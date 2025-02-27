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Доступна платформа обмена файлами OpenCloud 1.0

27.02.2025 18:49

Представлен первый релиз платформы OpenCloud, позволяющей развернуть на своём сервере систему для обмена файлами и организации совместной работы над контентом. Проект преподносится как открытая альтернатива проприетарным системам Microsoft SharePoint, Google Drive и Dropbox, соответствующая требованиям GDPR.

OpenCloud является форком платформы OCIS (ownCloud Infinite Scale), переписанной с PHP на Go, в отличие от исходной кодовой базы ownCloud и ответвившегося от неё проекта NextCloud. Создатели OpenCloud попытались избавить кодовую базу от лишней функциональности и сосредоточиться на максимально качественной реализации основной задачи - совместной работы с файлами.

Помимо функций для хранения и обмена файлами, а также синхронизированного доступа к коллекции файлов с разных устройств, OpenCloud включает возможности для совместного редактирования документов в режиме реального времени, интеграции с офисным пакетом Collabora Online и редактором Markdown Editor (ToastUI), извлечения текста из изображений и отсканированных документов при помощи OCR, использования протокола ICAP для проверки загружаемых файлов в антивирусных пакетах.

Для публикуемых файлов можно ограничивать время жизни, предоставлять доступ по ссылке и защищать содержимое паролем. Для упрощения навигации по файлам поддерживаются теги, фильтры и полнотекстовый поиск. В системе отслеживается вся история работы с файлами и предоставляется поддержка отката изменений на определённую версию в прошлом. Возможна организация командной работы с закреплением подкаталогов ("рабочих пространств") за отдельными командами.

Для администратора предоставляется интерфейс детализированного управления правами доступа и пользователями (например, можно разрешить пользователю только просмотр или только загрузку в хранилище). Поддерживается управление доступом на основе ролей (RBAC - Role-Based Access Control). В платформе применяется архитектура Privacy-First, подразумевающая, что пользователь OpenCloud с правами администратора не может получить доступ к контенту пользователей.

Серверная часть написана на языке Go, распространяется под лицензией Apache 2.0 и поддерживает программные интерфейсы WebDAV, gRPC, Microsofts RESTful Web API Graph, OCS, OCM 1.1 и OpenID Connect. Отмечается, что сервер реализован с использованием концепции микросервисов и может масштабироваться от установки на платы Raspberry Pi до больших многосерверных внедрений.

Десктоп-клиент написан на С++ с использованием Qt, опубликован под лицензией GPLv3 и поддерживает сборку для Windows, macOS и Linux. В клиент также встроена функция синхронизации файлов и монтирования совместного хранилища в виде виртуальной файловой системы.

Web-интерфейс написан на TypeScript с использованием фреймворка Vue.js и предложен под лицензией AGPLv3.



  1. Главная ссылка к новости (https://opencloud.eu/en/news/o...)
  2. OpenNews: Доступна платформа совместной разработки Forgejo 9.0, перешедшая на лицензию GPLv3
  3. OpenNews: Выпуск Nextcloud Hub 10, платформы для организации совместной работы
  4. OpenNews: Компания ownCloud отреагировала на создание форка
  5. OpenNews: Основатель и ключевые разработчики ownCloud создали форк проекта
  6. OpenNews: Основатель ownCloud ушёл из компании ownCloud Inc
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62802-opencloud
Ключевые слова: opencloud, owncloud
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:56, 27/02/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Хоть в какой-то системе обмена есть роль одобряющего?
    Пользователь если хочет расшарить информацию всем, или определённому пользователю не может это сделать. Его расшаривание уходит автоматически на одобрение специальным людям.
     
  • 1.2, WE (?), 19:01, 27/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    Выглядит полезно, OIDC есть.
     
  • 1.3, НяшМяш (ok), 19:02, 27/02/2025 [ответить]  
    		• –5 +/
    Без PHP, ещё и нормальный десктоп клиент. Годно.
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:13, 27/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    Эта новость переписана из пресс-релиза.

    На их гитхабе пока пусто:
    (https://github.com/opencloud-eu)
    How To Get Started (coming soon!)
    The first release will be in March 2025 - stay tuned

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:16, 27/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты смотри не корень, а ссылки на репозитории. Всё там есть:
    https://github.com/opencloud-eu/opencloud/releases/tag/v1.0.0
    https://github.com/opencloud-eu/web/releases/tag/v1.0.0
     

  • 1.8, Аноним (8), 19:54, 27/02/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    > платформа обмена файлами

    Это новый скайп?

     
  • 1.9, Аноним (-), 20:29, 27/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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