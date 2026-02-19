The OpenNET Project / Index page

Релиз мобильной платформы Ubuntu Touch 24.04-1.2

19.02.2026 23:39 (MSK)

Представлены обновления прошивок Ubuntu Touch 24.04-1.2 и 20.04 OTA-12, основанных на пакетных базах Ubuntu 24.04 и Ubuntu 20.04. Прошивки развиваются проектом UBports, взявшим в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch 24.04-1.2 в ближайшие дни будет сформировано для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1 X, Fairphone 3/3+/4/5, Google Pixel 3a/3a XL, JingPad A1, Oneplus 5/5T/6/6T, OnePlus Nord N10 5G/N100, Sony Xperia X, Vollaphone X/22/X23, Xiaomi Poco X3 NFC / X3, Xiaomi Poco M2 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro/Pro Max/9S, Volla Phone Quintus, Volla Tablet, Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen, Rabbit R1 и Xiaomi Redmi 9/9 Prime.

Среди изменений в Ubuntu Touch 24.04-1.2: Повышена стабильность работы при использовании VoLTE (Voice over LTE), технологии передачи голоса по сетям LTE. Решены проблемы с загрузкой на устройствах Sony Xperia X, переключением операторов связи для передачи данных на смартфонах с двумя SIM-картами и получением широковещательных сообщений от сотовых сетей. Налажен импорт ics-файлов в календарь-планировщик.




Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64833-ubports
Ключевые слова: ubports
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, Аноним (1), 23:43, 19/02/2026 [ответить]  
    Это конечно все круто, но когда начнут выпускать прошивки на хотя бы +- актуальные телефоны? Уже сейчас половина моделей из списка это вынужденный даунгрейд по железу и в итоге ты выбираешь между приколом и чем-то относительно производительным
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:50, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там софта нету, какая резница на новый смарт его нету или на старый смарт его нету
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:00, 20/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.5, Аноним (5), 00:19, 20/02/2026 [ответить]  
    Оно практически нерабочее. Причины банальны. Нет драйверов и адекватного стека для той же камеры. А если есть рабочий драйвер, то в каждой программе надо изобретать велосипед с помощью ffmpeg и подпорок. Да ещё и под каждую модель. Про аппаратное кодирование лучше не вспоминать, без него на смартфоне тоже ловить нечего.

    Ну и на закуску нет нативного софта, придётся корячить waydroid с двойным потреблением ресурсов.

     
     
  • 2.7, Сладкая булочка (?), 02:12, 20/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Ну и на закуску нет нативного софта

    Там же вроде обычный убунтовский софт. Вон телеграм на скриншоте.

     

  • 1.6, vibecoder (-), 00:42, 20/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
