрабатываемого программного обеспечения. В OCaml гармонично сочетается функциональное ядро, императивные возможности, продвинутая объектная система и неповторимая модульная система. Код инструментария для языка OCaml распространяется под лицензией LGPL. Среди множества языков программирования OCaml выделяется своей универсальностью и практичностью, делая тем самым его хорошим выбором для разработки сложных систем. Основные особенности OCaml включают автоматическое управление памятью, функции первого класса, статическую типизацию, полиморфизм, поддержку неизменяемых структур данных, автоматический вывод типов и мощные алгебраические типы данных с сопоставлением шаблонов, и многое другое. Основные изменения и улучшения в OCaml 5.4.0: Именованные кортежи (Labelled tuples), позволяющие давать имена членам кортежа и затем использовать их для обращения к ним. let point = ~x:1, ~y:2 (* val point : x:int * y:int = (~x:1, ~y:2) *) let ( * ) (x,~dx) (y, ~dx:dy) = x*.y, ~dx:(x *. dy +. y *. dx ) (* val ( * ) : float * dx:float -> float * dx:float -> float * dx:float *) let mult_dx x y = let ~dx, .. = x * y in dx

Неизменяемые массивы и единый синтаксис для "_ array", "_ iarray" и "floatarray". [|1; 2; 3|] ([|1; 2; 3|] : _ iarray) ([|1.; 2.; 3.|] : floatarray)

Встроенный атрибут "atomic" для полей записей, требующая использования атомарных операций для работы над нею. type 'a mpsc_list = { mutable head:'a list; mutable tail: 'a list [@atomic] } let rec push t x = let before = Atomic.Loc.get [%atomic.loc t.tail] in let after = x :: before in if not (Atomic.Loc.compare_and_set [%atomic.loc t.tail] before after) then push t x ...

Новые модули в стандартной библиотеке: Pair, Pqueue, Repr, Iarray. Модуль Pair для работы с парами; let ones = Pair.map_fst succ (0,1) Модуль Pqueue - очередь с приоритетом; module Int_pqueue = Pqueue.MakeMin(Int) let q = Int_pqueue.of_list [4;0;5;7] let some_zero = Int_pqueue.pop_min q Модуль Repr содержит физическое и структурное равенство, функцию сравнения; let f = Repr.phys_equal (ref 0) (ref 0) Модуль Iarray для работы с неизменяемыми массивами; let a = Iarray.init 10 Fun.id let b = Iarray.map succ a

Восстановлен режим “очистки памяти при выходе”. Этот режим позволяет многократно запускать среду выполнения OCaml в программах на языке C, которые используют библиотеки OCaml. Он также полезен для уменьшения шума при отслеживании утечек памяти в коде C, выполняемого в среде OCaml.Чтобы избежать проблем с "cancellation", все домены объединяются перед выходом из среды выполнения OCaml.

Новый раздел в документации по профилированию OCaml программ в среде Linux и MacOS.

Множественные улучшению среды выполнения, кодогенерации, около тридцати новых функций стандартной библиотеке, почти дюжина улучшенных сообщений об ошибках, более пятидесяти исправлений ошибок.



