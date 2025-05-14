Google ограничил полномочия Android-приложения Nextcloud

Разработчики открытой платформы совместной работы Nextcloud пояснили причины урезания функциональности мобильного приложения и выразили недовольство политикой компании Google, которая под предлогом опасений возникновения проблем с безопасностью ограничила права приложения Nextcloud, насчитывающего более миллиона установок. По требованию Google, для распространения через каталог Google Play приложение Nextcloud не должно запрашивать полномочия для полного доступа ко всем файлам. В версии, размещённой в каталоге F-Droid, полномочия сохраняются, но подавляющее большинство пользователей Nextcloud используют Google Play.

Представители проекта Nextcloud отправляли в Google апелляции, поясняя, что функциональность для доступа ко всем файлам необходима для синхронизации файлов между системами и предоставления совместного доступа к файлам. Данные операции образуют ключевую функциональность Nextcloud и являются её конкурентными преимуществами. Приложение Nextcloud размещено в Google Play с 2016 года и до сих пор не вызывало претензий в плане обеспечения конфиденциальности.

В ответ от службы поддержки Google Play возвращались только повторяющиеся типовые отписки с цитированием отрывка из руководства для разработчиков, советующего перейти на другие API, обеспечивающие конфиденциальную работу с данными. Рекомендуемые новые API неприменимы с учётом специфики Nextcloud, например, API SAF (Storage Access Framework) нацелен на обмен файлами между разными приложениями, а API MediaStore позволяет работать только с мультимедийными файлами.

Добиться публикации новой версии в Google Play удалось только после выполнения требований и задействования API MediaStore для работы с фотографиями и видео, но для остальных типов файлов теперь невозможно включить загрузку с устройств Android в Nextcloud, если приложение установлено из Google Play. Для обхода данного ограничения рекомендуется использовать вариант приложения из каталога F-Droid.



