Опубликована мобильная платформа Ubuntu Touch 24.04-1.0, переведённая на Ubuntu 24.04

Представлена прошивка Ubuntu Touch 24.04-1.0, развиваемая проектом UBports, взявшим в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical. Это первый выпуск Ubuntu Touch, основанный на пакетной базе Ubuntu 24.04. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri. Обновление Ubuntu Touch 24.04-1.0 в ближайшие дни будет сформировано для устройств Asus Zenfone Max Pro M1, F(x)tec Pro1 X, Fairphone 3/3+/4, Google Pixel 3a/3a XL, JingPad A1, Oneplus 5/5T/6/6T, OnePlus Nord N10 5G/N100, Sony Xperia X, Vollaphone X/22/X23, Xiaomi Poco X3 NFC / X3, Xiaomi Poco M2 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro/Pro Max/9S, Volla Phone Quintus, Volla Tablet, Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen, Rabbit R1 и Xiaomi Redmi 9/9 Prime. По сравнению с прошлым выпуском добавлены сборки для устройства Fairphone 5. Среди изменений в Ubuntu Touch 24.04-1.0: Осуществлён переход на пакетную базу Ubuntu 24.04. С марта 2023 года в качестве базовой платформы использовалась ветка Ubuntu 20.04.

Задействован новый логотип.

Реализован светлый вариант оформления пользовательской оболочки, который можно включить в настройках "System Settings > Background & Appearance".

Добавлена экспериментальная поддержка переключения тем оформления в live-режиме.

Добавлена экспериментальная поддержка шифрования персональных данных, позволяющая защитить информацию пользователя в случае кражи устройства. Пользовательские данные шифруются с использованием заданного пароля или кода доступа, который необходимо вводить во время загрузки. Поддержка шифрования доступна не на всех устройствах и может быть включена через настройку "System Settings > Security & Privacy > Encryption (Experimental)".

Добавлен новый вариант интерфейса приложения для осуществления звонков, оптимизированный для больших экранов смартфонов и поддерживающий отображение в ландшафтном режиме.

Добавлен интерфейс "System Settings > USB" для переключения режимов работы USB, в котором можно включить раздачу доступа к интернету через кабель USB или передачу файлов поверх USB.

В настройках Bluetooth обеспечен показ MAC-адреса устройства и реализована опция для повторного сканирования близлежащих устройств.

В экранной клавиатуре отключены по умолчанию режимы автоматической вставки заглавных букв, автокоррекции и автопунктуации.

Улучшена работа в режиме рабочего стола, активируемого при подключении смартфона к стационарному монитору.

Для перемещения приложений между виртуальными рабочими столами добавлены комбинации клавиш Ctrl + Alt + Shift + клавиши управления курсором.

Предоставлена возможность выбора информации, показываемой в меню индикатора с датой и временем. Можно настроить показ календаря, номеров недель, событий и будильников.

В настройках звука (System Settings > Sound) добавлена возможность выбора звука, применяемого для напоминаний в календаре-планировщике.

В настройках Wi-Fi обеспечен показ дополнительной информации об используемой беспроводной сети.



