Google ограничил полномочия Android-приложения Nextcloud

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|1.1, pofigist (?), 16:03, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Ожидаемо. Пользователь обязан хранить все свои данные в Гугле, локальными хранилищами пользуются только преступники! (Сарказм, если что)
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|2.10, Аноним (10), 16:18, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ни кола, ни двора.. жизнь в арену.. вот оно счастье! (разумеется тоже сарказм)
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|3.13, Аноним (13), 16:23, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И водопровод по подписке с тарифами в литрах, по аналогии с мобильными операторами. (Сарказм, если вдруг что)
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|1.3, Аноним (-), 16:04, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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> В версии, размещённой в каталоге F-Droid, полномочия сохраняются
В общем-то и не удивительно, что помойке F-Droid пофиг на безопасность. А гугл себе такое позволить не может.
> Приложение Nextcloud размещено в Google Play с 2016 года и
> до сих пор не вызывало претензий в плане обеспечения
> конфиденциальности.
Ну так и сейчас претензий нет. Нужно просто выполнять правила для всех, а не лепить отмазы что эти возможности "являются её конкурентными преимуществами". Гуглу как побоку на это.
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|2.8, Bob (??), 16:17, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> F-Droid пофиг на безопасность. А гугл себе такое позволить не может
Проорал в голосину) Сколько вирусов и мусора было в обеих? Статистическая погрешность f-droid против сотен тысяч в Google Play Market?)
> Нужно просто выполнять правила для всех
Для всех, кроме гугла) Сторонее приложение синхронизации и экосистемы аналога гугла не может иметь такого же доступа, как приложения самого гугла. Вопрос безопасности, а не конкуренции, ага)
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|1.4, pfg21 (ok), 16:06, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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дык енто давно такой звездец творится. пользуюсь синхфингом и там жопа полная огурцов с доступом :(
сначала стуеднт работает на зачетку - потом зачетка работает на студента. андроид раскручен и теперь его монетизируют, прикрывая неугодные приложения.
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|1.5, Аноним (5), 16:11, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Для обхода данного ограничения рекомендуется использовать вариант приложения из каталога F-Droid.
и тогда уже будет орать play защита на "подделанное приложение из неофициального источника")
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|2.7, fi (ok), 16:15, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С этим все нормально, у меня десяток приложений.
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|1.6, Соль земли (?), 16:14, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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При этом встроенному резервному копированию полный доступ с копированием на сервера Google. Ну вы поняли.
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|2.12, Bob (??), 16:20, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если купили дроид с гуглплеем и согласились на это с первым запуском - да, так и должно быть.
Прошиваем кастом и радуемся чистому дроиду без гуглпомойки. Иначе кто девушку ужинает - тот и танцует.
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|1.14, Аноним (14), 16:34, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Здесь google прав, а толкать впереди себя таран "у нас миллион установок" некрасиво.
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|1.15, Аноним (14), 16:37, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Продвигать небезопасные протоколы из 20-ого века и втирать пользователям, что это безопасно. Пусть свою платформу "дырявят".
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