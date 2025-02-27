Доступна платформа обмена файлами OpenCloud 1.0

Представлен первый релиз платформы OpenCloud, позволяющей развернуть на своём сервере систему для обмена файлами и организации совместной работы над контентом. Проект преподносится как открытая альтернатива проприетарным системам Microsoft SharePoint, Google Drive и Dropbox, соответствующая требованиям GDPR.

OpenCloud является форком платформы OCIS (ownCloud Infinite Scale), переписанной с PHP на Go, в отличие от исходной кодовой базы ownCloud и ответвившегося от неё проекта NextCloud. Создатели OpenCloud попытались избавить кодовую базу от лишней функциональности и сосредоточиться на максимально качественной реализации основной задачи - совместной работы с файлами.

Помимо функций для хранения и обмена файлами, а также синхронизированного доступа к коллекции файлов с разных устройств, OpenCloud включает возможности для совместного редактирования документов в режиме реального времени, интеграции с офисным пакетом Collabora Online и редактором Markdown Editor (ToastUI), извлечения текста из изображений и отсканированных документов при помощи OCR, использования протокола ICAP для проверки загружаемых файлов в антивирусных пакетах.

Для публикуемых файлов можно ограничивать время жизни, предоставлять доступ по ссылке и защищать содержимое паролем. Для упрощения навигации по файлам поддерживаются теги, фильтры и полнотекстовый поиск. В системе отслеживается вся история работы с файлами и предоставляется поддержка отката изменений на определённую версию в прошлом. Возможна организация командной работы с закреплением подкаталогов ("рабочих пространств") за отдельными командами.

Для администратора предоставляется интерфейс детализированного управления правами доступа и пользователями (например, можно разрешить пользователю только просмотр или только загрузку в хранилище). Поддерживается управление доступом на основе ролей (RBAC - Role-Based Access Control). В платформе применяется архитектура Privacy-First, подразумевающая, что пользователь OpenCloud с правами администратора не может получить доступ к контенту пользователей.

Серверная часть написана на языке Go, распространяется под лицензией Apache 2.0 и поддерживает программные интерфейсы WebDAV, gRPC, Microsofts RESTful Web API Graph, OCS, OCM 1.1 и OpenID Connect. Отмечается, что сервер реализован с использованием концепции микросервисов и может масштабироваться от установки на платы Raspberry Pi до больших многосерверных внедрений.

Десктоп-клиент написан на С++ с использованием Qt, опубликован под лицензией GPLv3 и поддерживает сборку для Windows, macOS и Linux. В клиент также встроена функция синхронизации файлов и монтирования совместного хранилища в виде виртуальной файловой системы.

Web-интерфейс написан на TypeScript с использованием фреймворка Vue.js и предложен под лицензией AGPLv3.