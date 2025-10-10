The OpenNET Project / Index page

Доступен язык программирования OCaml 5.4.0

10.10.2025 22:16

Опубликован релиз языка программирования OCaml 5.4.0, промышленного функционального языка программирования с акцентом на выразительность и безопасность разрабатываемого программного обеспечения. В OCaml гармонично сочетается функциональное ядро, императивные возможности, продвинутая объектная система и неповторимая модульная система. Код инструментария для языка OCaml распространяется под лицензией LGPL.

Среди множества языков программирования OCaml выделяется своей универсальностью и практичностью, делая тем самым его хорошим выбором для разработки сложных систем. Основные особенности OCaml включают автоматическое управление памятью, функции первого класса, статическую типизацию, полиморфизм, поддержку неизменяемых структур данных, автоматический вывод типов и мощные алгебраические типы данных с сопоставлением шаблонов, и многое другое.

Основные изменения и улучшения в OCaml 5.4.0:

  • Именованные кортежи (Labelled tuples), позволяющие давать имена членам кортежа и затем использовать их для обращения к ним. 
    
       let point = ~x:1, ~y:2
       (* val point : x:int * y:int = (~x:1, ~y:2)  *)

       let ( * ) (x,~dx) (y, ~dx:dy) =
         x*.y, ~dx:(x *. dy +. y *. dx )

       (* val ( * ) : float * dx:float -> float * dx:float -> float * dx:float *)

       let mult_dx x y =
         let ~dx, .. = x * y in
         dx
  • Неизменяемые массивы и единый синтаксис для "_ array", "_ iarray" и "floatarray". 
    
       [|1; 2; 3|]

       ([|1; 2; 3|] : _ iarray)

       ([|1.; 2.; 3.|] : floatarray)
  • Встроенный атрибут "atomic" для полей записей, требующая использования атомарных операций для работы над нею. 
    
       type 'a mpsc_list = { mutable head:'a list; mutable tail: 'a list [@atomic] }

       let rec push t x =
         let before = Atomic.Loc.get [%atomic.loc t.tail] in
         let after = x :: before in
         if not (Atomic.Loc.compare_and_set [%atomic.loc t.tail] before after) then
           push t x
         ...
  • Новые модули в стандартной библиотеке: Pair, Pqueue, Repr, Iarray.
    • Модуль Pair для работы с парами; 
      
           let ones = Pair.map_fst succ (0,1)
    • Модуль Pqueue - очередь с приоритетом; 
           
           module Int_pqueue = Pqueue.MakeMin(Int)
           let q = Int_pqueue.of_list [4;0;5;7]
           let some_zero = Int_pqueue.pop_min q
    • Модуль Repr содержит физическое и структурное равенство, функцию сравнения; 
      
           let f = Repr.phys_equal (ref 0) (ref 0)
    • Модуль Iarray для работы с неизменяемыми массивами; 
      
           let a = Iarray.init 10 Fun.id
           let b = Iarray.map succ a
  • Восстановлен режим “очистки памяти при выходе”. Этот режим позволяет многократно запускать среду выполнения OCaml в программах на языке C, которые используют библиотеки OCaml. Он также полезен для уменьшения шума при отслеживании утечек памяти в коде C, выполняемого в среде OCaml.Чтобы избежать проблем с "cancellation", все домены объединяются перед выходом из среды выполнения OCaml.
  • Новый раздел в документации по профилированию OCaml программ в среде Linux и MacOS.
  • Множественные улучшению среды выполнения, кодогенерации, около тридцати новых функций стандартной библиотеке, почти дюжина улучшенных сообщений об ошибках, более пятидесяти исправлений ошибок.


  OpenNews: Выпуск языка программирования OCaml 4.14.2
Автор новости: ocamlportal.ru
Лицензия: CC BY 3.0
  • 1.1, Аноним (1), 23:11, 10/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:32, 10/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    Начало новостной заметки звучит как сказка Андерсена
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:41, 10/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    камлать в бубен уже не актуально. разве что секта где-то сохранилась
     
  • 1.4, Мемоним (?), 23:54, 10/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    > неповторимая модульная система

    Это как? Никто не смог повторить или никому нафиг не сдалось?

     
  • 1.5, Аноним (5), 00:06, 11/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    > с акцентом на выразительность
    > let ( * ) (x,~dx) (y, ~dx:dy) = x*.y, ~dx:(x *. dy +. y *. dx )

    Хотелось бы услышать экспертное мнение о сабже от сишников, которые при каждой возможности воют о том, какой у Раста нечеловеческий синтаксис.

     
     
  • 2.6, Аноним (3), 00:15, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все верно, с акцентом на выразительность
    Вот как тут не выразиться, глядя на такой код?
     
  • 2.7, Аноним (-), 00:19, 11/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:30, 11/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как сишник, не вижу противоречий, что у раста, что окамл, синтаксис непонятный.
     

