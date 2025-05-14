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Google ограничил полномочия Android-приложения Nextcloud

14.05.2025 15:32

Разработчики открытой платформы совместной работы Nextcloud пояснили причины урезания функциональности мобильного приложения и выразили недовольство политикой компании Google, которая под предлогом опасений возникновения проблем с безопасностью ограничила права приложения Nextcloud, насчитывающего более миллиона установок. По требованию Google, для распространения через каталог Google Play приложение Nextcloud не должно запрашивать полномочия для полного доступа ко всем файлам. В версии, размещённой в каталоге F-Droid, полномочия сохраняются, но подавляющее большинство пользователей Nextcloud используют Google Play.

Представители проекта Nextcloud отправляли в Google апелляции, поясняя, что функциональность для доступа ко всем файлам необходима для синхронизации файлов между системами и предоставления совместного доступа к файлам. Данные операции образуют ключевую функциональность Nextcloud и являются её конкурентными преимуществами. Приложение Nextcloud размещено в Google Play с 2016 года и до сих пор не вызывало претензий в плане обеспечения конфиденциальности.

В ответ от службы поддержки Google Play возвращались только повторяющиеся типовые отписки с цитированием отрывка из руководства для разработчиков, советующего перейти на другие API, обеспечивающие конфиденциальную работу с данными. Рекомендуемые новые API неприменимы с учётом специфики Nextcloud, например, API SAF (Storage Access Framework) нацелен на обмен файлами между разными приложениями, а API MediaStore позволяет работать только с мультимедийными файлами.

Добиться публикации новой версии в Google Play удалось только после выполнения требований и задействования API MediaStore для работы с фотографиями и видео, но для остальных типов файлов теперь невозможно включить загрузку с устройств Android в Nextcloud, если приложение установлено из Google Play. Для обхода данного ограничения рекомендуется использовать вариант приложения из каталога F-Droid.

  1. Главная ссылка к новости (https://nextcloud.com/blog/nex...)
  2. OpenNews: Выпуск Nextcloud Hub 10, платформы для организации совместной работы
  3. OpenNews: Google развивает в Android 16 возможность запуска графических Linux-приложений
  4. OpenNews: Vulkan стал официальным графическим API платформы Android. Третий бета-выпуск Android 16
  5. OpenNews: Google переходит к разработке Android за закрытыми дверями с открытием кода после релизов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63236-nextcloud
Ключевые слова: nextcloud, android, google
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pofigist (?), 16:03, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Ожидаемо. Пользователь обязан хранить все свои данные в Гугле, локальными хранилищами пользуются только преступники! (Сарказм, если что)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:18, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ни кола, ни двора.. жизнь в арену.. вот оно счастье! (разумеется тоже сарказм)
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 16:23, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И водопровод по подписке с тарифами в литрах, по аналогии с мобильными операторами. (Сарказм, если вдруг что)
     
     
  • 4.16, pofigist (?), 16:38, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так давно уже. Только в кубометрах.
     

  • 1.3, Аноним (-), 16:04, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    > В версии, размещённой в каталоге F-Droid, полномочия сохраняются

    В общем-то и не удивительно, что помойке F-Droid пофиг на безопасность. А гугл себе такое позволить не может.

    > Приложение Nextcloud размещено в Google Play с 2016 года и
    > до сих пор не вызывало претензий в плане обеспечения
    > конфиденциальности.

    Ну так и сейчас претензий нет. Нужно просто выполнять правила для всех, а не лепить отмазы что эти возможности "являются её конкурентными преимуществами". Гуглу как побоку на это.

     
     
  • 2.8, Bob (??), 16:17, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > F-Droid пофиг на безопасность. А гугл себе такое позволить не может

    Проорал в голосину) Сколько вирусов и мусора было в обеих? Статистическая погрешность f-droid против сотен тысяч в Google Play Market?)

    > Нужно просто выполнять правила для всех

    Для всех, кроме гугла) Сторонее приложение синхронизации и экосистемы аналога гугла не может иметь такого же доступа, как приложения самого гугла. Вопрос безопасности, а не конкуренции, ага)

     

  • 1.4, pfg21 (ok), 16:06, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    дык енто давно такой звездец творится. пользуюсь синхфингом и там жопа полная огурцов с доступом :(      
    сначала стуеднт работает на зачетку - потом зачетка работает на студента. андроид раскручен и теперь его монетизируют, прикрывая неугодные приложения.
     
     
  • 2.9, Bob (??), 16:18, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставь вне Google Play, то же не Apple Store)
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:11, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Для обхода данного ограничения рекомендуется использовать вариант приложения из каталога F-Droid.

    и тогда уже будет орать play защита на "подделанное приложение из неофициального источника")

     
     
  • 2.7, fi (ok), 16:15, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С этим все нормально, у меня десяток приложений.
     
  • 2.11, Bob (??), 16:19, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отруби эту "зощиту", она бесполезна.
     

  • 1.6, Соль земли (?), 16:14, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При этом встроенному резервному копированию полный доступ с копированием на сервера Google. Ну вы поняли.
     
     
  • 2.12, Bob (??), 16:20, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если купили дроид с гуглплеем и согласились на это с первым запуском - да, так и должно быть.
    Прошиваем кастом и радуемся чистому дроиду без гуглпомойки. Иначе кто девушку ужинает - тот и танцует.
     

  • 1.14, Аноним (14), 16:34, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здесь google прав, а толкать впереди себя таран "у нас миллион установок" некрасиво.
     

  • 1.15, Аноним (14), 16:37, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Продвигать небезопасные протоколы из 20-ого века и втирать пользователям, что это безопасно. Пусть свою платформу "дырявят".
     

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