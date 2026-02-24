Выпуск Nextcloud Hub 26 Winter, платформы для организации совместной работы

Представлен выпуск платформы Nextcloud Hub 26 Winter, предоставляющей самодостаточное решение для организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, развивающих различные проекты. Одновременно опубликована лежащая в основе Nextcloud Hub облачная платформа Nextcloud 33, позволяющая развернуть облачное хранилище с поддержкой синхронизации и обмена данными, предоставляющее возможность просмотра и редактирования данных с любого устройства в любой точке сети (загрузки списка участников в формате CSV, создания, импорта и экспорта опросов. при помощи web-интерфейса или WebDAV). Сервер Nextcloud можно развернуть на любом хостинге, поддерживающем выполнение PHP-скриптов и предоставляющем доступ к SQLite, MariaDB/MySQL или PostgreSQL. Исходные тексты Nextcloud распространяются под лицензией AGPL. По решаемым задачам Nextcloud Hub напоминает Google Docs и Microsoft 365, но позволяет развернуть полностью контролируемую инфраструктуру совместной работы, функционирующую на своих серверах и не привязанную к внешним облачным сервисам. Nextcloud Hub объединяет в единую среду несколько открытых приложений-надстроек над облачной платформой Nextcloud, позволяющих совместно работать с офисными документами, файлами и информацией для планирования задач и мероприятий. Платформа также включает надстройки для доступа к электронной почте, обмена сообщениями, организации видеоконференций и чатов. Аутентификация пользователей может производиться как по локальной базе, так и через интеграцию с LDAP / Active Directory, Kerberos, IMAP и Shibboleth / SAML 2.0, в том числе с применением двухфакторной аутентификации, SSO (Single-sign-on) и привязки новых систем к учётной записи по QR-коду. Версионный контроль изменений позволяет отслеживать изменения в файлах, комментариях, правилах совместного доступа и тегах. Основные компоненты платформы Nextcloud Hub: Files - организация хранения, синхронизации, совместного доступа и обмена файлами. Доступ может быть осуществлён как через Web, так и при помощи клиентского ПО для настольных и мобильных систем. Предоставляются такие расширенные возможности, как полнотекстовый поиск, прикрепление файлов при отправке комментариев, выборочный контроль доступа, создание защищённых паролем ссылок для загрузки, интеграция с внешними хранилищами (FTP, CIFS/SMB, SharePoint, NFS, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, и т.п.).

WorkFlow - оптимизирует бизнес-процессы через автоматизацию выполнения типовых работ, таких как преобразование документов в PDF, отправка сообщений в чаты при загрузке новых файлов в определённые каталоги, автоматическое назначение тегов. Возможно создание собственных обработчиков, выполняющих действия в привязке к определённым событиям.

Nextcloud Office - встроенные средства совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций, развиваемые совместно с компанией Collabora. Предоставляется поддержка интеграции с пакетами OnlyOffice, Collabora Online, MS Office Online Server и Hancom office.

Nextcloud Collectives - предоставляет интерфейс для управления, организации совместной работы и взаимодействия между участниками в командах, группах и сообществах.

Nextcloud Teams - инструменты для координации командной работы и организации доступа к ресурсам, файлам и приложениям, используемым в группе.

Photos - галерея изображений, упрощающая поиск, обмен и навигацию по совместной коллекции фотографий и изображений. Поддерживается ранжирование фотографий по времени, месту, тегам и частоте просмотра.

Calendar - календарь-планировщик, позволяющий координировать проведение встреч, планировать чаты и видеоконференции. Предоставляется интеграция с инструментами групповой работы на базе iOS, Android, macOS, Windows, Linux, Outlook и Thunderbird. Поддерживается загрузка событий с внешних ресурсов, работающих с протоколом WebCal.

Mail - совместная адресная книга и web-интерфейс для работы с электронной почтой. Возможна привязка нескольких учётных записей к одному inbox. Поддерживается шифрование писем и прикрепление цифровых подписей на базе OpenPGP. Возможна синхронизация адресной книги при помощи CalDAV.

Talk - система обмена сообщениями и проведения web-конференций (чат, аудио и видео). Имеется поддержка групп, возможность предоставления доступа к содержимому экрана и поддержка SIP-шлюзов для интеграции с обычной телефонией.

Nextcloud Backup - решение для децентрализованного хранения резервных копий.

Nextcloud AI Assistant - интеллектуальный помощник в стиле ChatGPT, устанавливаемый на своём сервере и не требующий обращения к внешним сервисам. AI Assistant может использоваться для генерации текста по запросу на естественном языке, выделения основных идей из больших описаний, придумывания заголовков, переписывания текста другими словами или перевода на другой язык.





Ключевые новшества Nextcloud Hub 26 Winter (релизы теперь нумеруются как "год время_года"): Упрощён перенос данных пользователей между серверами. Добавлено приложение для импорта и экспорта почтовой переписки, адресной книги, календаря-планировщика, таблиц и Deck-проектов.

Расширены возможности построения федеративной сети, охватывающей пользователей с других серверов Nextcloud. Помимо обмена файлами, чатов и видеовызовов с пользователями на других серверах, поддержка федеративной сети добавлена в систему планирования проектов Nextcloud Deck, календарь-планировщик и инструментарий командной работы Nextcloud Teams. Например, в чатах теперь можно создавать группы, включающие пользователей с других серверов, а также предоставлять внешним пользователям доступ к задачам в проектах и событиям в календаре-планировщике. Добавлена поддержка файловых блокировок при совестной работе с файлами на нескольких серверах.

При работе через web-интерфейс добавлена поддержка сквозного шифрования данных на стороне браузера, управления зашифрованными файлами в браузере, выставления отдельных прав доступа к зашифрованным файлам и предоставления другим пользователям ссылок для их загрузки.

Добавлена поддержка автоматического присвоение меток для классификации конфиденциальных файлов на основе свойств и метаданных. Метки автоматически корректируются при изменении свойств документа.

В настройки добавлена опция для запрета внешних инвайтов в календаре-планировщике (при активации инвайты можно получать только от других пользователей того же сервера).

В Nextcloud Talk добавлена возможность закрепления сообщений в чатах для оставления на виду групповых объявлений, ссылок и напоминаний (возможна настройка времени, в течение которого сообщение будет закреплено). Реализована поддержка отложенной отправки сообщений по расписанию. В чате реализованы режимы для более наглядного отделения сообщений друг от друга и выравнивания собственных сообщений по правому краю.

В системе видеоконференций при помощи AI реализована поддержка показа текстовой транскрипции выступлений и её перевода на лету на другие языки. Предоставлены дополнительные настройки для автоматического выравнивания громкости, подавления шума и устранения эха при одновременном разговоре нескольких участников. Повышена эффективность размытия фона на видео.

В почтовом клиенте реализован вывод информации о почтовых вложениях рядом с темой письма в списке полученной корреспонденции. Расширен интерфейс быстрой фильтрации писем, в котором теперь можно выделить непрочитанные письма, письма с вложениями и письма с указанным email.

Добавлена опция для автоматического переноса в календарь-планировщик приглашений на встречи, полученные через электронную почту. Предоставлена поддержка закрепления писем из специально помеченных важных обсуждений в верхней части списка входящих сообщений. Добавлен компактный режим просмотра, при котором отключаён предпросмотр тела письма и показываются только темы.

В Nextcloud Office добавлена функция для наглядного сравнения разных документов бок о бок. Также добавлен режим для навигации по изменениям в одном документе, полезный при рецензировании изменений. Улучшен интерфейс для чтения и пометки комментариев. Предоставлен быстрый доступ к настойкам через меню Options во вкладке Files.

В Nextcloud Text добавлена поддержка документов с разметкой LaTeX.

В приложение Nextcloud Whiteboard, позволяющее совместно создавать рисунки, наброски, заметки, планы и скетчи, добавлена поддержка реакций, комментариев, таблиц, голосований и таймеров (для ограничения времени совместной работы). Добавлен интерфейс для навигации по версиям создаваемого контента.

В AI-инструментах реализовано добавление меток об использовании AI при генерации изображений, документов и звуковых записей. Обеспечено запоминание истории в AI-чатах. Значительно повышена производительность локально выполняемых моделей для генерации текста и изображений, синтеза и распознавания речи, перевода. Добавлена поддержка инструментариев Olmo 3 и IBM watsonx, обеспечена интеграция с сервисами Recognize и OpenAI.

Задействован новый движок ADA (Accelerated Direct Access) для управления полномочиями и правами доступа при совместной работе с данными. Движок включает компоненты на языках PHP, Go и Rust, использует идентификаторы Snowflake ID и поддерживает прямую загрузку файлов и миниатюр из хранилищ S3.

Реализован новый бэкенд HPB (High Performance Backend) для Nextcloud Files, написанный на Rust и позволяющий на 80% сократить трафик между сервером и клиентом. Также обновлён написанный на Go бэкенд HPB для Nextcloud Talk, позволяющий на 40% снизить нагрузку на сервер и на 20% ускорить извлечение совместных данных. На 40-90% снижено потребление ресурсов при генерации миниатюр в Nextcloud Photos.

Улучшен интерфейс и проведена оптимизация производительности в мобильных приложениях для iOS и Android. Добавлен чат Nextcloud Assistant. Добавлена возможность быстрого подключения к учётной записи по QR-коду, сгенерированному в Nextcloud Talk или в Nextcloud Files.



